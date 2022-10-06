США хотят предоставить помощь в расследовании взрывов на «Северных потоках»

CNN: В США готовы предложить помощь в анализе подводных аудиозаписей терактов на «Северных потоках»

США рассматривают возможность помощи в анализе подводных аудиозаписей в рамках расследования терактов на «Северных потоках», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По сообщению CNN, обработка ВМС США гидроакустических сигналов, предоставленных Швецией и Данией, может ускорить расследование, предоставив более подробную картину того, что находилось в этом районе во время взрывов на трубопроводах и что их вызвало. Отмечается, что у США наиболее продвинутая система обработки подводных звуков, передает РИА «Новости».

По словам чиновников, спутниковые снимки, в отличие от обработки звуков, вряд ли окажутся полезными в рамках расследования, поскольку в дни, предшествующие взрывам, было облачно.

Однако источники отмечают, что эффективность помощи Вашингтона в анализе звукозаписей зависит от их качества.

Президент Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на англосаксов, которые, как отметил российский лидер, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ организации, что диверсии на «Северных потоках», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.

Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.

Как считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам дорогой сжиженный газ по заоблачной цене.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».

Напомним, в ночь на 26 сентября в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».