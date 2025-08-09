  • Новость часаВ Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по вопросу Украины на Аляске
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства
    Лукашенко рассказал о различиях между Зеленским и украинцами
    На Земле началась серия мощных длительных геомагнитных бурь
    Арбатова объяснила разницу между «москвичом» и «москалем» в понимании украинцев
    Многоквартирный дом пострадал под Сочи из-за атаки БПЛА
    В ООН созвали экстренное заседание Совета Безопасности по Газе
    СК возбудил дело после нападения на журналистов ВГТРК в Москве
    Роспотребнадзор запросил данные по отравлению туристов в Турции
    Минюст включил актрису Мысину в реестр иноагентов
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    7 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    15 комментариев
    9 августа 2025, 01:45 • Новости дня

    Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым отстыковался от МКС

    Tекст: Ирма Каплан

    Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым отстыковался в ночь на воскресенье от МКС, сообщил Telegram-канал госкорпорации «Роскосмос».

    «Сегодня пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10 покинул Международную космическую станцию. Приводнение корабля – 9 августа у побережья Калифорнии», – сказано в посте.

    В Роскосмосе напомнили, что экипаж миссии Crew-10, в который помимо Кирилла Пескова входят астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси, работал на МКС с марта 2025 года.

    На Земле Пескова встретит космонавт Сергей Прокопьев и команда врачей.

    Как писала в начале августа газета ВЗГЛЯД, корабль Crew Dragon Endeavour пристыковался к МКС. Экипаж миссии Crew-11 состоит из четырех человек, для Олега Платонова этот полет стал дебютом на орбите.

    Кроме того, на МКС стартовал уникальный эксперимент по ферментации пива, который позволит изучить реакцию дрожжей на микрогравитацию и радиацию.

    8 августа 2025, 14:52 • Новости дня
    Опубликованы кадры эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи
    Опубликованы кадры эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Видео эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи и окрестностях из-за атаки беспилотников появилось в Сети.

    Об эвакуации людей с пляжных территорий Сочи сообщил Telegram-канал оперштаба Краснодарского края. В сообщении говорится, что введена тревога «Беспилотная опасность», и гостей, а также жителей курорта просят немедленно покинуть пляжи.

    На появившихся в Сети кадрах видно, как люди собирают свои вещи и спешно покидают прибрежную территорию.

    Сотрудники отелей и санаториев начали сопровождать отдыхающих в укрытия и проводят разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности.

    В пятницу глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на город.

    Ранее в аэропорту Сочи приостановили прием и отправку всех воздушных судов из-за мер безопасности.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 14:38 • Новости дня
    Появилось видео золотого самолета короля Малайзии в Казани
    Появилось видео золотого самолета короля Малайзии в Казани
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Казань на самолете, окрашенном в золотой цвет.

    Видеозапись, на которой запечатлено приземление необычного воздушного судна, опубликовал Telegram-канал радио Sputnik.

    Напомним, в пятницу самолет с королем Малайзии Ибрагимом приземлился в международном аэропорту Казани, где его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Ранее король Ибрагим заявил о намерении укрепить сотрудничество между Малайзией и Россией.

    Кремль назвал Малайзию надежным партнером России в АТР.

    Комментарии (16)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    8 августа 2025, 16:46 • Новости дня
    Кремль сообщил детали телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина

    Кремль: Путин сообщил Си Цзиньпину об итогах беседы с Уиткоффом

    Кремль сообщил детали телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина
    @ Zuma\TASS

    В ходе телефонного разговора лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин рассмотрели перспективы урегулирования украинского кризиса и подготовку к будущим международным встречам, сообщили в Кремле.

    По информации из Telegram-канала Кремля, Путин проинформировал Си Цзиньпина о ключевых моментах недавней встречи с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, состоявшейся 6 августа. Си Цзиньпин поблагодарил за подробную информацию и заявил, что Китай поддерживает урегулирование украинского кризиса на долгосрочной и устойчивой основе.

    Стороны также рассмотрели актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, уделив особое внимание грядущему визиту Путина в Китай. В ходе визита российский президент примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также в мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

    Ранее стало известно, что Си Цзиньпин сообщил Путину о позиции Китая в вопросе украинского урегулирования, а также оценил контакты между Россией и США по Украине.

    Комментарии (6)
    8 августа 2025, 12:32 • Новости дня
    Стало известно о тайном решении Германии прекратить работу ведущих СМИ России

    Власти ФРГ приняли негласное решение прекратить работу российских СМИ

    Стало известно о тайном решении Германии прекратить работу ведущих СМИ России
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти ФРГ, по данным источников, решили прекратить деятельность ведущих российских медиа в стране из-за якобы угрозы национальной безопасности.

    Немецкое руководство приняло негласное решение о полном прекращении работы представительств ведущих российских СМИ, передает ТАСС.

    Источник агентства пояснил, что это решение власти ФРГ мотивировали «прямой угрозой» безопасности страны, которую, по их мнению, представляет работа журналистов из России.

    По информации собеседника, немецкие власти сочли целесообразным постепенное «вытеснение» российских СМИ. Такая стратегия, по словам источника, позволяет скрыть от Москвы сам факт принятого решения и избежать симметричных мер в отношении немецких корреспондентов, работающих в России.

    Ранее власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине и предписали его сотрудникам покинуть страну.

    В ответ МИД России обязал немецких журналистов ARD покинуть территорию России.

    В Германии начались репрессии за трансляцию российских телеканалов.

    Комментарии (6)
    8 августа 2025, 14:43 • Новости дня
    Лукашенко заявил о возможности вечного мира между Россией и Украиной

    Лукашенко: При разумных переговорах Россия и Украина никогда не будут воевать

    Лукашенко заявил о возможности вечного мира между Россией и Украиной
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение о возможности предотвращения новых конфликтов между Россией и Украиной.

    По его словам, ключом к исключению военного противостояния служит достижение договоренностей, основанных на взаимных уступках и компромиссе, передает ТАСС.

    «Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России – на уступки Украине (надо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда», – сказал белорусский лидер в интервью журналу Time, показанном в эфире телеканала «Первый информационный».

    Ранее президент России Владимир Путин положительно оценил переговоры России и Украины в Стамбуле.

    Комментарии (13)
    8 августа 2025, 19:22 • Новости дня
    Глава КБР назвал число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике

    Глава КБР Коков: При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали пять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обрыва канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика пострадали, по предварительным данным, пять человек, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

    «По предварительной информации, пострадали пять человек. Погибших нет. Все экстренные службы работают на месте», – написал Коков в своем Telegram-канале. По его словам, сотрудниками Центра медицины катастроф оказывается необходимая помощь, пострадавших перевозят в больницу.

    Региональное ГУ МЧС в Telegram-канале уточняет, что на текущий момент эвакуировано десять человек, среди которых одна пострадавшая женщина. Эвакуация людей с подъемника продолжается, работают экстренные службы.

    Напомним, в пятницу канатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 21:06 • Новости дня
    Роспотребнадзор запросил данные по отравлению туристов в Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный запрос с просьбой предоставить результаты расследования и оценку риска дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации был направлен Роспотребнадзором в Министерство здравоохранения Турции.

    Поводом послужила информация о массовом пищевом отравлении среди российских туристов в отеле Club Hotel Anjeliq 5* в городе Аланья, передает ТАСС. Первые жалобы были зафиксированы еще в июле, а число пострадавших достигло нескольких десятков.

    «В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы с симптомами пищевого отравления пожаловались на отель Club Hotel Anjeliq 5* в Аланье, Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации», – заявили в Роспотребнадзоре.

    Ранее власти турецкой Аланьи объявили о начале проверки после появления информации о возможном отравлении российских туристов в одном из отелей города.

    В июне в отеле Albatros Sharm Resort в курортном Шарм-эш-Шейхе десятки российских туристов почувствовали недомогание после того, как выпили пиво в центральном баре гостиницы.

    Кроме того, на этой неделе одном из пятизвездочных отелей Варадеро на Кубе у российских туристов после ужина с морепродуктами резко ухудшилось самочувствие

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 19:04 • Новости дня
    Bloomberg: Москва и Вашингтон готовят «соглашение о территориях»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Вашингтон рассматривают возможность закрепления российских успехов в специальной договоренности по линии фронта на Украине, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, стороны обсуждают документ, в котором предполагается зафиксировать территориальные успехи России и установить параметры перемирия, передает «Лента.Ру».

    Собеседники агентства заявляют, что встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может стать платформой для подписания так называемого «соглашения о территориях». Вашингтон, по данным агентства, пытается заручиться поддержкой Киева и союзников в Европе на случай достижения договоренностей.

    Источники агентства отмечают, что обсуждается вариант заморозки линии фронта на Украине, однако условия соглашения пока остаются неопределенными и могут быть скорректированы в процессе переговоров.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    В качестве возможной площадки для встречи президентов рассматривают одну из арабских стран. Путин назвал ОАЭ подходящей страной для этого мероприятия.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 19:38 • Новости дня
    Аэропорт Сочи второй раз за день ввел ограничения на полеты

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сочи во второй раз за день ограничили работу аэропорта на фоне объявленной угрозы атаки беспилотников, что привело к замедлению авиасообщения.

    О введении временных ограничений на работу аэропорта Сочи сообщила Росавиация, передает ТАСС. По данным ведомства, аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов второй раз за день. В официальном сообщении говорится: «Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов».

    Ранее ограничения действовали с 13:00 до 16:00 по московскому времени. В городе объявлена угроза атаки беспилотников, что стало причиной мер. Подробности о сроках новых ограничений и их масштабах не уточняются. Ситуация в аэропорту находится на контроле экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воздушной гавани Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Росавиация сообщила о временных ограничениях полетов в аэропорту Волгограда. Аэропорты Владикавказа и Грозного ограничили прием и отправку рейсов.

    Комментарии (3)
    8 августа 2025, 22:10 • Новости дня
    Ветеринар в Международный день кошек напомнил, как сделать питомца счастливым

    Ветеринар Шеляков в Международный день кошек напомнил правила заботы о питомце

    Ветеринар в Международный день кошек напомнил, как сделать питомца счастливым
    @ Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В Международный день кошек ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков напомнил о бережном и заботливом отношении к питомцам и дал советы, как сделать кошку счастливой.

    «Кошки неплохо улавливают нашу интонацию. Поэтому, если и хочется животное за что-то поругать, можно просто низким недовольным голосом поговорить. При этом слова не важны, можно хоть стихи читать. И, наоборот, если мы чем-то довольны, надо обязательно ласковым голосом похвалить питомца, погладить. Тогда он научится понимать, что нам нравится, а что нет», – рассказал он телеканалу «Москва 24» в Международный день кошек.

    Также ветеринар рекомендовал поддерживать чистоту в местах отдыха и в туалете кошки, поскольку посторонние запахи могут беспокоить животное. Руки перед контактом с питомцем следует мыть, а кремы или средства с цитрусовым запахом использовать нежелательно.

    Шеляков подчеркнул, что корм должен оставаться простым и постоянным, а лакомства следует использовать только в качестве редкого поощрения.

    Эксперт добавил, что раз в год необходимо обрабатывать кошку от паразитов, проводить вакцинацию и диспансеризацию, чтобы своевременно выявлять возможные заболевания.

    В целом же ветеринар рекомендует относиться к кошкам, как к маленьким детям: уделять внимание, время, ухаживать и никогда не бить, так как последнее разрушает взаимодействие с животным, после чего наладить дружественные отношения бывает непросто.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ветеринары объяснили смертельную угрозу молока для взрослых кошек.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько живут коты и кошки и какие породы могут прожить больше 20 лет.

    Комментарии (0)
    9 августа 2025, 01:30 • Новости дня
    Трамп указал место за Полярным кругом для проведения переговоров с Путиным
    Трамп указал место за Полярным кругом для проведения переговоров с Путиным
    @ Mattie Neretin - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в великом штате Аляска.

    «Долгожданная встреча между мной, президентом США, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в штате Аляска. Подробности будут опубликованы позже», – сказано в посте американского лидера.

    Один высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил CBS News, что планирование встречи на высоком уровне в следующую пятницу еще не завершено, так как, возможно, что лидер киевского режима Владимир Зеленский каким-то образом сможет принять в нем участие.

    Ранее на этой неделе Белый дом заявил, что Трамп открыт для встреч как с Путиным, так и с Зеленским, но в пятницу Трамп предположил, что для начала  просто встретится с Путиным.

    По сообщению CNN американские официальные лица проинформировали европейских лидеров и украинских чиновников о предложенном Путиным плане по прекращению войны на Украине в обмен на значительные территориальные уступки со стороны Киева, сообщили западные официальные лица.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп на пресс-конференции после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.


    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 04:55 • Новости дня
    Мошенники придумали двухэтапную схему обмана со ссылкой на Роскомнадзор

    Tекст: Ирма Каплан

    Злоумышленники разработали новую двухэтапную схему телефонного мошенничества с целью получения доступа к «Госуслугам» через обманные звонки.

    Злоумышленники стали применять двухэтапную схему обмана россиян, при которой  вначале связываются с потенциальной жертвой от имени службы доставки букетов и требуют сообщить код из смс, якобы для сверки данных заказа с информацией у курьера, передает РИА «Новости».

    После получения кода звонок обрывается, а на экране появляется сообщение от Роскомнадзора о возможной опасности этого вызова.

    После этого жертве перезванивают уже под видом сотрудника Роскомнадзора и предлагают помощь, обещая вернуть доступ к сервису «Госуслуги» и отменить заявку на микрозайм, которая будто бы была оформлена от имени жертвы.

    В этот момент на телефон приходят четырехзначные коды от микрофинансовых организаций.

    Мошенники убеждают получателя в том, что на его имя пытаются оформить микрокредит, просят назвать пришедший код, чтобы защитить аккаунт. На самом деле этот код дает доступ к «Госуслугам» жертвы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, злоумышленники используют поддельные электронные письма со штрафами ГИБДД, добавляя реальные персональные данные для обмана граждан и кражи финансов, предупредили в МВД.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 23:15 • Новости дня
    Юрист Хаминский объяснил правомерность употребления слова «хохол» в России

    Tекст: Ирма Каплан

    Значение контекста при использовании слова «хохол» определяет наличие или отсутствие правонарушения, отметил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, приведя пример из судебной практики.

    Юрист пояснил, что вне контекста сленговое название национальности, типа «хохлы», «жиды» или «кацапы», не всегда преступление по умолчанию.

    «В частности, оно может использоваться в произведениях искусства. И если украинец использует его по отношению к себе без негатива – это не правонарушение», – добавил юрист в беседе с RT.

    Комментируя случай с жительницей Бурятии, оштрафованной за фразу «Все хохлы подлые» в домовом чате, Хаминский отметил, что решение суда было принято из-за совокупности факторов.

    По его словам, наказание последовало не только за слово «хохлы», а за то, что оно использовалось в сочетании с другими оскорбительными выражениями, направленными на унижение по национальному признаку в публичном пространстве.

    Он подчеркнул, что суд не устанавливал прямого запрета на слово, а наказал за применение этнических клише в уничижительном и оскорбительном контексте с целью разжигания ненависти.

    Юрист рекомендовал избегать любых слов, которые могут быть расценены как унижение по национальному признаку, чтобы не подвергаться правовым рискам и сохранять взаимное уважение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ оштрафовал жительницу города на 10 тыс. рублей за публичные действия, направленные на унижение достоинства по признакам национальности, совершенные с использованием сети Интернет.

    Кроме того, писательница и общественная деятельница Мария Арбатова в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснила разницу между «москвичом» и «москалем» в понимании украинцев.


    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 04:24 • Новости дня
    Задержанный по подозрению во взятке экс-глава «Фонбет» написал явку с повинной

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший глава букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин после задержания по обвинению во взятке сотрудничал со следствием и написал явку с повинной, сказано в материалах дела.

    «Сразу после задержания Анохин написал явку с повинной, он добровольно выдал следователю пароль от своего смартфона и сам гаджет, где находилась ценная для следствия информация», – передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

    По данным следствия, Анохин через посредников передал взятку в размере 60 млн рублей работникам силовых структур, чтобы избежать раскрытия результатов оперативно-разыскных мероприятий ФСБ, связанных с хищением бюджетных средств на его предыдущем месте работы.

    Посредник и оперативный сотрудник участвовали в оперативном эксперименте, после чего были задержаны все фигуранты, включая директора «Фонбет».

    В ближайшее время Анохину предъявят обвинение в окончательной редакции. После этого он и его защита смогут ознакомиться с материалами дела.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе бывший директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, заподозренный в хищениях, пытался дать взятку сотрудникам ФСБ, однако его план провалился из-за жадности посредников.

    В марте арестованный за взятку Анохин выразил желание участвовать в СВО, но следователи не были готовы его отпустить.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 03:19 • Новости дня
    Высокоскоростная магистраль Москва - Петербург вошла в проект схемы метро Москвы

    Tекст: Ирма Каплан

    Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва – Петербург станет частью столичной транспортной системы, что указано в карте развития рельсового каркаса столицы 2026-2030 годов.

    «Включение высокоскоростной железнодорожной магистрали в проект будущей схемы московского метро подчеркивает стратегическое значение проекта для формирования современной, комфортной и доступной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей быстрое сообщение между регионами страны», – приводит ТАСС сообщение информцентра ВСМ.

    Там подчеркнули, что запуск магистрали позволит связать Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где проживает около 30% населения страны. Длина маршрута составит 679 км, поездка между Москвой и Петербургом займет 2 часа 15 минут.

    После начала движения ВСМ пассажиропоток между городами к 2030 году достигнет 23 млн человек в год. Магистраль пройдет по территории шести субъектов России с общим населением 30 млн человек.

    В перспективе планируется построить аналогичные ВСМ из Москвы в Екатеринбург через Казань, а также до Минска, Адлера и Рязани. Реализация масштабного проекта проводится по поручению президента России в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам совещания с правительством, одно из которых казалось завершения проектирования ВСМ Москва – Петербург.


    Комментарии (0)
    Главное
    Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло
    Трамп издал секретный указ о подготовке ударов по иностранным государствам
    ЦБ: Запрет на снятие наличных с депозитов невозможен
    Эксперт: Санду уничтожает и банкротит Молдавию
    Турция остановила движение судов в Дарданеллах
    Зарипов: В прощальном матче Овечкина хотят сыграть все
    Умер кинооператор «Алисы в стране чудес» и «Доктора Айболита»

    Россия достигнет целей СВО независимо от цен на нефть

    Если цены на нефть упадут всего на десять долларов, Россия закончит боевые действия на Украине. По крайней мере, так говорит президент США Дональд Трамп. Что происходит с российскими нефтегазовыми доходами и действительно ли гипотетическое снижение цен на нефть может повлиять на ход спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Перейти в раздел

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации