Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым отстыковался от МКС

Tекст: Ирма Каплан

«Сегодня пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10 покинул Международную космическую станцию. Приводнение корабля – 9 августа у побережья Калифорнии», – сказано в посте.

В Роскосмосе напомнили, что экипаж миссии Crew-10, в который помимо Кирилла Пескова входят астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси, работал на МКС с марта 2025 года.

На Земле Пескова встретит космонавт Сергей Прокопьев и команда врачей.

Как писала в начале августа газета ВЗГЛЯД, корабль Crew Dragon Endeavour пристыковался к МКС. Экипаж миссии Crew-11 состоит из четырех человек, для Олега Платонова этот полет стал дебютом на орбите.

Кроме того, на МКС стартовал уникальный эксперимент по ферментации пива, который позволит изучить реакцию дрожжей на микрогравитацию и радиацию.

