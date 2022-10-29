|
|
Байден напугал Харрис желанием прыгнуть со сцены
Байден в шутку попытался спрыгнуть со сцены в толпу
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент США Джо Байден вновь оказался в курьезной ситуации. Во время публичного выступления он напугал вице-президента Камалу Харрис шутливой попыткой спрыгнуть со сцены в толпу.
Смеясь, Харрис стала оттаскивать Байдена подальше от края сцены.
Видео инцидента появилось в Telegram-каналах.
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал мем*, сопроводив стоп-кадр из этого видео подписью: «Да что вы знаете про искушение!»
Байден регулярно оказывается в неловких ситуациях во время публичных выступлений. Так, недавно он не смог найти собственное место на сцене, другим присутствующим пришлось ему помогать.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава подразделения «Россия сегодня» в Симферополе погибла на учебном полигоне в Крыму
В результате несчастного случая погибла руководитель подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева
|
|
Руководитель подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева погибла на учебно-тренировочном полигоне в Крыму в результате несчастного случая, сообщили в пресс-службе медиахолдинга.
Бабаева занималась на полигоне военно-спортивной стрельбой.
«Света, неугомонная Света – профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась «за ленточку», желая поддержать наших героев. Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…» – цитирует РИА «Новости» слова гендиректора «России сегодня» Дмитрия Киселева.
Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, является выпускницей юридического факультета МГУ им. М. В.Ломоносова. Работала в газете «Московские новости» в отделе экономики, затем в газете «Известия» в отделе политики.
С 2004 по 2006 годы возглавляла представительствл РИА «Новости» в Великобритании. Вернувшись из Британии, работала заместителем главного редактора в газете «Московские новости», затем шеф-редактором журнала «Профиль».
В 2008–2012 была шеф-редактором корпункта РИА «Новости» в США. Бабаева работала в том числе в президентском и правительственном пулах.
В 2013–2016 годах Бабаева была в должности главного редактора интернет-портала «Газета.ру». С декабря 2016 года – советником МИА «Россия сегодня», а с августа 2019 года стала руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
Европейские страны заблокировали российские удобрения для беднейших стран
МИД: В ЕС заблокированы 80% удобрений, которые Россия готова передать беднейшим странам
|
|
Европейские страны заблокировали большую часть – 80% удобрений, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, сообщили в Министерстве иностранных дел.
В заявлении на сайте МИД России говорится, что Россия, «в отличие от Украины, является одним из ведущих мировых экспортеров удобрений, без которых под угрозой голода окажутся не только страны – потребители продовольствия, но и страны-производители».
Однако российские компании, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, до сих пор не могут не только осуществить коммерческие поставки удобрений, но даже передать около 300 тыс. тонн продукции беднейшим странам. И сделать это безвозмездно, подчеркивает МИД РФ.
Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов, руководство которых не разрешает их отправку по линии ВПП ООН, говорится в сообщении.
МИД объясняет, что главная причина подобной ситуации – односторонние западные санкции, негативный эффект которых должен был быть нейтрализован в рамках усилий по выполнению второго Стамбульского документа – российско-ооновского Меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта. Несмотря на сделанные в Вашингтоне и Брюсселе декларации об изъятии продовольствия и удобрений из-под ограничений, российские поставщики и производители продолжают сталкиваться с проблемами при проведении банковских платежей и оформлении страховок, фрахте судов и получении доступа в порты, сообщили в ведомстве. На деле заявленные изъятия до сих пор не работают, констатирует МИД.
Американцы и европейцы, по сути, наказывают страны Африки, Азии и Латинской Америки, препятствуя доступу российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.
Кроме того, МИД призывает учитывать, что доля российской сельхозпродукции в структуре мировых рынков ничуть не меньше, чем украинская. «До конца года готовы поставить на экспорт около 30 млн тонн зерновых, включая прежде всего пшеницу, и довести этот показатель до 50 млн тонн с учетом урожая. Порядка 10,5 млн тонн зерновых (77% пшеница) были уже отправлены в страны Азии (62%) и Африки (33%). Контраст, что называется, налицо – пока украинские грузы идут по гуманитарному коридору в Европу и развитые страны, российские поставки направляются нуждающимся в Африке и Азии», – говорится в заявлении.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, на каких условиях России будет выгодно продление зерновой сделки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Самолетом Су-30 во время полета над Иркутском никто не управлял
Стало известно о потере сознания пилотами Су-30 во время полета над Иркутском
Пилоты истребителя Су-30 потеряли сознание в ходе полета над Иркутском, и самолетом никто не управлял, сообщают СМИ со ссылкой на данные бортовых самописцев.
Бортовой самописец рухнувшего на жилой дом в Иркутске самолета уже найден, начата расшифровка, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По предварительным выводам, потерявший сознание пилот мог непроизвольно склонить ручку управления и направить машину в стремительное пике.
Причины же отключения пилота установить будет сложнее, поскольку система обеспечения кислородом экипажа была полностью уничтожена во время авиакатастрофы.
Напомним, в воскресенье истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета рухнул на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли.
Представитель экстренных служб сообщал, что летчики истребителя не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска, по всей видимости, они потеряли сознание в полете.
Премьер Италии Мелони попросила обращаться к ней в мужском роде
Первая женщина, ставшая премьером Италии Джорджа Мелони, заявила, что обращение к ней в ее новом статусе должно проходить в мужском роде.
К новому премьеру необходимо обращаться «синьор председатель Совмина», передает ТАСС со ссылкой на заявление циркуляра итальянского правительства.
В официальных бумагах слово «почтенный/почтенная» – onorevole (в итальянском оно звучит в обоих родах одинаково) также следует употреблять к новому премьеру.
Отмечается, что Мелони отказывалась от перевода устоявшихся в мужском роде названий должностей в женский.
В конце октября по поручению президента Италии Серджо Маттареллы лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони представила состав нового правительства.
Пушилин сообщил об успехах по всей линии соприкосновения
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах по всей линии соприкосновения
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об успехах союзных сил почти по всей линии соприкосновения.
Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, где-то дома, занимаются определенные позиции, передает ТАСС слова Пушилина. Заявление прозвучало в эфире канала «Россия 24».
Он сообщил, что на Авдеевском направлении в районе населенного пункта Первомайское союзные силы продвинулись, сейчас ведутся бои за поселок Невельское.
Ранее в пресс-службе народной милиции ДНР заявили, что одним из самых напряженных в настоящее время является Марьинское направление в Донецкой народной республике.
Матвиенко: Иногда надо имитировать крушение корабля, чтобы крысы сбежали
Спикер Совфеда Матвиенко использовала высказывание Черчилля в отношении сбежавших за рубеж россиян
|
|
Говоря о сбежавших россиян, которые в данный момент «поливают» свою страну из-за рубежа, применимо высказывание Уинстона Черчилля о том, что «иногда надо имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, те люди, которые способны поливать (грязью – прим. ВЗГЛЯД) свое Отечество, лучше пусть остаются там, куда уехали.
Как заявила спикер, общество уже «расценило как предательство действия тех, кто уехал и выслуживается перед своими новыми хозяевами», и само сплотилось и сконсолидировалось, передает РИА «Новости».
Матвиенко указала, что большинство из уехавших вернется с разочарованием.
«Все думают, что там рай земной, что там так хорошо, что там их ждут, а потом начинается характерная для любого российского человека ностальгия по родной земле, по дому, друзьям, одноклассникам, однокурсникам», – полагает она.
Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что россияне, уехавшие после начала спецоперации, могут попасть под действие закона об иноагентах. По его мнению, отъезд за рубеж и публикации с осуждением в сторону России могут свидетельствовать о том, что человек оказался под иностранным влиянием.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Климова частным мнением. Он отметил, что Кремлю неизвестно о подобной трактовке этого закона.
Газета ВЗГЛЯД писала об отъезде из России Ксении Собчак на фоне ареста одного из ее сотрудников.
Историк: В вопросе перевода часовых стрелок Киев стремился досадить Москве
Историк Корнилов: В вопросе перевода времени Украина игнорировала здравый смысл
|
|
Власти Украины всегда были готовы действовать вопреки здравому смыслу и экономическим расчетам в вопросе перехода на зимнее время. Им было важно лишь одно – не жить в одном часовом поясе с Москвой. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов. Ранее стало известно, что на новых российских территориях, в отличие от Украины, не будут переходить на зимнее время.
«Москва и Донецк находятся на одном и том же меридиане. Но я вспоминаю, как на заре независимости Украины, в начале 1990-х, началась кампания по переводу стрелок «ближе к Европе», – рассказывает обозреватель МИА «Россия сегодня», директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.
«Это делалось наперекор не только здравому смыслу, но и всем экономическим расчетам. Основной лозунг был таким: «Почему это степь донецкая, а время московское?» Мол, неправильно жить в Донбассе по российскому времени», – продолжил он.
До сих пор данный вопрос используется Киевом именно для того, чтобы продемонстрировать свою независимость, сетует эксперт. «Когда Москва перестала переводить часы, то каждые полгода возникала ситуация, что ее летнее время совпадало с киевским. Тогда в Верховную раду внесли законопроект с требованием переводить стрелки часов на Украине и на лето, только чтобы не жить в одном часовом поясе с «москалями», – вспоминает собеседник.
«Впрочем, сейчас основное негодование у Киева вызывает тот факт, что теперь Запорожье – часть России, но и вопрос времени остается. Правда, он отходит на второй план», – заключил Корнилов.
Власти Украины использовали перевод часов на летнее и зимнее время как политический инструмент, навязывая его русскоязычным восточным регионам. Об этом заявил ТАСС в пятницу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов пояснил, что перевод часов создавал неудобства для населения Восточной Украины.
«Нам было навязано время, нехарактерное для нашей долготы. Астрономическое и природное время у нас соответствует московскому часовому поясу, но нам навязали время, которое на час и на два отличалось от московского», – подчеркнул он. По его словам, можно было найти компромиссное решение и ввести два часовых пояса, но власти на это не пошли.
Ранее в пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе больше не будет перевода часов на зимнее время. По московскому времени с 2014 года живут также жители Крыма, ДНР и ЛНР.
Глава Энергодара Александр Волга напомнил, что город и весь регион как часть России теперь живут по московскому времени. «Киевский режим пытается убедить вас, что Энергодар и Запорожская область переходят на зимнее время. Это кривотолки, которые я прошу игнорировать», – сказал в видеообращении по этому поводу глава Энергодара Александр Волга.
Напомним, на территории России перевод часов был отменен в 2014 году. На Украине перевод часов с летнего на зимнее время и наоборот остался до сих пор, поэтому в ночь на ближайшее воскресенье в республике переводят стрелки на час назад.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране.
Глава ведомства в ходе встречи с президентом заявил, что 82 тыс. мобилизованных отправились в зону проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».
Шойгу пояснил, что установленное задание о мобилизации 300 тыс. военнослужащих выполнено полностью, других мобилизационных заданий не планируется.
Сейчас на полигонах совершенствуют подготовку 218 тыс. мобилизованных. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет, добавил министр. Добровольцами же в ходе мобилизации отправились 13 тыс. человек.
В рамках частичной мобилизации было призвано более 27 тыс. предпринимателей, 1,3 тыс. представителей органов исполнительной власти.
Президент поблагодарил всех, кто организовал мобилизацию.
Названы сроки строительства завода по производству «Байрактаров» на Украине
Турция планирует начать и завершить строительные работы проекта по производству БПЛА «Байрактар» в течение двух лет
|
|
Турецкая компания «Байкар» поставила задачу провести спектр строительных работ для создания на Украине завода по производству беспилотных летательных аппаратов за два года, заявил Reuters глава компании Халук Байрактар.
По его словам, в данный момент у Турции есть план архитектурных работ, а также закончен этап детального проектирования. Планируется, что в ближайшее время будут начинать строительство, которое продлится не более двух лет, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее в Турции презентовали сверхзвуковой БПЛА Baykar Makina, который планируют собирать на Украине.
Глава компании Халюк Байрактар ранее сообщал, что новый беспилотник планируется выпускать на заводе, который «Байкар Макина» строит на Украине. Там же намечена сборка уже получивших широкую известность беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.
До этого Байрактар сообщал, что строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» началось на Украине.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что завод по производству турецких беспилотников «Байрактар» на Украине, если он будет создан, сразу попадет под демилитаризацию.
Штайнмайер назвал Германию и Россию противоборствующими странами
|
|
Германия и Россия являются на данный момент противостоящими друг другу сторонами, а события на Украине являются «эпохальным переломом», заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Он призвал распрощаться со старыми шаблонами мышления и надеждами. По его словам, это относится также и к взгляду на Россию, передает ТАСС.
Штайнмайер добавил, что если посмотреть на Россию сегодня, то там не будет места старым мечтам. «Сегодня наши страны противостоят друг другу», – сказал президент Германии.
При этом он заявил, что многие в Германии чувствуют связь с Россией и ее народом, а также любят русскую литературу и музыку.
Штайнмайер напомнил, что в Восточной Германии есть очень разные, весьма противоречивые воспоминания о сорокалетней истории, которые до сих пор влияют на людей.
Ранее Штайнмайер заявил, что спецоперация России на Украине является «войной против единства Европы», которая должна быть готова к издержкам.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что канцлера ФРГ Олафа Шольца насмешили просьбы немецких избирателей к президенту России.
Ранее Германия и Еврокомиссия призвали к создания аналога плана Маршалла для Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МВД отменило постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве
Следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве
Следователь МВД отменил постановление о привлечении Ксении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова, сообщили в правоохранительных органах.
По словам источника, следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой, сейчас она имеет статус свидетеля, передает ТАСС.
Ранее стало известно об отъезде Собчак из России через Белоруссию в Литву. Между тем сообщалось, что следователи могут начать доследственную проверку в отношении Собчак, если выяснится, что она не уведомляла миграционную службу об имеющемся у нее израильском паспорте. РБК сообщил, что Собчак не проходит подозреваемой по уголовному делу.
NYT: Речь Путина на «Валдае» была обращена к консерваторам Запада
|
|
Речь президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» была направлена на то, чтобы привлечь на свою сторону политических консерваторов за рубежом, пишет The New York Times.
Путин, выступая «в преддверии выборов в США», заявил, что он «не борется» с теми на Западе, кто придерживается традиционных ценностей, пишет NYT.
Уточним, что Путин в своей речи говорил следующее: «Основой мировой цивилизации являются традиционные общества с их традиционными ценностями, которые, в отличие от неолиберальных, в каждой стране неповторимы».
По словам российского лидера, Запад имеет право на «десятки гендеров и гей-парады», но он не должен пытаться внедрять их у других.
Путин, продолжает New York Times, заявил в четверг, что «борьба» России ведется с «западными элитами», а не с самим Западом. Речь президента России, предполагает автор статьи, была направлена в большей степени на привлечение на свою сторону политических консерваторов за рубежом.
Американское издание полагает, что российский президент намеревался «извлечь выгоду» из политических разногласий в Соединенных Штатах и между США и их союзниками, которые, как признает автор, только усилились с тех пор, как они начали оказывать военную помощь Украине.
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету, заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы.
В частности, он заявил, что США и их союзникам придется признать как факт – «и чем раньше, тем лучше» – что мир не может быть однополярным, а Россия не будет полуколонией Запада.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден потерялся на сцене после выступления
Американский президент Джозеф Байден после выступления в Сиракузе не смог найти собственное место на сцене, другим присутствующим пришлось ему помогать.
Байден завершил речь и некоторое время стоял в растерянности, пытаясь понять, куда идти. Он не смог сам спуститься со сцены и сесть на стул, и окружающие помогли ему найти место, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию NBC News.
Видео трансляции доступно на соответствующем YouTube-канале, неловкий момент запечатлен на 39.10.
В ходе мероприятия глава американского государства комментировал предложение Micron Technology Inc о строительстве полупроводникового производства на 100 млрд долларов в Клэе.
Летом Байден упал во время велопрогулки с велосипеда.
В середине марта 2021 года Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. Однако уже 1 апреля Байден вновь споткнулся на трапе самолета.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев: Россия может выставить Польше счет за период социализма
Медведев: Россия может выставить счет Польше за все, что СССР передал в период социализма
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предложил выставить Польше счет на сотни миллиардов долларов за все, что СССР передал ей в период социализма.
Как написал Медведев в своем Telegram-канале, на польских «дегенератов из МИДа», которые требуют от России компенсировать военные потери, можно реагировать двумя способами. По мнению зампредседателя Совбеза России, можно либо выставить Польше счет за все, что СССР передал Варшаве в период социализма, либо сказать, чтобы они подтерлись своим счетом.
«Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала», – написал Медведев.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что Россия должна вернуть Польше.
Китай высоко оценил заявление Путина на «Валдае» про Тайвань
Спикер МИД КНР Вэньбинь: Китай высоко ценит позицию Путина по Тайваню
Пекин высоко ценит позицию президента России Владимира Путина по тайваньскому вопросу, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь по поводу речи российского лидера на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Слова спикера китайского внешнеполитического ведомства передает ТАСС.
Путин в речи на «Валдае» заявил, что позиция России по тайваньскому вопросу неизменна: Москва считает остров неотъемлемой частью Китайской Народной Республики. По его словам, посещения Тайваня высшими должностными лицами Соединенных Штатов воспринимаются в России как провокация.
О том, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая», глава российского государства говорил и ранее. Такое заявление прозвучало, в частности, в середине сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.