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Украина запаслась словацкой электроэнергией
На Украине заявили о приобретении электроэнергии у Словакии в тестовом режиме
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Украина завершила первую тестовую закупку электроэнергии у Словакии, сообщили в АО «Энергетическая компания Украины».
Уточняется, что импорт мощностью 1 МВт на Украину был осуществлен 27 октября 2022 года после проведения открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям, передает ТАСС.
Ранее в «Укрэнерго» сообщили о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных областях Украины. На фоне чего в Киеве и области вводятся более длительные экстренные отключения света.
Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов во время артобстрела в Херсонской области
Глава Чечни Кадыров заявил о гибели 23 чеченских бойцов и 58 раненых во время артобстрела в Херсонской области
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Во время артобстрела в Херсонской области погибли 24 чеченских бойца, 58 раненых, у четырех человек тяжелые травмы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что во время обстрела в Херсонской области в начале недели погибли 23 чеченских бойца, 58 военнослужащих были ранены, из них четверо получили тяжелые травмы, но их жизни ничего не угрожает. Также он добавил, что все спасательные работы на месте завершены.
«Тезет (похоронный обряд. – прим.ВЗГЛЯД.) в эти дни не только в ваших домах, он по всей Чеченской Республике. Мы все глубоко скорбим вместе с вами», – написал он, обратившись к родственникам погибших.
Кадыров сообщил, что в тот день потери были большие, он также пообещал, что власти окажут помощь семьям погибших.
Ранее Кадыров заявил, что Россия слабо отвечает на обстрелы своей территории. Он считает, что в ответ нужно «стирать с лица земли города», чтобы «понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».
Эксперт объяснил спешку США при размещении в Европе тактических атомных бомб B61-12
Генерал-майор Золотарев: Европа будет настаивать на сохранении у себя новых ядерных бомб США
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Вашингтон заменит старые бомбы на более современные, которые в чем-то даже безопаснее. Но сам факт такого размещения вызовет у России немалые опасения из-за растущей геополитической напряженности в Европе, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор в отставке Павел Золотарев. Ранее газета Politico сообщила, что США решили ускорить размещение в Европе атомных бомб B61-12.
«Возможное сокращение сроков замены ядерных бомб B61 на B61-12 диктуется геополитической обстановкой. К сожалению, мы все еще наблюдаем эскалацию конфликта на Украине и обострение отношений с Западом», – сказал замдиректора Института США и Канады РАН, руководитель Фонда поддержки военной реформы, генерал-майор в отставке Павел Золотарев.
По словам собеседника, новая модификация бомб серьезно отличается от своей предшественницы. «Основное различие заключается в том, что она обладает большей возможностью в части регулирования мощности заряда. Помимо этого, снаряд оснащен хвостовым оперением, которое позволяет сделать бомбу более управляемой и точной. Так что это, скорее, повышает общий уровень безопасности, как бы странно это не звучало», – рассуждает он.
«Другое дело, что оружие будет размещено в Европе. А мы всегда настаивали на том, что его вовсе надо оттуда убрать. Штаты сохранили его даже после 1991 года, когда было принято решение о ликвидации подобного вида вооружения в Европе. Тогда они были вынуждены прислушаться к мнению европейцев, которые просили оставить его для «большего спокойствия». В нынешних условиях эта поддержка останется», – уверен эксперт.
«Сам факт наличия ядерного вооружения в Европе, будь то старая или новая модификация, для нас тревожен. Но изменить ситуацию будет очень непросто, поскольку мы с НАТО являемся противниками. При этом отмечу, что в наших доктринальных документах об этом не говорится, а вот у них – да», – акцентирует собеседник.
«Вместе с тем я не думаю, что России стоит как-то реагировать на действия Вашингтона. Увеличивать численность тактического ядерного оружия или его перебазировать ближе к границам НАТО с военной точки зрения нецелесообразно, поскольку сделает наш арсенал более уязвимым», – заключил Золотарев.
Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники сообщила, что США решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе. Изначально планировалось, что они будут доставлены не раньше весны 2023 года, однако сейчас речь идет о декабре.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал изданию, что США «не собираются обсуждать в деталях вопрос о ядерном арсенале», и отметил, что модернизация B61 ведется много лет. По его словам, старые вооружения заменяются на более современные «в качестве давно запланированных усилий по модернизации».
Тем не менее Politico считает, что решение Вашингтона по замене вооружений, которые находятся на европейских складах для потенциального использования, происходит на фоне усиления напряженности Запада и России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что американские термоядерные свободнопадающие бомбы семейства B61 хранятся на шести авиабазах в пяти странах: Бельгии, Германии, Нидерландах, Турции и Италии (в последней – две базы). Общая емкость специализированных хранилищ на них порядка 350 бомб, но непосредственно развернуто сейчас, по неофициальным оценкам, в районе ста бомб.
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша также готова к размещению на своей территории американского ядерного оружия.
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YASNO: В Киеве без света остались 1 млн человек
Энергокомпания YASNO: Около 1 млн жителей Киева остались без электроэнергии
Около 1 млн жителей Киева остались без электроэнергии, отключено 320 тыс.квартир, заявил глава украинской энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко.
По словам Коваленко, в Киеве отключено от электроэнергии 159 тыс.квартир, а за день более 320 тыс. квартир, примерно миллион киевлян, «которые не могут нормально планировать свой день, нормально работать», «Это тысячи предприятий, которые теряют возможность работать на нашу экономику», – приводит РИА «Новости» сообщение Коваленко.
Он добавил, что статистика по Киевской области еще хуже: почти 260 тыс.потребителей в четверг вечером оставались без света и более 500 тыс. абонентов лишались электроснабжения днем того же дня.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что был поражен значимый энергетический объект. Удар привел к дефициту электричества в центральной Украине.
В Киеве и области вводятся более длительные экстренные отключения света из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в центральной части Украины.
Американским «Кричащим орлам» в случае захода на Украину предсказали уничтожение
Экс-сотрудник Белого дома Робертс спрогнозировал уничтожение элитной десантной дивизии США в случае захода на Украину
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Если американская 101-я дивизия воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» появится на украинской территории, российские Вооруженные силы «порвут ее в клочья», заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
В статье, которую Робертс опубликовал на своем сайте, говорится, что Вашингтон, столкнувшись с поражением ВСУ от Вооруженных сил России, может попытаться отправить на поле боя недавно размещенное в Румынии подразделение.
«Что произойдет, если они это сделают?» – задался вопросом автор публикации. Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты, отметил Робертс. Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты, пишет бывший сотрудник Белого дома.
Он предположил, что Белому дому придется поднимать ставки в ответ на уничтожение своих десантников. «Как Вашингтон отреагирует на поражение и потерю такой престижной дивизии, как «Кричащие орлы»?» – передает РИА «Новости» размышления бывшего американского чиновника. Он выразил уверенность, что результатом станет эскалация ситуации со стороны США.
Напомним, телеканал CBS ранее сообщал, что США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях. Заместитель командира подразделения бригадный генерал Джон Любас заявил в интервью телеканалу, что бойцы «готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины».
Газета ВЗГЛЯД писала, насколько реальна угроза прямого участия США в конфликте и что станет поводом для эскалации.
Электросети нарушены в Днепропетровской области Украины
Вследствие ударов зафиксировано разрушение электросети в Днепропетровской области Украины
В Днепропетровской области Украины после ракетных ударов частично парализована работа электросетей Никополя и Красногригорьевской общины, семьи остались без электричества, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.
В своем Telegram-канале он отметил, что под удары попали Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Так, в Никополе в данный момент оборваны линии электропередач, а в Красногригорьевской изуродованы электросети. При этом специалисты начали восстановительные работы.
Ранее в «Укрэнерго» сообщили о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных областях Украины.
На фоне чего в Киеве и области вводятся более длительные экстренные отключения света.
При отражении атак ВСУ на трех направлениях за сутки уничтожено более 240 украинских военных
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Противник силами двух ротных групп, усиленных наемниками, на Купянском направлении предпринял попытку напасть на позиции российских подразделений у населенных пунктов Орлянка и Николаевка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Однако все атаки были отражены, уничтожено до 60 украинских военнослужащих, танк, шесть бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Батальонная тактическая группа ВСУ предприняла попытку наступления на Краснолиманском направлении возле населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Но действиями подразделений российских войск подразделения противника остановлены.
В результате ликвидированы более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре бронемашины, отчитались в Минобороны.
Две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск на Николаево-Криворожском направлении у населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.
Ответным огнем наступление противника было сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть бронемашин.
Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ рядом с населенными пунктами Степовая Новоселовка Харьковской области, Трифоновка, Андреевка Херсонской области, Колодези Донецкой народной республики, а также 62 артподразделения, живая сила и военная техника в 186 районах.
Кроме того, в районе Павлограда Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ.
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В центральных районах Украины повреждена энергетическая инфраструктура
«Укрэнерго» заявила о повреждениях энергетической инфраструктуры в центральных районах Украины
Оборудование магистральной сети энергосистемы повреждено в центральных областях Украины, в Киевской, Черниговской, Житомирской областях, вводятся ограничения на потребление электроэнергии, сообщили в «Укрэнерго».
Как уточнили в Telegram-канале компании, ночью были зафиксированы новые обстрелы по энергоструктуре страны – зафиксировано повреждение оборудования магистральной сети. По этой причине в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Киевской областях и Киеве вводятся ограничения на потребление электроэнергии.
Ранее компания «Укрэнерго» приняла решение ограничить электроснабжение промышленных потребителей во всех регионах Украины.
The Hill: Запад имеет слабое представление о происходящем на Украине
The Hill: Киеву удается создавать ложную картину о происходящем для Запада
Западные страны не имею представления, как в реальности идут боевые действия на Украине, настоящие потери и истинные цели утаиваются, украинским властям удается скрывать правду, написал глава Центра разведки и глобальных отношений им. Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для The Hill.
По мнению Хумински, Запад имеет очень скромное представление о целях и намерениях Украины, а также о потерях ее войск и ходе боевых действий. Западные страны узнают информацию из сообщений соцсетей и СМИ», пишет глава Центра разведки в статье для The Hill.
По мнению Хумински, украинским властям удается контролировать информационное пространство. Это позволяет создать ложную картину происходящего для зарубежных союзников, передает ФАН.
Политолог убежден, что США целенаправленно замалчивают вопрос о том, чем должен завершиться украинский конфликт, чтобы не вызвать споров среди партнеров. Хумински считает, что разница во взглядах США, Британии, Германии, Франции, Польши, Эстонии может стать причиной раскола Запада.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что итог промежуточных выборов в Конгресс не повлияет на поставки оружия на Украину.
Европейские страны заблокировали российские удобрения для беднейших стран
МИД: В ЕС заблокированы 80% удобрений, которые Россия готова передать беднейшим странам
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Европейские страны заблокировали большую часть – 80% удобрений, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, сообщили в Министерстве иностранных дел.
В заявлении на сайте МИД России говорится, что Россия, «в отличие от Украины, является одним из ведущих мировых экспортеров удобрений, без которых под угрозой голода окажутся не только страны – потребители продовольствия, но и страны-производители».
Однако российские компании, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, до сих пор не могут не только осуществить коммерческие поставки удобрений, но даже передать около 300 тыс. тонн продукции беднейшим странам. И сделать это безвозмездно, подчеркивает МИД РФ.
Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов, руководство которых не разрешает их отправку по линии ВПП ООН, говорится в сообщении.
МИД объясняет, что главная причина подобной ситуации – односторонние западные санкции, негативный эффект которых должен был быть нейтрализован в рамках усилий по выполнению второго Стамбульского документа – российско-ооновского Меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта. Несмотря на сделанные в Вашингтоне и Брюсселе декларации об изъятии продовольствия и удобрений из-под ограничений, российские поставщики и производители продолжают сталкиваться с проблемами при проведении банковских платежей и оформлении страховок, фрахте судов и получении доступа в порты, сообщили в ведомстве. На деле заявленные изъятия до сих пор не работают, констатирует МИД.
Американцы и европейцы, по сути, наказывают страны Африки, Азии и Латинской Америки, препятствуя доступу российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.
Кроме того, МИД призывает учитывать, что доля российской сельхозпродукции в структуре мировых рынков ничуть не меньше, чем украинская. «До конца года готовы поставить на экспорт около 30 млн тонн зерновых, включая прежде всего пшеницу, и довести этот показатель до 50 млн тонн с учетом урожая. Порядка 10,5 млн тонн зерновых (77% пшеница) были уже отправлены в страны Азии (62%) и Африки (33%). Контраст, что называется, налицо – пока украинские грузы идут по гуманитарному коридору в Европу и развитые страны, российские поставки направляются нуждающимся в Африке и Азии», – говорится в заявлении.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, на каких условиях России будет выгодно продление зерновой сделки.
Задержанные за подготовку теракта на Ставрополье оказались сторонниками «Азова»
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За подготовку террористического акта в Ставропольском крае задержаны сторонники признанного в России террористической организацией националистического полка «Азов», они намеревались совершить диверсии, сообщил один из четырех задержанных.
Видео допроса и кадры задержания распространила ФСБ России.
Задержанный заявил, что у него и других участников группировки были «намерение и средства для совершения противоправных акций и диверсий». Он признался, что они«разделяли идеологию полка «Азов», действовавшего в Мариуполе, восхищались его действиями, брали пример».
По его словам, участники группы также «унаследовали призывы к убийствам русскоговорящего населения на территории Украины, силовиков, военных, действующей власти РФ». «В случае беспорядков мы примем участие непосредственно на стороне Вооруженных сил Украины, поддержим беспорядки, так как у нас есть вооружение и организованная группа», – передает ТАСС заявление задержанного.
Ранее в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Ставропольском крае, который готовили сторонники украинских националистов. Арестованы четыре человека.
Путин подтвердил свою позицию, что русские и украинцы – один народ
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Русские и украинцы являются одним народом, это исторический факт, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в дискуссионном клубе «Валдай».
Русские и украинцы – это один народ, это исторический факт, заявил президент, передает РИА «Новости».
По словам главы государства, общая государственность русских и украинцев зародилась в IX веке, а на едином языке они разговаривали еще несколько столетий. «Изменения в языке начали возникать в XIV-XV веках под влиянием Польши», – сказал президент.
«С развитием того или иного этноса возникают разные процессы. Если какая-то часть этого единого этноса в какой-то момент решила, что они достигли такого уровня, что они считают себя отдельным народом, относиться к этому можно только с уважением», – сказал Путин.
Он пояснил, что таковой процесс происходил не сам по себе.
«Он происходил, во-первых, как я уже сказал, потому что часть древнерусских западных земель оказалась в составе других государств по целому ряду причин. Эти государства стали продвигать там свои интересы», – уточнил глава государства.
Президент также согласился с утверждением, что специальная военная операция отчасти является «гражданской войной», но подчеркнул, что государства разные.
Происходящее на Украине он назвал частью «тектонических изменений» в миропорядке. В то же время президент подчеркнул, что изменения в миропорядке начались не после начала специальной военной операции России на Украине, а шли на протяжении многих лет.
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Россия потребовала международного расследования по биолабораториям США на Украине
Россия пожаловалась в Совбез ООН, чтобы инициировать международное расследование по биолабораториям США
Россия обратилась с жалобой к председателю Совбеза ООН для запуска международного расследования военно-биологической деятельности США на Украине, заявили в МИД России.
В МИД отметили, что пришлось прибегнуть к задействованию альтернативных возможностей для стимулирования США и Украины к исправлению положения дел.
«Согласно статье VI КБТО (Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия – прим. ВЗГЛЯД) и в отсутствие конструктивной реакции США и Украины на наши претензии Российской Федерации не оставили иного выбора, кроме как обратиться с жалобой к председателю СБ ООН для запуска международного расследования. Наш демарш был препровожден соответствующим проектом резолюции Совета [Безопасности ООН]», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Между тем, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что достаточно скоро вынесет свой проект резолюции по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине на голосование в Совбезе организации.
«Сначала мы должны провести консультации. Мы не выносим на голосование вещи, пока не проведем консультации, в отличие от наших партнеров», – приводит ТАСС слова Небензи.
Ранее во вторник Россия созвала заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине. В сентябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты признали факт вывоза образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан с Украины.
В мае Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
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Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
Власти Киева и еще четырех областей Украины сообщили о воздушной тревоге
Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти.
В сообщении в Telegram-канале горадминистрации Киева, власти призывают проследовать горожан в укрытия, поскольку была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.
Также сообщения о воздушной тревоге опубликованы в каналах главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, а также военной администрации Киевской области.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, жителей просят оставаться в укрытиях.
В Херсоне рассказали об укреплении города на случай прорыва ВСУ
Власти Херсонской области заявили, что Херсон укрепляют на случай прорыва украинских войск
Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск, чтобы защититься и отбить атаки в черте города, заявила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
По ее словам, повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, а укрепление защиты города – это превентивная мера, а снижение числа жителей в нем позволяет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсионно-разведывательных групп или сторонников украинских войск, передает РИА «Новости».
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть».
До этого замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, в результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.
Украина запросила у США системы ПВО ближней дальности Avenger
Украинская сторона выступила с призывом к США о передаче систем ПВО ближней дальности Avenger, сообщают американские СМИ со ссылкой на членов американского Конгресса и чиновника с Украины.
«Украина также выступает за то, чтобы США отправили систему ПВО Avenger», – сообщило издание Foreign Policy, передает РИА «Новости».
При этом помощники конгрессменов полагают, что количество комплексов ограничено, это может помешать предоставить их Киеву.
Также Украина запрашивает шведскую артиллерийскую систему Archer.
Напомним, гендиректор американской Raytheon Technologies Грег Хейес заявлял, что на Украине начали развертывать первые два комплекса NASAMS.