Российский дипломат посоветовал послу Украины в Душанбе выучиться актерскому мастерству

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19 октября, среда | Последнее обновление — 11:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о новой попытке украинского десанта захватить ЗАЭС
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Ожидаемое падение экономики локомотива ЕС – Германии – сведет на нет дотации менее развитым государствам из союзного бюджета. Диктовать свою политическую волю и навязывать экономические решения Брюсселю станет намного сложнее.
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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Две участницы британского экологического движения облили томатным супом картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Акция была направлена против реализации в стране проектов по добыче нефти и газа. Картина стоимостью более 84 млн долларов защищена стеклом, поэтому пострадала только деревянная рама
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Российский дипломат посоветовал послу Украины в Душанбе выучиться актерскому мастерству
Российский дипломат Тарабрин посоветовал послу Украины в Таджикистане Евдокимову выучиться актерскому мастерству
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Директор департамента новых вызовов и угроз МИД Владимир Тарабрин посоветовал послу Украины в Таджикистане Валерию Евдокимову выучиться на актера, поскольку определенные способности украинский дипломат продемонстрировал.
Евдокимов, выступая на конференции, посвященной сотрудничеству в сфере безопасности границ для борьбы с терроризмом обвинил Россию в «устрашении населения Украины», передает РИА «Новости».
Тарабрин в ответ на это посоветовал украинскому дипломату поучиться на актера, поскольку определенные способности он уже продемонстрировал. По его словам, посол Украины, между тем, не пустил слезу по гражданскому населению Луганской и Донецкой областей, которые в течение восьми лет киевский режим методично истребляет.
Тарабрин заявил, что Киев использует террористические методы, не скрывая этого, – теракт на Крымском мосту, убийство Дарьи Дугиной, взятие заложников, а бесконтрольная подпитка Киева оружием ведет к тому, что 10-15% попадают к террористам. При этом, по словам российского дипломата, украинские посольства, не стесняясь, вербуют наемников преимущественно из Центральной Азии.
Ранее Тарабрин заявил, что ряд стран НАТО негласно поддерживают действия Киева по вербовке иностранных граждан для участия в боевых действиях.
Российские войска перешли в наступление на Купянском направлении
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Подразделения российской армии в ходе наступательных действий на Купянском направлении овладели населенным пунктом Горобьевка в Харьковской области, а также нанесли поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российскими войсками в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области была сорвана попытка атаки усиленной танками ротной группы ВСУ. Ликвидированы более 60 украинских военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 80-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ на Краснолиманском направлении около населенных пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), Ивановка и Карповка Донецкой народной республики (ДНР) сорваны попытки переправы через реку Жеребец. В итоге уничтожены 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и шесть бронемашин.
Подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва на Николаево-Криворожском направлении у населенного пункта Брускинское Херсонской области. Ответным огнем российской артиллерии подразделения ВСУ рассеяны и отброшены на исходные рубежи. За минувшие сутки здесь уничтожены более 90 украинских военнослужащих, танк и восемь бронемашин, отчитались в Минобороны.
В районе города Запорожья поражены пункт управления группировки войск ВСУ «Днепр», цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии НПК «Искра», а также живая сила и военная техника в 132 районах, перечислили в Минобороны.
Нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ у пунктов Новониколаевка и Трифоновка в Херсонской области, а также взводу американских систем залпового огня HIMARS у населенного пункта Дробышево ДНР. Под Новоивановкой Николаевской области, Одноробовкой Харьковской области и Красным Лиманом ДНР уничтожены три склада боеприпасов, сообщил Конашенков.
Киевлянин: Зеленский поэтапно лишается возможностей для энергоманевра
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Судя по характеру обстрелов, энергетическая инфраструктура Киева поэтапно выводится из строя. Сперва удары наносились по объектам на правом берегу столицы, теперь очередь дошла до левого берега. Тем самым Москва сокращает возможности властей Украины снабжать электроэнергией промышленные и военные предприятия. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил киевский политолог Алексей Нечаев.
«Утром вновь были нанесены удары по энергетической инфраструктуре города. Мэрия сообщила о «прилетах» в Деснянском районе. Судя по видеокадрам в Сети, взрывы прогремели на Троещине в районе ТЭЦ-6. Это одна из крупнейших ТЭЦ, которая снабжает энергией сразу пять районов: три на левом берегу (Деснянский, Днепровский и Дарницкий) и два на правом берегу (Подольский и Оболонский)», – рассказал киевский политолог Алексей Нечаев.
«Масштаб разрушений пока не очень понятен, но с 10.00 мск в левобережной части города фиксируются перебои с подачей воды и света. Кличко в очередной раз призвал горожан экономить электроэнергию и сделать запасы воды на несколько дней. В некоторых микрорайонах появились очереди за водой, вводятся новые графики веерных отключений, вносятся изменения в маршруты троллейбусов и трамваев. Схожая ситуация наблюдается в ряде райцентров Киевской области», – продолжил собеседник.
«Также можно заметить, что в предыдущие дни удары наносились по энергообъектам на правом берегу столицы, теперь очередь дошла до левого берега. Это говорит о системности подхода и некоем плане поэтапного вывода из строя подобных объектов инфраструктуры. Если вчера у офиса Зеленского оставалась возможность перераспределять энергию в пользу промышленных предприятий, то сегодня такие маневры крайне затруднительны. То есть президент Украины поставлен перед выбором, кому дать свет: предприятиям или гражданам? Хочется верить, что граждане для него важнее», – отмечает Нечаев.
«Настроения киевлян при этом разнятся. Кто-то говорит: «О, теперь у нас как в Донецке», где вода подается не во все районы и не каждый день. А кто-то, наоборот, не видит связи между действиями ВСУ и ГУР МО Украины, с одной стороны, и «прилетами» по энергообъектам в Киеве, с другой», – добавил киевлянин.
«Обращают на себя внимание и удары в других регионах. За утро были поражены энергообъекты в Житомире, который остался без света, и в Днепропетровске, где серьезные разрушения отмечаются на Приднепровской ТЭС. Учитывая взаимозависимость регионов Украины в вопросах электроснабжения, офис Зеленского в лице Кирилла Тимошенко уже назвал ситуацию «критической» и призвал всю страну готовиться к блэкаутам», – рассказал политолог.
«Сам же Зеленский сегодня заявил, что с 10 октября на Украине разрушены 30% электростанций и вновь подтвердил отказ от переговоров с Россией. Но, во-первых, озвученная Зеленским цифра вызывает сомнения, потому что в начале прошлой недели министр энергетики Герман Галущенко в интервью западным СМИ называл те же цифры. С тех пор количество обстрелов и их география лишь расширялись. То есть Зеленский, скорее всего, нас обманывает», – допускает собеседник.
«А во-вторых, отказ от переговоров с Москвой и теракты на территории России – это явно не то, что могло бы вернуть свет, воду и тепло в дома граждан Украины. Даже отбитые радикалы понимают, что Запад в этом вопросе украинцам ничем не поможет. Кто-то пытается закупать буржуйки, но всех жителей из 20 регионов обеспечить ими невозможно», – заключил Нечаев.
Ранее в офисе президента Украины заявили о критической ситуации с энергетикой. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы экономить электричество и воду. Также утром в одном из районов Киева после повреждения ТЭЦ пропали свет и вода. Кроме того, Владимир Зеленский призвал украинцев «сделать больше» для сокращения потребления электричества.
«В течение суток ВС РФ продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все назначенные объекты поражены», – рассказали позже в Минобороны России.
Накануне газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что ВС России впервые ударили по центру принятия решений в столице Украины, а именно по системе зданий «Укрэнерго». При этом удары по украинской инфраструктуре российские ВС начали наносить неделю назад с 10 октября.
Суровикин не исключил принятие непростых решений в ходе СВО
В ходе проведения специальной военной операции Россия будет действовать осознанно и своевременно, но при это не исключая возможности принятия непростых решений, заявил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.
«Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – заявил Суровикин, передает ТАСС.
Также он подчеркнул, что Россия будет исходить из необходимости максимально сохранить жизни мирных граждан и солдат.
Ранее Суровикин назвал ситуацию в зоне проведения спецоперации напряженной.
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Верховная рада Украины признала «суверенитет» Ичкерии
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Украинский парламент признал «суверенитет» Чеченской республики Ичкерия, свой голос «за» отдали 287 украинских депутатов.
В постановлении, принятом Радой, осуждается «совершение геноцида против чеченского народа». Чеченскую Республику Ичкерия (террористическая организация, запрещена в России) указывают как «временно оккупированную территорию России» в результате вооруженной агрессии, которая была совершена якобы с нарушением Устава ООН, передает «Страна.ua».
Ичкерия является самопровозглашенным непризнанным образованием, существовавшим в 1990-е годы на территории Чеченской республики России. Была ликвидирована в 2000 году. Ни одно из законных правительств государств-членов ООН не признало Ичкерию. В октябре 2007 года самопровозглашенный президент Ичкерии Доку Умаров заявил об упразднении Ичкерии, вместо этого был провозглашен Кавказский эмират.
Депутаты Верховной рады Украины говорили о необходимости дипломатического признания Ичкерии еще в 1995 году.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал юридическим казусом и безграмотностью законопроект Верховной рады Украины о признании суверенитета самопровозглашенной и несуществующей Ичкерии.
Стало известно о новой попытке украинского десанта захватить ЗАЭС
Рогов рассказал о попытке украинского десанта высадиться в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС
Украинский десант на 30 катерах пытался высадиться в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС, вылазку пресекли российские военные, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, десант ВСУ на тридцати катерах пытался высадиться в Энергодаре, попытался захватить Запорожскую АЭС, в результате был дан бой, российские военные пресекли попытку десанта прорваться на станцию, передает ТАСС.
Ранее Рогов предупреждал, что украинские войска готовятся к наступлению в сторону Энергодара и штурму Запорожской АЭС.
На Украине начали переименовывать улицы Степана Бандеры
Сельсовет поселка Тывров в Винницкой области решил переименовывать улицу Степана Бандеры в Логанскую
Сельсовет поселка Тывров в Винницкой области решил переименовывать названную именем Степана Бандеры улицу в Логанскую, сообщила депутат Верховной рады Софья Федина.
Украинский парламентарий опубликовала скрин документа, в котором говорится, что сельсовет действовал в соответствии с «Рекомендациями уполномоченного по защите государственного языка». Жители Тыврова также приняли решение переименовать улицу Галицкой армии в Казацкую, передает РИА «Новости».
Напомним, в сентябре в Днепропетровске переименовали улицу лейтенанта Шмидта в улицу Степана Бандеры.
Генсек НАТО ответил на вопрос о «ядерном зонтике» для Украины
Генсек НАТО рассказал о нюансах применения инструментов ядерного сдерживания НАТО
Инструменты ядерного сдерживания НАТО применяются для обеспечения коллективной безопасности стран-членов и охраны территории альянса, заявил генсек Йенс Столтенберг.
Так он ответил на вопрос, возможно ли использование «ядерного зонтика» для Украины со стороны стран Североатлантического блока, обладающих ядерным оружием, передает РИА «Новости».
Он добавил, что, когда речь идет об Украине, главная задача альянса – не допустить применение такого оружия.
Ранее в Германии заявили, что у НАТО нет данных о том, что Россия возможно применит ядерное оружие на Украине.
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Суровикин: Российская группировка на Украине методично «перемалывает» войска противника
Российские силы в ходе специальной военной операции не стремятся к высоким темпам продвижения, а методично «перемалывают» противника, заявил журналистам командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.
Он подчеркнул, что стратегия «перемалывания» противника не только минимизирует потери России, но и значительно сокращает количество жертв среди мирного населения, передает ТАСС.
Суровикин добавил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) каждые сутки составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными.
Ранее Суровикин рассказал, что ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы.
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Суровикин заявил о подготовке Киевом ракетного удара по Каховской ГЭС
Вооруженные силы России получили данные о том, что Киев готовит массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС, заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
Также он рассказал о планах Украины подготовить нанесение массированного ракетного удара по по городу без разбора целей. Он добавил, что это может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения, передает ТАСС его слова.
Ранее Суровикин назвал ситуацию в зоне проведения спецоперации напряженной и не исключил принятие непростых решений в ходе СВО.
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Пленный командир ВСУ рассказал об убийствах «Азовом» водителей
Подполковник ВСУ рассказал об убийствах водителей боевиками «Азова» ради транспорта
Не захотевших отдавать автомобили водителей боевики украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) убивали ради транспорта, заявил замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск подполковник Валентин Алтухов.
По словам Алтухова, в конце марта его подчиненный сержант Черный и его жена попали под обстрел, супруга погибла. Сержант попросил разрешения вывезти своих маленьких детей в Запорожье, вернувшись, он рассказал, как «азовцы»(террористическая организация запрещена в России) расстреливали на месте хозяев автомобилей, если они возмущались требованию их отдавать, передает РИА «Новости».
Подполковник также привел в пример случай, о котором в марте сообщал тогдашний начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, «азовцы» – мужчина и женщина, плюс двое детей пытались пересечь блокпост, и дети вели себя странно. Российским военным удалось разговорить детей, и оказалось, что это не родители, а это люди, которые убили родителей этих детей и пытались таким образом покинуть Мариуполь.
Ранее власти ДНР призвали исключить повторное пленение «азовцев», поскольку очевидно, что это мотивированные и идеологически заряженные бойцы.
Зеленский: На Украине с 10 октября разрушены 30% электростанций
Президент Украины Зеленский заявил, что с 10 октября по всей стране разрушена почти треть электростанций
После ударов с 10 октября на Украине разрушено 30% всех электростанций, это привело к массовым отключениям электричества в стране, сообщил президент Владимир Зеленский.
В своем Twitter Зеленский написал, что отключения электроэнергии затронули всю страну. Украинский президент добавил, что места для переговоров с Россией не осталось.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине.
Жителям Херсонской области разослали СМС о срочном перемещении на левый берег Днепра
Власти Херсонской области призвали жителей Херсонской области срочно эвакуироваться, разослали СМС-сообщения с предписаниями из-за угроз обстрелов ВСУ.
В тексте рассылки говорится, что ВСУ собираются обстреливать жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, поэтому необходима срочная эвакуация. Также в нем указан телефонный номер для связи. Сообщается, что эвакуация будет производиться на автобусах от речпорта на левый берег Днепра, передает ТАСС.
Достоверность этой информации подтвердил представитель экстренных служб Херсонской области.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области объявлено об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.
Стало известно о доработке специалистами НАТО советских ЗРК для ВСУ
Источник в силовых структурах рассказал о доработке специалистами НАТО советских ЗРК для нужд Вооруженных сил Украины
Наибольшую опасность для участвующей в спецоперации на Украине российской фронтовой авиации представляют доработанные специалистами НАТО советские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук» и «Оса-АКМ», сообщил источник в силовых структурах.
Как подчеркнул информированный источник в силовых структурах, на Украине самые опасные сейчас для российской фронтовой авиации зенитные ракетные комплексы – это ЗРК «Бук» и «Оса-АКМ», доработанные европейцами, специалистами из НАТО, чтобы захват цели велся не с помощью радиолокационной станции, а с помощью оптики, передает ТАСС.
Он пояснил, что стандартная радиолокационная система советских ЗРК «Бук» и «Оса-АКМ» облучает цель, в результате российские самолеты и вертолеты, оснащенные станциями предупреждения об облучении, могут выполнить противоракетные маневры и обнаружить ведущие по ним огонь комплексы ВСУ. В свою очередь установленные специалистами НАТО оптические комплексы обнаружения цели относятся к пассивным системам, поэтому не позволяют российским самолетам и вертолета обнаружить украинские ЗРК и повышают их шансы на поражение воздушных целей ВКС России.
Напомним, в прошлую среду председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил о планах Запада создать интегрированную ПВО Украины. Днем ранее стало известно, что Германия передала Украине систему ПВО IRIS-T SLM.
Минобороны сообщило о новых ударах по системам военного управления и энергетики Украины
ВС России продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности по системам военного управления и энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удары также нанесены по арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Все цели были поражены.
Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что после утренних ударов на Украине сложилась критическая ситуация с энергетикой.
В Раде призвали украинцев подумать о «тепловой миграции» на зиму
Замглавы комитета Рады по энергетике Кучеренко призвал жителей Украины подумать о «тепловой миграции» на время зимы
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Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко посоветовал жителям Украины подумать о «тепловой миграции» и в случае необходимости переезжать к знакомым или родственникам с целью переждать предстоящую зиму.
Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики предупредил жителей Украины, что предстоящей зимой необходимость в «тепловой миграции» обязательно будет и посоветовал согражданам полагаться только на себя. Вместе с этим он призвал держать в голове «план Б» – заранее продумать, куда и к кому можно поехать с целью переждать зиму. В качестве примера он привел живущих в селе родственников, где люди обычно готовы к холодам, привыкли к формированию запасов и думают об этом еще с лета, передает ТАСС.
Как заявил парламентарий в интервью украинскому изданию «Вести», властям Украины не удалось выполнить планы по созданию запасов газа и угля на предстоящий отопительный сезон. В частности, утверждает депутат, из запланированных 19 млрд кубометров газа компания «Нафтогаз» накопила в хранилищах 14,2 млрд кубометров, а из необходимых 2,6 млрд тонн угля заготовлено лишь 1,9 млрд тонн. Как считает Кучеренко, апокалипсиса на Украине не будет, но лучше заранее готовить себя к худшему.
Накануне на Украине открылся государственный интернет-магазин дров для населения. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе Украины на экзотические способы отопления.
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