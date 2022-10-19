Политолог объяснила различие регионов во время военного положения

Политолог Кислицына объяснила разницу в четырех уровнях готовности регионов

«Введены меры по аналогии с теми, которые мы видели во время пандемии, – расширяются функции губернаторов. Страна у нас большая, и все регионы вне зависимости от ситуации грести под одну гребенку не стоит», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя указы президента о введении военного положения в отдельных частях России.

«Теперь регионы делятся на четыре уровня готовности. В первой группе вводится военное положение. Это недавно вошедшие в состав России Херсонская и Запорожская области, а также ЛНР и ДНР. Но фактически там и так идут боевые действия.

Во вторую категорию выделены приграничные регионы. Это восемь областей и республик, которые граничат с Украиной или до недавних пор с ней граничили. Почти с самого начала спецоперации так или иначе до этих восьми регионов доносились отголоски боев. Именно поэтому там введен «средний уровень» реагирования», – указала руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

«Все восемь регионов, которые вошли во второй уровень готовности, относятся к Центральному и Южному федеральным округам. В остальных краях и областях этих двух округов вводится третья категория – уровень «повышенной готовности». Вся остальная страна находится в состоянии базовой готовности», – объясняет Кислицына.

Немаловажное обстоятельство – губернаторы теперь возглавят штабы теробороны, добавляет политолог. «Они обязаны теперь не только координировать работу разных служб, но и превратиться в «точку сборки» деятельности всей региональной и местной власти, а также силовых структур. Это важная перемена с точки зрения передачи компетенций с федерального уровня на региональный», – уточнила эксперт.

Указ легализует и так вполне понятные действия региональных властей не только по обеспечению безопасности на местах, но и по снабжению подшефных военных подразделений и мобилизованных земляков, добавляет Кислицына.

Отдельно эксперт обратила внимание на тему выплат мобилизованным. «Это очень важно. Дело в том, что региональные меры финансовой поддержки для них – очень разные, бюджеты разных областей и республик тоже разнятся. И решение президента уравновесить это все федеральной выплатой позволит избежать «вилки», избежать несправедливости. Теперь мобилизованные получат одинаковую сумму помощи», – подытожила Кислицына.

В среду президент Владимир Путин провел совещание Совбеза, в ходе которого было объявлено о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.

Президент поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования – это касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. Руководители данных регионов «осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов».

Также объявлено о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Путин также подписал указ о наделении губернаторов дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности.

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