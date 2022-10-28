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Заводы Каменска-Уральского адаптировались к санкциям
Заводы Каменска-Уральского адаптировались к санкциям и обеспечены заказами
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Все предприятия Каменска-Уральского (Свердловская область) адаптировались к экономическим санкциям Евросоюза и США, заводы обеспечены заказами, сообщил глава города Алексей Герасимов.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Герасимов подвел итоги заседания Совета директоров предприятий Каменска-Уральского. «Заказами все предприятия обеспечены, нагрузка большая. Некоторые меняют или уже изменили график работы. Адаптировались к вызовам, которые возникли из-за санкций недружественных стран. Нашли пути решения. Социальные обязательства перед трудовыми коллективами, это отметили директора всех предприятий, выполняются», – сообщил градоначальник.
В пресс-службе Каменска-Уральского также подчеркнули, что все непростые задачи на предприятиях – успешно решаются. «Есть определенные проблемы с сырьем и комплектующими. Но в большинстве случаев решение просматривается – новых поставщиков находят или непосредственно в России, или в дружественных странах», – передает сообщение Ura.ru со ссылкой официальный сайт города.
Отмечается, что заводы Каменска-Уральского продолжают реализацию своих инвестиционных программ, хоть и здесь тоже есть различные трудности. «Модернизацию производства продолжают благодаря налаженным в предыдущие годы контактам. С российскими производителями оборудования более плотно взаимодействовать начали еще в 2014 году, когда стала понятна необходимость импортозамещения», – поясняют в пресс-службе города.
Руководители городских предприятий признались, что рассматривают возможность повышения уровня заработной платы сотрудников. «Разброс есть, везде понимают важность повышения уровня оплаты труда. Популярна практика, когда рабочим индексируют зарплату быстрее и в большем размере, чем остальным», – говорится в сообщении пресс-службы. Алексей Герасимов подчеркнул, что «непростое время – сплачивает людей».
Ранее сообщалось, что производитель автомобильной техники собирается расширять производство в Электростали, завод «ТК ЛИФТ» получил земельный участок по программе импортозамещения «Земля за один рубль» и создаст 40 новых рабочих мест.
Захарова раскрыла детали «исхода» Собчак из России
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Телеведущая Ксения Собчак покинула Россию в марте 2022 года, когда получила израильский паспорт, а в октябре российскую территорию покинуло лишь «физическое тело», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Как написано на иврите в «паспорте, которого нет», «страна исхода – Россия; статус эмигранта получен 28 марта 2022 года», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она прикрепила к посту фотографии израильского паспорта журналистки, опубликованные телеведущей Тиной Канделаки.
По словам Захаровой, Собчак на самом деле покинула Россию семь месяцев назад, а на днях российскую территорию покинуло «лишь физическое тело».
Ранее источник сообщал, что следователи могут начать доследственную проверку в отношении Собчак, если выяснится, что она не уведомляла миграционную службу об израильском паспорте.
Также Собчак якобы подозревается в вымогательстве у госкорпорации «Ростех».
Режиссер и худрук Театра на Бронной, супруг Собчак Константин Богомолов опроверг сообщения о том, что у него изъяли технику после обысков.
Сама Собчак заявила, что не верит в обвинения против своего коммерческого директора Кирилла Суханова, задержанного ранее по тому же делу.
Еще одним задержанным стал экс-главред журнала «Татлер» Ариан Романовский. Адвокат Александр Добровинский рассказал газете ВЗГЛЯД, что может грозить подозреваемым.
Путин рассказал о потерях войск Украины
Путин заявил, что потери войск Украины всегда доходят до соотношения один к семи или восьми
Киевский режим не жалеет своих граждан, поэтому вооруженные силы Украины несут большие потери, иногда соотношение доходит до 1 к 10 (один военный союзных сил к 10 военным Украины), заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами, знаете, – это я говорю об этом с сожалением, – потери бывают 1 к 10, 1 к 8, последнее время почти всегда – 1 к 7, 1 к 8. Людей не жалеют совсем», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия скоро выставит против ВСУ больше высококачественных бойцов, а Украине, как сейчас, будет уже нечего противопоставить.
Стало известно об отказе немецких солдат служить из-за ситуации на Украине
Spiegel: Немецкие солдаты отказываются служить из-за ситуации на Украине
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С начала конфликта на Украине все больше солдат бундесвера хотят уволиться со службы, сообщили СМИ.
Как пишет Der Spiegel, число лиц, отказывающихся служить по соображениям совести, увеличилось с 209 в 2021 году до 810 за первые восемь месяцев 2022 года, передает РИА «Новости».
По информации издания, немецкий политик Севим Дагделен связал происходящее со стратегией правительства в отношении Украины.
«Цифры отражают опасения немцев по поводу курса Бундестага и военной эскалации на Украине», – приводит издание его слова.
Ранее портал Business Insider сообщил, что бундесвер располагает запасами боеприпасов, которых в случае начала войны хватит на один-два дня боевых действий, для их восполнения требуется не менее 20 млрд евро.
При этом бундесвер планирует обучить 5 тыс. украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии ЕС для Вооруженных сил Украины, сообщил телеканал N-TV.
По сообщению N-TV, украинские новобранцы должны будут пройти базовую подготовку, а имеющих боевой опыт ждет специальная программа, направленная на использование переданной Украине системы ПВО IRIS-T SLM.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на саммите ЕС в Праге попросил лидеров стран сообщества оказать Украине военную помощь Украине и создать тренировочные миссии для украинской армии.
Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов во время артобстрела в Херсонской области
Глава Чечни Кадыров заявил о гибели 23 чеченских бойцов и 58 раненых во время артобстрела в Херсонской области
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Во время артобстрела в Херсонской области погибли 24 чеченских бойца, 58 раненых, у четырех человек тяжелые травмы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что во время обстрела в Херсонской области в начале недели погибли 23 чеченских бойца, 58 военнослужащих были ранены, из них четверо получили тяжелые травмы, но их жизни ничего не угрожает. Также он добавил, что все спасательные работы на месте завершены.
«Тезет (похоронный обряд. – прим.ВЗГЛЯД.) в эти дни не только в ваших домах, он по всей Чеченской Республике. Мы все глубоко скорбим вместе с вами», – написал он, обратившись к родственникам погибших.
Кадыров сообщил, что в тот день потери были большие, он также пообещал, что власти окажут помощь семьям погибших.
Ранее Кадыров заявил, что Россия слабо отвечает на обстрелы своей территории. Он считает, что в ответ нужно «стирать с лица земли города», чтобы «понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».
Песков заявил, что выступление Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать
В Кремле заявили, что запланированную речь российского лидера на «Валдае» будут читать и перечитывать
Речь президента Владимира Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что в четверг состоится главное событие дня, которое позже предстоит анализировать, а его содержание – изучать, читать и перечитывать, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Путин примет участие в панельном обсуждении.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
Путин высказался о роли Одессы
Путин назвал Одессу и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Одесса действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II, и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас», – ответил Путин на вопрос о том, какую визу нужно оформлять для поездки в Одессу – украинскую или российскую, сообщает РИА «Новости».
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
Спецсудно с оборудованием прибыло для обследования повреждений на «Северном потоке»
Спецсудно с оборудованием прибыло для обследования прорыва на «Северном потоке»
Для обследования поврежденных участков «Северного потока» на место прибыло зафрахтованное оператором проекта Nord Stream AG судно, сообщили в компании.
Судно имеет на борту специальное оборудование, оно подошло к предполагаемому месту прорыва газопровода в исключительной экономической зоне Швеции, цитирует сообщение оператора ТАСС.
«После проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию поврежденного участка, которое по текущим оценкам займет от трех до пяти дней», – добавили там.
Оператор отметил, что ожидает решение датских властей для обследования поврежденного участка в исключительной экономической зоне Дании.
Ранее сенатор США и полковник в отставке Ричард Блэк заявил, что за подрывом газопроводов, скорей всего, стоит Вашингтон.
Эксперт объяснил спешку США при размещении в Европе тактических атомных бомб B61-12
Генерал-майор Золотарев: Европа будет настаивать на сохранении у себя новых ядерных бомб США
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Вашингтон заменит старые бомбы на более современные, которые в чем-то даже безопаснее. Но сам факт такого размещения вызовет у России немалые опасения из-за растущей геополитической напряженности в Европе, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор в отставке Павел Золотарев. Ранее газета Politico сообщила, что США решили ускорить размещение в Европе атомных бомб B61-12.
«Возможное сокращение сроков замены ядерных бомб B61 на B61-12 диктуется геополитической обстановкой. К сожалению, мы все еще наблюдаем эскалацию конфликта на Украине и обострение отношений с Западом», – сказал замдиректора Института США и Канады РАН, руководитель Фонда поддержки военной реформы, генерал-майор в отставке Павел Золотарев.
По словам собеседника, новая модификация бомб серьезно отличается от своей предшественницы. «Основное различие заключается в том, что она обладает большей возможностью в части регулирования мощности заряда. Помимо этого, снаряд оснащен хвостовым оперением, которое позволяет сделать бомбу более управляемой и точной. Так что это, скорее, повышает общий уровень безопасности, как бы странно это не звучало», – рассуждает он.
«Другое дело, что оружие будет размещено в Европе. А мы всегда настаивали на том, что его вовсе надо оттуда убрать. Штаты сохранили его даже после 1991 года, когда было принято решение о ликвидации подобного вида вооружения в Европе. Тогда они были вынуждены прислушаться к мнению европейцев, которые просили оставить его для «большего спокойствия». В нынешних условиях эта поддержка останется», – уверен эксперт.
«Сам факт наличия ядерного вооружения в Европе, будь то старая или новая модификация, для нас тревожен. Но изменить ситуацию будет очень непросто, поскольку мы с НАТО являемся противниками. При этом отмечу, что в наших доктринальных документах об этом не говорится, а вот у них – да», – акцентирует собеседник.
«Вместе с тем я не думаю, что России стоит как-то реагировать на действия Вашингтона. Увеличивать численность тактического ядерного оружия или его перебазировать ближе к границам НАТО с военной точки зрения нецелесообразно, поскольку сделает наш арсенал более уязвимым», – заключил Золотарев.
Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники сообщила, что США решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе. Изначально планировалось, что они будут доставлены не раньше весны 2023 года, однако сейчас речь идет о декабре.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал изданию, что США «не собираются обсуждать в деталях вопрос о ядерном арсенале», и отметил, что модернизация B61 ведется много лет. По его словам, старые вооружения заменяются на более современные «в качестве давно запланированных усилий по модернизации».
Тем не менее Politico считает, что решение Вашингтона по замене вооружений, которые находятся на европейских складах для потенциального использования, происходит на фоне усиления напряженности Запада и России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что американские термоядерные свободнопадающие бомбы семейства B61 хранятся на шести авиабазах в пяти странах: Бельгии, Германии, Нидерландах, Турции и Италии (в последней – две базы). Общая емкость специализированных хранилищ на них порядка 350 бомб, но непосредственно развернуто сейчас, по неофициальным оценкам, в районе ста бомб.
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша также готова к размещению на своей территории американского ядерного оружия.
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Военкор рассказал о борьбе с отказами принимать рубли в магазинах Херсона
Жители Херсона отправляют «парням в погонах» жалобы на спекулянтов, отказывающихся принимать рубли в своих магазинах, рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков.
Военкор пояснил, что жители города присылают информацию о местах и магазинах, где продавцы якобы не принимают российскую валюту, после чего на это реагируют правоохранители, написал он в своем Telegram-канале.
«Первые результаты на скринах. Наши люди благодарят парней в погонах, которые круто взялись за наведение порядка», – добавил он.
На представленной переписке указываются адреса магазинов, где перестают принимать рубли.
По данным военкора, за несколько дней из списка 141 торговой точки уже отработано порядка 30%. Продавцы «приходят к осознанию», что так поступать нельзя, указал Сапоньков.
«Прямо булгаковская сцена из «Мастера и Маргариты», где спекулянтов уговаривают сдавать валюту. И никто даже не переворачивает лотки с товаром ногами», – заключил он.
Борреля спросили о виновных в диверсии на «Северных потоках»
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что не знает, кто совершил диверсию на «Северных потоках»
У Евросоюза нет никаких указаний на то, кто совершил диверсию на «Северных потоках», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил РИА «Новости» об отсутствии указаний на то, кто совершил теракты на российских газопроводах «Северный поток».
«Нет никаких», – так он ответил на вопрос, есть ли у Евросоюза какие-либо улики относительно ответственности за повреждение газопроводов.
Ранее сенатор и полковник американской армии в отставке Ричард Блэк заявил, что за диверсией на «Северных потоках», вероятнее всего, стоит Вашингтон.
Президент России Владимир Путин заявил, что диверсии на «Северных потоках» наносят колоссальный ущерб экономике Европы и ухудшают жизнь миллионов людей.
Путин заявил, что всегда предполагает подслушивание разговоров с Макроном
Путин заявил, что всегда предполагает прослушку при разговоре с политиками
Президент России Владимир Путин в клубе «Валдай» заявил, что в разговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном всегда исходит из того, что разговор могут слушать третьи лица.
«Я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств и их надо соблюдать. Иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер. В целом, здесь нет ничего предосудительного, если то, что мы говорим, о чем мы говорим, если наши оценки доходят до представителей средств массовой информации, но просто тогда об этом нужно предупреждать», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
В июле французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным 20 февраля. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что нарушение конфиденциальности переговоров президентов – пример того, как в Париже понимают слово «дипломатия».
Кононенко: Собчак намеренно скрывала наличие израильского паспорта
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«Это не первый раз, когда Ксения Анатольевна соврала, да и не последний», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя отъезд телеведущей Ксении Собчак из России и въезд в Литву по израильскому паспорту, наличие которого она ранее опровергала.
«Соврала и соврала. Это не первый раз, когда Ксения Анатольевна соврала, да и не последний. Да и потом, я думаю, довольно большое количество людей, которые утверждают, что у них нет никакого другого паспорта, на самом деле его имеют для того, чтобы в случае чего куда-нибудь свалить. Да и потом так по миру перемещаться проще», – рассуждает Кононенко.
Журналист подчеркивает, что если бы Собчак пользовалась своим израильским паспортом с целью свободного перемещения в большое количество стран, то про ее документ тогда всем было бы известно. Но поскольку об этом никто не знал, есть подозрения, что она намеренно это скрывала.
«Я думаю, что здесь вопрос узкоморальный. Есть люди, которые считают, что хорошо иметь израильский паспорт, а есть те, кто считает, что хорошо бы иметь лишь один паспорт – той страны, в которой ты родился и живешь. И эти люди никогда друг друга не поймут, дискуссии между ними бессмысленны. У меня, например, нет другого паспорта», – заключил блогер.
Ранее стало известно об отъезде Собчак в ночь со вторника из России через Белоруссию в Литву. Директор департамента госбезопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис рассказал, что журналистка имела право въехать в страну, поскольку имеет израильский паспорт. Информированный источник сообщил СМИ, что на телеведущую могут завести дело из-за гражданства Израиля, если она не уведомляла миграционную службу об израильском паспорте.
YASNO: В Киеве без света остались 1 млн человек
Энергокомпания YASNO: Около 1 млн жителей Киева остались без электроэнергии
Около 1 млн жителей Киева остались без электроэнергии, отключено 320 тыс.квартир, заявил глава украинской энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко.
По словам Коваленко, в Киеве отключено от электроэнергии 159 тыс.квартир, а за день более 320 тыс. квартир, примерно миллион киевлян, «которые не могут нормально планировать свой день, нормально работать», «Это тысячи предприятий, которые теряют возможность работать на нашу экономику», – приводит РИА «Новости» сообщение Коваленко.
Он добавил, что статистика по Киевской области еще хуже: почти 260 тыс.потребителей в четверг вечером оставались без света и более 500 тыс. абонентов лишались электроснабжения днем того же дня.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что был поражен значимый энергетический объект. Удар привел к дефициту электричества в центральной Украине.
В Киеве и области вводятся более длительные экстренные отключения света из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в центральной части Украины.
Шольц и Макрон собрались нанести США ответный торговый удар
Politico: Шольц и Макрон собрались принять меры в ответ на закон США о снижении инфляции
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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон собрались провести переговоры с США по поводу недобросовестной конкуренции, однако при неудачном исходе рассматривают и вариант ответных мер, сообщила газета Politico.
Европейское издание газеты отмечает, что Германия и Франция как наиболее экономически сильные страны Евросоюза, а также другие участники сообщества считают американский закон о снижении инфляции бьющим по европейской промышленности. Авторы статьи отмечают: Шольц и Макронсогласились, что планы США субсидировать компании, которые откроют производства в Америке, нарушают рыночные принципы и направлены на переманивание производства на свою территорию, передает ТАСС.
Лидеры двух стран согласились, что ЕС не может бездействовать, если Вашингтон будет настаивать на воплощении закона в его нынешнем виде.
Шольц и Макрон сигнализировали, что ЕС «придется нанести ответный удар», а именно аналогичным образом субсидировать европейские предприятия внутри ЕС, чтобы нивелировать несправедливые конкурентные преимущества, которые намереваются получить США за счет закона о снижении инфляции. Тем не менее, как отмечает издание, такой ход может спровоцировать новый виток «трансатлантической торговой войны».
Закон о снижении инфляции предполагает уменьшение налогов, льгот в сфере энергообеспечения для предприятий, которые откроются на территории США, и в итоге побуждает население покупать продукцию местных производителей («Покупай американское»). Это также относится к продаже электромобилей, а для европейских автоконцернов это является особым раздражителем.
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Российские войска уничтожили плацдарм ВСУ на восточном берегу Жеребца
Плацдарм украинских силовиков на Краснолиманском направлении, откуда они пытались контролировать трассу Кременная – Сватово, был уничтожен на восточном берегу реки Жеребец, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, на восточном берегу реки Жеребец был уничтожен плацдарм противника, откуда проводились мероприятия на трассу Кременная – Сватово, передает ТАСС.
Он добавил, что на этом направлении союзные силы смогли перейти в конрнаступление и выбить украинских военных из населенных пунктов Новосадовая и Макеевка Краснолиманского района.
Ранее полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что подразделения 92-й бригады украинских войск, подразделения «Кракен» и иностранный легион пытались прорвать оборону на Сватовском направлении.