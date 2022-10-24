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Победитель конкурса «Лидеры России» Гневашев получил высокий пост в РЖД
Победитель конкурса «Лидеры России» Гневашев занял пост первого заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги
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Победитель конкурса «Лидеры России» Виктор Гневашев назначен первым замначальника Западно-Сибирской железной дороги, он будет курировать стратегическое развитие железной дороги и эффективную реализацию корпоративной политики компании.
Гневашев заявил, что в его ведении будет в том числе и менеджмент рисков, и координация взаимодействия магистрали с дочерними и зависимыми обществами компании, расположенными на полигоне дороги.
«Я благодарен за оказанное мне доверие. Безусловно, это большая ответственность. Знаю, что я к ней готов, и уверен, что смогу принести много пользы как компании «РЖД», так и стране», – приводятся слова победителя конкурса в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Он отметил, что конкурс «Лидеры России» стал для него мощным импульсом в развитии, получил ценную обратную связь от наставников, опыт общения с участниками со всей России, грант на обучение.
«Я стал мыслить другими масштабами, оценивать свой потенциал с точки зрения вклада в развитие страны. Конкурс дал мне вторую жизнь! Но главное – дал возможность стать причастным к полезным государственным и общественным инициативам, которые работают в интересах России!» – поделился Гневашев.
Виктор Гневашев родился в городе Коркино Челябинской области в 1976 году. Учился в Южно-Уральском государственном университете, параллельно работал в компании «Связьинформ». По окончании университета Виктор получил красный диплом. Начинал бухгалтером-аналитиком в локомотивном депо «Челябинск» Южно-Уральской железной дороги. За 20 лет успел пройти в этой структуре все ступени карьерного роста. В 2019 году Виктор вошел в число победителей конкурса «Лидеры России».
За прошедшие сезоны конкурса «Лидеры России» назначение на высокие должности получили более 370 конкурсантов. Шестеро из них заняли позиции заместителей федеральных министров, трое участников стали главами российских регионов, еще четыре победителя были избраны депутатами Государственной думы ФС РФ, шестеро участников стали мэрами городов. В октябре 2021 года победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена Уполномоченным по правам ребенка в России, а в июне 2022 года финалист конкурса Виталий Хоценко возглавил правительство ДНР. Помимо этого, конкурсанты заняли должности заместителей губернаторов, региональных министров, главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов.
Минобороны раскрыло подробности об украинской «грязной бомбе»
Минобороны: Создание Украиной «грязной бомбы» находится на завершающей стадии
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Украинские организации имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы, работы находятся на завершающей стадии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По информации Telegram-канала ведомства, офис президента Украины Владимира Зеленского контактировал с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия.
Уточняется, что на Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания «грязной бомбы» – три действующие атомных электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская с девятью бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1,5 тыс. тонн обогащенного до 1,5% оксида урана.
Кроме того, в ведомстве добавили, что на выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов хранятся содержащие уран-238 отработавшие тепловыделяющие сборки в количестве 22 тыс. штук, а также продукты, связанные с эксплуатацией – это уран-235 и плутоний-239, которые являются основным компонентом ядерного заряда.
Более того, на недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов «Вектор», на Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов Буряковка, Подлесный, Россоха может разместиться более 50 тыс. кубометров радиоактивных отходов.
А Восточный горно-обогатительный комбинат осуществляет на двух шахтах из трех добычу урановой руды с мощностью до тысячи тонн в год.
Также, по мнению Минобороны, на вероятность такого развития событий указывает имеющаяся на Украине научная база – это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, где по настоящее время функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки «Ураган», а также Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве, в котором на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности.
В ведомстве подчеркнули, что «грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, а радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни.
Как указали в Минобороны, подрыв такого боеприпаса представители киевского режима захотят замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Таким обазом, наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением России в применении тактического ядерного оружия.
Ранее в Кремле заявили, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» налицо. При этом отметили, что недоверие Запада к переданной российской стороной информации об угрозе применения Киевом «грязной бомбы» не означает, что эта угроза перестает существовать.
Госдеп опубликовал заявление, согласно которому США, Великобритания и Франция не считают предупреждения российской стороны обоснованными.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад не провел никакого расследования и сразу же согласовал позицию отрицания предупреждений со стороны России. Сенатор выразил надежду, что оперативные и инициативные действия российской стороны могли сорвать готовившуюся Киевом провокацию с «грязной бомбой», что означает спасение жизней.
Названа причина крушения Су-34 в Ейске
В силовых структурах рассказали о попавших в двигатели Су-34 в Ейске чайках
Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Ейске в результате попадания в его двигатели двух птиц, сообщили в силовых структурах.
Как сообщили в силовых структурах, когда самолет взлетал, в его двигатели попали две чайки – останки птиц обнаружены при осмотре обломков Су-34 специалистами. В результате загорелся один из двигателей, что и привело к крушению Су-34, передает ТАСС.
Напомним, Су-34 потерпел крушение в жилом квартале в Ейске. Экипаж катапультировался. В результате крушения в Ейске 13 человек погибли, 19 пострадали, повреждения получили 72 квартиры. В воскресенье в Иркутске истребитель Су-30СМ упал на частный дом, погибли летчики-испытатели, среди жителей города жертв нет.
Бойцы ВДВ уничтожили колонну бронетехники ВСУ
Российские десантники разгромили колонну бронетехники ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения колонны бронетехники ВСУ бойцами российских ВДВ.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, российские беспилотники обнаружили передвижение колонны бронетехники ВСУ, а артиллерия ВДВ из гаубиц Д-30 уничтожила порядка 10 танков и бронированных машин, а также до 50 человек живой силы противника. Оставшаяся техника поспешила покинуть поле боя.
Ранее Минобороны показало уничтожение десантниками прятавшихся в лесу диверсантов ВСУ.
Названа предварительная причина крушения Су-30 в Иркутске
РИА «Новости»: Летчики разбившегося в Иркутске Су-30 потеряли сознание в полете
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Летчики истребителя Су-30 не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска, по предварительным данным, из-за потери сознания в полете, рассказал представитель экстренных служб.
Уточняется, что причиной обморока летчиков Су-30 в Иркутске могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов к полету, из-за чего в баллонах остался азот, передает РИА «Новости».
Тем временем Следственный комитет назвал две основные версии катастрофы Су-30 в Иркутске: отказ техники и ошибка в технике пилотирования.
В данный момент спецслужбы ведут допосмотр места происшествия, проводится проверка образцов топлива, а также назначены химические и судебно-медицинские экспертизы и проведен допрос руководства и сотрудников авиапредприятия.
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о летчиках, погибших накануне в результате крушения истребителя Су-30, Максиме Конюшине и Викторе Крюкове.
В данный момент в Иркутске приступили к устранению разлива горючего на месте падения Су-30.
Отражена попытка ВСУ прорыва обороны в Херсонской области
Стремоусов: В районе реки Ингулец в Херсонской области отбита попытка прорыва ВСУ
На Андреевском направлении в районе реки Ингулец в Херсонской области отбита попытка вооруженных сил Украины прорвать линию обороны, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале о задержании в ночь на понедельник, 24 октября, группы украинских диверсантов на бериславском участке в Херсонской области.
Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем российских войск.
Накануне Стремоусов сообщил, что украинские войска пытаются прорваться на территорию Херсонской области, но российские силы отражают все их атаки.
Россия подписала с Ираном контракт на газовые турбины
Директор иранской компании Ношади сообщил о контракте на поставку газовых турбин в Россию
С Россией подписано экспортное соглашение о поставке ей 40 газовых турбин, сообщил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади.
Ношади сообщил, что Иран и Россия подписали соглашение об отправке в Россию турбин иранского производства. Он подчеркнул, что 85% оборудования, необходимого для газовой промышленности, создается внутри страны, что и позволило заключить соответствующее соглашение с российской стороной, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.
Напомним, из-за санкций против России пострадала Германия, так как введенные против Москвы санкции помешали передаче российской стороне турбин «Северного потока» после ремонта.
«Интер РАО» купила российские активы в сфере машиностроения, которые принадлежали Siemens, включая 65% в СП с «Силовыми машинами» – ООО «Современные технологии газовых турбин».
Подорвавшийся на мине журналист Пегов рассказал о своем состоянии
Получивший ранение в ногу журналист Семен Пегов рассказал, что после операции с ним все хорошо.
Он рассказал журналистам, что возвращался после работы на передовой, но на что конкретно наступил в поле сказать сложно. Пегов добавил, что ноги остались целы, он поблагодарил донецких медиков за проведенную операцию, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Пегов получил ранение под Донецком. По словам врачей, мужчина пострадал при подрыве противопехотной мины «Лепесток».
Силуанов оценил реакцию ОПЕК на попытку диктата цен на нефть со стороны G7
Силуанов указал на негативное отношение ОПЕК к попытке G7 диктовать цены на нефть
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Страны ОПЕК отвергли попытку навязывания государствами G7 предельных цен на нефть, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.
Силуанов, оценивая эффективность предложенного G7 механизма введения предельных цен на российскую нефть, заявил, что Россия не станет продавать нефть по предельным ценам, так как в таком случае предлагается диктат цен покупателем над формированием цен по рыночному принципу, передает РБК.
По его словам, и страны ОПЕК сочли невозможным такой подход. В результате было решено снизить добычу нефти и продемонстрировать, что регулирование рынка – за производителем. Он признал, что потребители могут вводить ограничения, но «если при таких ограничениях не будет поставляться нефть, тогда для них возникнет обратный эффект в результате роста цен». Как заявил Силуанов, сложилась непростая ситуация с точки зрения интересов покупателей и продавцов.
Он сообщил, что Россия исходит из «достаточно консервативных» параметров, предполагая цену нефти в 70 долларов за баррель при 68 рублях за доллар. Объем добычи – на уровне 10 млн баррелей в сутки. Даже при таких установках нефтегазовые доходы превысят 8 трлн рублей (заложенный в бюджет базовый объем нефтегазовых доходов), сообщил он.
Напомним, страны ОПЕК+ собрались провести самое резкое сокращение добычи нефти с начала пандемии в 2020 году. При этом США так и не удалось организовать международную коалицию по введению потолка цен на российскую нефть.
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Песков назвал причину сокращения контактов Путина с Макроном и Шольцем
Пресс-секретарь президента России объяснил причину, по которой Путин сократил контакты с лидерами Франции и Германии
Сокращение контактов российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем связано с их нежеланием прислушаться к позиции России, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, ни Макрон, ни Шольц последнее время не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг, передает РИА «Новости».
Кроме того, Песков отметил, что у Путина не планируется телефонных разговоров с западными лидерами.
Напомним, Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Однако Госдеп позднее опубликовал заявление, согласно которому США, Великобритания и Франция не считают предупреждения российской стороны обоснованными.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад не провел никакого расследования и сразу же согласовал позицию отрицания предупреждений со стороны России. Сенатор выразил надежду, что оперативные и инициативные действия российской стороны могли сорвать готовившуюся Киевом провокацию с «грязной бомбой», что означает спасение жизней.
Минобороны РФ также провело параллели между «грязной бомбой» на Украине и провокацией с химическим оружием в Сирии.
Газете ВЗГЛЯД писала, что возможность применения грязной бомбы обсуждалась украинским руководством весной 2015 года.
Водителя элитного такси Maybach зарезал клиент в Москве
Подозреваемого в убийстве водителя элитного такси Maybach в Москве задержали в Краснодарском крае
В Москве клиент элитного такси зарезал водителя, продал украденный Maybach и скрылся, его задержали в Краснодарском крае, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Водитель Mercedes выехал на заказ 17 октября, вечером того же дня он позвонил своей супруге после чего пропал. Мужчину нашли убитым спустя шесть дне, на его теле обнаружили ножевые ранения, возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».
По словам Ивановой, следствие установило подозреваемого в совершении убийства, им оказался молодой человек 2003 года рождения. Он уже покинул Москву, кроме того, обнаружен автомобиль Maybach, который подозреваемый спешно продал неизвестному через мобильное приложение.
Источник сообщает, что фигурант выставил на продажу авто за 1,5 млн рублей, однако покупатель отказался платить всю сумму до того, как получит все документы. В результате преступник получил за авто лишь половину от заявленной стоимости.
Силовики задержали 19-летнего подозреваемого в убийстве водителя элитного такси в Москве в Краснодарском крае.
«В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу», – заявила Иванова.
Ранее мигрант в Московской области убил таксиста, поскольку не нашел денег на оплату проезда.
Кононенко порекомендовал Красовскому обратиться к психиатру из-за слов об украинских детях
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«Я не знаю, ходит ли Красовский к психиатру, но может ему не помешало бы», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя слова журналиста Антона Красовского о том, что украинских детей, негативно настроенных по отношению к России, следовало «топить».
Журналист Антон Красовский в своем Telegram-канале попросил прощения за сказанные в эфире телеканала RT слова в адрес украинских детей «у всех, кто обалдел от этого», и лично у главного редактора RT Маргариты Симоньян. Он уточнил, что так бывает, когда «сидишь в эфире, тебя несет, и ты не можешь остановиться».
«Антон – человек очень эмоциональный, бывает несдержанным, что не умаляет его большого таланта. Такие истории с ним уже не в первый раз происходят, и каждый раз его работодателю нужно решать очень сложный вопрос. С одной стороны, он сотрудник хороший, с другой – есть другие сотрудники, которые могут попасть под удар из-за него, в связи с чем приходится принимать тяжелые решения. А вообще, я не знаю, ходит ли Красовский к психиатру, но может ему не помешало бы», – говорит Кононенко.
Кроме того, собеседник задумался, как же следует поступать с украинскими детьми, воспитанными в русофобии. «А что делали с воспитанными в нацизме немецкими детьми, которые в гитлерюгенде состояли? Собственно, ничего с ними делать не надо, объяснять надо. Картина мира несколько иная, все не так однозначно, это же дети – наше будущее. Какая разница, в каком контексте их воспитывали? Контекст всегда можно поменять», – пояснил журналист.
Он подчеркивает, что «топить вообще никого не надо». Украинское государство на данный момент воспитывает своих детей по-своему, русское государство – иначе. Тем не менее настанет момент, когда будет понятно, что можно будет в действительности сделать. На сегодняшний день возможности повлиять на украинских детей нет.
«Окружить заботой – вот как надо помогать любым детям. Какие-то люди уже приезжают оттуда, в довольно большом количестве. Кто-то едет на Запад, кто-то – в Россию. Украинец ничем не отличается от русского, хоть скреби его, хоть не скреби, ничем не отличается. Приехав сюда, украинские дети быть может поймут, что им рассказывали в школе что-то не то», – заключил Кононенко.
Радикальные высказывания Красовского прозвучали в эфире телеканала RT во время того, как он брал интервью у писателя Сергея Лукьяненко. Журналист сказал, что украинских детей, которые считают, что «Украина оккупирована москалями», следовало «топить в трясине». Однако собеседник не разделил такую точку зрения, подчеркнув, что «это не наш метод», и назвал подобные предложения экстремизмом, который «мы не поддержим».
После данного инцидента Симоньян заявила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с Красовским, поскольку не хочет, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то» из сотрудников канала «способен разделять подобную дичь». Высказывание журналиста она назвала «диким и омерзительным» и предположила, что эти слова были вызваны «каким-то помешательством».
Эксперт: Применение «грязной бомбы» на Украине ударит по репутации Киева
Политолог Дудаков: После звонков Шойгу провокация Киева с «грязной бомбой» маловероятна
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В случае применения Украиной «грязной бомбы» страны Запада попытались бы обвинить в этом Россию. Но после серии телефонных разговоров министра обороны Сергея Шойгу странам Запада никто не поверит, а украинская провокация теперь маловероятна. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог-американист Малек Дудаков.
«Очевидно, что патроны Украины – США и Британия – будут выгораживать Украину даже в ситуации, когда она готова применить оружие массового поражения (ОМП). Если эта провокация действительно будет исполнена киевским режимом, то впоследствии мы услышим заявления из Вашингтона и Лондона о том, что они якобы не знали о планах Киева», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.
Он напомнил, что подобную реакцию Запада на «самодеятельность» Киева мы уже наблюдали в случаях с терактом в отношении Дарьи Дугиной и взрывом на Крымском мосту. «В нынешней ситуации все будет точно так же», – предрекает Дудаков. Но после того, как Сергей Шойгу позвонил своим коллегам, применение Украиной «грязной бомбы» скрыть будет невозможно.
«Реакция Запада будет предсказуемой: они будут обвинять Россию, вводить в отношении нас новые санкции. Но им не удастся добиться своей ключевой задачи – полной тотальной изоляции России от всего остального мира. На мой взгляд, ни Китай, ни Индия, ни страны Латинской Америки, ни Африки не поверят в то, что Россия, у которой есть тысячи ядерных боеголовок, будет собирать какую-то «грязную бомбу», чтобы применить ее на Украине. Это противоречит базовой военной логике», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, на Западе понимают, что применение «грязной бомбы» в большей степени ударит по репутации Киева, добавил Дудаков. По его мнению, теперь подобная провокация киевского режима маловероятна.
Собеседник также скептически относится к заявлению Лондона о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине. «На текущий момент это пустые слова, – считает Дудаков. – Британия, с одной стороны, заявляет о желании помочь в разрешении конфликта. Но, с другой стороны, те условия, которые выдвигает Лондон – а именно тезисы о том, что Россия должна вернуться к границам до 23 февраля и оставить Крым – неприемлемы».
«Вероятно, Британия и США заговорили о деэскалации еще и потому, что Лондон и Вашингтон не хотят повышать ставки. Сейчас говорят о применении Киевом «грязной бомбы». А что дальше? Лондон и Вашингтон говорят базовые вещи, но дипломатический этикет не имеет под собой реального желания идти на серьезные переговоры с Россией», – констатировал политолог.
При этом тот факт, что даже в этой непростой ситуации контакты между министрами сохраняются, позитивен. «Мир и так стоит на грани большой войны. И конечно, телефонные переговоры позволяют минимизировать риски ядерного конфликта. Однако, как мы видим по ситуации на Украине, вероятность применения киевским режимом «грязной бомбы» сохраняется, хотя, на мой взгляд, она все-таки маловероятна», – заметил Дудаков.
Собеседник также не исключил, что сведения о подготовке Киевом провокации были получены нашей разведкой. «Слухи о том, что на Украине создается «грязная бомба», мы слышим уже какое-то время, – напомнил политолог. – Допускаю, что сейчас это уже не просто слухи, а достоверные данные, полученные нашими спецслужбами. Они, видимо, и стали основой для нашей позиции».
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Позже пресс-секретарь военного ведомства США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что в ходе переговоров шефа Пентагона Ллойда Остина и Шойгу в воскресенье Остин «отверг любые предлоги для российской эскалации», но отметил важность двусторонних контактов.
В понедельник Вашингтон, Лондон и Париж сообщили, что не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом «грязной бомбы».
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Киев запланировал начать массовую мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в России
«Страна»: На Украине планируют начать массовую мобилизацию
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На Украине планируют начать массовую мобилизацию из-за объявленной частичной мобилизации в Российской Федерации, Киев опасается численного преимущества российской армии на фронте, сообщает издание «Страна» со ссылкой на источник в украинском минобороны.
Как сообщает «Страна», на Украине с 24 февраля объявлена всеобщая мобилизация, при этом необходимости в массовом призыве не было, но сейчас ситуация поменялась, потому что Россия начала частичную мобилизацию, передает РИА «Новости».
По информации источника, сейчас Киев столкнулся с необходимостью начинать массовую мобилизацию и призывать «сотни тысяч». Как утверждает источник, из-за отсутствие должного учета военнообязанных, военкоматы не располагают «реальными списками», подлежащих мобилизации. Источник отмечает, что если Россия призовет 300 тыс. солдат в ближайшие месяцы, то численное преимущество ВСУ на линии фронта сойдет на нет и позволит ВС России создать эшелонированную систему обороны.
«Именно поэтому говорят о раздаче повесток на улицах. Не для того, чтобы сразу призвать в армию, а чтобы поставить как можно больше мужчин на учет и затем, при необходимости, их мобилизовать. Решать (вопрос учета) в любом случае надо в самое ближайшее время. Потому что иначе увеличенные мобилизационные планы будет очень трудно выполнить», – добавил источник.
Ранее начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов заявил, что украинские войска нуждаются в доукомплектовании, повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам в любом месте.
Эксперт: В США испугались прорыва войск России к Приднестровью
Военный эксперт Козюлин: Дивизия ВДВ США в Румынии нужна Вашингтону для военного давления на Россию
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При помощи 101-й дивизии ВДВ США Вашингтон пытается купировать риски, связанные с возможным прорывом ВС России к Приднестровью, заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее президент Сербии Александар Вучич назвал размещение американской дивизии в Румынии приближением к «идеальному шторму».
«Приближение войск НАТО к нашим границам – всегда угроза, на которую надо отвечать. Обычно мы так и поступаем. Понятно, что в период конфликта альянс пытается подстраховаться, а также оказать содействие ВСУ. Но не исключаю, что это может быть просто отвлекающий маневр», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД.
«Командующий этими войсками уже заявил, что солдаты «готовы к сражению ближайшей ночью, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО». Это, вероятно, блеф, но политическое и военное давление на Россию это однозначно окажет», – уверен эксперт.
«Сейчас 101-я воздушно-десантная дивизия США, скорее всего, будет активнее заниматься обучением украинских подразделений. Ну и сами они также будут проходить подготовку по боевому слаживанию, а также отрабатывать координацию действий», – предполагает собеседник.
«Если бы подобная ситуация произошла до начала спецоперации, Россия стянула бы дополнительные силы на юго-западном направлении. Сегодня же перед нами стоят другие, более важные задачи. Какая-то реакция от нас, разумеется, последует. Но она будет не публичной», – продолжает военный эксперт.
Активизация американской дивизии в Румынии неслучайно произошла именно сейчас. «В ответ на ввод новых западных формирований в Польшу и Прибалтику мы были вынуждены создать совместную с Минском группировку войск в Белоруссии. И теперь западные аналитики предполагают: прикрыв северное направление, Союзные силы попробуют пробиться к Приднестровью. Не исключаю, что действия со стороны командования 101-й дивизии стали реакцией на такие предположения», – резюмировал Козюлин.
Ранее командир 101-й дивизии воздушно-десантных войск США заявил о готовности американских войск войти на территорию Украины. В интервью каналу CBS News командир боевой группы 2-й бригады полковник Эдвин Маттаидесс сказал, что солдаты «готовы к сражению уже ближайшей ночью, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО».
По имеющимся у телеканала сведениям, 101-я воздушно-десантная дивизия США «Кричащие орлы» представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тыс. американских военнослужащих.
На фоне этого президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность в том, что размещение в Румынии американской дивизии приближает резкое обострение ситуации. Выступая на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии он подчеркнул, что «мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании».
Напомним, в августе представительство США в НАТО сообщило, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга альянса военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне. В том же месяце профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs выразил мнение, что сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине ситуация может обернуться вмешательством в конфликт Соединенных Штатов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реальна угроза прямого столкновения США в конфликте на Украине и что может стать поводом для эскалации.
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Российские войска отбили атаки ВСУ на четырех направлениях, уничтожили более 150 украинских военных
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Противник силами трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск на Купянском направлении в районах населенных пунктов Берестовое, Першотравневое, Орлянка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Атаки были отражены, а подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Ликвидировано более 25 украинских военнослужащих, танк, пять бронетранспортеров, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения ВСУ силами двух механизированных рот на Краснолиманском направлении пытались вклиниться в оборону российских войск у населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Но ударами авиации и огнем артиллерии противник остановлен и отброшен на исходный рубеж. Уничтожено не менее 20 украинских военнослужащих и две машины пехоты, отчитались в Минобороны.
Противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных групп возле населенных пунктов Владимировка и Сладкое Донецкой народной республики (ДНР) на Южно-Донецком направлении. Однако огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника отражена. Ликвидированы 25 украинских военнослужащих, танк, три машины пехоты, сообщил Конашенков.
Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении противник силами батальонной тактической группы безуспешно атаковал позиции российских войск в районах Пятихатки, Брускинского и Трифоновки Херсонской области. Тем не менее в ходе ударов российской артиллерии уничтожены более 80 украинских военнослужащих, 11 бронемашин и 15 автомобилей, перечислили в Минобороны.
В районах пунктов Степовая, Новоселовка Харьковской области, Андреевка, Давыдов Брод Херсонской области, Оленовка Николаевской области ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены четыре пункта управления ВСУ, 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 174 районах
Под Двуречной Харьковской области взорван склад боеприпасов ВСУ.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты три беспилотника возле населенных пунктов Ягодное Харьковской области, Малый Керменчик и Шевченко ДНР.
В воздухе уничтожен 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах пунктов Лисичанск ЛНР и Новая Каховка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
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