Новые варианты COVID выявили в России

Глава Роспотребнадзора Попова рассказала об обнаруженном в России подвиде «омикрона» «цербере»

Специалисты Роспотребнадзора выявили два новых варианта коронавируса в России, один из них – подвид штамма «омикрон» «цербер», сообщила глава ведомства Анна Попова.

Два новых для России варианта были выявлены на прошлой неделе, это BQ.1 и BQ.1.1 «цербер», сказала Попова, передает РИА «Новости».

По ее словам, есть прогноз по развитию эпидемиологической ситуации в части распространения этих штаммов.

«На сегодня прогнозов резкого угрожающего роста нет, наши ученые таких прогнозов не дают. Хотя как сезонная респираторная инфекция вполне ожидаемо, что к концу осени мы будем наблюдать некоторый подъем», – уточнила Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что пока не планируется вводить ограничительные меры, оснований для этого нет.

Попова уточнила, что сейчас уже пятую неделю наблюдается снижение заболеваемости, передает ТАСС.

«Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день управляемая, могу сказать, что она стабилизируется. Пятую неделю мы наблюдаем снижение», – заключила глава ведомства.

Ранее в октябре завлабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отмечал, что предположения о новой волне коронавируса, спровоцированной «цербером», преждевременны.