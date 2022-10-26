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СКЦ решил проверить похожий на мину объект в Черном море
СКЦ в Стамбуле решил направить суда для инспекции похожего на мину объекта в северной части гумкоридора в Черном море
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Базирующийся в Стамбуле Совместный координационный центр (СКЦ) в среду направит два судна для проверки информации об обнаружении мины в северном секторе морского гуманитарного коридора в Черном море, соответствующее заявление распространила пресс-служба этой международной структуры.
В заявлении СКЦ говорится, что Совместный координационный центр разрешил выход из порта Одессы буксира «Сапфир» и поисково-спасательного судна SAR-02 для проведения предварительной инспекции похожего на мину объекта в морском гуманитарном коридоре. В СКЦ уточнили, что суда отправятся к месту инспекции в северном секторе морского гуманитарного коридора 26 октября, передает ТАСС.
В центре добавили, что вызвавший подозрения объект был замечен во вторник одним из проплывающих по коридору судов. Дальнейшие меры по работе гуманитарного коридора будут приняты после осмотра объекта и получения доклада от буксира «Сапфир» и поисково-спасательного судна SAR-02, которые зарегистрированы в рамках зерновой сделки как средства технической поддержки.
В понедельник в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле сообщили о возникновении длинной очереди судов, выстроившихся на досмотр в рамках зерновой сделки. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обмане России Западом, Украиной и Турцией в рамках так называемой зерновой сделки – соглашения по вывозу зерна из украинских портов.
Пророссийское подполье Николаева получило оружие ВСУ
Активист: Подполье Николаева получило оружие и боеприпасы от сторонников из ВСУ
Пророссийское подполье Николаева получило оружие и боеприпасы к нему от своих сторонников из числа украинских военных, рассказал один из активистов николаевского подполья, неоднократно записывавший видео о ситуации в этом городе.
Активист, который неоднократно передавал российским СМИ видеоролики с рассказами о ситуации в городе, пообещал вскоре раскрыть свою личность, которой интересуются многие жители Николаева и СБУ.
По его словам, с родителей детей, которые более полугода учатся дистанционно, требуют деньги в фонд школы и на учебники, с бизнесменов «гребут сумасшедшие налоги», даже с тех, у кого нет прибыли, передает РИА «Новости».
Он заметил, что многие интересуются его личностью. «На следующей неделе в следующем видео я об этом с вами поделюсь. Поэтому все СБУшники и их агентура, обязательно смотрите. Ну а мы немножечко богатеем арсеналом – вот, сторонники из ВСУ нам подогнали», – заключил подпольщик.
При этом на видеозаписи он продемонстрировал сумку, в которой лежат автоматы Калашникова и магазины с патронами.
Ранее активист рассказал, что наемники из Франции и Грузии массово заезжают в Николаев, скупают алкоголь в городе и ждут расселения по частным домам и квартирам, нацбатальоны проводят рейды.
Владимир Рогов: Ликвидация лидера украинского терроризма Зеленского спасет тысячи жизней
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Бесконечные теракты, которые совершают сотрудники СБУ и ГУР МО Украины, требуют с нашей стороны признания этих организаций террористическими на законодательном уровне и ликвидации их лидеров. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в Мелитополе произошел теракт возле здания телекомпании «ЗаTV».
«Произошедшее в Запорожской области однозначно стоит классифицировать как теракт. Взрыв был направлен исключительно против мирного населения. Среди пострадавших людей только безоружные гражданские. Пострадали сотрудники телерадиокомпании Запорожской области, а также обычные мужчины и женщины, оказавшиеся поблизости случайно», – описывает произошедшую ситуацию Владимир Рогов.
«Также нанесен ущерб 30 жилым многоэтажкам – где-то разбиты окна, где-то вылетели двери. Слава богу, что в результате террористического акта не оказалось погибших, а ранения пострадавших несущественны. Свыше двух килограммов тротила было заложено в автомобиль ВАЗ 2101», – добавил собеседник.
«Это однозначно проявление террористической сущности злокачественного новообразования УГИЛ – Украинского государства Ивано-Франковска и Львова, которое является человеконенавистническим и старается уничтожить все, что способствует восстановлению мирной жизни на Запорожской земле», – добавил Рогов.
«В принципе, данная ситуация подпадает под статью 205 УК РФ о террористическом акте, – считает политик. – Мое глубокое убеждение состоит в том, что нам необходимо объявить террористическими организациями СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО). Две эти структуры стоят за 99% террористическими актами на всем постукраинском пространстве и на территории России».
«Мало того, что эти организации совершают подобные преступления, так налицо еще и проявление гордости за гнусные злодеяния. Все это происходит по причине вседозволенности и безнаказанности. Стоит нам признать их террористическими – задор и спесь резко поубавятся», – полагает Рогов.
«Прилетевшие «Калибры» и «Кинжалы» по главным зданиям на ул. Владимировской, 33 и ул. Электриков, 33 в Киеве станут очень важными психологическими маркерами в мировосприятии сотрудников СБУ и ГУР МО Украины. Желание совершать теракты поубавится. Они готовы убивать, но не умирать, ведь у них отсутствует та идея, за которую стоило бы отдать жизнь», – продолжил собеседник.
«Необходимо объявить террористом и Зеленского. Он радуется смертям, радуется бедам простых людей. Мне известно, что именно он ставил задачу по убийству руководителя управления по делам молодежи, семьи и спорта в Херсонской области Дмитрия Савлученко. Этот человек награждал преступников, совершивших данное злодеяние. Меры по ликвидации террористов должны распространяться и на него. Ликвидация Зеленского спасет тысячи жизней мирных граждан», – подытожил Владимир Рогов.
В свою очередь руководитель наблюдательного совета холдинга «ЗаМедиа», член Общественной палаты РФ Александр Малькевич считает, что целью украинского теракта в Мелитополе были местные журналисты.
«Это связано с тем, что новые медиа, открытые в этих регионах, показывают настоящую картину происходящего. Благодаря им люди видят правду, которая никак не соотносится с распространяемыми Киевом фейками», – сказал Малькевич газете ВЗГЛЯД.
«Совершенно очевидно, что это был именно теракт. Это не диверсия, поскольку их цель – запугать журналистов. Ведь неспроста машину с самодельным взрывным устройством подогнали именно к офису телеканала», – добавил собеседник.
«Идея с причислением руководителей украинского режима к террористам, а затем их ликвидации мне нравится. Но отдельно возмущает молчание западных правозащитных организаций. Вновь никто ничего не видит, все крепко-крепко зажмурились», – подытожил он.
Во вторник Рогов сообщил о теракте возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаTV» в Мелитополе. По его словам, сработало самодельное взрывное устройство. Взрывной волной повредило фасад и окна в здании. На месте работают экстренные службы
Несмотря на атаку, все подразделения холдинга продолжают работу, сообщил генеральный директор «ЗаМедиа» Вадим Кучер, «в эфире звучит наше «ЗаРадио», работает телевидение, все подразделения выполняют свои обязанности. Нас не запугать!» – написал он в Telegram.
Также накануне произошел еще один теракт. На этот раз в Брянской области. На перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Telegram он отметил, что в результате взрыва оказались повреждены железнодорожные пути, но никто не пострадал.
Напомним, в октябре ФСБ предотвратила украинский теракт на транспортном терминале в Брянске. Теракт готовил гражданин Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева через Эстонию в пограничную область России.
Помимо этого, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил странам Запада о том, что Киев готов применить «грязную бомбу». США от лица Вашингтона, Лондона и Парижа заявили, что не верят этой информации.
На фоне этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила президента Украины с бен Ладеном. Она указала, что теракты 11 сентября 2001 года совершили не инопланетяне и не изначальные враги США, а боевики террористической организации «Аль-Каида*». «Они жили и получали за свою «работу» американские деньги, убивали людей из американского оружия. То же самое происходит сейчас с Зеленским», – подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД призвала страны Запада «отложить все свои дела» и изучить предоставленную Москвой информацию, так как под «непосредственным руководством англосаксонского дуэта вырос очередной монстр, который сейчас находится на грани и подталкивает этот мир к опасной черте».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели преследовала Москва звонками Шойгу, а также где может быть применена так называемая грязная бомба.
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ВКС России сбили украинский МиГ-29 над Калугой в Николаевской области
Оперативно-тактическая авиация ВКС под населенным пунктом Калуга в Николаевской области сбила МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотников в районах пунктов Калиновка, Оборотновка, Владимировка Луганской народной республики (ЛНР), Александровка, Садок, Кучерское Криничанка, Херсонской области и Энергодар в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В воздухе сбиты семь снарядов реактивных систем HIMARS и «Смерч» в районах Клапая, Отрадокаменки, Веселого Херсонской области, Коломыйчиха ЛНР и три американские противорадиолокационные ракеты HARM под населенным пунктом Петровка ЛНР и Антоновка Херсонской области, отчитались в Минобороны.
Командир роты морпехов рассказал о бое с украинскими диверсантами «до последнего магазина»
Командир роты морпехов Данилов рассказал о бое с украинскими диверсантами «до последнего магазина»
Командир роты морской пехоты Александр Данилов, получивший звание Героя России, рассказал, как вместе с еще одним командиром вел бой с украинскими диверсантами «до последнего магазина».
Как сообщил офицер, в район, где была замаскирована военная техника, проникла диверсионно-разведывательная группа противника. Она вскрыла стоянку техники, расположение войск и пыталась отойти к своим, чтобы передать эти сведения.
По словам Данилова, в ходе отхода они сначала нарвались на двух командиров штурмовых групп, которые получили ранения, завязали с ними бой.
«В дальнейшем (ДРГ) вышла на мой командно-наблюдательный пункт командира, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения. И мы вдвоем завязали с ними бой, чтобы сковать действия, не дать им отойти», – приводит его слова РИА «Новости».
Вдвоем с другим офицером они вели сковывающий диверсантов бой «до последнего магазина» и ждали прибытия штурмовых групп.
Накануне в Кремле сообщили, что легендарному морскому пехотинцу с позывным Струна было присвоено звание Героя России.
Получив первую контузию, капитан Данилов отказался от госпитализации и через четыре дня снова вернулся в строй. Будучи контуженным во второй раз, Данилов не соглашался на госпитализацию до момента взятия рубежа нашими войсками, сообщает «Звезда».
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В Кремле прокомментировали заявление Чехии об отказе покупать газ через Турцию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа состоит не только из Чехии, отказавшейся от покупки газа через Турцию, у других стран Европы может быть другая позиция.
«Господин Юзеф Сикела, наверное, знает, что на европейском континенте гораздо больше стран, чем Чехия, и у них могут быть разные позиции, в разные этапы, в разные моменты, разная адекватность в восприятии происходящего и так далее и тому подобное», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее глава Минпрома и торговли Чехии Юзеф Сикела заявил, что Чехия ожидает, что Европа не будет закупать российский газ по «газовому хабу» в Турции.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил о том, что принципиальное соглашение с Россией по созданию в республике газового хаба достигнуто.
Офис Зеленского допустил обмен главы компании «Мотор Сич»
Подоляк не исключил обмена главы компании «Мотор Сич» Богуслаева на украинских пленных
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк допустил возможность обмена на украинских военнопленных руководителя предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, обвиняемого в «коллаборационизме».
«И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список», – ответил он на вопрос о возможности обмена Богуслаева в эфире телеканала «Настоящее время» (признан в РФ СМИ-иноагентом). Слова Подоляка передает РИА «Новости».
Напомним, директора украинского завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева задержали на Украине по подозрению в работе на Россию. Богуслаев арестован на два месяца.
Рогозин с позывным «Космос» отправился в зону СВО
Рогозин взял позывной «Космос» и отправился в зону спецоперации
Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправился в зону проведения специальной военной операции.
Он сообщил РИА «Новости», что взял себе позывной для радиообмена – «Космос».
На своей странице в Telegram Рогозин опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлен в боевой экипировке вместе с командирами батальонов ДНР. На бронежилете у него видна нашивка со словом «Космос». В руках он держит карабин.
В июле президент Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Юрия Борисова генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина. Ожидается, что Рогозин вскоре получит новую должность.
Польша решила ужесточить закон о пребывании украинских беженцев
Euractiv: Польша хочет заставить украинских беженцев платить за проживание
Польша планирует ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране, заставив их самих покрывать часть расходов, сообщили европейские СМИ.
Как сообщает европейская газета Euractiv, власти Польши предложили внести поправку в специальный закон о помощи гражданам Украины, обязав их покрывать часть своих расходов. По информации издания, украинские беженцы, получившие специальные идентификационные номера PESEL, получат ограниченный доступ к соцпособиям и должны будут покрывать свои расходы на проживание, передает ТАСС.
По подсчетам МВД Польши, на данный момент в республике находятся около 1,5 млн беженцев с Украины. Более 1,2 млн человек из них получили идентификационные номера, позволяющие легально жить и получать социальные пособия.
Ранее мэр приграничного города Пшемысль Войчех Бакун заявил, что жители Украины массово приезжают в Польшу, чтобы получить социальное пособие, а затем возвращаются домой.
Законодатели США отозвали письмо к Байдену с призывом изменить подход к Украине
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Законодатели из Палаты представителей Конгресса США отзывают свое письмо, в котором содержался призыв к американскому президенту Джо Байдену изменить подход к событиям на Украине, говорится в распространенном письменном заявлении Прамилы Джаяпал (демократ от штата Вашингтон).
В заявлении говорится о том, что письмо было написано еще несколько месяцев назад, но было направлено без согласования.
Джаяпал взяла за это ответственность на себя и отметила, что некоторые воспринимают письмо как аналог недавнего заявления лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти, в котором он угрожает прекратить помощь Украине, если республиканцы придут к власти, передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден должен изменить подход к ситуации на Украине и провести прямые переговоры с Россией, говорится в письме 30 «левых» конгрессменов из Демократической партии США, направленном в Белый дом.
Конгрессмены призвали Байдена объединить экономическую и военную поддержку Украины с «активным дипломатическим давлением, удвоением усилий по поиску реалистичных рамок для прекращения огня».
Издание считает, что письмо может оказать давление на Байдена, который пытается сохранить внутреннюю поддержку.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что у его страны «нет ни цента», а затем попросил у союзников выделить Киеву 17 млрд долларов.
О доводах тех политиков США, кто хотел бы прекратить поддержку Украины, газета ВЗГЛЯД писала ранее.
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Британские СМИ оценили эффективность ударов России по энергосетям Украины
Журнал Economist назвал удары России по энергосетям Украины компетентными и эффективными
Российские усилия по выводу из строя критической инфраструктуры Украины в сфере энергетики выглядят «компетентными и эффективными», сообщили британские СМИ.
Как сказал изданию Economist представитель украинской энергокомпании ДТЭК, российские военные тщательно и методично выбирали цели, им помогали профессионалы из энергетического сектора самой России, передает РИА «Новости».
Издание пишет, что еще одной проблемой украинской энергетики является отсутствие оборудования, поскольку поставки западных компаний составляют лишь минимум по сравнению с тем, что удалось уничтожить ВС России.
По данным источников издания, Украина использует советскую схему напряжения, в результате чего трансформаторы, созданные для Европы, попросту не могут заменить советские аналоги.
«Украинские власти умоляют эти страны перебрать свои запасы и посмотреть, что у них есть, включая неработающие блоки, которые можно разобрать на запчасти», – рассказал представитель украинской стороны.
Даже компоненты оборудования, совместимые с украинскими энергосетями, обычно изготавливаются на заказ, и производители могут потратить на них от полугода до трех лет, поэтому Киев попросил размещать и изготавливать его заказы «вне очереди».
Напомним, по словам украинских властей, на Украине в результате российских ударов ситуация с энергетикой стала критической.
Президент страны Владимир Зеленский предупредил, что предстоящая зима будет самой сложной в украинской истории.
В США предрекли поражение ВСУ без помощи НАТО будущей зимой
Экс-советник министра обороны США Макгрегор назвал критическим положение ВСУ
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Политика США в отношении украинского конфликта становится все более странной, это следует из заявлений бывшего советника министра обороны полковника Дугласа Макгрегора, заявили в издании The American Conservative.
«Важно помнить, что Украина не Ирак, а российская армия не разъезжает на пикапах с пулеметами», – передает РИА «Новости» слова полковника.
По его словам, недавнее заявление экс-директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о готовности западных стран вмешаться в конфликт во главе с США служит как раз таким примером.
Также Макгрегор заявил, что ВСУ находятся в критическом состоянии.
«Без иностранных боевиков и польских солдат, сражающихся в украинской форме, ВСУ не сможет противостоять зимним наступлениям российской армии», – сказал он, добавив, что готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую – это единственный способ помочь Киеву.
При этом он добавил, что американские власти не задумываются о затратах и последствиях, которые последуют за вмешательством стран НАТО в противостояние.
Единственным верным путем администрации Байдена Макгрегор назвал установление мира.
Ранее президент Владимир Зеленский попросил у Запада 17 млрд долларов на восстановление Украины.
Кадыров: Слабо отвечаем Украине на обстрелы российских городов
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Россия слабо отвечает на обстрелы своей территории, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. В ответ нужно «стирать с лица земли города», чтобы «понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону», уверен руководитель республики.
«Я очень недоволен, что война идет на нашей территории», – заявил Кадыров в аудиосообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
«Мы отвечаем слабо», – считает он. По словам Кадырова, если «снаряд прилетел в наш регион, в ответ надо стереть с лица земли города, чтобы видно было дальний горизонт, чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».
При этом глава Чечни уверен, что «большего и худшего» уже не будет. «У Европы нет сил, что они, своих ЛГБТшников отправят воевать с нами?» – задался вопросом он.
«Я вам даю слово, (...) мы их уничтожим, сколько бы их ни было, сколько бы их туда ни отправили, сколько бы они ни отправили своих войск», – заверил глава Чечни.
События на Украине Кадыров назвал «войной христиан и мусульман с сатанизмом». Он также призвал кавказцев участвовать в спецоперации, задав им риторический вопрос: «Что, вы хотите друг за друга выйти замуж?»
На прошлой неделе Кадыров опубликовал видео неудачной попытки вооруженных сил Украины прорвать оборону на участке, подконтрольном спецназу «Ахмат».
Протаранивший дом британки украинец объяснил пьянство конфликтом на родине
Manchester Evening News: Пьяный украинец Клюка врезался в дом британки
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Пьяный выходец с Украины, 58-летний Иван Клюка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в четыре раза превысил ограничение скорости и врезался в дом жительницы британского Стокпорта. Происшествие украинец объяснил конфликтом на родине.
Клюка находился за рулем своей спортивной Audi S7 стоимостью в 70 тыс. фунтов стерлингов (почти 5 млн рублей), передает РИА «Новости» со ссылкой на Manchester Evening News.
В результате жилью был нанесен ущерб на сумму около 120 тыс. фунтов (около 8 млн рублей). Во время судебного заседания стало известно, что перед инцидентом Клюка выпил несколько бутылок водки, после ареста в его крови выявили 150 микрограммов алкоголя при допустимом пределе в 35.
В машине после аварии полицейские нашли восемь бутылок спиртного.
Как заявила адвокат Клюки Эмма Эмблтон, ее подзащитный страдал от алкогольной зависимости, которая «резко обострилась» после начала российской спецоперации, так как у мужчины остались родственники на Украине. По ее словам, ее подзащитный пил, чтобы «облегчить реальность».
При этом в апреле этого года Клюка из-за проблем со спиртным уже съехал из своего дома, где он проживал вместе с женой и двумя детьми.
В результате Клюка признал себя виновным в случившемся, суд приговорил его к восьми месяцам лишения свободы условно, также он должен будет отработать 250 часов на неоплачиваемой работе, пройти программу по отказу от алкоголя. Прав мужчину лишили на три года.
Напомним, еще в июле британцы стали отказываться сдавать жилье украинским беженцам.
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Зеленский пожаловался на отсутствие денег и попросил 17 млрд долларов
Президент Украины Зеленский пожаловался на отсутствие денег и попросил у союзников 17 млрд долларов
У Украины «нет ни цента», заявил президент Украины Владимир Зеленский, а затем попросил у союзников выделить Киеву 17 млрд долларов, передает Bloomberg.
Как сообщает Bloomberg, Зеленский на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Германии, призвал страны Запада оказать Киеву финансовую поддержку сейчас и «в послевоенный период», передает РИА «Новости».
Зеленский добавил, что Украине срочно требуется 17 миллиардов долларов для быстрого восстановления.
В свою очередь премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что в эту сумму не входит последний масштабный ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре страны.
Конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов, предполагается, что этих денег хватит на весь 2023 год.
Ранее газета The Hill опубликовала опрос, проведенный компанией Morning Consult. Согласно его данным, только 29% избирателей Республиканской партии считают, что США обязаны поддерживать Украину. Среди независимых избирателей эта доля 42%, среди демократов 56%.
В среднем только 42% респондентов полагают, что у Вашингтона есть обязательства по отношению к Украине.
Издание отмечает, что в американском обществе наметился раскол из-за цены, которую должны платить США за этот конфликт.
В России оценили планы США обеспечить Украину альтернативными источниками энергии
Экономист Лизан: Украина нуждается не в альтернативных источниках энергии, а в срочном восстановлении инфраструктуры
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Проблема альтернативных источников в том, что их мощностями невозможно управлять. Единственное, чем может помочь Вашингтон, – привезти трансформаторы, но они что-то не спешат с этим, заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, комментируя планы США обеспечить Украину альтернативными источниками энергии.
«Сложно сказать, какие альтернативные источники энергии Штаты могут предложить Киеву. На Украине, например, есть недостроенные ветропарки. Там осталось смонтировать некоторые ветряки, но сейчас работы не ведутся. Их фактически просто охраняют, чтобы местные жители не растащили сооружения на гайки», – сказал экономист Иван Лизан.
«Половина всей имеющейся на Украине «зеленой» генерации просто не работает. Основная ее проблема в том, что мощностью невозможно управлять. Электроэнергия максимально нужна утром и вечером. Но в это время солнечная панель ничего не вырабатывает, а ветряк крутится лишь при наличии ветра», – продолжает собеседник.
Эксперт отмечает, что сейчас властям Украины надо думать не об альтернативных источниках энергии, а о восстановлении инфраструктуры как таковой. «Угля в стране запасено от 2,2 до 2,5 млн тонн. Этого и в обычном состоянии Украине хватило бы на пару месяцев. Газа там накоплено в районе 14 млрд кубов. В текущих границах государства этого тоже вполне достаточно», – поясняет он.
«Но есть огромные проблемы с целостностью инфраструктуры, которая необходима для того, чтобы сжечь эти энергоносители и преобразовать в энергию, а затем доставить до потребителя. То есть у Украины наблюдается проблема с созданием и распределением энергии», – подчеркивает Лизан.
«Могут ли американцы в теории помочь их восстановить? Да, могут. Но для этого необходимо, чтобы они начали делать трансформаторы и каким-то образом доставляли их через океан самолетами в виде конструктора Lego. На изготовление нового оборудования уйдет от полугода до девяти месяцев, а трансформаторы нужны здесь и сейчас, но что-то я не вижу особого рвения со стороны Вашингтона», – иронизирует экономист.
«Украина надеется, что необходимое оборудование им удастся получить с закрывающихся европейских ТЭЦ и ТЭС. Но Европа, скорее всего, эти объекты будет перезапускать в текущем сезоне. Да и доставить эти трансформаторы непросто – они весят сотни тонн, а их размеры соотносимы с двумя железнодорожными вагонами, поставленными друг на друга», – объясняет собеседник.
«Можно было бы, конечно, пофантазировать на предмет поставок газа Штатами, но у них нет опции перенаправить топливо из Азии. У Вашингтона нет своего Газпрома, там все держится на частниках. Договориться с ними не так просто. Так что Белый дом может только поддержать Украину на словах, пожелать им не унывать и похлопать по плечу», – иронично заключил Лизан.
Ранее стало известно о том, что США и их союзники пытаются понять, что можно сделать для Украины в вопросе обеспечения альтернативными источниками энергии, учитывая приближение зимы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Напомним, по словам украинских властей, на Украине в результате российских ударов ситуация с энергетикой стала критической. Президент страны Владимир Зеленский предупредил, что предстоящая зима будет самой сложной в украинской истории.
Кроме того, ранее сообщилось о том, что в министерстве торговли США сообщили, что Вашингтон собирается создать совместную рабочую группу с Украиной для изучения ее инфраструктурных потребностей в военное время и планирования постконфликтного восстановления. Однако эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, усомнились в способности США восстановить энергообъекты Украины.
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