Как меняется жизнь во время военного положения?

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19 октября, среда  |  Последнее обновление — 21:56  |  vz.ru
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Почему про «Северные потоки» можно забыть

России проще построить новый газопровод, чем ремонтировать подорванные трубы Blueye/Reuters
Опубликованы фото и видео разрушенных участков газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Тем временем российских следователей отказываются допускать к расследованию, а специалистов Газпрома – к месту подрывов. Встает закономерный вопрос: а стоит ли вообще рассматривать возможность восстановления этих газопроводов? Подробности...
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На каких условиях России выгодно продлить зерновую сделку

При продлении сделки для черноморских зерновозов могут открыть еще один украинский порт ZUMA Press/Global Look Press
И Запад, и Украина, и Турция всячески дают России понять, что очень хотели бы продления так называемой зерновой сделки – соглашения по вывозу зерна из украинских портов. Однако фактически во время выполнения текущего соглашения Россия была обманута. Стоит ли поддерживать этот договор – и если да, то на каких условиях? Подробности...
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Где стоит ждать нового российского наступления

С прибытием резервистов на линии фронта больше не останется «серых зон» РИА Новости
Не дожидаясь прибытия резервистов, проходящих пока обучение в тылу, российские войска взяли под контроль село Воробьевка на Купянском направлении. Возможно, этот локальный успех предвещает более масштабный натиск. Очевидно, что с прибытием резервистов расклад сил изменится и следует ждать нового российского наступления. Где самые уязвимые участки фронта у ВСУ? Подробности...
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Киев тянет Израиль к войне с Россией

Израильские системы ПВО «Железный купол» очень хочет заполучить Украина imago images/Global Look Press
Украина намерена официально обратиться к Израилю с просьбой о поставках вооружений. Какие именно виды оружия нужны Киеву от Израиля, кто именно в руководстве еврейского государства выступает в поддержку таких поставок, почему реализация подобных намерений станет для Москвы пересечением «красных линий» и чем на это может ответить Россия? Подробности...
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Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
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Не спешите вступать в Панические войны

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Сегодня наша страна снова сражается. А у тех, кто формирует общественное мнение, появились гораздо большие возможности, чем когда-либо в прошлом. Но ведь и мы, народ России, уже не настолько информационно-девственны, как во времена перестройки. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Почему священнику нельзя брать гранатомет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда люди полностью поглощены сегодняшней борьбой и сегодняшними тревогами, Церковь работает на долгую перспективу. Она собирает людей, склеивает разбитое, сшивает разорванное и делает это очень упорно, медленно и терпеливо. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Почему элиты из Засраненбурга управляют Европой

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Политическое управление, государственное администрирование в ЕС полностью герметичный, закрытый от влияния снизу процесс, снабженный пятью уровнями защиты «от дурака». Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Совбез с военным положением: главное

Как Иран стал врагом Украины

Украина признала Ичкерию

Обсуждение: 4 комментария
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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Как вы относитесь к тем, кто покинул Россию из-за частичной мобилизации?
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Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
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    Почему про «Северные потоки» можно забыть

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    		    19 октября 2022, 21:25
    Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
    Текст: Игорь Кравченко

    Военное положение – это особый правовой режим на территории России и в отдельных ее местностях. Такое положение вводится указом президента в соответствии с федеральным конституционным законом «О военном положении» не только по факту агрессии против России, но даже в случае угрозы агрессии или вторжения. Указ утверждается Советом Федерации. В известность ставится Госдума.

    В соответствии с военным положением может объявляться частичная или общая мобилизация. Вступает в силу особый режим въезда и выезда с территории, где вводится военное положение, ограничивается свобода передвижения. Выезд за границу запрещен или строго ограничен. Вводится комендантский час – запрет находиться на улице и иных общественных местах в определенное время суток. Для обеспечения режима военного положения может быть привлечена не только армия, но и территориальная оборона, набранная из местных жителей.

    Учащаются проверки удостоверений личности, досматриваются личные вещи, жилища и автомобили, а по основаниям, установленным федеральным законом, может происходить задержание граждан (не более чем на 30 суток) и транспортных средств.

    Усиливается охрана военных, важных государственных и спецобъектов, общественного транспорта, линий связи, критически важной инфраструктуры, в том числе электростанций. Эвакуируются объекты хозяйственного, социального и культурного назначения, в случае необходимости люди временно отселяются в безопасные районы со стационарным или временным жильем.

    Приостанавливается деятельность партий, общественных и религиозных объединений. Запрещаются любые массовые мероприятия, будь то митинги, пикеты, собрания, забастовки или шествия. Не проводятся ни референдумы, ни выборы любого уровня.

    Ограничивается движение транспортных средств. Граждан могут привлекать к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению поврежденных или разрушенных объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также к участию в борьбе с пожарами, эпидемиями. Для нужд обороны власти могут изымать частное и государственное имущество с выплатой стоимости.

    Вводится запрет на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, начинает действовать особый режим оборота сильнодействующих лекарств и препаратов, алкоголя. У граждан могут изымать оружие, боеприпасы, взрывчатые и ядовитые вещества, а у организаций – боевую и учебную военную технику.

    Почтовые отправления и сообщения подвергаются военной цензуре. В некоторых случаях происходит контроль телефонных переговоров.

    Для госнужд, обеспечения военных и спецслужб могут вводиться временные ограничения на осуществление экономической и финансовой деятельности, оборот имущества, свободное перемещение товаров, услуг и денег. Ограничивается распространение информации, временно меняется режим трудовой деятельности, налогового, таможенного и банковского регулирования.


     
     
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