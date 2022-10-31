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Мишустин потребовал создать жесткую систему контроля за обеспечением армии
Премьер-министр Мишустин призвал жестко контролировать обеспечение потребностей армии
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Необходимо корректировать механизмы управления, создать жесткую систему контроля производства необходимых материалов для армии, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании профильного Координационного совета.
Мишустин указал, что необходимо настроить обратную связь производителей и потребителей, чтобы усовершенствовать производство необходимых нужд для армии.
«Чтобы наши защитники могли решать свои задачи более эффективно. Убежден, что параллельно надо корректировать механизмы управления, создать жесткую систему контроля», – цитирует ТАСС Мишустина.
Ранее Владимир Путин провел первое заседание специального Координационного совета. Он призвал к обновлению процедур, нормативных баз и всего того, что касается обеспечения специальной военной операции всем необходимым.
Глава государства также заявил, что нужна широкая и глубокая координация между всеми структурами, министерствами, ведомствами, причем самой разной направленности, и силовым блоком, и экономическим блоком, и регионами Российской Федерации.
Также Путин призвал членов совета ориентироваться на реальную ситуацию, реальные потребности армии по разным направлениям.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава Вооруженных сил России.
Названа цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту
Развожаев назвал цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу предприняли самую масштабную с начала специальной военной операции атаку в Севастополе, они пытались поразить военные объекты Черноморского флота, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее, передает ТАСС слова губернатора.
Он подчеркнул, что произошедшее в Севастопольской бухте стало самой массированной за всю историю спецоперации атакой дронов и дистанционных управляемых надводных аппаратов.
«Что касается выкладывания видеосвидетельств. <…> По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. Принято решение, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонабоюдения будут закрыты», – добавил Развожаев.
Ранее в субботу губернатор сообщил, что на протяжении нескольких часов утром субботы российские системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников, все аппараты были сбиты.
В Минобороны прокомментировали слухи о снятии с должности генерала Лапина
В Минобороны заявили, что командующий группировкой «Центр» в СВО на Украине Лапин взял отпуск
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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, возглавляющий группировку «Центр» в зоне спецоперации РФ на Украине, взял трехнедельный отпуск, он не уволен, заявили в Минобороны.
Ранее в Telegram-канале «Vоенкор Котенок Z» сообщалось, что командовавший группировкой российских войск «Центр» в СВО Александр Лапин снят с должности.
Источник в Минобороны сообщил Ura.Ru, что Лапин ушел в трехнедельный отпуск.
«Все нормально, просто ему дали время отдохнуть (генерал с первых дней спецоперации на передовой). В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй», – поделился собеседник из военного ведомства.
При этом второй источник на условиях анонимности рассказал, что Лапин все же написал рапорт, и к командованию «Центром» не вернется. Третий инсайдер заявил, что рапорт Лапин действительно написал, но на отпуск.
Напомним, 16 июля Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.
Минобороны раскрыло детали террористической атаки против кораблей ЧФ в Севастополе
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В субботу в 4.20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь, сообщили в Минобороны России.
По данным в Telegram-канале Минобороны, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены, сообщили в военном ведомстве.
Сообщается, что в ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде.
Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная, отметили в МО РФ.
В Минобороны подчеркнули, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов, сообщает Минобороны.
По его данным, представители данного подразделения ВМС Британии принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
Корабли Черноморского флота утром в субботу утром отбили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты. ВСУ пытались поразить военные объекты Черноморского флота. Массированная атака дронов длились несколько часов. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
Очевидцев призывают не публиковать в Сети видеозаписи работы российской ПВО, защищающей город. Проверкой таких публикаций будут заниматься спецслужбы.
Пригожин объявил о создании «Вагнер-центра»
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил о создании «Вагнер-центра», который будет заниматься развитием оборонных технологий
Миссией « ЧВК Вагнер Центра» является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной, заявил российский миллиардер Евгений Пригожин.
По словам Пригожина, «ЧВК Вагнер Центр» – это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств.
Также бизнесмен отметил, что Вагнер Центр обеспечит комфортную среду для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной, говорится в комментарии Пригожина в соцсети «ВКонтакте» на странице принадлежащей ему компании «Конкорд».
«Если проект покажет свою успешность и актуальность, будем рассматривать необходимость открытия филиалов», – отметил Пригожин.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную «Вагнер», отметив, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран. Прежде Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК «Вагнер».
В Кремле отметили вклад Пригожина в помощь стране.
Путин поручил Шойгу скорректировать развитие армии в соответствии с опытом СВО
Министру обороны Сергею Шойгу предстоит в декабре представить предложения о корректировках в развитии ВС России, соответствующее поручение ему дал президент Владимир Путин.
Глава государства на встрече с главой ведомства поручил из опыта специальной военной операции на Украине продумать коррективы в работу ВС России, передает РИА «Новости».
«Многое сделано для строительства Военно-морского флота, тем не менее исходя из опыта специальной военной операции, нам нужно продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил, включая Сухопутные войска», – цитирует Путина ТАСС.
Ранее в пятницу министр доложил президенту, что частичная мобилизация в стране окончена.
Дрон-разведчик США заметили вблизи Севастополя
Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk замечен неподалеку от Севастополя
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В момент атаки беспилотников на Севастопольскую бухту вблизи границ Крыма, в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, замечен американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk, сообщают СМИ.
В настоящее время другой летательный аппарат – самолет ДЛРО патрулирует западное побережье Черного моря, сообщает Telegram-канал «Два майора».
«Задачами разведывательной авиации является вскрытие районов ПВО, получение данных о сигналах боевого управления ВС России, фиксация реакции наших сил на боевые ситуации. Данные в части касающейся передаются Украине», – добавляет автор публикации.
Данные о нахождении американского дрона вблизи Севастополя подтверждает также портал Flightradar24. По его информации, беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk уже несколько часов кружит на высоте 17 километров над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма.
Уточняется, что разведывательный беспилотник вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия в 05.44 мск. Дрон набрал высоту более 15 километров и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю, передает РИА «Новости».
Согласно данным сервиса, воздушное судно принадлежит ВВС США и имеет регистрационный номер 11-2046, позывной Forte-10.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты города не поражены. Рейд в Севастополе перекрыт, паромы и катера через бухту временно не ходят. Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле.
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В США заявили об истощении военных запасов из-за помощи Украине
19fortyfive: Военные запасы США истощились из-за помощи Украине, на их пополнение уйдут годы
Поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Соединенных Штатов и истощили их военные запасы, считает американский морпех в отставке Дакота Вуд.
В течение около 20 лет в операциях американских военных используется техника, боеприпасы и оборудование, которые предназначались еще для борьбы с Советским Союзом, пишет Вуд в статье для издания 19fortyfive.
По его словам, военные запасы не восполнялись современными аналогами в том же темпе. В результате Штаты остались с устаревшей техникой и столкнулись с проблемой сокращения вооружения, объясняет морпех, добавляя, что поддержка Украины со стороны Америки лишь усугубила эту проблему.
«Запасы приближаются к уровню военного резерва, а на их пополнение уйдут годы», – приводит его слова РИА «Новости».
С такими военными запасами, рассуждает автор статьи, США окажутся не в силах участвовать в еще одном конфликте. Так, Штаты не смогут поддержать Израиль, Тайвань, Японию, Южную Корею или кого-либо еще, если будут вынуждены защищать кого-то из партнеров по НАТО в Европе, считает Вуд. По его мнению, подобная ситуация «придает смелости оппонентам Вашингтона и повышает риски».
«Какую еще оценку можно дать нашей армии в таком состоянии, если не назвать ее слабой?» – поинтересовался морпех.
Ранее обозреватель американского телеканала CNN Стивен Коллинсон заявил, что письмо конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта на Украине стало первым признаком ослабления позиции Вашингтона. По его мнению, произошедшее стало «политической катастрофой».
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Пентагон разместил тендер на закупку автоматов АК-74
Американское оборонное ведомство объявило о планах по закупке автоматов АК-74 калибром 5,45 мм или его копий, соответствующий заказ размещен на сайте SAM.gov.
Командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси объявило конкурс среди поставщиков АК-74 и аксессуаров к нему, передает РИА «Новости».
В заказе не уточняется, для чего американской армии необходимо такое стрелковое вооружение.
Отмечается, что предпочтительными указаны автоматы из Румынии (md.86), России (АК-74) и Германии (MPi AK74).
«Болгарские винтовки AR-SF и польские винтовки образца Tantal не считаются оружием образца АК-74», – уточняется в документе.
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Путин поблагодарил организаторов частичной мобилизации
Президент Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу выразил благодарность всем причастным к частичной мобилизации.
«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой большой работе», – цитирует Путина ТАСС.
Глава государства пояснил, что на первом этапе возникали различные проблемы, но этого вряд ли бы удалось избежать. Путин напомнил, что в России давно не проводились мобилизационные мероприятия.
«Но тем не менее нужно сделать необходимые выводы», – указал президент.
«На сегодняшний день самое главное – это экипировка, подготовка, слаживание [мобилизованных]. И все, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях», – сказал Путин.
Он также выразил благодарность всем, кто вступил в ряды Вооруженных сил России.
«Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил. Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей», – сказал президент.
Напомним, вечером в пятницу министр обороны доложил главе государства, что частичная мобилизация в России завершена.
Минобороны: Призывная кампания никак не связана с проведением спецоперации на Украине
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Начальник 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал о начале призывной кампании в России.
С 1 ноября начинается осенняя призывная кампания. К работе приступят свыше 2,5 тыс. призывных комиссий, созданных решениями глав субъектов Российской Федерации.
«Отмечу, что предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации», – сообщил Цимлянский в Telegram-канале Минобороны.
По его словам, большинство призывников будут направлены в воинские части и учебные соединения, где в срок до пяти месяцев получат военно-учетную специальность и освоят современную военную технику. После обучения в соответствии с полученными навыками призывников направят в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники. Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с профессиональными навыками, уровнем образования, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами.
Цимлянский отметил также, что к проведению призыва все готово, созданы необходимые запасы имущества и оборудования, в военкоматы завезены комплекты обмундирования, продовольственное и вещевое имущество, несессеры для обеспечения молодого пополнения.
«В завершение хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно увольняются и уже с 15 октября направляются к местам проживания», – сказал Цимлянский.
Напомним, согласно указу президента Владимира Путина, осенний призыв на срочную военную службу начнется в этом году в ноябре. В документе сказано, что призыв на военную службу граждан Российской Федерации необходимо осуществить до 31 декабря 2022 года. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу, в количестве 120 тыс. человек.
Главком ВМФ России сообщил об испытаниях АПЛ «Генералиссимус Суворов»
Главком ВМФ Евменов: В России проходят испытания новой стратегической атомной подводной лодки «Генералиссимус Суворов»
В России проходят испытания новой стратегической атомной подводной лодки «Генералиссимус Суворов», сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.
Как заявил Евменов в поздравлении в связи с 326-й годовщиной создания российского регулярного флота и Днем моряка-надводника, построенный на предприятии «Севмаш» в Северодвинске атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проходит испытания.
«Генералиссимус Суворов» – второй серийный ракетоносец проекта «Борей-А». Подлодки проекта оснащают МБР «Булава», передает «Интерфакс».
«В настоящее время успешно завершила государственные испытания дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», предназначенная для пополнения подводных сил Тихоокеанского флота. В следующем месяце она войдет в состав ВМФ России», – заявил Евменов.
Он также сообщил, что корабли ВМФ России на постоянной основе выполняют задачи в различных районах Мирового океана.
«Ежедневно в море находятся более 100 кораблей и судов ВМФ России. В настоящее время задачи военно-морского присутствия в Средиземном море выполняет отряд кораблей Балтийского флота, а в Индийском океане действует отряд кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота», – сообщил главком.
Ранее источник в ОПК сообщил, что передача атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А (шифр «Борей-А») флоту, по оптимистичному сценарию, может состояться «под елочку», то есть до завершения 2022 года.
Состоялся выпуск первых в России женщин-военных летчиков
В России прошел первый выпуск женщин-военных летчиков, они окончили Краснодарское высшее военное авиационное училище имени Серова, заявили в Министерстве обороны.
«Училище впервые выпускает девушек-летчиков, поступивших в 2017 году», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Глава ведомства Сергей Шойгу поздравил выпускниц, он отметил, что большая часть учащихся завершила обучение с отличными оценками, и подчеркнул, что они продолжают традиции, когда женщины-летчицы наравне с мужчинами защищали Родину.
«Впереди у вас особый и интересный жизненный путь. Быть первыми – большая ответственность. Вы являетесь ориентиром и примером для тех девушек, которые последуют вашему примеру», – добавил министр.
Пескова спросили об указе Путина о завершении частичной мобилизации
Кремль проинформирует дополнительно по поводу указа президента Владимира Путина о завершении частичной мобилизации, о дополнительных мобилизационных мероприятиях в регионах сказано в заявлении министра обороны России Сергея Шойгу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос, будет ли указ президента России о завершении частичной мобилизации, заявил, что журналисты будут проинформированы дополнительно, передает РИА «Новости».
Кроме того, он указал, что по поводу дополнительных мобилизационных мероприятий в регионах нужно ориентироваться на заявление министра обороны России Сергея Шойгу.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации: задача по призыву 300 тыс. человек выполнена, дополнительных мобилизационных мероприятий не планируется.
Президент поблагодарил организаторов мобилизации. В то же время он отметил, что сложности были неизбежны, но сейчас необходимо сделать выводы и модернизировать работу военкоматов. Президент подчеркнул, что работа военкоматов напрямую связана со взаимодействием с региональными властями.
Новый ПТРК «Корнет-Д1» прошел основной объем предварительных испытаний
Ростех: Новый ПТРК «Корнет-Д1» прошел основной объем предварительных испытаний
Модернизированный российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет-Д1» прошел основной объем предварительных испытаний и готовится к государственным, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.
По его словам, основной объем предварительных испытаний самоходного варианта ПТРК «Корнет-Д1» для ВДВ, размещенного на шасси БМД-4М, в том числе стрельбовые испытания, завершен с положительными результатами, передает РИА «Новости»
Сейчас, по словам Оздоева, параллельно с завершением предварительных испытаний «уже ведется изготовление опытно-промышленной партии для государственных испытаний».
Он добавил, что «Корнет-Д1», разработанный в холдинге «Высокоточные комплексы», продемонстрировал на испытаниях полное соответствие требованиям тактико-технического задания Минобороны России и высокую эффективность.
Ранее Ростех раскрыл характеристики новейшего ПТРК «Корнет-Д1».
Прошли стендовые испытания новейшего российского двигателя для ПАК ДА
Состоялись стендовые испытания двигателя «Изделие РФ», которым планируется оснастить перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Стендовые испытания прошли уже несколько образцов двигателя, сейчас ведутся и другие испытания, они показывают, что агрегат подтверждает заложенные параметры, сказал собеседник ТАСС.
«Изделие РФ» испытывали на отдельном, специальном стенде, «ОДК-Кузнецов», входящий в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха, проводит подготовку производства двигателя.
О планах по производству первого агрегата «Изделие РФ» для ПАК ДА заявлял в 2020 году заместитель гендиректора – управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации создается по схеме «летающее крыло», в нем намерены воплотить технологии и материалы, снижающие заметность машины. Сам самолет планируется оснащать перспективными крылатыми ракетами, высокоточными бомбами, гиперзвуковым оружием и т.д.