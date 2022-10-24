В Херсоне объявили о формировании территориальной обороны

Власти Херсона предложили оставшимся в городе мужчинам вступить в территориальную оборону

В Херсоне объявлено о формировании территориальной обороны, в нее могут вступить все мужчины, оставшиеся в городе, сообщает пресс-служба администрации региона.

По сообщению в Telegram-канале администрации, все желающие в любой момент могут уехать на левый берег Днепра с Речного вокзала, а мужчины, которые не планирует покидать Херсон, могут вступить в отряды территориальной обороны.

Ранее губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что состав мобилизационного резерва для обеспечения территориальной обороны наполовину сформирован в Курской области.

Напомним, президент России Владимир Путин принял решение ввести режим военного положения в четырех новых регионах России: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.