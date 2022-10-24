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Лавров заявил о намерении поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы»
Глава МИД России Лавров заявил, что информация о подготовке Украиной «грязной бомбы» далеко не пустое подозрение
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Информация о подготовке Украиной «грязной бомбы» была перепроверена, есть основания полагать, что это не пустое подозрение, Россия предприняла необходимые шаги по постановке этого вопроса в ООН в Нью-Йорке, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после телефонных переговоров Сергея Шойгу с министрами обороны из Франции, Великобритании, Турции, но также еще и с главой Пентагона предприняты необходимые шаги по постановке вопроса о подготовке Киевом «грязной бомбы» в международных структурах, прежде всего в ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».
Лавров отметил, что российские представители будут этим заниматься в расчете на заинтересованное и профессиональное обсуждение тех проблем, которые затронет Россия.
Глава МИД также сообщил, что Шойгу сказал главе Пентагона о возможной провокации Киева и договорился о проведении консультаций на профессиональном уровне с некоторыми коллегами из стран Запада по поводу грязной бомбы.
Он также подчеркнул, что информация о подготовке Украиной «грязной бомбы» была перепроверена, есть основания полагать, что это не пустое подозрение.
«У нас есть конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить ту самую «грязную бомбу», – отметил министр иностранных дел России.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» налицо.
Напомним, Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Госдеп позднее опубликовал заявление, о том, что США, Великобритания и Франция не считают предупреждения российской стороны обоснованными.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад не провел никакого расследования и сразу же согласовал позицию отрицания предупреждений со стороны России. Сенатор выразил надежду, что оперативные и инициативные действия российской стороны могли готовившуюся Киевом провокацию с «грязной бомбой», что означает спасение жизней.
Отражена попытка ВСУ прорыва обороны в Херсонской области
Стремоусов: В районе реки Ингулец в Херсонской области отбита попытка прорыва ВСУ
На Андреевском направлении в районе реки Ингулец в Херсонской области отбита попытка вооруженных сил Украины прорвать линию обороны, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале о задержании в ночь на понедельник, 24 октября, группы украинских диверсантов на бериславском участке в Херсонской области.
Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем российских войск.
Накануне Стремоусов сообщил, что украинские войска пытаются прорваться на территорию Херсонской области, но российские силы отражают все их атаки.
Журналист Пегов подорвался на мине под Донецком
Журналист Семен Пегов получил ранение под Донецком, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Поддубный в своем в Telegram-канале указал, что у Пегова ранение ноги, но «ходить будет на своих двоих». По словам врачей, мужчина пострадал при подрыве противопехотной мины «Лепесток».
В Республиканском травматологическом центре (РТУ) Донецка ТАСС сообщили, что у Пегова минно-взрывная травма, в результате чего была повреждена стопа. Состояние журналиста оценивается как средней степени тяжести.
Директор РТЦ Андрей Боряк рассказал, что Пегов уже находится на операции. Вероятнее всего, после медицинской помощи он сможет ходить.
Семен Пегов – российский военный журналист и создатель проекта WarGonzo. Ранее он освещал конфликт Абхазии с Грузией. Также он был корреспондентом сайта LIFE.ru, для которого он среди прочего освещал конфликт на востоке Украины.
Ранее сообщалось, что мужчина получил ранение из-за срабатывания сброшенной украинскими войсками противопехотной мины «Лепесток» в Куйбышевском районе Донецка.
Украина потеряла около 90% ветряной и 50% солнечной энергетики
В ходе боевых действий Украина потеряла 90% ветряной и до 50% солнечной энергетики, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Мы потеряли уже где-то 90% ветра и до 40-50% солнца. Это огромные потери... У нас был большой скачок в «зеленой энергетике» в 2019 году. В 2020-м от 10 до 11% всей энергосистемы составляла зеленая энергетика. Мы имели стратегию к 2030 году выйти минимум на 25% зеленой энергетики», – сказал Галущенко в интервью каналу «Мы-Украина», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что ряд объектов инфраструктуры поврежден в результате ударов в Николаевской области за сутки.
Эксперт: Применение «грязной бомбы» на Украине ударит по репутации Киева
Политолог Дудаков: После звонков Шойгу провокация Киева с «грязной бомбой» маловероятна
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В случае применения Украиной «грязной бомбы» страны Запада попытались бы обвинить в этом Россию. Но после серии телефонных разговоров министра обороны Сергея Шойгу странам Запада никто не поверит, а украинская провокация теперь маловероятна. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог-американист Малек Дудаков.
«Очевидно, что патроны Украины – США и Британия – будут выгораживать Украину даже в ситуации, когда она готова применить оружие массового поражения (ОМП). Если эта провокация действительно будет исполнена киевским режимом, то впоследствии мы услышим заявления из Вашингтона и Лондона о том, что они якобы не знали о планах Киева», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.
Он напомнил, что подобную реакцию Запада на «самодеятельность» Киева мы уже наблюдали в случаях с терактом в отношении Дарьи Дугиной и взрывом на Крымском мосту. «В нынешней ситуации все будет точно так же», – предрекает Дудаков. Но после того, как Сергей Шойгу позвонил своим коллегам, применение Украиной «грязной бомбы» скрыть будет невозможно.
«Реакция Запада будет предсказуемой: они будут обвинять Россию, вводить в отношении нас новые санкции. Но им не удастся добиться своей ключевой задачи – полной тотальной изоляции России от всего остального мира. На мой взгляд, ни Китай, ни Индия, ни страны Латинской Америки, ни Африки не поверят в то, что Россия, у которой есть тысячи ядерных боеголовок, будет собирать какую-то «грязную бомбу», чтобы применить ее на Украине. Это противоречит базовой военной логике», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, на Западе понимают, что применение «грязной бомбы» в большей степени ударит по репутации Киева, добавил Дудаков. По его мнению, теперь подобная провокация киевского режима маловероятна.
Собеседник также скептически относится к заявлению Лондона о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине. «На текущий момент это пустые слова, – считает Дудаков. – Британия, с одной стороны, заявляет о желании помочь в разрешении конфликта. Но, с другой стороны, те условия, которые выдвигает Лондон – а именно тезисы о том, что Россия должна вернуться к границам до 23 февраля и оставить Крым – неприемлемы».
«Вероятно, Британия и США заговорили о деэскалации еще и потому, что Лондон и Вашингтон не хотят повышать ставки. Сейчас говорят о применении Киевом «грязной бомбы». А что дальше? Лондон и Вашингтон говорят базовые вещи, но дипломатический этикет не имеет под собой реального желания идти на серьезные переговоры с Россией», – констатировал политолог.
При этом тот факт, что даже в этой непростой ситуации контакты между министрами сохраняются, позитивен. «Мир и так стоит на грани большой войны. И конечно, телефонные переговоры позволяют минимизировать риски ядерного конфликта. Однако, как мы видим по ситуации на Украине, вероятность применения киевским режимом «грязной бомбы» сохраняется, хотя, на мой взгляд, она все-таки маловероятна», – заметил Дудаков.
Собеседник также не исключил, что сведения о подготовке Киевом провокации были получены нашей разведкой. «Слухи о том, что на Украине создается «грязная бомба», мы слышим уже какое-то время, – напомнил политолог. – Допускаю, что сейчас это уже не просто слухи, а достоверные данные, полученные нашими спецслужбами. Они, видимо, и стали основой для нашей позиции».
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Позже пресс-секретарь военного ведомства США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что в ходе переговоров шефа Пентагона Ллойда Остина и Шойгу в воскресенье Остин «отверг любые предлоги для российской эскалации», но отметил важность двусторонних контактов.
В понедельник Вашингтон, Лондон и Париж сообщили, что не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом «грязной бомбы».
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Германия и ЕК призвали к «плану Маршалла» для Украины
Шольц и фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» и платформу по координации помощи для Украины
Для Киева нужен «план Маршалла», также требуется разработать платформу для координации помощи в восстановлении Украины, заявили канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Во вторник в Берлине пройдет экспертная конференция по вопросам восстановления Украины. На ней Шольц и фон дер Ляйен намерены обсудить «наилучшие» варианты помощи Киеву со стороны «мирового сообщества». Указывается, что процесс восстановления Украины определит, какой страной она станет. «Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», – приводит ТАСС текст совместной статьи Шольца и фон дер Ляйен для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Шольц и фон дер Ляйен считают это «задачей поколений» и называют Украину кандидатом на вступление в ЕС, поэтому, по их словам, путь восстановления окажется и путем Украины в Евросоюз. Они заявили, что Киев «защищает в том числе основанный на правилах международный порядок, основы мирного сосуществования и процветания во всем мире». «Когда мы поддерживаем Украину, мы, таким образом, строим наше будущее и будущее нашей общей Европы», – говорится в статье.
Они призвали поддерживать Украину, отметив, что против России введены жесткие санкции, Киев получает оружие, «мировое сообщество» поддерживает экономику Украины. Кроме того, упрощается экспорт украинских товаров. Указывается, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в 350 млрд евро. В статье говорится, что ни сам Киев, ни его отдельные союзники не справятся с такими расходами в одиночку, поэтому проблему нужно решать совместно, привлекая также частных доноров и компании.
Канцлер Германии и председатель Еврокомиссии призвали к прозрачности расходования средств. Они призвали «создать основы для инклюзивной донорской платформы, которая бы координировала процесс немедленного восстановления разрушенной инфраструктуры, а также долгосрочного восстановления».
Напомним, планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом. Шольц заявил, что на восстановление Украины понадобятся миллиарды, эта задача окажется более масштабной, чем план Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны.
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Макрон заявил о манипулировании «православной элитой» со стороны России
Макрон заявил, что российская власть якобы манипулирует «православной элитой» для оправдания политики
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Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что власти России якобы манипулируют «православной элитой», желая «оправдать» свою политику.
В Риме на встрече представителей мировых религий «Взывая о мире. Диалог религий и культур» Макрон заявил, что религиозные лидеры должны бороться с «безумием народов» и не оправдывать политические проекты, которые оказываются «ловушками, отрицающими достоинство человека».
Макрон утверждает, что Москва, якобы манипулируя «православной элитой», пытается «оправдать свою политику господства». Он заявил, что религии должны защищать достоинство и всеобщее уважение, передает РИА «Новости».
Комментируя ситуацию на Украине, он сказал, что было принято решение ввести санкции против России и помочь Киеву, «не участвуя в войне». Однако, по его словам, народ Украины «должен уметь выбрать мир и выберет момент и условия этого мира». Как заявил президент Франции, «перспектива мира существует и будет установлена при содействии другой стороны, которая сейчас является противником».
Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в особой молитве попросил о победе Святой Руси и о Божией помощи ее людям. Он также заявил о необходимости «духовной мобилизации», которая могла бы помочь примирению России и Украины.
Журналист Красовский извинился перед главредом RT Симоньян за слова об украинских детях
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Журналист Антон Красовский принес извинения за слова в адрес украинских детей, прозвучавшие в эфире телеканала RT, когда он брал интервью у писателя Сергея Лукьяненко. Красовский попросил прощения «у всех, кто обалдел от этого», и лично у главреда RT Маргариты Симоньян.
Красовский в своем Telegram-канале написал, что ему «по-настоящему неловко», но он «как-то не увидел этой границы, про детей». По словам журналиста, так бывает, когда «сидишь в эфире, тебя несет, и ты не можешь остановиться».
«Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите», – добавил он.
Резкие высказывания Красовского прозвучали во время беседы с писателем Сергеем Лукьяненко. Красовский заявил, что украинских детей, которые считают, что «Украина оккупирована москалями», следовало «топить в трясине». В ответ Лукьяненко заметил, что «это не наш метод», и назвал подобные предложения экстремизмом, который «мы не поддержим». В качестве метода работы с такими детьми писатель предложил правильное воспитание.
После этого главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с Красовским, так как не хочет, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то» из сотрудников канала «способен разделять подобную дичь». Высказывание журналиста она назвала «диким и омерзительным» и предположила, что эти слова были вызваны «каким-то помешательством».
Кононенко порекомендовал Красовскому обратиться к психиатру из-за слов об украинских детях
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«Я не знаю, ходит ли Красовский к психиатру, но может ему не помешало бы», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя слова журналиста Антона Красовского о том, что украинских детей, негативно настроенных по отношению к России, следовало «топить».
Журналист Антон Красовский в своем Telegram-канале попросил прощения за сказанные в эфире телеканала RT слова в адрес украинских детей «у всех, кто обалдел от этого», и лично у главного редактора RT Маргариты Симоньян. Он уточнил, что так бывает, когда «сидишь в эфире, тебя несет, и ты не можешь остановиться».
«Антон – человек очень эмоциональный, бывает несдержанным, что не умаляет его большого таланта. Такие истории с ним уже не в первый раз происходят, и каждый раз его работодателю нужно решать очень сложный вопрос. С одной стороны, он сотрудник хороший, с другой – есть другие сотрудники, которые могут попасть под удар из-за него, в связи с чем приходится принимать тяжелые решения. А вообще, я не знаю, ходит ли Красовский к психиатру, но может ему не помешало бы», – говорит Кононенко.
Кроме того, собеседник задумался, как же следует поступать с украинскими детьми, воспитанными в русофобии. «А что делали с воспитанными в нацизме немецкими детьми, которые в гитлерюгенде состояли? Собственно, ничего с ними делать не надо, объяснять надо. Картина мира несколько иная, все не так однозначно, это же дети – наше будущее. Какая разница, в каком контексте их воспитывали? Контекст всегда можно поменять», – пояснил журналист.
Он подчеркивает, что «топить вообще никого не надо». Украинское государство на данный момент воспитывает своих детей по-своему, русское государство – иначе. Тем не менее настанет момент, когда будет понятно, что можно будет в действительности сделать. На сегодняшний день возможности повлиять на украинских детей нет.
«Окружить заботой – вот как надо помогать любым детям. Какие-то люди уже приезжают оттуда, в довольно большом количестве. Кто-то едет на Запад, кто-то – в Россию. Украинец ничем не отличается от русского, хоть скреби его, хоть не скреби, ничем не отличается. Приехав сюда, украинские дети быть может поймут, что им рассказывали в школе что-то не то», – заключил Кононенко.
Радикальные высказывания Красовского прозвучали в эфире телеканала RT во время того, как он брал интервью у писателя Сергея Лукьяненко. Журналист сказал, что украинских детей, которые считают, что «Украина оккупирована москалями», следовало «топить в трясине». Однако собеседник не разделил такую точку зрения, подчеркнув, что «это не наш метод», и назвал подобные предложения экстремизмом, который «мы не поддержим».
После данного инцидента Симоньян заявила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с Красовским, поскольку не хочет, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то» из сотрудников канала «способен разделять подобную дичь». Высказывание журналиста она назвала «диким и омерзительным» и предположила, что эти слова были вызваны «каким-то помешательством».
RT приостановил сотрудничество с Красовским после его слов об украинских детях
Симоньян сообщила о решении RT приостановить сотрудничество с Красовским после его слов в эфире об украинских детях
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RT приостанавливает сотрудничество с журналистом Антоном Красовским, сообщила главред RT Маргарита Симоньян. Ранее Красовский заявил, что украинских детей, негативно настроенных по отношению к России, следовало «топить».
Симоньян заявила в Telegram, что высказывание Красовского «дико и омерзительно». «Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей», - указала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT.
Каналом принято решено приостановить сотрудничество с Красовским, так как RT не хочет, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то» из сотрудников канала «способен разделять подобную дичь», пояснила Симоньян. «Недоумение, что тут скажешь», – заявила она.
Симоньян пожелала детям Украины, Донбасса и всем остальным детям, чтобы «все это как можно скорее закончилось, и они могли снова спокойно жить и учиться – на том языке, который считают родным».
Радикальные высказывания Красовского прозвучали во время беседы с писателем Сергеем Лукьяненко. Красовский заявил, что украинских детей, которые были настроены негативно по отношению к России, следовало топить. В ответ Лукьяненко заметил, что «это не наш метод» и назвал подобные предложения экстремизмом, который «мы не поддержим». В качестве метода работы с такими детьми писатель предложил правильное воспитание.
Напомним, страны Запада ввели санкции против Красовского в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине. Красовский сотрудничал с телеканалом RT с 2019 года. В 2020 году был назначен директором вещания RT на русском языке. С 2021 года был ведущим выходящей на YouTube-канале дирекции «RT Россия» программы «Антонимы». В мае YouTube заблокировал канал Красовского.
В США резко отреагировали на просьбу Киева о ракетах HIMARS
The New Yorker: США отказали Украине в поставке ракет HIMARS
США не будут поставлять Украине большое количество реактивных систем залпового огня HIMARS из-за ограниченных промышленных мощностей, пишет The New Yorker со ссылкой на источник в Пентагоне.
Как сообщает The New Yorker, в оборонном ведомстве Украину предупредили, что систем «нет в неограниченном количестве на планете Земля», сообщает РИА «Новости».
Как отмечается в статье, каждая пусковая установка стоит примерно семь млн долларов. По словам специалистов, Украина тратит более пяти тысяч ракет в месяц, тогда как их производитель Lockheed Martin производит всего девять тысяч единиц в год.
Напомним, если сухопутный маршрут из Польши через Волынскую и Львовскую области будет отрезан, Вооруженные силы Украины утратят боеспособность, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Подполковник считает, что в этом случае у ВСУ быстро закончатся боеприпасы и ракеты для систем HIMARS, в то время как у России линии снабжения благополучно продолжат обеспечивать войска всем необходимым.
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США, Британия и Франция не поверили предупреждениям о применении Украиной «грязной бомбы»
Внешнеполитические ведомства США, Британии и Франции не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы, говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном Госдепартаментом.
Главы дипведомств Великобритании, США и Франции выразили «неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины». Они также заявили, что будут «поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько потребуется», передает ТАСС.
Страны четко дали понять, что отвергают «очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу»... Мы также отвергаем любые предлоги для эскалации со стороны России», – говорится в документе.
Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Напомним, пресс-секретарь военного ведомства США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что в ходе переговоров шефа Пентагона Ллойда Остина и главы Минобороны России Сергея Шойгу в воскресенье Остин «отверг любые предлоги для российской эскалации», но отметил важность двусторонних контактов.
Киев потребовал санкций к России на фоне данных об украинской «грязной бомбе»
Зеленский ответил на сообщения об украинской «грязной бомбе» призывом усилить поддержку Украины и санкции против России
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Комментируя сообщения о том, что Украина готовит провокацию с «грязной бомбой», президент страны Владимир Зеленский призвал к новым антироссийским санкциям и к усилению поддержки Украины.
«На начинающейся неделе это будет задачей номер один для нашей дипломатии – объяснять, что происходит. И я уверен: мир будет с нами. Мир поймет», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram. По его словам, мир должен «максимально жестко отреагировать» на угрозы, которые якобы исходят от России, и на «очередное поднятие ставок». Как заявил Зеленский, «угрозы» со стороны России являются поводом для санкций и усиления поддержки Украины, передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о «грязной бомбе» и шаги по укреплению украинской ПВО. Кулеба объявил сообщения о «грязной бомбе» дезинформацией и «предлогом для проведения операции под ложным флагом».
Как сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, Блинкен в ответ заверил, что США «отвергают очевидно ложные заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории», передает ТАСС.
Глава минобороны Украины Алексей Резников пригласил мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ. Он заявил: «Мысль о «грязной бомбе» отвратительна для нас». Также Киев потребовал соблюдения пункта Будапештского меморандума об обязательстве добиваться действий со стороны СБ ООН для оказания помощи Украине, если страна стала объектом угрозы применения ядерного оружия.
Напомним, Шойгу заявил об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы». Сообщалось, что Киев немерен устроить на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.
Минобороны раскрыло подробности об украинской «грязной бомбе»
Минобороны: Создание Украиной «грязной бомбы» находится на завершающей стадии
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Украинские организации имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы, работы находятся на завершающей стадии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По информации Telegram-канала ведомства, офис президента Украины Владимира Зеленского контактировал с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия.
Уточняется, что на Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания «грязной бомбы» – три действующие атомных электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская с девятью бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1,5 тыс. тонн обогащенного до 1,5% оксида урана.
Кроме того, в ведомстве добавили, что на выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов хранятся содержащие уран-238 отработавшие тепловыделяющие сборки в количестве 22 тыс. штук, а также продукты, связанные с эксплуатацией – это уран-235 и плутоний-239, которые являются основным компонентом ядерного заряда.
Более того, на недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов «Вектор», на Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов Буряковка, Подлесный, Россоха может разместиться более 50 тыс. кубометров радиоактивных отходов.
А Восточный горно-обогатительный комбинат осуществляет на двух шахтах из трех добычу урановой руды с мощностью до тысячи тонн в год.
Также, по мнению Минобороны, на вероятность такого развития событий указывает имеющаяся на Украине научная база – это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, где по настоящее время функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки «Ураган», а также Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве, в котором на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности.
В ведомстве подчеркнули, что «грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, а радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни.
Как указали в Минобороны, подрыв такого боеприпаса представители киевского режима захотят замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Таким обазом, наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением России в применении тактического ядерного оружия.
Ранее в Кремле заявили, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» налицо. При этом отметили, что недоверие Запада к переданной российской стороной информации об угрозе применения Киевом «грязной бомбы» не означает, что эта угроза перестает существовать.
Госдеп опубликовал заявление, согласно которому США, Великобритания и Франция не считают предупреждения российской стороны обоснованными.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад не провел никакого расследования и сразу же согласовал позицию отрицания предупреждений со стороны России. Сенатор выразил надежду, что оперативные и инициативные действия российской стороны могли сорвать готовившуюся Киевом провокацию с «грязной бомбой», что означает спасение жизней.
Кремль: Угроза применения Киевом «грязной бомбы» налицо
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Недоверие Запада к переданной российской стороной информации об угрозе применения Киевом «грязной бомбы» не означает, что эта угроза перестает существовать, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Угроза налицо, подчеркнул Песков. Он отметил, что министр обороны Сергей Шойгу довел до сведения своих собеседников эту информацию, а дальше уже их дело – верить или не верить, передает РИА «Новости».
Напомним, Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Однако Госдеп позднее опубликовал заявление, согласно которому США, Великобритания и Франция не считают предупреждения российской стороны обоснованными.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад не провел никакого расследования и сразу же согласовал позицию отрицания предупреждений со стороны России. Сенатор выразил надежду, что оперативные и инициативные действия российской стороны могли сорвать готовившуюся Киевом провокацию с «грязной бомбой», что означает спасение жизней.
Военком Киева заявил о необходимости доукомплектования ВСУ
Военком Киева Максимов: Повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам
Украинские войска нуждаются в доукомплектовании, повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам в любом месте, сообщил начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов.
Как заявил Максимов в интервью телеканалу «ТСН», ВСУ нуждаются в доукомплектовании, поскольку ведут наступательные действия, передает РИА «Новости».
По его словам, рейды, во время которых выдают повестки, будут продолжаться любое время суток и в любом месте и коснутся всех военнообязанных мужчин в возрасте до 60 лет. Особенно коснется нарушителей требований законодательства о военной службе и воинской обязанности, и комендантского часа.
На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, отменяющий в 2022 году осенний призыв в вооруженные силы Украины (ВСУ), а также запретил военнослужащим срочной службы уходить в запас.