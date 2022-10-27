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При отражении атак ВСУ на трех направлениях за сутки уничтожено более 240 украинских военных
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Противник силами двух ротных групп, усиленных наемниками, на Купянском направлении предпринял попытку напасть на позиции российских подразделений у населенных пунктов Орлянка и Николаевка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Однако все атаки были отражены, уничтожено до 60 украинских военнослужащих, танк, шесть бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Батальонная тактическая группа ВСУ предприняла попытку наступления на Краснолиманском направлении возле населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Но действиями подразделений российских войск подразделения противника остановлены. В результате ликвидированы более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре бронемашины, отчитались в Минобороны.
Две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск на Николаево-Криворожском направлении у населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области. Ответным огнем наступление противника было сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть бронемашин.
Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ рядом с населенными пунктами Степовая Новоселовка Харьковской области, Трифоновка, Андреевка Херсонской области, Колодези Донецкой народной республики, а также 62 артподразделения, живая сила и военная техника в 186 районах.
Кроме того, в районе Павлограда Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ.
Украина попыталась прорвать оборону на севере Херсонской области
Стремоусов: Украина попыталась прорвать оборону на севере Херсонской области
Вооруженные силы Украины пытались прорвать оборону в районе Давыдова Брода на севере Херсонской области, российские военные отразили все попытки, сообщил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
В своем Telegram-канале он уточнил, что ВСУ попытались расширить плацдарм от Давыдова Брода в сторону Ищенки составом до четырех батальонно-тактических групп, части ВДВ при поддержке артиллерии 42-й мотострелковой дивизии сумели отразить все атаки.
Напомним, сообщения о том, что украинские военные якобы накопили 60-тысячную группировку войск для наступления на Херсон, не соответствуют действительности, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Раскрыта схема провокации Украины с «грязной бомбой»
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Украинские власти закончили техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой», готов муляж ракеты, его начинят радиоактивным материалом, чтобы сбить над зоной отчуждения ЧАЭС, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Специалисты «Южмаша» уже изготовили муляж ракеты комплекса «Искандер», головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем «сбить» силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда», – сказал источник РИА «Новости».
Он пояснил, что муляж изготовлен на основе снаряда ракетного комплекса «Точка-У».
После того как муляж будет «сбит», Киев планирует показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники поддельного «Искандера», чтобы убедить в виновности России Запад.
Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу предупредил индийского и китайского коллег о возможной провокации Украины с «грязной бомбой».
В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя предупредил СБ и генсека ООН о планах Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать такой шаг Киева, как акт ядерного терроризма.
Замглавы российской делегации в ООН Константин Воронцов заявлял, что выступление представителя США на заседании Первого комитета ГА ООН подтвердило опасения Москвы.
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Арестович заявил об ухудшении ситуации под Херсоном для ВСУ
Советник главы офиса президента Украины Арестович: Ситуация в Херсонской области меняется в неприятную для ВСУ сторону
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Ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для украинских вооруженных сил сторону, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (признан в России СМИ-иноагентом).
Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть», передает РИА «Новости».
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, в результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.
В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, все больше людей вступают в добровольческие отряды.
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Cерия взрывов прогремела ночью в Запорожье
Ночью в городе Запорожье прогремели шесть взрывов
Шесть взрывов произошли ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье, после чего произошла детонация боеприпасов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он уточнил, что взрывы были слышны в нескольких районах Запорожья и южном пригороде. На данный момент известно, что всего было шесть взрывов, на два из которых сработала ПВО, а оставшиеся долетели до огневых позиций украинских военных.
По словам Рогова, в четверг наблюдаются небольшие перебои с электричеством. Он также подчеркнул, что население города понимает, что наибольшую опасность им несут действия украинских сил ПВО, которые сбивают ракеты над жилыми кварталами.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что город Запорожье и его промышленные предприятия становятся укрепрайоном наподобие Мариуполя и «Азовстали».
Политолог объяснил причины народной популярности генерала Суровикина
Эксперт Данилин объяснил причины народной популярности генерала Суровикина
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Запрос общества был не на определенную фигуру во главе российских войск в Донбассе. Народ уже давно ждал результата, твердого ответа на ту войну, которую ведут против России страны западной коалиции. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин, объясняя феномен популярности командующего украинской спецоперацией Сергея Суровикина.
«Вопрос не в том, успел ли что-то сделать генерал Суровикин, чтобы заслужить какую бы то ни было популярность. Начались масштабные бомбардировки инфраструктуры городов, находящихся под властью киевского режима. И не имеет значения, стоит ли за этим лично Суровикин, или то, что происходит, – просто реализация давно разработанного плана. В любом случае общество ассоциирует фронтовые новости с фигурой этого генерала, и народ они удовлетворяют», – объясняет директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
«В Донбассе и раньше убивали русских людей. Сейчас и в Донбассе, и в Запорожье, и в Херсоне убивают наших солдат. Естественно, что наше общество требует решительного ответа на такие действия», – добавляет политолог.
Причем на уровень популярности генерала слабо повлияло недавнее телеинтервью Суровикина, добавляет эксперт. «Генерал вообще-то не должен блистать красноречием. Задачи генерала четко и верно обозначать военные задачи, одерживать победы на фронте, а не строить сложносочиненные предложения. У генерала совсем другая работа», – резюмировал эксперт.
Напомним, что источник в британской военной разведке заявил изданию Politico: после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим спецоперацией на Украине в действиях ВС РФ произошли заметные изменения, в частности – повысилась тактическая слаженность. «Как военный стратег Суровикин известен своей эффективностью, какой бы жестокой она ни была», – добавил британский офицер.
Ранее эксперты отмечали, что тезисы, прозвучавшие в телеинтервью командующего СВО Суровикина, ценны как для нашей армии, так и для всех россиян, желающих сформировать для себя целостную картину происходящего в зоне спецоперации. По мнению экспертов, назначение Суровикина означает новый виток в проведении спецоперации.
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Ходаковский объяснил влияние погоды на боевые действия
Ходаковский объяснил влияние погоды на боевые действия на Украине
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Ухудшение погодных условий в Донбассе влияет одинаково на обе стороны конфликта, рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
Объявленное штормовое предупреждение в Донецкой народной республике «категорично влияет на всю картину боевых действий», заявил Ходаковский в беседе с ФАН.
«Это обоюдно для обеих сторон, потому что все оказываются в одинаковых условиях, всем одинаково сложно. Облачность спустилась, туман поднялся – никто не летает, никто ничего не видит, соответственно, «слепыми» никто ничего не делает. По грязи и распутице вполне можно ездить на гусеничной технике или полноприводных колесах, каких-то агрегатах, если нужно воевать», – сказал он.
Ходаковский добавил, что плохая погода снижает эффективность разведки, затрудняет связь со спутниками. Он добавил, что рано или поздно погода поменяется, стороны боевых действий будут стараться взять инициативу.
«Все старались дать максимальный результат до наступления этих погодных условий, это понятно, объективно. Я думаю, будут еще попытки. Погода стабилизируется, будет еще бабье лето, просохнет. Я думаю, к этому моменту все будут накапливать ресурс и будут стараться завладеть инициативой», – заключил он.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что причины замедления «операция ВСУ на юге» это погодные условия. «Прямо сейчас определённые погодные условия, я имею в виду дождь, делают нас немного медленнее», – сказал он.
Также Резников отметил, что у Киева есть план по захвату Херсона и всех «временно оккупированных территорий Украины».
Ранее Ходаковский рассказывал, что главным оружием солдата является лопата, ей всегда можно вырыть себе укрытие. Он отмечал, что 70% ранений происходит от летящих вдоль земли осколков.
Эксперты оценили возможности России сбить американские спутники над Украиной
Эксперты рассказали о негативных последствиях российских ударов по спутникам-шпионам над Украиной
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Поскольку американские коммерческие спутники имеют критически важное значение для ВСУ, мы вправе наносить по ним удары. Однако у таких действий будут не только позитивные последствия, но и негативные. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя сообщения МИД РФ о готовности Москвы поразить спутники США в космическом пространстве.
«Основным космическим компонентом, используемым в рамках конфликта на Украине, является сеть спутников Starlink. Эта система исключительно важна для ВСУ. Спутники позволяют им в реальном времени получать разведывательную информацию и доводить ее до исполнителей, управлять беспилотниками. Использование этой системы в военных целях, безусловно, важный фактор, который требует противодействия с нашей стороны», – отметил член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
По его словам, сейчас на орбиту выведено чуть более тысячи спутников Starlink. «Сбивать их традиционными средствами и противоспутниковой ракетой вряд ли удастся ввиду их огромного количества. Необходимо разрабатывать новые средства и способы борьбы с такими целями», – считает эксперт.
Иной точки зрения придерживается эксперт в области космоса, руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов. Он напомнил, что Россия в 2020 году провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата (системы DA-ASAT). «Кроме того, у нас есть противоспутниковые самолеты разработки еще советских времен. Суть в том, что самолет входит в стратосферу, запускает ракету, которая достигает спутника противника и уничтожает цель», – рассказал Цуканов.
При этом последствия такого шага могут быть как позитивными, так и негативными. «Очевидно, что сейчас спутники США и их союзников помогают ВСУ, передавая точные координаты для нанесения ударов. Более того, на Украине применяется новая методика ведения войны, когда артиллерия ВСУ, управляемая через спутниковую систему, наносит удары по ближайшим целям. Навигационно-спутниковая система и система связи позволяет украинским военным ускорить процесс наведения и нанесения ударов. Поэтому уничтожение спутников, работающих над Украиной, позволит снизить количество ударов противника по нашей инфраструктуре и городам», – заметил собеседник.
Однако уничтожение спутников несет и негативные последствия. Среди них, например, образование космического мусора, продолжил эксперт. «Если спутники находятся достаточно низко, на стационарной орбите, то никаких страшных последствий это не несет. Обломки спутников просто сгорят в слоях атмосферы», – указал Цуканов.
«Другое дело, если спутники находятся чуть выше. В таком случае возникает вероятность создания неконтролируемого перемещения космического мусора. Если облако космического мусора будет нарастать в геометрической прогрессии по мере уничтожения соседних спутников с помощью мусора, то тогда орбита будет необитаемой для полетов человека», – добавил собеседник.
Более того, использование оружия в космосе против космических аппаратов будет нарушением международного права, напомнил в свою очередь Бартош. «Мы пока воздерживаемся от уничтожения американских спутников. Но не исключено, что в будущем ситуация может развиваться по-другому», – считает военный эксперт.
К тому же, в истории уже были случаи сбивания спутников. «Военные учения по уничтожению спутников проводили США, Южная Корея, Япония, Китай, Россия, – напомнил Цуканов. – К страшным последствиям это не привело. И сейчас, если военным руководством нашей страны будет принято такое решение, то будут учтены все возможные последствия».
Ранее замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов заявил, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара.
«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», – заявил Воронцов.
При этом накануне Россия предложила всем государствам обсудить космическую безопасность. В Москве убеждены, что запуск переговоров о международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью – это верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности.
В МИД России также призвали государства взять на себя обязательства не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на земле, в воздушном и в космическом пространстве, не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств.
Кроме того, Москва предлагает не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств для использования против целей на земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы.
В то же время американский предпринимать Илон Маск заявлял, что Россия «пытается убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что системы Starlink имеют критическое значение для вооруженных сил Украины.
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Летчик МиГ-31 ВКС России рассказал об уничтожении украинского Су-24 в воздухе
Минобороны показало работу МиГ-31 в зоне спецоперации
Минобороны показало видео работы истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 в зоне спецоперации. Украинский летчик безуспешко пытался уклониться от атаки российского самолета.
Как говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале, в ходе патрулирования в зоне спецоперации российский МиГ-31 обнаружил Су-24 противника и выпустил по нему ракету «воздух – воздух». Украинский пилот пытался уклониться от атаки, но был сбит.
Ранее Минобороны показало уничтожение Су-25 замаскированных украинских позиций.
Путин провел тренировку по нанесению массированного ответного ядерного удара
Шойгу: Путин руководит тренировкой по нанесению ответного ядерного удара
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Президент России Владимир Путин руководит тренировкой по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», – доложил министр президенту, сообщает РИА «Новости».
На сайте Кремля сообщается, что под руководством президента России Владимира Путина прошла тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.
По полигону Кура на Камчатке произведены пуски МБР «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря.
Отмечается, что «задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики».
В ходе тренировки проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава.
Кроме того, к тренировки стратегических сил сдерживания привлекались самолеты Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что США показали готовность нанести ядерный удар по России.
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Швейцарию попросили отказаться от нейтралитета ради Украины
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт направила письмо швейцарской коллеге Виоле Амхерд с просьбой направить реэкспортом боеприпасы к поставленным ФРГ Киеву зенитным самоходным установкам Gepard, сообщает издание Spiegel.
В распоряжении Spiegel оказался документ, в котором Ламбрехт призвала Амхерд выдать соответствующую лицензию на реэкспорт соответствующих 35-миллиметровых боеприпасов, произведенных в Швейцарии, сообщает РИА «Новости».
Ранее правительство Швейцарии заявило о приверженности политике нейтралитета, которая была обоснована в предыдущем правительственном докладе на эту тему в 1993 году. В Берне подчеркивают важность того, чтобы швейцарский нейтралитет «был понят и признан в Европе и во всем мире», сообщает ТАСС. Ранее Швейцария отказала в просьбах о поставках касок и бронежилетов для ВСУ и не стала принимать на лечение раненых украинских военных.
Сальдо опроверг сообщения о «60-тысячной группировке» ВСУ для нападения на Херсон
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Сообщения о том, что украинские военные якобы накопили 60-тысячную группировку войск для наступления на Херсон, не соответствуют действительности, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Последние четыре дня оперативная обстановка на театре военных действий в Херсонской области остается неизменной, стороны наращивают силы, однако слова украинской стороны о накоплении 60 тыс. войск для наступления на Херсон – намеренный лживый вброс», – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что российские военные готовятся дать отпор, и на место прибывает все больше мобилизованных, все больше людей вступают в добровольческие вооруженные отряды в Херсоне, это «все люди глубоко мотивированные и сильные духом».
«Люди напрасно ищут ответы о судьбе Херсона в информации СМИ и суждениях блогеров, это все одна и та же общеизвестная информация в разных интерпретациях», – заключил врио главы региона.
Напомним, на прошлой неделе руководство Херсонской области призвало жителей города незамедлительно покинуть его и переправиться на левый берег Днепра из-за напряженной ситуации.
Предотвращен прорыв «Кракена» и иностранного легиона под Сватово
Полковник МВД ЛНР Киселев: Иностранный легион и «Кракен» пытались прорваться под Сватово
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Подразделения 92-й бригады украинских войск, подразделения «Кракен» и иностранный легион пытались прорвать оборону на Сватовском направлении, сообщил полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев.
По его словам, за последние несколько суток прорвать оборону русских войск пытались иностранный легион, 92-я бригада и националистическое подразделение ВСУ, причем «Кракен» предпринимал попытку прорвать позиции войск ЛНР на Сватово и Кременной, а наемники из Восточной Европы атаковали район Сватово, передает РИА «Новости».
Киселев рассказал, что артиллерийским ударом из гаубиц «Мста-С» российские войска нанесли предупреждающий удар, и украинские силы понесли потери в технике и личном составе.
Он уточнил, что еще одна группа была уничтожена у Берестового силами российской авиации.
Ранее Киселев рассказал, что украинские военные пытаются организовать хаотичное наступление под Лисичанском, союзные силы успевают отбивать атаки.
Названы причины «пробуксовки» ВСУ на Херсонском направлении
Военный аналитик Онуфриенко: Противник теряет свое превосходство в Херсонской области
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У ВСУ еще сохраняется численное преимущество на Херсонском направлении, но мы начинаем восстанавливать баланс сил. Кроме того, Россия учла свои прошлые ошибки в подобных вопросах, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для ВСУ сторону.
«Это тот случай, когда Арестович решил сказать правду или почти правду. ВСУ буксуют. Если посмотреть на обстановку в регионе, то окажется, что за последний месяц у ВСУ нет никаких серьезных успехов. А они им просто необходимы. Дело даже не в предстоящих выборах в американский Конгресс, в рамках которых ВСУ пытаются сделать подарок для Демпартии. Зеленскому надо что-то говорить гражданам. А говорить, по сути, нечего», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«При этом живой силы у противника на этом направлении пока достаточно, но мы учли все ранее допущенные ошибки. Так, вместо отдельных опорных пунктов, которые рассчитаны исключительно на наступление со стороны России, стала появляться полноценная эшелонированная оборона», – продолжает эксперт.
«И теперь все понимают, что тактика ВСУ, в рамках которой небольшие группы прорывались между очагами нашей обороны, а затем создавалась угроза окружения наших подразделений, уже не сработает. Ошибки учтены и исправляются по всем ключевым направлениям ведения боев», – отмечает собеседник.
Серьезную роль сыграла и частичная мобилизация. «Мы видим, как происходит постепенное выравнивание численности наших войск и сил противника. Многие дыры Россия уже закрыла, что позволило переломить очевидное превосходство в живой силе врага», – пояснил военный аналитик.
«В ближайшие месяцы все мобилизованные пройдут боевое слаживание, обучение и будут распределены по направлениям. По идее, это произойдет в районе зимы. Так что до этого момента не стоит ожидать с нашей стороны серьезного продвижения вперед», – заключил Онуфриенко.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть».
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, в результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике. Он также отметил, что администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть. Вместе с тем все стоящие перед властями задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются, снабжение правобережной части Херсонской области и регионального центра необходимыми товарами, включая продукты питания и медикаменты, не прекращается, утверждает Стремоусов.
В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, все больше людей вступают в добровольческие отряды. Кроме того, в регионе сформирован и уже работает штаб территориальной обороны.
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В США одобрили идею Маска по поводу решения конфликта на Украине
Экс-сенатор штата Вирджиния признал правоту Маска по поводу решения конфликта на Украине
Бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк во время своего интервью немецкому аналитическому центру «Институт Шиллера» заявил, что переговоры – ключевой способ выхода из конфликта на Украине, как это ранее предложил предприниматель Илон Маск.
«Илон Маск, один из самых богатых людей на Земле, опубликовал в Twitter замечательное предложение о начале мирных переговоров по Украине», – передает РИА «Новости» слова спикера.
Блэк оценил и роль ООН в предложениях Маска, он добавил, что народ имел право на проведение референдума, чтобы решить, в каком стране хочет жить.
Спикер отмечает, что Россия была готова на проведение референдума под эгидой ООН, но «Украина наотрез отказалась поднимать данный вопрос о праве народа на самоопределение, не желая учитывать мнение этнических русских, проживающих на этой территории».
Напомним, Маск предложил собственный вариант урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и новыми референдумами под контролем ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
Власти Херсонской области объявили о перемещении администрации региона
Стремоусов: Администрация Херсонской области перемещена на левый берег реки Днепр
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Администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Как сообщил Стремоусов РИА «Новости», администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть.
Вместе с этим он заверил, что все стоящие перед администрацией Херсонской области задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются, снабжение правобережной части Херсонской области и регионального центра необходимыми товарами, включая продукты питания и медикаменты, не прекращается. Он также сообщил, что выплаты зарплат оставшимся бюджетникам, пенсий и соцпособий продолжаются.
Заместитель главы администрации региона заверил, что Херсон готов к отопительному сезону, городские службы работают в специальном режиме.
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод. В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, люди вступают в добровольческие отряды.
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