Медведев высказал пять «субботних тезисов» о ситуации в мире

Зампред СБ Дмитрий Медведев выделил пять актуальных тезисов касательно международной ситуации

Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев описал пять «субботних» наиболее актуальных тезисов, отвечающих сложившейся в мире ситуации.

Так, первым тезисом в своем Telegram-канале он отметил то, что каждая страна ставит во главу угла важнейшие приоритеты – защиту граждан и государственной независимости. Медведев подчеркнул, что защита граждан возможна не только на своей территории, если для этого есть серьезные основания – террор и убийства граждан этой страны.

Также он заметил, что это следует из ключевых положений Устава ООН и международной практики по таким делам. Тем более, что многие страны этим правом пользовались.

Вторым тезисом Медведем назвал тот факт, что никто не ставит под сомнение итоги Второй мировой войны, однако, по его словам, нужно учитывать, что после 1945 года случилось многое, что кардинально изменило как соотношение сил в мире, так и линии государственных границ. «Именно поэтому любые «итоги» приемлемы для нас ровно до тех пор, пока они не противоречат коренным интересам России как государства – правопреемника», – подчеркнул он.

Также зампред СБ затронул вопрос о мирном сосуществовании разных государств, которое не только возможно, но и необходимо. Однако он отметил, что мирное регулирование не наступит ценой бесконечных уступок своих исторических территорий и отказа от своих граждан – такое «мирное сосуществование» гроша ломаного не стоит.

Медведев добавил, что в мире существует лишь один универсальный инструмент урегулирования международных разногласий – Организация Объединенных Наций и принятые ею основополагающие документы, назвав инструмент универсальным, хоть и не идеальным.

Важно, чтобы в ООН сохранялся базовый принцип международных отношений: равенство всех государств…Число государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН может быть расширено, но их полномочия должны быть неприкосновенны. Иначе ООН ждет системный кризис и, как следствие, организация повторит судьбу покойной Лиги Наций», – отметил он.

Кроме того, он призвал решительно отринуть «дрянную западную идею «порядка, основанного на правилах», так как она никем не одобрена, полностью неопределенна по содержанию и продвигается в противовес существующим международным правилам и институтам, включая ту же ООН.

«Выбор остального мира – не подчиняться этой идее, а идти собственным путем», – заключил он.