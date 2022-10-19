Путин назвал размер ежемесячного денежного довольствия мобилизованных

Президент России Путин заявил, что ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно быть не менее 195 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности заявил, что денежное довольствие мобилизованных должно составлять не менее 195 тыс. рублей в месяц.

«Сегодня мною подписано поручение об неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц», – заявил президент.

Подчеркивалось, что выплаты должны включать период подготовки и обучения личного состава.

Также глава страны подчеркнул необходимость неукоснительно соблюдать сроки и размер выплат мобилизованным, передает ТАСС.

«Мы гордимся каждым, кто сегодня поступает на военную службу, выполняет свой долг по защите отечества. И все наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым», – подчеркнул Путин.

Уточнялось, что это касается и оборудования казарм, бытовых условий, экипировки и снаряжения, а также медицинского обслуживания.

В ходе заседания планируется обсудить нейтрализацию угроз национальной безопасности в миграционной сфере, а также обсудят регулирование процессов миграции. Было объявлено о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.