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Мобилизованные из России прибыли на Луганщину
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Призванные в рамках частичной мобилизации граждане России прибыли в Луганскую народную республику (ЛНР), сообщило Минобороны России.
Российское военное ведомство опубликовало кадры встречи мобилизованных, которые проходят подготовку на одном из полигонов, с жителями ЛНР, передает ТАСС.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
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Мэр Красного Лимана выступил с обращением после захвата города ВСУ
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Глава городской администрации Красного Лимана Александр Петрикин выступил с обращением к жителям города и Краснолиманского района, пообещав, что союзные войска вернутся и освободят оставленные территории от укронацистов.
Как сообщило интернет-издание «Украина.ру» в своем Telegram-канале, мэр Красного Лимана все эти тяжелые недели оставался в городе, ежедневно сообщая об обстановке вокруг населенного пункта, но в итоге вынужден был покинуть город, записав перед этим видеообращение к жителям города и Краснолиманского района.
Как подчеркнул Петрикин в своем видеообращении, Красный Лиман и Краснолиманский район – это русская земля, деды и прадеды жителей города еще в годы Великой Отечественной Войны сражались с нацистами. Сегодня же, сказал Петрикин, обращаясь к соотечественникам, большое бремя уничтожение нацистов лежит «на наших плечах».
«Мы сражаемся за Красный Лиман и Краснолиманский район: Авдеевку, Артёмосвк, Краматорск, Константиновку, Дружковку – все русские города. Мы вернемся. Укронацисты будут уничтожены. Победа [будет] за нами! Правда на нашей стороне», – заявил Петрикин.
В минувшую субботу в Минобороны РФ заявили, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи. Как пояснил российский военный корреспондент Александр Коц, российской армии и союзным силам пришлось оставить Красный Лиман, чтобы не попасть в окружение противника.
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Стремоусов: В Херсонской области нацисты продвинулись вдоль Днепра и получили «люлей» от ВКС России
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Пресечены попытки прорыва украинской армии в Херсонской области, ситуация находится под контролем, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Он написал в своем Telegram-канале, что на Николаевском направлении все под контролем, несмотря на попытки укронацистов прорвать оборону. Стремоусов добавил, что украинские войска продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там «получили люлей» от ВКС России. По его словам, на данный момент ситуация полностью контролируема.
Стремоусов признал, что «нацисты прорвались немного вглубь», но «оборона работает без какой-либо паники» и «мы отражаем все атаки». Замглавы Херсонской области призвал всех тех, кто «сегодня паникует в социальных сетях» «приостановиться»: «Здесь не Харьков, здесь не Лиман – оборону держим».
При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил
с утверждением, что ВСУ якобы заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области.
Воссоединение Херсонской области с Россией в ходе референдума поддержали 87,05% избирателей. В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Определены границы новых территорий при вхождении в состав России
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ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав России в границах, существовавших на день их образования и вхождения в Российскую Федерацию, указывается в международных договорах, внесенных в Госдуму на ратификацию.
В документе указано, что пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Запорожской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта, передает РИА «Новости».
То же самое указывается в договоре и для Херсонской области, в договорах с ЛНР и ДНР.
Ранее президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о новых территориях.
До этого Конституционный суд (КС) одобрил пакет документов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Как заявил председатель Думы Вячеслав Володин, Госдума рассмотрит проекты конституционных законов и договоры ратификации по новым территориям в понедельник.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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Эксперты Онуфриенко и Малькевич оценили данные о продвижении ВСУ в Херсонской области
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ВС Украины формируют ударный кулак для продвижения вдоль Днепра в районах Херсонской области. И хотя ВКС России удалось остановить продвижение ВСУ, ситуация в регионе остается сложной, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты. Ранее поступали сообщения о том, что ВСУ захватили некоторые населенные пункты в Херсонской области.
«Вооруженные силы Украины заняли серую зону в районе населенного пункта Шевченково и перекресток дороги Петровка – Оскоровка на Бериславском направлении. То есть создана угроза группировке союзных сил в направлении Александровка – Дудчаны и далее к Мыловому и Бериславу. В случае прорыва у них откроется выход к Новой Каховке», – рассказал член Общественной палаты России Александр Малькевич.
«Гарнизон союзников в Бериславе хорошо укреплен, боевая обстановка без изменений со вчерашнего вечера. Противник продолжает беспорядочно обстреливать направление, работают диверсионные группы, летают беспилотники. По всей видимости, украинская армия накапливает штурмовой «кулак» для продвижения, поскольку их силы понесли очень большие потери на южном направлении», – полагает он.
«В настоящий момент идет очень плотное информационное давление об активных наступательных действиях ВСУ. Кроме того, прибывают беженцы из населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Им оказывается всевозможное содействие в размещении, питании, а также оказывается помощь в решении вопросов первой необходимости. Сейчас одна из наших первоочередных задач – организация кол-центра, чтобы централизовать помощь нуждающимся», – отметил собеседник.
«В целом обстановка относительно стабильная, насколько это возможно в таких условиях. Вместе с тем врагом брошены огромные ресурсы на нагнетание паники и ее распространение не только в Бериславе, но и по всей Херсонской области и даже далеко за ее пределами», – подчеркнул эксперт.
«Я неоднократно говорю о том, что для противодействия такой тактике противника нам катастрофически не хватает спикеров. Помимо официального представителя Минобороны и нескольких спикеров по конкретным территориям, в медиа больше практически никого нет. Мы пытаемся как-то менять ситуацию, на протяжении двух месяцев проводим ежедневные стримы по территориям. Кроме того, есть еще одна большая наша проблема – это то, что далеко не все готовы публично обсуждать сложные вопросы», – отметил политолог.
В свою очередь военный аналитик Михаил Онуфриенко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «после ударов с севера региона нашим войскам пришлось оставить населенные пункты Любимовка в Бериславском районе, Осокоровку, Золотую Балку».
«Противник дошел вдоль Днепра до Дудчан и был остановлен. Судя по всему, дальше пройти уже не дадут, поскольку начала работать наша авиация, подтянулись танковые подкрепления», – рассказал эксперт.
«Были попытки флангового удара в районе Давыдова Брода и южнее. Но обе попытки закончились провалом. В случае удачи ВСУ могли отрезать нашу группировку и развивать направление на Берислав. Пока же успехи украинской армии остались на уровне тактических, не имея возможности дальнейшего развития», – отметил он.
«В ближайшие пару суток станет окончательно понятно соотношение сил. Пока нам приходилось отступать по той же причине, о которой мы говорили ранее – недостаток личного состава, происходит очаговая оборона. И если где-то противнику удается ее продавить, то он продвигается до следующего населенного пункта. Сейчас вроде бы подошли подкрепления, есть надежда на то, что дальнейшее наступление ВСУ будет остановлено» – рассуждает собеседник.
«Потери, которые ВСУ понесли раньше на этом направлении, никак не сказываются на происходящем на фронте сейчас. Благодаря успехам в Харьковской области, у них есть возможность резко поднять морально-психологическое настроение бойцов. При этом данных о собственных потерях сейчас у них нет. Просто вводятся в действие другие части, которые не имеют связи друг с другом, а разбитые объединения отводят на переформирование», – утверждает Онуфриенко.
В понедельник утром замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что пресечены попытки прорыва украинской армии в Херсонской области. В своем Telegram-канале он написал, что на Николаевском направлении все под контролем, несмотря на попытки укронацистов прорвать оборону. Стремоусов добавил, что украинские войска продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там «получили люлей» от ВКС России.
Стремоусов признал, что «нацисты прорвались немного вглубь», но «оборона работает без какой-либо паники» и «мы отражаем все атаки». Замглавы Херсонской области призвал всех тех, кто «сегодня паникует в социальных сетях», «приостановиться»: «Здесь не Харьков, здесь не Лиман – оборону держим».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области.
В воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиация и артиллерия ВС РФ поразили пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Архангельское Херсонской области.
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В Турции спустили на воду первый корвет для Украины
Первый корвет для Военно-морских сил Украины, получивший название «Гетман Иван Мазепа», был спущен на воду в воскресенье в Турции, где идет его строительство. Об этом сообщила жена президента Украины Елена Зеленская, которая принимала участие в церемонии спуска корабля на воду.
Противолодочный корвет типа Ada «Гетман Иван Мазепа» (это имя избрал для него президент Украины еще в 2021 году, когда начиналось строительство) будет первым кораблем такого класса для Военно-морских сил Украины, передает ТАСС.
Напомним, 7 сентября 2021 года делегация Украины во главе с командующим Военно-морских сил Алексеем Неижпапой приняла участие в торжественной церемонии закладки корвета класса ADA в Турции для нужд военно-морских сил ВС Украины.
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Минобороны: ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли свыше 1400 человек
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На Купянском направлении в районе населенных пунктов Купянск, Двуречная и Куриловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения живой силы и военной техники 14-й механизированной бригады ВСУ уничтожено свыше 140 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Общие потери противника на Купянском направлении за трое суток боевых действий составили более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники.
На Краснолиманском направлении в районе Славянска нанесено массированное огневое поражение резервам противника, а также подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожено до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО «Град». Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка в результате ракетного удара по районам сосредоточения живой силы и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники.
На Донецком направлении в результате отражения союзными войсками попытки наступления противника в районе населенного пункта Первомайское уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
На Николаево-Криворожском направлении российские войска продолжали вести боевые действия по отражению наступления противника. На Николаевском и Андреевском тактических направлениях все атаки ВСУ успешно отражены. В результате удара ВКС России по подразделениям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожено до 60 боевиков и семь единиц военной техники.
Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка – Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение. Потери украинских боевиков в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники, перечислили в Минобороны.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение 47 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике противника в 146 районах.
Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Краматорск, Артемовск, Опытное, Ямполь Донецкой народной республики (ДНР) и Добрянка Херсонской области», – сообщил Конашенков.
«В районе населенного пункта Никифоровка ДНР ВКС России уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.
В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены три украинские реактивные батареи РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Цветковое, Святопетровка и Яблоково Запорожской области.
Средствами противовоздушной обороны сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Валерьяновка Донецкой народной республики, Купянск Харьковской области и Борозенское Херсонской области. Кроме того, в воздухе уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Новая Каховка, Веселое и Новая Збурьевка Херсонской области», – отчитались в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2137 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5292 танка и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6189 единиц специальной военной автомобильной техники, подытожили в оборонном ведомстве.
В конце прошлой недели в Минобороны сообщили, что ВКС России уничтожили цеха «Южмаша» по сборке ракет «Точка-У» в Днепропетровске.
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и угрозам– передает РИА «Новости».
По его словам, число желающих уехать из территории, подконтрольной киевской власти, исчисляются тысячами.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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Политолог Дудаков: Украина опустошила арсеналы НАТО
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В год США производят не более 30 тыс. 155-мм снарядов, но Украина столько же прожигает за две недели, рассказал американист Малек Дудаков. По его словам, американскому ВПК придется перейти на военные рельсы, чтобы нарастить объемы выпускаемого оружия. Ранее телеканал CNBC сообщил, что у США и Европы заканчивается оружие для отправки на Украину.
«США с марта поставили Киеву 840 тыс. 155-мм снарядов. Если не считать того, что нужно самой армии США для тренировок, их в резерве Пентагона практически не осталось. При этом годовое производство этих снарядов в Америке не превышает 30 тыс. штук. Украина же прожигает такой объем за каждые две недели конфликта», – рассказал в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков.
«Также давно проявляется и ракетный голод. Киев уже получил 8500 единиц Javelin. Это почти все, что хранилось в резервах США. Более того, для пополнения запасов понадобится не менее 10 лет, поскольку в год Штаты могут выпускать не более 800 ракет», – замечает эксперт.
Этим объясняется тот факт, что в недавних траншах Украине отсутствовали как 155-мм гаубицы и снаряды к ним, так и Javelin и Stinger, продолжает политолог. «Упор же делался на артиллерию меньшего калибра, 105 мм, и системы HIMARS. Однако и они нынче числятся в документах Пентагона как «заканчивающиеся», – поясняет Дудаков.
«В последнем пакете военной помощи США пообещали выдать Киеву еще 18 HIMARS. Но не сразу, а в течение двух лет, пока их произведут. И только на смену потерянных машин. Америка планирует производить от 24 до 96 HIMARS в год. Это в лучшем случае – если по ним не ударит нехватка редкоземельных металлов, которая уже заставила приостановить выпуск истребителей F-35», – подчеркнул американист.
«Американские военные эксперты в интервью CNBC говорят, что без перевода ВПК на военные рельсы резко нарастить выпуск оружия невозможно. Пока же ВПК не справляется с заказами. И он не в силах закрыть потребности Украины, где американский «арсенал демократии» быстро истрачивается» – заключил Дудаков.
Ранее американский телеканал CNBC заявил, что у США и Европы заканчивается вооружения для поставок на Украину. Быстро восполнить запасы не получится, сообщает издание, поскольку для этого нужны высококвалифицированные рабочие.
Также отмечается, что у США фактически закончились 155-мм гаубицы, в разряд «ограниченных» попали пусковые установки HIMARS, ракеты Javelin, ракеты Stinger, гаубицы M777 и 155-мм боеприпасы. Аналогичная ситуация складывается и в европейских странах.
CNBC в качестве альтернативы предлагает Украине «поискать поставщиков в других местах», например, в Южной Корее. Ранее военный эксперт Илья Крамник также говорил о потенциальной проблеме исчерпывания арсеналов НАТО.
Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине входят в критическую фазу, а «единство и солидарность» западных стран ждут серьезные испытания.
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Очевидцы раскрыли обстоятельства убийства беженцев в Запорожской области
Украинские боевики расстреляли мирную колонну в Запорожской области с целью помешать гражданам выехать на освобожденные территории и принять участие в референдуме, рассказали выжившие после удара очевидцы.
По словам очевидца событий, за день до обстрела, 29 сентября, жители организовали митинг с требованием выехать из Запорожской области. «Денег, воды и еды уже не было, они (протестующие) ложились на дорогу», – приводит слова очевидца РИА «Новости».
«Там были люди вроде бы из нашего района, так вот, они должны были уже давным-давно выехать к нам, на Мелитополь. Люди начали уже бунтовать, что их не выпускают. Сначала приехали военные их успокоить, но только народ завели, потом приехали СБУ, но у них тоже ничего не вышло и, когда они уходили, сказали людям: «Ну, хорошо, уедете вы завтра». Далеко и уехали. На утро, по-моему, прилетело от них (украинских боевиков), там девушка еще с грудным ребенком погибла, возможно, из нашего района», – рассказал он.
По словам очевидцев, в понедельник утром украинская администрация в подконтрольной ей части Запорожской области захотела собрать по спискам всех выживших из числа тех, кто был в колонне, ехавшей на освобожденные территории. «На собрании люди будут просить, чтобы их выпустили. У большинства нет денег на бензин, но они стараются уехать (на освобожденные Россией территории Запорожской области)», – отметил он.
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обвинил Киев в блокировании выезда в освобожденную часть Запорожья. По этому поводу глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обвинил Киев в захвате заложников.
Напомним, в прошлую пятницу ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с беженцами, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, в результате погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.
Напомним, воссоединение Запорожской области с Россией в ходе референдума поддержали 93,11% избирателей. В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России. В тот же день власти Запорожской области объявили Мелитополь временным областным центром.
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Военный эксперт: ЧФ России обязан уничтожить новый корвет ВМС Украины «Гетман Мазепа»
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Спуск на воду в Турции нового корвета ВМС Украины «Иван Мазепа» требует оперативной реакции со стороны Черноморского флота, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее жена президента Украины Елена Зеленская сообщила, что первый корвет для Военно-морских сил Украины, получивший название «Гетман Иван Мазепа», был спущен на воду.
«С учетом многократного превосходства Черноморского флота, с военно-технической точки зрения спуск на воду «Ивана Мазепы» мало что значит. Однако это свидетельствует о системной организационной работе по повышению боеспособности ВМСУ, которая ведется в том числе силами Турции», – рассказал капитан III ранга запаса Максим Климов.
«Несмотря на то, что украинский флот в рамках СВО показал себя очень слабо, сам факт такой работы является для нас главной угрозой. Вопрос не столько в корвете, сколько в комплексе реализуемых противником организационно-технических мероприятий по значительному повышению боевых возможностей ВМС Украины», – замечает собеседник.
Эксперт также отметил, что эти события потребуют соответствующей реакции и мер со стороны Черноморского флота РФ. «В первую очередь нам предстоит обеспечить системами ПВО силы флота. Кроме того, стоит обратить внимание на обеспечение способности решать ими поставленные задачи в условиях растущего потенциала ВМСУ. И у нас такие возможности имеются», – пояснил он.
«Нам требуется быстрая, решительная и умная модернизация уже имеющихся кораблей. При этом необходимости значительного увеличения численности ЧФ нет. Однако есть потребность в малых противоминных кораблях и десантных катерах. Речь идет о современных аналогах немецких проектов малых, грузоподъемных быстроходных барж и паромов «Зибель», которые хорошо себя показали на этом театре в годы Великой Отечественной войны, а потом были реквизированы нашими войсками», – заключил Климов.
В свою очередь капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указал на то, что корвет еще предстоит достроить. «Изначально планировалось, что дорабатывать это судно будут в Николаеве. Как это будут делать сейчас, пока не очень понятно», – говорит он.
Эксперт также утверждает, что по кораблю необходимо будет нанести незамедлительный удар, когда это станет возможным. «Корабль строился на верфи, расположенной на побережье Мраморного моря, и физически мы пока не можем попасть в эту зону. Но если все же «Мазепу» введут в состав ВМС Украины и этот корабль с именем предателя окажется в зоне досягаемости Черноморского флота, он моментально станет целью, которую мы обязаны уничтожить», – заключил Дандыкин.
Ранее жена президента Украины Елена Зеленская сообщила, что первый корвет для Военно-морских сил Украины, получивший название «Гетман Иван Мазепа», был спущен на воду.
Противолодочный корвет типа Ada «Гетман Иван Мазепа» (это имя избрал для него президент Украины еще в 2021 году, когда начиналось строительство) будет первым кораблем такого класса для Военно-морских сил Украины, передает ТАСС.
Напомним, торжественная церемония закладки корвета состоялась 7 сентября 2021 года. Тогда в мероприятии участвовала делегация Украины во главе с командующим военно-морскими силами Алексеем Неижпапой. Согласно договоренностям сторон, в этом году корабль передают Украине, а уже в 2024 году он войдет в состав ВМС страны.
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Полпред ЛНР Мирошник рассказал об обстановке возле Кременной
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Украина сконцентрировала довольно мощные силы в приграничных с ЛНР районах, поэтому нашим военным приходится возводить оборонительные рубежи, рассказал газете ВЗГЛЯД полпред ЛНР Родион Мирошник, комментируя военную обстановку в республике после отвода российских войск из Красного Лимана.
«На севере – северо-западе республики сейчас особенно напряженная ситуация. Прямо у границ региона идут активные боевые действия. После того, как наши войска отошли из Красного Лимана, серьезным обстрелам подвергается Кременная и целый ряд других городов Кременского района», – рассказал полномочный представитель ЛНР Родион Мирошник.
По его словам, ситуацию осложняют ландшафтные особенности местности. «Это заповедные леса, здесь очень много «зеленки». И там достаточно активно работают диверсионно-разведывательные группы. Военные действия идут в основном за контроль над дорогой Торское – Кременная. И с нашей стороны на этом направлении возводятся мощные оборонительные укрепления», – пояснил собеседник.
«Непросто и в районе Сватово, на Купянском направлении. Мы наблюдаем усиление потока беженцев. Люди пытаются уйти вглубь республики или на другие российские территории. При этом со стороны Харьковской области проезжать в Белгород очень тяжело, учитывая и большое скопление людей, и непрекращающиеся массированные обстрелы со стороны ВСУ», – уточняет дипломат.
Как отметил Мирошник, республика готова отразить атаку ВСУ. «На обеспечение оборонительных рубежей силы есть. На территории республики находятся резервы, которые были подведены за последние недели. Опять же, из Красного Лимана и близлежащих населенных пунктов вооруженные подразделения перевели к нам», – заметил он.
«И сейчас нам надо усилить артиллерийское давление, активнее использовать силы ВКС. Мы понимаем, что все происходящее имеет скорее политический мотив. Украина пытается всячески продемонстрировать, что оборонительные возможности и гарантии безопасности России для них ничего не значат», – заключил Мирошник.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские боевики пытаются прорвать линию боевого соприкосновения в районе Кременной, но им пока это не удается. По словам офицера Андрея Марочко, на некоторых направлениях ведется маневренная оборона – в районе населенного пункта Кременная.
Напомним, в субботу в Минобороны сообщили, что из-за угрозы окружения было принято решение отвести войска из Красного Лимана. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, пять танков и девять боевых машин пехоты.
Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с этим войска отвели на более выгодные рубежи, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ранее рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению собеседника, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
Об осложнении военной ситуации сообщили и в ДНР. Как рассказали в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские силовики с полуночи обстреляли Донецк, Александровку и Каштановое в ДНР из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм
Накануне донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал газете ВЗГЛЯД, что под ударом в скором времени могут оказаться город Ясиноватая, а также Лисичанск и Северодонецк в ЛНР.
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Милиция ЛНР сообщила о попытках ВСУ прорвать оборону в районе Кременной
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Украинские военные не оставляют попыток прорвать линию боевого соприкосновения в районе города Кременная в Луганской народной республике, но союзным силам удается сдержать их продвижение, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире канала «Соловьев Live».
По его словам, на некоторых направлениях ведется маневренная оборона – в районе населенного пункта Кременная. При этом после того как пришлось выйти из населенного пункта [Красный] Лиман, военнослужащие закрепились на подступах к Кременной, и сейчас там «довольно-таки горячо». Марочко уточнил, что противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, но наши герои справляются с задачами на данный момент, передает ТАСС.
Марочко добавил, что ВСУ ведут постоянный обстрел Кременной из всех типов вооружения, местные жители вынуждены укрываться в подвалах. По его словам, Кременная вновь стала таким прифронтовым населенным пунктом, действительно обстреливается регулярно из всех видов и типов вооружения со стороны вооруженных формирований Украины.
По мнению офицера, украинские войска при попытках атаковать союзные силы и прорвать их оборону несут колоссальные потери, однако руководство в Киеве это не волнует. Марочко подчеркнул, что ситуация в зоне боевых действий неоднозначная, но контролируемая.
Военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ранее рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению собеседника, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на каких направлениях ВСУ готовят наступление. «Российские военкоры сообщают о подготовке мощного удара ВСУ по Сватово», – отметил украинский политик и блогер Анатолий Шарий и дал прогноз: «Полагаю, до 14 октября мы увидим как минимум два наступления на как минимум двух направлениях. Подготовка идет полным ходом и идет вполне успешно».
Пушилин заявил об успехах союзных сил на Артемовском направлении
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Союзным войскам удалось продвинуться на Артемовском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, для союзных войск немаловажным является освобождение на Артемовском направлении. Он добавил, что там союзные силы тоже добиваются определенного успеха, есть дополнительные успехи непосредственно по самому городу Артемовску, передает РИА «Новости».
Глава республики также рассказал о жертвах обстрелов украинских войск.
По его словам, с конца февраля из-за действий ВСУ погибли 460 мирных жителей, из них 22 ребенка. Еще 1931 человек получил ранения, в том числе 135 детей.
«Я думаю, что ситуация совсем скоро уже будет меняться, и мы увидим совершенно иную картину», – рассказал Пушилин.
По его словам, за прошедшие сутки из-за обстрелов ВСУ погибло два человека, еще трое пострадали.
«Противник здесь прибегает к обстрелам из имеющегося у него вооружения – это и тяжелая артиллерия, и ракетная система залпового огня. Наши подразделения предпринимают меры, чтобы не допускать подобные обстрелы, минимизировать, где это возможно», – отметил глава ДНР.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на Артемовском направлении в жилые кварталы и в районе местного завода шампанских вин.
До этого взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский сообщил, что из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
Посла России в Германии вызвали в МИД ФРГ
Посол России в Германии Сергей Нечаев вызван в МИД ФРГ, сообщило агентство DPA со ссылкой на германское внешнеполитическое ведомство.
По информации агентства, правительство Германии тем самым отреагировало на вступление в состав России четырех новых регионов. Как отмечается в сообщении, посла ожидают в МИД ФРГ «в самое ближайшее время», передает ТАСС.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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Песков заявил о праве Кадырова давать оценки ходу спецоперации
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Главы регионов имеют право выражать собственное мнение, но даже в тяжелые моменты эмоции не должны брать верх, выразил мнение пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что в ходе спецоперации нужны «более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения».
По словам представителя Кремля, главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки, в том числе и Кадыров, который с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад и продолжает вносить, передает ТАСС.
При этом Песков призвал даже в тяжелые моменты исключать эмоции из каких-либо оценок, придерживаясь очень сбалансированных, объективных оценок.
На вопрос, можно ли считать проявлением эмоций конкретно призыв использовать ядерное оружие, Песков заметил, что использование ядерного оружия в России происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине.
Представитель Кремля еще раз подчеркнул заслуги Чечни в проведении СВО, назвав их очень большими. «Вся республика продолжает вносить очень большой вклад в проведение специальной военной операции. Весьма героически и эффективно», – сказал он.
Ранее Кадыров заявил, что на Украину отправлено новое подразделение обученных бойцов, готовится к отправке еще одно боевое формирование.
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