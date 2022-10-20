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Полянский назвал заявления о поставках иранских беспилотников предлогом для давления
Утверждения западных стран о поставках иранских дронов для применения на Украине Полянский назвал предлогом для давления
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Заявления западных государств о якобы поставках иранских дронов России для их использования на Украине являются лишь искусственным поводом для оказания давления на Москву и Тегеран, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, в очередной раз наблюдается вброс дезинформации от западных делегаций, чья цель состоит в том, чтобы попытаться убить двух зайцев одним выстрелом, создав искусственный предлог для оказания давления на Россию и Иран, передает РИА «Новости».
К тому же, по его словам, беспилотники, которые используются российской армией на Украине, произведены в России.
Ранее в Белом доме заявили, что Иран, якобы поставляя России боевые беспилотники, нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.
Названы преимущества российской армии в битве за Херсон
Военный эксперт Сивков: России удалось лишить Украину шансов на внезапное наступление в Херсонской области
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ВСУ, очевидно, готовятся начать серьезный бой за Херсон. И наши силы уже готовы к этому, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Херсонской области сообщили о концентрации сил ВСУ на линии боевого соприкосновения.
«В преддверии большого столкновения мы пытаемся заранее минимизировать потери среди мирного населения. И сейчас противник пытается создать такие условия, в которых можно было бы нанести поражение нашим силам. Так, чтобы разорвать связь внутри наших войск, они могут попытаться взорвать дамбу на Каховской ГЭС», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
Эксперт обратил внимание на численное превосходство противника. «Несмотря на то, что большая часть из них – мобилизованные, сегодня это имеет огромное значение. Судя по всему, ВСУ планирует бросать в бой сразу крупные группы войск», – пояснил он.
«Вместе с тем сейчас бои идут в основном малыми группами. На первый взгляд может показаться, что это разведка боем, но она почему-то длится слишком долго. Возможно, это попытки развить наступление. При этом из-за нехватки бронетехники, боеприпасов и топлива командованием ВСУ по совету натовских генералов выбрана именно такая тактика», – предполагает Сивков.
«Основываясь на словах генерала Суровикина, можно предположить, что на Херсонском направлении готовится мощный удар по типу того, что мы наблюдали в Харьковской области. Но проблема в том, что ВСУ сейчас не имеют главного преимущества – внезапности. Очевидно, что мы уже готовимся к этому бою, знаем численность сил противника, его расположение и планы. За счет этого ВСУ могут понести очень серьезные потери», – уверен собеседник.
Эксперт также считает, что основная проблема сегодня не в том, чтобы уничтожать скопления сил врага на подходах к линии боевого соприкосновения. «Надо бить по противнику еще на этапе переброски войск. Мы, конечно, наносим удары по переброшенным формированиям ВСУ. Но не понятно, почему они вообще могут перебрасывать силы, в том числе по железной дороге. Почему мы в лоб не громим эти силы еще на этапе формирования?» – задается вопросом доктор военных наук. – «Ведь как только нашей армии чуть-чуть развязали руки, тут же мы увидели удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. И это, как мы понимаем, уже снижает боеспособность ВСУ».
Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ продолжают наращивать количество техники на подступах к региону, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения. По его словам, большая часть прибывших – призывники последней волны украинской мобилизации.
Стремоусов также отметил, что «битва за Херсон» начнется в самое ближайшее время, в связи с чем мирному населению рекомендуется покинуть район предстоящих боевых действий, чтобы не подвергать себя ненужному риску.
Кроме того, врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области объявлено об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Власти Херсонской области призвали жителей срочно эвакуироваться через СМС-сообщения.
Помимо этого, накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что получены данные о подготовке Киевом массировнного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.
Ситуацию в зоне СВО в целом он назвал напряженной, отметив попытки ВСУ атаковать позиции войск РФ. Прежде всего это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направлений.
Военкоры заявили о начале наступления ВСУ на Херсон
Военные корреспонденты заявили о начале наступления украинских войск на Херсон
Началось движение вооруженных сил Украины на Херсонском направлении, заявил военный репортер ВГТРК на Украине Евгений Поддубный.
Украинские силы продвигаются в направлении Новая Каменка – Берислав в составе двух батальонов. ВСУ поддерживает ствольная артиллерия и БПЛА, написал Поддубный в Telegram.
Власти региона подтвердили, что украинские войска начали наступление на этих направлениях. Как сообщил в Telegram замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов, в наступлении участвуют до двух батальонов пехоты 128-й горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады.
Заметно также большое количество БПЛА среднего действия и разведывательный «Байрактар».
Стремоусов заявил, что все атаки отражены.
Напомним, ранее началось перемещение гражданского населения и администрации Херсона на левый берег Днепра.
Между тем врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон сдавать никто не будет.
В Госдуме отреагировали на введение гендерного паритета на Олимпиадах
Депутат Журова: Гендерный паритет на ОИ-2024 может ущемлять права спортсменок
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Есть виды спорта, в которых женщины-трансгендеры в женской категории будут иметь преимущество, нарушая таким образом права других женщин-спортсменок, заявила газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя сообщение о том, что Олимпиада-2024 станет первым соревнованием с гендерным паритетом.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что летние Олимпийские игры 2024 года в Париже станут первыми соревнованиями с полным гендерным паритетом и ознаменуют собой начало новой эры. По его словам, это будет отражением «нашего видения инновационных, зрелищных, инклюзивных Игр, представляющих спортсменам великолепный опыт».
«Очень важно, что именно президент МОК имел в виду. Если будет полное гендерное равенство, при котором будут защищены права женщин, то проблем нет. Но я себе это плохо представляю», – делится Журова.
Депутат подчеркивает, что если трансгендеры будут принимать участие в соревнованиях, то есть большой риск того, что права женщин будут нарушены. А все потому, что есть виды спорта, в которых женщины-трансгендеры физически однозначно имеют преимущество из-за своего первоначального пола – мужского. Поэтому им нельзя быть в одной категории с женщинами.
«Если говорят о том, что на этой Олимпиаде будут введены отдельные категории для всех гендеров по каким-то видам спорта, где это возможно, тогда вопросов вообще нет. Они друг с другом будут соревноваться, не ущемляя ничьи права. Действительно, будет соблюдено гендерное равенство, они большие молодцы. Но если трансгендеры будут участвовать с женщинами – это однозначно нарушение прав женщин», – заключила собеседница.
Ранее стало известно, что слоганом летних Олимпийский игр в Париже станет фраза «Игры, открытые для всех» (Games Wide Open). Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов высказался, что, по его мнению, он неудачный, поскольку уже понятно, что Россия не сможет принять в них участие.
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Минобороны рассказало подробности уничтожения нового украинского десанта возле ЗАЭС
Минобороны: При попытке высадки десанта у ЗАЭС уничтожено 90 украинских военнослужащих
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Минобороны сообщило, что киевский режим не прекращает провокаций для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, отметил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Так, в среду около 4.00 противник в составе двух рот предпринял новую попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища для захвата атомной станции, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Были задействованы 37 плавсредств с военнослужащими ВСУ: из них 12 тяжелого и 25 легкого типов.
Однако в результате ответных действий охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции российских войск десант противника был уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны по Каховскому водохранилищу, отчитались в Минобороны.
Артиллерией ВСУ за последние сутки было выпущено 13 снарядов по северной части Энергодара и прилегающей к атомной станции территории. Удары наносились из района подконтрольного ВСУ Марганца Днепропетровской области. Но ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, сообщил Конашенков.
«Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме», – отчитались в Минобороны.
Ранее стало известно об очередной попытке украинского десанта захватить ЗАЭС.
Перечислены основные сложности при обороне Херсона
Военный эксперт Денисенцев: Для уверенной обороны Херсона нужно больше артиллерии и авиации
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Для уверенной обороны Херсона требуется больше артиллерии. Кроме того авиация вынуждена работать с аэродромов в Крыму, что увеличивает подлетное время ВКС России, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. Ранее в Херсонской области сообщили о концентрации сил ВСУ на линии боевого соприкосновения.
«Ключевая проблема обороны Херсона в том, что он лежит на западном берегу Днепра. При этом всю логистику снабжения обороняющей его группировки нужно строить через крупную водную преграду. Важнейший для снабжения Антоновский мост регулярно подвергается ударам, как и любые наведенные переправы», – рассказал эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (АСТ Центр) Сергей Денисенцев.
По словам собеседника, большую роль играет и численное превосходство противника. А для полноценного снабжения внушительной группы российских войск командованию приходится учитывать сложные логистические мрашруты через Днепр.
Также есть несколько причин, почему российская армия не разбивает полностью переброшенные на линию боевого соприкосновения формирования ВСУ до начала наступления, считает эксперт. Во-первых, для такого скопления войск противника нужно сконцентрировать еще больше артиллерии. «Кроме того, время подлета авиации довольно большое из-за того, что наши аэродромы расположены в Крыму», – перечисляет Денисенцев.
«Нам сейчас непросто купировать превосходство ВСУ на земле. Нужны и дивизии, и артиллерия с управляемыми боеприпасами, и авиация, беспилотники, систематические удары по тылу. Для победы в целом нам необходима мобилизация экономики и промышленности. Также важно уделять внимание тренировке мобилизованных», – считает Денисенцев.
Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ продолжают наращивать количество техники на подступах к региону, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения. По его словам, большая часть прибывших – призывники последней волны украинской мобилизации.
Стремоусов также отметил, что «битва за Херсон» начнется в самое ближайшее время, в связи с чем мирному населению рекомендуется покинуть район предстоящих боевых действий, чтобы не подвергать себя ненужному риску.
Кроме того, врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области объявлено об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.
Помимо этого, накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что получены данные о подготовке Киевом массировнного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.
Ситуацию в зоне СВО в целом он назвал напряженной, отметив попытки ВСУ атаковать позиции войск РФ. Прежде всего это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направления.
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Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
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Президент Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
Путин заявил, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях необходимо оформить военное положение, передает РИА «Новости».
Свое решение глава государства озвучил во время заседания Совета безопасности РФ в среду.
«Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная дума», – приводит ТАСС слова Путина.
Согласно тексту указа, опубликованном на сайте Кремля, учитывая, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила, военное положение вводится с 20 октября 2022 г. с ноля часов на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей военное положение.
Правительству в соответствии с предложениями Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и Главного управления специальных программ президента РФ поручено в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.
Кроме того, правительству поручено подготовить проект указа Президента Российской Федерации об образовании координационного совета при Правительстве Российской Федерации в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции.
По его словам, жители новых регионов выразили свою волю быть с Россией.
«Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди. Неонацисты используют откровенно террористические методы, диверсии на объектах жизнеобеспечения», – добавил Путин.
По его словам, киевский режим создает бандитское подполье, засылает людей на российскую территорию, чтобы устраивать диверсии.
Президент упомянул то, что именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту, и отметил, что Россия пресекла теракты и в других регионах.
Стало известно о новой попытке украинского десанта захватить ЗАЭС
Рогов рассказал о попытке украинского десанта высадиться в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС
Украинский десант на 30 катерах пытался высадиться в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС, вылазку пресекли российские военные, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, десант ВСУ на тридцати катерах пытался высадиться в Энергодаре, попытался захватить Запорожскую АЭС, в результате был дан бой, российские военные пресекли попытку десанта прорваться на станцию, передает ТАСС.
Ранее Рогов предупреждал, что украинские войска готовятся к наступлению в сторону Энергодара и штурму Запорожской АЭС.
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Глава МОК объявил о начале новой эры в спорте с ОИ-2024 в Париже
Президент МОК Бах: Олимпиада в Париже станет первыми Играми с полным гендерным паритетом участников и начнет новую эру
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Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже станут первыми такими соревнованиями с полным гендерным паритетом участников и ознаменуют собой начало новой эры, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Как заявил Бах на заседании генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), предстоящие Олимпийские игры в Париже станут первыми Играми с полным гендерным паритетом и ознаменуют собой начало новой эры, передает ТАСС.
По словам президента МОК, Олимпиада в Париже станет прекрасным отражением «нашего видения инновационных, зрелищных, инклюзивных Игр, представляющих спортсменам великолепный опыт».
Напомним, заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов заявил, что считает издевательством или помешательством слоган летней Олимпиады в Париже, которая пройдет в период с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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На Украине начали переименовывать улицы Степана Бандеры
Сельсовет поселка Тывров в Винницкой области решил переименовывать улицу Степана Бандеры в Логанскую
Сельсовет поселка Тывров в Винницкой области решил переименовывать названную именем Степана Бандеры улицу в Логанскую, сообщила депутат Верховной рады Софья Федина.
Украинский парламентарий опубликовала скрин документа, в котором говорится, что сельсовет действовал в соответствии с «Рекомендациями уполномоченного по защите государственного языка». Жители Тыврова также приняли решение переименовать улицу Галицкой армии в Казацкую, передает РИА «Новости».
Напомним, в сентябре в Днепропетровске переименовали улицу лейтенанта Шмидта в улицу Степана Бандеры.
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Путин поручил создать штабы территориальной обороны в регионах России
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Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности (СБ) заявил, что необходимо создать штабы территориальной обороны в регионах, также он отметил, что губернаторы получают дополнительные полномочия по обеспечению безопасности в регионах.
Он подчеркнул, что губернаторы «должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержание общественного порядка, повышение устойчивости работы экономики, промышленности, [по] налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции», передает ТАСС.
«Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Поручаю правительству, Министерству обороны, другим ведомствам оказывать им все необходимое содействие», – указал глава государства.
Также он отметил, что «в сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов. Соответствующий указ также сегодня подписан», – сказал глава государства.
Ранее Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
Пленный командир ВСУ рассказал об убийствах «Азовом» водителей
Подполковник ВСУ рассказал об убийствах водителей боевиками «Азова» ради транспорта
Не захотевших отдавать автомобили водителей боевики украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) убивали ради транспорта, заявил замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск подполковник Валентин Алтухов.
По словам Алтухова, в конце марта его подчиненный сержант Черный и его жена попали под обстрел, супруга погибла. Сержант попросил разрешения вывезти своих маленьких детей в Запорожье, вернувшись, он рассказал, как «азовцы»(террористическая организация запрещена в России) расстреливали на месте хозяев автомобилей, если они возмущались требованию их отдавать, передает РИА «Новости».
Подполковник также привел в пример случай, о котором в марте сообщал тогдашний начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, «азовцы» – мужчина и женщина, плюс двое детей пытались пересечь блокпост, и дети вели себя странно. Российским военным удалось разговорить детей, и оказалось, что это не родители, а это люди, которые убили родителей этих детей и пытались таким образом покинуть Мариуполь.
Ранее власти ДНР призвали исключить повторное пленение «азовцев», поскольку очевидно, что это мотивированные и идеологически заряженные бойцы.
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Стремоусов: ВСУ стянули к Херсонской области десятки тысяч мобилизованных
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наращивать количество техники на подступах к Херсонской области, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения, сообщил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.
По словам Стремоусова, на подступах к Херсонской области находится большое количество военной техники и несколько десятков тысяч военных из призывников последней волны украинской мобилизации, передает ТАСС.
Стремоусов отметил, что власти области готовы объявить перемещение жителей с правого берега Днепра эвакуацией для ускорения процесса и избежания жертв.
Ранее командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что дальнейшие планы и действия России в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации.
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Эксперт пояснил особенности жизни граждан во время военного положения
Эксперт рассказал о влиянии военного положения на жизнь рядовых граждан
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Статус военного положения не влечет за собой объявления полной мобилизации, но это позволит формировать, к примеру, отряды народного ополчения, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В среду президент Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России.
«Военное положение – это особая форма государственного управления, необходимая для более жесткого соблюдения правил со стороны местных органов власти. Предъявляются повышенные требования к жителям территории, в каких-то случаях речь может идти даже об ущемлении гражданских прав», – пояснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
В регионах, где объявлено военное положение, действует специфическая система государственного управления. «Вводится комендантский час, в разы снижается самостоятельность местного самоуправления и политических партий, а местные парламенты принимают решения в большей степени в интересах обороны», – отмечает эксперт.
«Владельцев автомобилей, особенно грузовых и внедорожников, могут обязать участвовать в различных мероприятиях, например, в перевозках – вплоть до проведения эвакуации. В общественных целях могут использоваться и другие предметы или средства частной собственности. Кроме того, ужесточается ответственность. Даже неявка на работу может повлечь не административное, а уголовное преследование. Ограничивается проведение увеселительных и других массовых мероприятий», – перечисляет Перенджиев.
Также ужесточаются методы борьбы со шпионами и диверсантами, подчеркнул эксперт. «Будет жестко регламентирован выезд за пределы региона, передвижение транспорта. Даже поход в магазин может быть ограничен», – добавил собеседник.
В среду президент Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности РФ, на котором объявил о введении с 20 октября военного положения в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Соответствующий указ уже подписан и «будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная дума».
Перенджиев подчеркнул, что система управления в новых субъектах России уже де-факто и так функционировала в условиях военного положения – на основе местных законов, однако теперь, с учетом вхождения в состав России ситуацию следовало привести в соответствие федеральному законодательству. «Военно-гражданские администрации в Херсонской и Запорожской областях создавались в условиях военного положения», – подчеркнул эксперт.
Перенджиев добавил, что введение военного положения не подразумевает объявления полной мобилизации местного населения, но у властей появятся возможности для формирования военизированных отрядов, например, народного ополчения, которое сможет охранять не только гражданские, но и военные объекты. «Что касается отправки людей непосредственно на фронт, то она должна проводиться на основе отдельных указов президента как Верховного главнокомандующего», – подчеркнул собеседник.
Путин поручил ввести в приграничных территориях с Украиной средний уровень реагирования
Президент России Путин заявил, что предусмотрены несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности
Президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования.
Несколько уровней реагирования на риски, возникающие в сфере безопасности, будут предусмотрены в президентском указе, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ, передает РИА «Новости».
Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
Он подразумевает, что руководители регионов «осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».
Ранее Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Тбилиси назвал «атакой на грузинское государство» проукраинскую резолюцию ПАСЕ
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «атакой на грузинское государство» инициированную в том числе украинскими депутатами резолюцию ПАСЕ, которая называет экс-президента Михаила Саакашвили «политическим заключенным», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью Общественному ТВ Грузии спикер парламента отметил, что изначально в подготовке резолюции, которая осуждала действия России против Украины, участвовала и Грузия, однако появившаяся позже «запись об отбывающем сроки по конкретным статьям Саакашвили» привела к тому, что документ превратился в «атаку на грузинское государство».
Он отметил, что инициирование данной записи произошло в тот момент, когда на сессии было всего 95 депутатов из 650, а поддержали вставку о Саакашвили 55 парламентариев.
Шалва Папуашвили выразил «сожаление» по поводу того, что среди подписантов оказались «члены украинской делегации».
«Они связаны с Саакашвили», – отметил он.
Экс-президент Грузии, гражданин Украины Саакашвили отбывает шестилетнее заключение на родине.
Накануне председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия дружит с Украиной в «одностороннем порядке», так как Киев зачастую не учитывает интересы Тбилиси.
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