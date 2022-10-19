Как меняется жизнь во время военного положения?

Военное положение – это особый правовой режим на территории России и в отдельных ее местностях. Такое положение вводится указом президента в соответствии с федеральным конституционным законом «О военном положении» не только по факту агрессии против России, но даже в случае угрозы агрессии или вторжения. Указ утверждается Советом Федерации. В известность ставится Госдума.

В соответствии с военным положением может объявляться частичная или общая мобилизация. Вступает в силу особый режим въезда и выезда с территории, где вводится военное положение, ограничивается свобода передвижения. Выезд за границу запрещен или строго ограничен. Вводится комендантский час – запрет находиться на улице и иных общественных местах в определенное время суток. Для обеспечения режима военного положения может быть привлечена не только армия, но и территориальная оборона, набранная из местных жителей.

Учащаются проверки удостоверений личности, досматриваются личные вещи, жилища и автомобили, а по основаниям, установленным федеральным законом, может происходить задержание граждан (не более чем на 30 суток) и транспортных средств.

Усиливается охрана военных, важных государственных и спецобъектов, общественного транспорта, линий связи, критически важной инфраструктуры, в том числе электростанций. Эвакуируются объекты хозяйственного, социального и культурного назначения, в случае необходимости люди временно отселяются в безопасные районы со стационарным или временным жильем.

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Приостанавливается деятельность партий, общественных и религиозных объединений. Запрещаются любые массовые мероприятия, будь то митинги, пикеты, собрания, забастовки или шествия. Не проводятся ни референдумы, ни выборы любого уровня.

Ограничивается движение транспортных средств. Граждан могут привлекать к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению поврежденных или разрушенных объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также к участию в борьбе с пожарами, эпидемиями. Для нужд обороны власти могут изымать частное и государственное имущество с выплатой стоимости.

Вводится запрет на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, начинает действовать особый режим оборота сильнодействующих лекарств и препаратов, алкоголя. У граждан могут изымать оружие, боеприпасы, взрывчатые и ядовитые вещества, а у организаций – боевую и учебную военную технику.

Почтовые отправления и сообщения подвергаются военной цензуре. В некоторых случаях происходит контроль телефонных переговоров.

Для госнужд, обеспечения военных и спецслужб могут вводиться временные ограничения на осуществление экономической и финансовой деятельности, оборот имущества, свободное перемещение товаров, услуг и денег. Ограничивается распространение информации, временно меняется режим трудовой деятельности, налогового, таможенного и банковского регулирования.