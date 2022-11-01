Медведев назвал победу России на Украине гарантией от начала Третьей мировой войны

Утверждение Запада о том, что «России нельзя дать победить в войне» косвенно говорит о желании западных стран спровоцировать мировую войну с применением ядерного оружия, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Известный тезис западных стран: «России нельзя дать победить в войне». Что он означает на самом деле? Проследите простую формальную логику. Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

«Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», – заключил он.

Ранее на переговорах с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой Медведев заявил, что решение о включении новых регионов в состав России принято навсегда.

Медведев в ходе переговоров выразил благодарность Зимбабве за взвешенный подход к урегулированию кризиса на Украине и референдумам, состоявшимся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.

«Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей – навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей» – указал российский политик.

В ответ Мнангагва «подтвердил неизменность подобного подхода Хараре (столица Зимбаве) к обсуждению украинского сюжета на международных площадках, несмотря на беспрецедентное давление извне», говорится в сообщении.

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