Мишустин потребовал создать жесткую систему контроля за обеспечением армии

Премьер-министр Мишустин призвал жестко контролировать обеспечение потребностей армии

Необходимо корректировать механизмы управления, создать жесткую систему контроля производства необходимых материалов для армии, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании профильного Координационного совета.

Мишустин указал, что необходимо настроить обратную связь производителей и потребителей, чтобы усовершенствовать производство необходимых нужд для армии.

«Чтобы наши защитники могли решать свои задачи более эффективно. Убежден, что параллельно надо корректировать механизмы управления, создать жесткую систему контроля», – цитирует ТАСС Мишустина.

Ранее Владимир Путин провел первое заседание специального Координационного совета. Он призвал к обновлению процедур, нормативных баз и всего того, что касается обеспечения специальной военной операции всем необходимым.

Глава государства также заявил, что нужна широкая и глубокая координация между всеми структурами, министерствами, ведомствами, причем самой разной направленности, и силовым блоком, и экономическим блоком, и регионами Российской Федерации.

Также Путин призвал членов совета ориентироваться на реальную ситуацию, реальные потребности армии по разным направлениям.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава Вооруженных сил России.