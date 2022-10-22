В массовой драке с поножовщиной в Подмосковье убили человека

Драка с поножовщиной произошла в кафе в Подмосковье, один человек погиб

В драке с поножовщиной возле кафе в подмосковном Краснознаменске, один человек погиб и двое пострадали, восемь участников драки задержаны, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным МВД, драка произошла в субботу возле кафе на проспекте Мира в Краснознаменске. Предварительно установлено, что между компаниями молодых людей случился словесный конфликт, который перерос в драку.

«В результате произошедшего от полученных ножевых ранений скончался житель Астраханской области 1991 года рождения, еще двое мужчин 2003 и 1988 годов рождения были госпитализированы с колото-резаными ранами», – приводит ТАСС слова собеседника в ГУМВД по Московской области

В отдел полиции доставлены восемь человек, разыскиваются остальные участники драки.

Ранее в массовой драке в Москве ранили ножом двух человек.