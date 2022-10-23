По факту падения Су-30 в Иркутске завели дело

СК возбудил уголовное дело по факту падения самолета Су-30 в Иркутской области

СК России возбудил уголовное дело по факту падения в Иркутской области самолета СУ-30, сообщила пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале СК, следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) по факту падения на двухэтажный жилой дом в Иркутской области самолета СУ-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытательный полет без боекомплекта.

На месте происшествия работают криминалисты и следователи территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Председатель СК России Александр Бастрыкин также направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что истребитель Су-30 потерпел крушение в Иркутске, военный самолет упал после взлета на двухэтажный дом.