Британцы выдвинули требования Украине в рамках плана Маска

Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают предложенный американским миллиардером и основателем Tesla Илоном Маском план урегулирования конфликта на Украине.

Один из комментаторов отметил, что Илон прав, и добавил, что никому не нужна ядерная война, а Украина должна держаться подальше от НАТО и быть нейтральной, передает РИА «Новости».

Другой пользователь также отметил правоту Маска и подчеркнул, что Россия и Украина должны искать мирного соглашения как можно скорее.

Третий комментатор призвал не позволять США втянуть весь мир в ядерный Армагеддон.

Еще один читатель газеты согласился, что Маск прав на сто процентов. Он посетовал, что было готово мирное соглашение между Россией и Украиной, когда стороны встречались в Турции, однако Борис Джонсон по указанию НАТО намеренно его испортил, чтобы военная машина США могла выкачивать миллиарды долларов из своих граждан и вести опосредованную войну с Россией.

Читатели сошлись во мнении, что никто из западных политиков не хочет дипломатического решения, так как зарабатывают на этом слишком много денег, чтобы говорить об урегулировании.

Напомним, Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию. Маск заверил Зеленского в поддержке Украины. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Маска и назвал автомобили Tesla «дерьмом».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск достоин присвоения внеочередного офицерского звания.

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал заявление основателя Tesla Илона Маска о референдумах и ситуации вокруг Украины, предложив Маску сравнить вернувшиеся в Россию регионы с колесами Tesla, которые «проголосовали за».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД