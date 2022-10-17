Маск решил добавить к Starlink опцию пожертвований

Названы возможные цели ВСУ при попытках форсировать Днепр

Владимир Рогов: ВСУ попытаются пойти с востока, севера и запада на Запорожскую АЭС

Попытки форсировать Днепр говорят о том, что ВСУ не отказываются от планов захватить Запорожскую АЭС, сказал газете ВЗГЛЯД председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя учения боевиков в регионе. Ранее в Херсонской области также предостерегли Киев от попытки форсировать Днепр.

«Форсирование Днепра для ВСУ – не сама цель. В Запорожской области им важно захватить АЭС. Напомню, что в сентябре уже было несколько таких попыток, когда высаживались целые группы десанта. Судя по всему, из тех событий они сделали выводы и начали готовиться к подобным атакам более серьезно», – сказал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Собеседник обратил внимание на постоянно прибывающих в ряды ВСУ обученных западными инструкторами боевиков. «Понятно, что далеко не все вернулись элитными бойцами, немало тех, кто просто шатался по пабам. Но месяц сборов информации о последствиях затопления АЭС, прорыва каскада ГЭС на Днепре и повышение уровня воды в Вышгороде под Киевом говорит о том, что от планов затопления ЗАЭС они не отошли», – пояснил он.

«ВСУ постоянно проводят учения в верхнем бьефе Днепра в районе населенного пункта Вольноандреевка. И мы понимаем, что они вряд ли просто так пять раз проводили учения по форсированию широкой водной переправы, причем именно с правого на левый берег, с взятием плацдарма и с захватом крупного техногенного объекта. Настрой у них более чем серьезный», – продолжил эксперт.

«Но боевики тоже должны понимать, что просто так форсировать Днепр им никто не позволит. И тут они сталкиваются с основным риском – быть замеченными и уничтоженными еще на этапе подготовки или переправы. Они очень уязвимы до момента высадки на берег», – подчеркнул Рогов.

«Недавно наши Вооруженные силы нанесли удар по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища. При этом ранее подобные группы формировались в районе населенных пунктов Беленькая, Вышетарасовка, Красногригорьевка и Никополь. А сейчас они перешли на запад и юго-запад – это Осокоровка, Золотая Балка, Нововоронцовка», – перечислил собеседник.

«Велика вероятность, что ВСУ попытаются пойти с востока, севера и запада на Запорожскую АЭС. И, как мне кажется, если попытка захвата все же будет, то сразу по всем доступным направлениям. Кроме того, основные ориентиры ударов, которые сейчас прощупываются противником – Васильевка с выходом к Бердянску», – подчеркнул он.

«Если говорить о попытках ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области, то не исключаю, что они могут попытаться захватить Новую Каховку. С другой стороны, у них есть возможность идти по суше. Так что с точки зрения эффективности задумка и правда самоубийственная», – заключил Рогов.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предупредил Киев, что попытки ВСУ форсировать Днепр в регионе обернутся для них самоубийством. Как он сказал РИА «Новостям», в регионе выстроена надежная линия обороны.

12 октября временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что союзные силы предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр и высадиться в регионе.

Кроме того, ранее Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области пресекли попытку группы ВСУ провести разведку на берегу Днепра. По его словам, боевики высадились на сушу с двух быстроходных катеров. Когда их раскрыли, был открыт огонь, несколько человек убиты, остальным удалось сбежать.

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