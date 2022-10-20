В России указали Байдену на истинные причины введения военного положения

Лариса Шеслер: Байден забыл, что запугивание населения – это методы Киева, а не Москвы

Военное положение вводится не из-за «сложного положения президента», а в условиях реальной опасности для жизней мирного населения, сказала в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее президент США назвал введение военного положения в новых регионах России «запугиванием», отражающим «сложное положение» президента Владимира Путина.

«Во-первых, проведенные референдумы в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях наглядно показали, насколько Россию ждали в этих регионах. Местные жители считают себя частью большой страны. Теперь их желание и позиция подкреплены юридически», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

«Во-вторых, введение военного положения говорит о непростой ситуации в этих регионах. Украинская армия обстреливает жилые массивы, терроризирует мирных жителей. Кроме того, на этих территориях действуют и диверсионные группы, и агенты разведки, которые передают информацию командованию ВСУ. Из-за опасности для жизни и здоровья гражданского населения, а не из-за якобы «сложного положения» президента Путина, о чем заявляет Байден, и было принято решение о введении военного положения в новых регионах России», – добавила собеседница.

«Естественно, что теперь США будут пытаться внедрить в головы своего населения мысль о том, что Россия пришла в эти регионы насильственно и ее там якобы никто не ждал. Аналогичные заявления они делали и по Крыму. К сожалению, распространяемая ими дезинформация принимается за правду частью западного населения. Но, подчеркну, эти слова не имеют ничего общего с реальностью», – уверена правозащитница.

По ее словам, «Байден путает главное: запугивание – это методы украинской власти, а не российской». «Все действия России показывают, что государство стремится минимизировать последствия военных действий для населения», – указала Шеслер, перечислив ряд принятых мер по поддержке гражданского населения.

Так, организовано перемещение гражданского населения на левый берег Днепра. «Фактически всем желающим предоставляется право поселиться в любом регионе РФ. При этом им предлагают жилищные сертификаты, то есть обеспечивают их жильем, обеспечивают социальную поддержку. Это еще раз подтверждает нелепость заявления Байдена. Население не то, что не запугивают, а наоборот – людей стараются поддержать в условиях непростой военной ситуации. Россия вкладывает деньги в людей, а не в войну», – заключила Шеслер.

Ранее президент США Джо Байден назвал введение военного положения в новых регионах России «запугиванием», которое якобы отражает «сложное положение» российского лидера Владимира Путина. При этом заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Патель заявил, что решение российского руководства – «отчаянная тактика в попытке усилить контроль над этими территориями».

Однако он заявил, что Россию не ждут в этих регионах, и народ Украины «отвергает безрассудное и незаконное вторжение и силовой захват земли».

Накануне в ходе заседания Совбеза было объявлено о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Врио главы ДНР Денис Пушилин уже сообщил, что это никак не скажется на правах жителей региона.

Президент России Владимир Путин также поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, это касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как меняется жизнь во время военного положения.

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