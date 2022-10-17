Financial Times не исключила ослабления позиций США на Ближнем Востоке

Напряженность между США и Саудовской Аравией из-за решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти может привести к ослаблению позиций Вашингтона на Ближнем Востоке, пишет Financial Times.

Как отмечает Financial Times, у главы американского государства Джо Байдена останется довольно ограниченное пространство для маневра, если ряду членов Конгресса США удастся добиться эмбарго на поставки вооружений Саудовской Аравии. По мнению издания, деградация отношений двух стран может привести к тому, что позиции Вашингтона на Ближнем Востоке станут намного слабее, но вряд ли возможен полный отказ от сотрудничества, поскольку в США слишком обеспокоены действиями Ирана в регионе, передает ТАСС.

Эксперт лондонского Международного института стратегических исследований Эмиль Хокайем заявил, что в службах безопасности США многие сотрудники, которые поддерживали развитие отношений с Саудовской Аравией, «глубоко уязвлены». По его словам, сейчас речь идет разве что о «холодных деловых отношениях».

Один из руководителей вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Том Карако полагает, что США и Саудовская Аравия урегулируют конфликт. По его мнению, вряд ли «отношениям наступит конец», хотя сейчас «все немного злы друг на друга».

Напомним, по информации СМИ, Белый дом пытался заставить власти Саудовской Аравии перенести решение о сокращении добычи нефти в интересах Демократической партии США, но Эр-Рияд отказался.

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