Ученые нашли новые признаки возможной жизни на спутнике Сатурна

Международная группа исследователей, возглавляемая ученым из КНР, предположила, что подледный океан на спутнике Сатурна Энцеладе может быть богат фосфором, необходимым для жизни элементом, пишет Синьхуа со ссылкой на исследование.

В научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America были опубликованы результаты исследования, проведенного группой международных ученых, возглавляемой научным сотрудником Китайского научно-технического университета Хао Цзихуа. Ученые выдвинули предположение, что океан на спутнике Сатурна может быть богат фосфором. Прежде из-за отсутствия фосфора, который является незаменимым элементом костей, клеточных мембран и ДНК у живых организмов, ученые полагали, что Энцелад является непригодным для жизни, передает РИА «Новости».

В ходе исследования ученые создали модель взаимодействия горных пород и вод подледного океана.

Хао Цзихуа отметил, что океаническая вода на спутнике оказалась сильно щелочной (очень соленой) и лишенной кислорода, что напоминает газированную воду, которую люди пьют на Земле.

По его словам, для того, чтобы фосфор из горных пород Энцелада растворился в такой «газированной» океанической воде, потребовалось бы более 100 тыс. лет. Океан на Энцеладе предположительно существует уже более 100 млн лет.

Он подчеркнул, что учитывая такую потенциально долгую историю, можно предположить, что вода в океане уже богата фосфором.

Ранее сообщалось, что Китай успешно запустил усовершенствованный солнечный телескоп «Куафу-1».