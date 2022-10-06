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Военкор показал использование легкой бронетехники силами ВСУ
Военкор Александр Коц показал использование легкой бронетехники силами ВСУ
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Военкор Александр Коц показал использование легкой бронетехники силами ВСУ.
В своем Telegram-канале корреспондент сопроводил видеоряд подписью «Гоу! Гоу! Гоу! Интенсификейшн!», а также выразил надежду на то, что «лучшие умы Генштаба уже разрабатывают систему противодействия этой тактики и скоро внедрят в войска».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о плюсах легкой бронетехники: она скоростная и маневренная, быстрее танков преодолевает большие расстояния, помимо автоматических пушек и пулеметов может оснащаться противотанковыми и зенитными ракетами.
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Кадыров заявил о наступлении ВС России в ДНР и в Херсонской области
Глава Чечни Кадыров сообщил о наступательных действиях на территории Донецкой народной республики и Херсонской области
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Военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» выдавливают украинских националистов с укрепленных позиций в Донецкой народной республике и Херсонской области, наступление не прекращается ни на минуту, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как сообщил Кадыров в своем Telegram-канале, наступательные действия на территории Донецкой народной республики и Херсонской области не прекращаются ни на минуту.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
По словам главы Чечни, военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» в буквальном смысле выдавливают украинских националистов с укрепленных позиций.
Ранее в среду заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшее время вся территория российского региона будет освобождена, вплоть до Николаевской, Одесской областей. Он также сообщил, что российская армия проводит в Херсонской области перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар, при этом жители ряда населенных пунктов, куда вошли украинские силовики, эвакуированы.
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Названы основные проблемы по снабжению тыла армии России
Генерал Гурулев: Исправить ситуацию со снабжением российской армии можно за три месяца
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Федеральный бюджет ежегодно выделял Минобороны столько денег, сколько запрашивало ведомство. И не очень понятно, на что они были потрачены. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал мнение генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, комментируя призыв глав двух думских комитетов разобраться с проблемами снабжения тыла нашей армии.
«Основная проблема заключается в том, что сейчас просто не существует того количества имущества, которое необходимо для обеспечения первого этапа мобилизации. Это касается также техники и ресурсов для ремонтных работ. И теперь главы регионов вынуждены за счет местного бюджета закупать все необходимое для снаряжения бойцов», – рассказал Андрей Гурулев, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса.
«При этом федеральный бюджет ежегодно выделял на материально-техническое обеспечение (МТО) те суммы, которые запрашивало Минобороны. И никакого уменьшения финансирования не было. Поэтому и возникает вопрос – где имущество?» – рассуждает депутат.
Решить проблему одномоментно не получится, считает собеседник. «Первое, что надо было сделать, уже сделано – заменен замминистра по МТО. Теперь это место занимает достойный генерал Мизинцев, способный наладить необходимые процессы. Далее нам надо заключить прямые контракты с предприятиями, чтобы в максимально сжатые сроки получить все необходимое. Деньги на это есть. И в течение месяцев трех мы уже увидим результаты», – предполагает генерал.
«Эту волну мобилизованных мы, конечно, оденем, обуем и снарядим. У нас другого выхода просто нет. Но с учетом обстановки в мире, я не исключаю, что это не последняя волна мобилизации. И сейчас важно все отточить и наладить работу всех механизмов, чтобы они работали как часы», – заключил Гурулев.
Ранее председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла. На этом фоне ФАС решила изучить обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение.
Кроме того, Андрей Картаполов в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что попытки замолчать реальное положение дел отдельными руководителями об обстановке в зоне боевых действий могут привести к дефициту доверия российских граждан.
Напомним, 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
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Киев ввел санкции против украинских звезд шоу-бизнеса и ТВ
СНБО Украины ввел санкции против Ани Лорак, регины Тодоренко и Анны Седоковой
Совет национальной безопасности Украины 30 сентября внес в санкционный список украинских музыкантов и деятелей шоу-бизнеса.
В санкционный список, одобренный СНБО, попали Анна Седокова, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак, сообщает Страна.ua
Ранее сообщалось, что СНБО, в частности, ввел санкции против российских предпринимателей Олега Дерипаска и Михаила Фридмана, украинского политика Виктора Медведчука и экс-президента Украины Виктора Януковича. Сообщается, что в список попали лица, «идущие в пакете синхронизации с санкциями ЕС».
Во Франции заподозрили Зеленского в безумии из-за требований к России
Обозреватель Causeur Ройзман заподозрил у Зеленского исключительную болезненность психики из-за требований к России
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Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о России показал исключительную болезненность своей психики, считает обозреватель французского издания Causeur Шарль Ройзман.
Как считает обозреватель французского издания, за словами Зеленского о возможности вести переговоры с Москвой об урегулировании конфликта «только после смены ее руководства» стоит нарциссическая мания величия актера, который нашел главную роль своей жизни, вдохновившись геополитикой международного соперничества и духом времени, благоприятствующим коллективному безумию, передает РИА «Новости».
Как считает колумнист, Зеленский – авантюрист, который отказывается от дипломатии и диалога, хочет развязать войну и втянуть в нее весь мир. «Разве этими словами он не признал исключительную болезненность своей психики?» – задал риторический вопрос автор материала, говоря о Зеленском.
Напомним, 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой народной республики, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
В ходе выступления в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий президент РФ Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Президент напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам.
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Украинские военные пожаловались на приказы убивать мирных жителей и раненых
Украинские военные из 25-й бригады в видеообращении заявили, что командиры отдают им приказы о расстреле мирных жителей при заходе в населенные пункты.
Военные рассказали, что их командиры приказывают добивать раненых и убивать мирных жителей при занятии населенных пунктов. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».
Отмечается, что военнослужащие рассказали об этом только после того, как их бросили на передовой с приказом добить раненых, чтобы не проводить эвакуацию.
Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что в ВСУ есть практика расстреливать тех, кто отказывается идти в бой.
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В США обвинили Украину в убийстве Дугиной
New York Times: Разведка США пришла к выводу, что к убийству Дугиной причастна Украина
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Разведывательные службы США считают, что к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны представители властей Украины, сообщила The New York Times.
Издание считает, что США якобы непричастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или другой помощи, а Киев якобы не консультировался по этому вопросу с Вашингтоном, передает ТАСС.
Напомним, Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию, где останавливалась в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof. По данным СК, Вовк для наблюдения за Дугиной арендовала квартиру в Москве, в доме, где проживала российская журналистка.
Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, выступил с утверждением, что его дочь служила в вооруженных силах Украины (ВСУ), а не в украинском националистическом батальоне «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией)*.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что организаторам, заказчикам и исполнителям этого варварского преступления не может быть пощады. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев якобы не несет ответственности за убийство Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему спецслужбы Украины выбрали убийцей женщину.
Российские войска дали отпор ВСУ в Херсонской области
Замглавы Херсонской области Стремоусов: Наступление ВСУ на севере региона остановлено
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Украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны, сообщил в четверг заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил РИА «Новости», что в Херсонской области никто никуда не отступает, наступление ВСУ в северной части региона остановлено. Стремоусов отметил, что благодаря слаженной работе Министерства обороны России и Росгвардии на Херсонском направлении все под контролем, никакой паники нет.
Украинская армия заняла ряд прифронтовых сел Херсонской области, которые входили в серую зону, со стороны Криворожского направления, а со стороны Николаевского направления, благодаря выстроенным рубежам обороны, все их попытки атаковать заканчиваются разгромом на подступах, рассказал Стремоусов.
Кирилл Стремоусов рассказал ТАСС, что ВСУ используют на херсонском направлении очень большое количество техники из стран НАТО. Он уточнил, что у украинских военных очень большое количество натовской техники, в том числе «турецкие какие-то машины, какие-то танки у них». Стремоусов подчеркнул, что «ВСУ превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть».
Ранее Глава Чечни Кадыров сообщил о наступательных действиях батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» на территории Донецкой народной республики и Херсонской области.
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В Госдуме призвали разобраться с проблемой снабжения тыла
Главы двух комитетов Госдумы призвали разобраться с проблемой снабжения тыла российской армии
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Председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла, сообщил член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев.
По словам Гурулева, одновременно два председателя комитетов Госдумы написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки делось финансирование тыла, потому как оно производилось в прошлом в полном объеме.
«Внимание, вопрос: где (все это)?» – передает РИА «Новости» слова Гурулева в эфире «России 1».
Ранее ФАС решила изучить обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
В администрации Байдена сочли возможным захват Крыма Украиной
Daily Telegraph: Администрация президента США Байдена считает, что вооруженные силы Украины в состоянии захватить Крым
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Администрация президента США Джо Байдена полагает, что вооруженные силы Украины в состоянии захватить Крым в случае продолжения успешного контрнаступления в Херсонской области, сообщило британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на американских военных чиновников высокого ранга.
Как считает источник издания из числа высокопоставленных американских военных чиновников, темпы продвижения украинских войск в Херсонской области «обнадеживают». По его мнению, захват Крыма Украиной якобы «теперь вполне возможен, это нельзя сбрасывать со счетов», передает ТАСС.
Накануне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал Соединенные Штаты участником конфликта на Украине. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой народной республики, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
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Запорожские власти рассказали о подготовке ВСУ к захвату ЗАЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о подготовке спецназа ВСУ к захвату ЗАЭС
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Спецназ вооруженных сил Украины (ВСУ) при участии британских специалистов готовится к захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), тренировки проходят группы численностью от 100 до 110 человек, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, постоянно проходят учения и боевое слаживание элиты боевиков – Сил специальных операций ВСУ – в целях форсирования Днепра, высадки десанта, занятия плацдарма и захвата крупного объекта энергетической инфраструктуры, передает ТАСС. По словам Рогова, речь идет про Запорожскую АЭС.
Он отметил, что группы украинского спецназа хорошо слажены – они тренировались в Великобритании от нескольких месяцев до полугода. Нынешние учения проходят рядом с населенным пунктом Вольноандреевка, что к югу от ДнепроГЭС.
Ранее Рогов заявил, что киевские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС. Рогов добавил, что американские и британские кураторы силовых структур киевской власти уже запросили результаты учений, которые проходили в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды.
По его мнению, данные тревожные – по подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час.
Ударом «Искандера» по аэродрому в Николаевской области уничтожен ангар с беспилотниками «Байрактар ТБ-2»
Официальный представитель Минобороны Конашенков рассказал об уничтоженном ударом «Искандера» ангаре с «Байрактаром»
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Ангар с беспилотниками «Байрактар ТБ-2» уничтожен ударом ракеты «Искандер» на аэродроме в Николаевской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По сообщению Конашенкова, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Граково Харьковской области, Новочервоное Луганской Народной Республики, Старомайорское, Урожайное и Докучаевск Донецкой Народной Республики.
В районе населенного пункта Мураховка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Граково Харьковской области, Новочервоное Луганской Народной Республики, Старомайорское, Урожайное и Докучаевск Донецкой Народной Республики.
Кроме того, за сутки в воздухе уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Коробки, Веселое, Антоновка, Новая Каховка, Токаревка и Раковка Херсонской области, один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Новая Каховка и две противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 313 самолетов, 157 вертолетов, 2151 беспилотный летательный аппарат, 379 зенитных ракетных комплексов, 5376 танков и других боевых бронированных машин, 861 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3449 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6277 единиц специальной военной автомобильной техники.
В Минобороны добавили также, что артиллерией ВСУ за сутки было выпущено более 43-х снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли свыше 1400 человек.
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Politico: Украина пересмотрела список желаний по военной помощи от Запада
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В преддверии зимы Киев проработал список желаний по военной помощи от западных стран, сделав акцент на новую систему противовоздушной обороны, сообщает американская газета Politico.
Как указывает издание Politico, новая система противовоздушной обороны стоит во главе списка из опасений, что президент Владимир Путин усилит «ракетные удары по гражданским объектам, когда линия фронта рухнет».
По мнению экс-главы НАТО Андерса Фог Расмуссена, стоит ожидать увеличения числа российских ракетных ударов по критически важной украинской инфраструктуре в ближайшие недели, по этой причине «нужно доставить все средства, которые нужны украинцам для защиты от ракетных атак со стороны России».
Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора сообщил главе Украины Владимиру Зеленскому о выделении Вашингтоном нового пакета военной помощи. Пакет включает в себя дополнительные вооружения и оборудование, в том числе четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 32 артиллерийские системы, боеприпасы и 200 единиц легкой бронетехники.
До этого вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что за три месяца Киев купил около тысячи беспилотников, потратив свыше 50 млн долларов.
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Еще два депутата Госдумы решили отправиться добровольцами в зону спецоперации
Депутаты Госдумы Хубезов и Сокол заявили о готовности вступить в ряды добровольцев спецоперации
В качестве добровольца председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов пришел в московский военный комиссариат, где написал заявление на зачисление в ряды ВС России.
«Сейчас очень важно поддержать наших ребят. Мы должны быть вместе, жить вместе, вместе терпеть обстрелы. Много раз я уже был там. Видел, насколько важна медицинская помощь. Хотел бы быть ближе к передовой либо непосредственно на передовой, вытаскивать и спасать наших ребят. В нашей семье мужчина – это мужчина. Конечно, всплакнула жена, но больше виду не показывала. Все поддерживают это решение», – приводятся его слова на сайте партии «Единая Россия».
С первых дней СВО он в рамках гуманитарной миссии «Единой России» координировал работу волонтеров-медиков в Донбассе и в освобожденных территориях.
Также написал заявление о добровольной мобилизации в военном комиссариате Москвы депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол. Ранее ему было присвоено звание майора разведки, сейчас он майор запаса.
«У меня отец военный разведчик. Я с детства знаю, что такое настоящее служение Отечеству, военная присяга. Я работал наблюдателем во время референдума в ЛНР и убедился в том, насколько люди исстрадались от обстрелов, прессинга, всего, что происходит вокруг долгие годы. Поэтому нет никаких сомнений, что нужно вставать на защиту этих территорий, этих людей, которые вернулись в нашу страну. Люди шли на референдум, голосовали, и их выбор, безусловно, надо уважать и защищать», – подчеркнул Сокол.
Ранее заявления о направлении в зону проведения СВО поступили от замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игоря Кастюкевича, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина, зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова, зампреда комитета по экономической политике, секретаря Хакасского реготделения «Единой России» Сергея Сокола, зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александра Бородая, члена комитета по защите конкуренции Олега Колесникова, а также ряда депутатов разного уровня.
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Минобороны: За сутки на Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли более 230 человек
Минобороны России: За сутки на Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли более 230 человек
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Украинские военные за сутки на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 230 человек личного состава, четыре танка и две самоходные гаубицы «Гвоздика», сообщило Минобороны России.
«Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы «Гвоздика», два миномета и 20 автомобилей», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
На Купянском направлении, у поселков Шиповатое, Шевченково и Петровка в Харьковской области, уничтожено до 100 бойцов ВСУ и 13 единиц военной техники. У населенных пунктов Першотравневое и Орлянское Харьковской области ВСУ потеряли 15 человек убитыми и до 40 ранеными, уничтожено семь броневиков и пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами.
На Краснолиманском направлении у населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области и Редкодуб ДНР уничтожено более 90 бойцов ВСУ и семь единиц бронетехники 93-й механизированной бригады ВСУ.
«Кроме того, огнем артиллерии в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское ДНР уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы общей численностью 21 боевик. На Лисичанском направлении в результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка уничтожено до 70 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами», – указали в министерстве.
На Андреево-Криворожском направлении российские военные удерживают позиции, отражая атаки противника. У Новой Каменки Херсонской области уничтожено до 30 бойцов ВСУ, два танка и четыре БМП.
У поселка Дудчаны в Херсонской области массированными ударами ВКС России по подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожены свыше 120 военнослужащих, два танка и восемь броневиков.
«Уничтожено шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Андреевка и Вишневое Запорожской области, Белокузьминовка ДНР и Новоалександровка Николаевской области», – заключили в ведомстве.
Во вторник российские военные поразили производственные цеха ремонта авиационной техники на заводе «Мотор Сич».
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Путин поручил передать Запорожскую АЭС в федеральную собственность
Президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС
Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором распорядился принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС (ЗАЭС).
«Правительству России обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности», – говорится в приказе, опубликованном на портале правовой информации.
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работали шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, сейчас на станции остаются два наблюдателя.
Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы.
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