Политолог Дудаков объяснил мотив Маска выступить с мирным планом по Украине

Настроения в американском обществе благоволят распространению таких идей, которые высказывает Илон Маск. И чем дальше, тем чаще мы будем слышать о подобных инициативах разной степени наивности. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков.

«Для Илона Маска привычно закидывать в общественное пространство резонансные и спорные идеи, причем не только по внешней политике, но и по внутренней. Этим он часто вызывает скандалы внутри США. Вместе с тем нынешний пассаж Маска вполне адекватен на фоне того, что мы слышим из Америки. И, безусловно, он тоже вызвал грандиозный скандал», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Маск по своим взглядам скорее либертарианец, то есть человек, который выступает против участия США в международных конфликтах и войнах. Плюс, я думаю, ему не хотелось бы доводить ситуацию до Третьей мировой войны. Поэтому он хоть и выражает свое мнение, но оно синонимично мнению части бизнес-элит США, которые хотели бы достичь какого-то компромисса, уменьшить свои потери от санкций и, конечно, избежать ситуации ядерного апокалипсиса», – полагает эксперт.

«Безусловно, это не мнение того истеблишмента, который принимает сейчас решения, но это мнение элит и некоторого количества политиков, которые находятся в оппозиции к администрации Байдена. Кроме того, по результатам опросов мы видим, что украинская повестка становится все менее популярной в Америке, американцы требуют от своих политиков больше заниматься внутренними вопросами, чем внешним контуром», – отметил собеседник.

«Как мне кажется, чем более распространенными будут становиться такие взгляды в американском обществе, тем больше мы будем слышать аналогичных планов мирного урегулирования, какие-то из них будут более наивными, какие-то менее», – уверен он.

«Вместе с тем все больше вопросов возникает к стратегии демократов и к администрации Байдена, которые ведут ситуацию к дальнейшей эскалации, не имея четкой стратегии и не объясняя простым американцам, чего они хотят этим добиться, если не ядерного апокалипсиса», – заключил Дудаков.

Напомним, накануне американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. Он перечислил четыре пункта «украинско-российского мира» и предложил пользователям высказать свое отношение к проекту. С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.

План предполагает «повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН», сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», – написал он в Twitter.

В ответ на это предложение экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Илона Маска, а также заявил, что никто из украинцев не купит автомобиль Tesla.

В России пошутили о присвоении американскому предпринимателю внеочередного офицерского звания. Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев в своем в Telegram назвал Маска молодцом, но посетовал, что «Юстас рано расшифровался». Зампред Совбеза предположил, что в следующих сообщениях Маск напишет «что-то типа «Ukraine is an artificial state», то есть назовет Украину искусственным, ненастоящим государством.

А экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предположил, что на основателя SpaceX оказал влияние предстоящий полет космонавта Роскосмоса Анны Кикиной на корабле Crew Dragon. «Вот что русская женщина сделала с американцем», – заявил Рогозин в Telegram.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский устроил опрос в Twitter. Он спросил, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в ответ на сообщения Маска потребовал вернуть Украине контроль над Крымом, провести демилитаризацию и денуклиаризацию России и подвергнуть россиян международному трибуналу.

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