Власти Курской области сообщили о создании территориальной обороны

Курский губернатор Старовойт заявил о наполовину сформированном резерве для территориальной обороны

Состав мобилизационного резерва для обеспечения территориальной обороны наполовину сформирован в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в эфире канала «Россия-24».

По словам Старовойта, для формирования мобилизованного резерва и создания территориальной обороны набирается персонал, с которым заключается контракт. Они обеспечиваются всем необходимым, и в обозначенное время по обозначенному сигналу прибудут к месту сбора для создания территориальной обороны.

«Эта работа ведется не первый месяц. И практически наполовину у нас этот состав сформирован, сейчас более активно будем вести эту работу», – цитирует ТАСС Старовойта.

По его словам, на время краткосрочного обучения резервистам выдадут личное оружие, после обучения оно будет храниться на складах под охраной.

Старовойт напомнил, что в Курской области с первых обстрелов действовал штаб. «В соответствии с указом президента полномочия штаба расширяются, уточняется его состав. Мне видится, что выстраивается новая система реагирования на текущую ситуацию, <...> региональный уровень – это штаб территориальной обороны», – добавил губернатор.

Напомним, президент России Владимир Путин принял решение ввести режим военного положения в четырех новых регионах России: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Между тем на приграничных с Украиной территориях введен другой режим – «средний уровень реагирования».

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