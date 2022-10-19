Депутат: Работу иноагентов могут приостановить в регионах с военным положением

Депутат Новиков: Работу иноагентов могут приостановить в регионах с военным положением

Деятельность иноагентов может быть приостановлена на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Депутат рассказал ТАСС, что, возможно, ограничения коснутся тех организаций, деятельность которых уже определенным образом локализована в связи с тем, что им присвоен статус иноагентов. Пока этот статус не означал остановку деятельности организаций, только ограничение в медийном пространстве.

Согласно закону «О военном положении», в случае его введения в РФ прекращается деятельность «иностранных и международных организаций, в отношении которых правоохранительными органами получены достоверные сведения о том, что указанные организации осуществляют деятельность, направленную на подрыв обороны и безопасности РФ».

Напомним, в ходе заседания Совбеза в среду было объявлено о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.

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