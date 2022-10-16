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Байдена заподозрили в попытке устроить иностранное вмешательство в выборы в США
Конгрессмен США Тиффани потребовал расследования сообщений о призыве Байдена к Саудовской Аравии перед выборами
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Необходимо провести слушания для расследования сообщений о том, что администрация президента США Джо Байдена пыталась заставить Саудовскую Аравию отложить сокращение добычи нефти до окончания промежуточных выборов в США, заявил конгрессмен от Республиканской партии Том Тиффани.
Тиффани направил соответствующий запрос спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. По его мнению, если сообщения о действиях Белого дома окажутся правдой, то речь идет о незаконном требовании иностранного участия в кампании «по инициативе Белого дома от имени Демократической партии», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Конгрессмен хочет, чтобы в ходе слушаний и расследования установили, чего конкретно добивались в Белом доме от Эр-Рияда и ОПЕК+. Тиффани потребовал расшифровок звонков сотрудников Белого дома, самого Байдена и вице-президента США Камалы Харрис представителям Саудовской Аравии, касающиеся производства нефти.
Напомним, СМИ сообщали, что Белый дом добивался от Саудовской Аравии согласия отложить решение о сокращении добычи нефти, чтобы не усложнять Демократической партии США ситуацию перед американскими выборами.Саудовская Аравия ответила американцам отказом. США объявили о пересмотре отношений с Саудовской Аравией.
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Минфин США пояснил свое заявление об установлении потолка цен на российскую нефть
Министр финансов США Йеллен заявила, что США не просят страны вне коалиции соблюдать потолок цен на нефть РФ
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США не просят соблюдать политику потолка цен на российскую нефть страны, не входящие в коалицию, которая вводит эти ограничения, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам участия в осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Йеллен отметила, что компании и правительства могут покупать нефть из РФ, не подпадая под ограничения, касающиеся потолка цен, если они смогут найти суда, страховку, торговые и финансовые услуги и так далее, которые оказываются странами, не входящими в коалицию. «Это нормально», – цитирует ее ТАСС.
При этом, по ее словам, потолок предоставит развивающимся странам больше рычагов для ведения консультаций о более выгодных ценах. Она добавила, что эта политика имеет особую выгоду для развивающихся стран, потолок цен поможет стабилизировать глобальные цены на энергоресурсы и он также даст развивающимся странам больше рычагов воздействия для того, чтобы вести переговоры о более выгодной цене на российскую нефть.
Глава американского финансового ведомства заверила, что ее недавние рассуждения о возможности установить потолок цен на российскую нефть в районе 60 с чем-то долларов за баррель были предположениями, их не следует рассматривать как отражение коллективных решений западных государств. Вашингтон исходит из того, что Запад и его союзники и партнеры «совместно будут решать, какая цена является надлежащей», уточнила Йеллен.
Она подчеркнула, что такая предельная цена может и корректироваться. «Кроме того, речь идет о цене, которая с течением времени может корректироваться после выработки решения относительно уровня. Но никакого решения не принято», – заявила министр.
Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. По ее словам, именно по такой цене Россия торговала и раньше.
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Эксперты оценили озвученный в США «потолок цены» на российскую нефть
Эксперт Юшков: США назвали высокую цену для «потолка» стоимости российской нефти
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Западу приходится устанавливать довольно высокий потолок цен на российскую нефть. Иначе они рискуют и вовсе остаться без нашего сырья. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Станислав Митрахович и Игорь Юшков, комментируя желание США установить предельную цену на нефть в размере 60 долларов за баррель.
«Заявление России о том, что мы не станем продавать нефть тем, кто поддержал идею потолка цен, серьезно напугало мировое сообщество. Ведь смысл инициативы был в том, чтобы понизить ее стоимость и за счет российского экспорта насытить мировой рынок дешевым сырьем», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«И мы видим трансформацию этих санкций. Если изначально они задумывались как некое наказание для России, то сейчас это лишь инструмент снижения давления на цены на мировом рынке. То есть это уже, по сути, не антироссийские рестрикции, а попытка спастись самим», – обращает внимание собеседник.
«Такая мера могла сработать только при полной поддержке всех импортеров российского топлива. Но ни Индия, ни Китай на это не согласились. Хотя сам потолок в дальнейшем они могут использовать для получения еще больших скидок от России», – предполагает Юшков.
«Наш потенциальный бойкот на фоне недавних решений ОПЕК+ привел к тому, что в США решили дать довольно высокую цену, чтобы для России эти ограничения не были обременительными. Причем я не исключаю, что в Штатах просто посмотрели среднюю стоимость барреля российской нефти на протяжении минувшего года», – говорит эксперт.
«Сейчас скидка на наше сырье составляет порядка 20 долларов с бочки, то есть на деле мы торгуем в районе 70 долларов. Не так давно было и по 62–65 долларов. Но тут уже вопрос принципа. Дело в том, что при рыночной торговле цена может вырасти, и тогда наш доход становится больше. А при наличии потолка заработать сверх нормы просто не получится», – подчеркнул он.
«По идее, если рыночная цена на нефть будет опускаться, то и потолок должен снижаться. Это необходимо для того, чтобы у России был смысл торговать топливом. Если бы Штаты назвали, предположим, ограничение в районе 40 долларов за баррель, то мы бы просто разорвали все контракты», – добавляет Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«И при таком потолке возникает некая интрига. Россия может договариваться, чтобы компании при перевозке топлива втихаря обсчитывали покупателя. Так, страховые и судоходные компании, например, зарегистрированные в Греции или на Кипре, сделают вид, что помогали перевозить российскую нефть по 60 долларов, а на деле в танкер будет загружено меньше топлива. И тогда в пересчете баррель будет стоить уже под 70», – предполагает собеседник.
«Либо мы можем переключиться на азиатские или ближневосточные судоходные и страховые компании. Ну и свои компании нам надо развивать. На протяжении десятилетий этим не занимались. А теперь у нас есть возможность создать синергетический эффект, где мы сами будем страховать собственные танкеры», – заключил собеседник.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. По ее словам, именно по такой цене Россия торговала и раньше.
Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС. Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами. Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
При этом первый зампред министра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что страны G7 не станут мешать России искать альтернативных перевозчиков. По его словам, по западным тарифам перевозки будут осуществляться только при такой цене, которая позволит странам Африки и Латинской Америки получить отдых от высокой стоимости энергоносителей.
В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская сторона выступает против нерыночных инструментов, устанавливающих цены на нефть. По его словам, это очень вредит энергетическому рынку.
«Нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования», – сказал тогда Новак.
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Польша начала ремонт разрушенного участка нефтепровода «Дружба»
Польская PERN начала восстанавливать поврежденный участок нефтепровода «Дружба»
Технические службы Польши начали ремонт поврежденного участка нефтепровода «Дружба» для возобновления прокачки сырья, сообщил оператор польского участка трубы – компания PERN.
В PERN уточнили, что ночью трубопровод очищали от нефти, чтобы создать условия для удаления повреждения. Также в компании заявили, что на месте аварии находятся службы по охране окружающей среды и восстановлению грунта, передает ТАСС.
Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию. При этом глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не нашел причин для предположений о том, что утечка была саботажем, он заявил что авария была вызвана трещиной в трубе из-за изношенности.
Между тем вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов заявил, что ЧП на «Дружбе» не привело к падению поставок российского сырья ни в Польшу, ни в Германию.
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Новак призвал США ввести предельную цену на американский СПГ
Вице-премьер России Новак посоветовал США ввести предельную цену на дорогой для Европы американский СПГ
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Американским партнерам следует установить предельную цену на ресурсы, которые они поставляют в Европу, заявил вице-премьер Александр Новак телеканалу «Россия-1».
Новак в интервью в программе «Вести» отметил, что американские ресурсы поставляются в Европу по завышенным в четыре раза ценам, передает ТАСС.
Новак указал, что США ввергают Европу в энергетическую бедность. Он также раскритиковал идею ввести предельную цену на российскую нефть.
Вице-премьер также уточнил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые будут устанавливать потолок цен.
«Это вмешательство в рыночные инструменты. Мы готовы работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях», – добавил Новак.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель.
До этого стало известно, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
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Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции для поставок в Европу
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В Турции можно создать газовый хаб для поставок газа в третьи страны, в том числе в европейские, если они в этом заинтересованы, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Глава государства сообщил, что после консультаций с министром энергетики Турции, руководителем компании Botas была достигнута договоренность с Газпромом. Путин предложил рассмотреть строительство газопроводной системы и создания в Турции газового хаба для продаж топлива в другие страны, прежде всего, в Европу, если будет интерес с их стороны, передает «Интерфакс».
Президент отметил, что это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цен.
Путин добавил, что это дало бы возможность регулировать «заоблачные цены» на нормальном рыночном уровне и без политической окраски.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе строительства газового хаба в Турции и анализировала, что именно может Россия может предложить Турции и какие существуют риски.
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Новак заявил о росте экспорта нефти из России в 2022 году
Вице-премьер России Новак заявил о росте экспорта нефти из России в 2022 году
Экспорт российской нефти в 2022 году вырастет примерно на 8%, если сравнивать с прошлым годом, заявил вице-премьер России Александр Новак.
По его словам, сейчас ожидаются в нефтяной отрасли высокие объемы добычи по сравнению с прошлым годом. Экспорт будет выше примерно на 8%, добавил Новак, передает РИА «Новости».
Политик отметил шок России после введения санкций, а также заявил об огромном давлении со стороны недружественных стран в сфере поставок оборудования и реализации продукции.
Самым кризисным месяцем Новак назвал март, когда снижение добычи нефти в России составило примерно 10%. Но ситуация изменилась в апреле, а летом удалось восстановить прежний объем добычи. Сейчас ситуация стабильная.
Ранее Новак заявил, что Россия выработает действия по ситуации с введением Евросоюзом потолка цен на нефть.
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Польша восстановила прокачку нефти по поврежденному участку трубопровода «Дружба»
Компания PERN сообщила о восстановлении прокачки нефти по поврежденному участку трубопровода «Дружба»
Технические службы Польши завершили ремонт поврежденного участка нефтепровода «Дружба» и восстановили прокачку сырья, сообщил на своем сайте оператор польского участка трубы – компания PERN.
В субботу технические службы PERN полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода, который доставляет нефть клиентам в Германии. Сейчас поставки осуществляются по обоим трубопроводам западного участка, передает ТАСС со ссылкой на компанию.
Также сообщается о выяснении причин, которые привели к разгерметизации.
Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию, а в четверг Польша приступила к ремонту участка.
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Байден перепутал причину смерти старшего сына
Президент США Джо Байден по ошибке заявил, что его скончавшийся от рака старший сын погиб в Ираке
Американский лидер Джо Байден продолжил серию неловких оговорок, заявив на этот раз, что его старший сын (который на самом деле скончался от рака) погиб в Ираке.
Как передает телеканал Fox News, Байден говорил «как отец человека, которого наградили Бронзовой звездой, видной медалью за службу, погибшего в Ираке», передает РИА «Новости».
До этого Байден во время конференции в Вашингтоне обратился к погибшей в автокатастрофе в августе конгрессвумен Джеки Валорски. «Я хочу поблагодарить всех вас здесь, в том числе двухпартийных выборных должностных лиц, таких как представитель [Джим] Макговерн, сенатор [Майк] Браун, сенатор [Кори] Букер, представитель Джеки, вы здесь? Где Джеки? Я думаю, она планировала быть здесь», – сказал Байден.
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Во Франции сотрудники TotalEnergies возобновили забастовку
Сотрудники TotalEnergies возобновили забастовку на пяти объектах предприятия
Сотрудники французской нефтяной компании TotalEnergies возобновили в субботу забастовку на пяти объектах предприятия, сообщил представитель профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Эрик Селини.
По его словам, забастовки снова проходят на заводах в департаментах Приморская Сена и Атлантическая Луара, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM. Он добавил, что профсоюзы будут проводить стачки на НПЗ минимум до вторника.
Ранее представители CGT отклонили предложение руководства TotalEnergies повысить заработную плату на 7% и выплатить премии в размере от 3 до 6 тыс. евро.
Напомним, акции протеста работники проводят уже несколько дней. Французы просят повысить заработную плату на 10% из-за высокой инфляции.
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Цены на нефть стабилизировались после снижения
Мировые цены на нефть слабо изменились, переходя к стабилизации
Цены на нефть в четверг изменяются слабо, стабилизируясь снижения после нескольких дней, по мнению аналитиков, рынки ждут данных о недельных запасах сырья в США.
Цена декабрьских фьючерсов марки Brent по состоянию на 7.53 растет на 0,09%, достигая 92,53 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов нефть марки WTI снижается на 0,06%, до 87,22 доллара, передает РИА «Новости».
Рынки накануне также обращали внимание на доклад ОПЕК. Организация понизила прогноз роста спроса на нефть в мире по итогам года на 0,5 млн баррелей в сутки, до 2,6 миллиона.
Цены на нефть стабилизировались
Мировые цены на нефть не показывали заметной динамики
Цены на нефть изменились в пятницу очень слабо, в пределах сотых десятков процентов.
Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent выросли весьма символически, на 0,02%, достигнув 9,598 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI по состоянию на 8.00 снижается столь же незначительно на – 0,07%, до 89,17 доллара, передает РИА «Новости».
Эксперты полагают, что рынки так реагируют на статистику по коммерческим запасам и добычи сырья в США. За минувшую неделю запасы повысились на 9,9 млн баррелей, до 439,1 миллиона – это максимум с конца июля прошлого года. Стратегический резерв нефти в стране уменьшился до 408,7 млн баррелей, что составляет минимум с 1984 года.
Добыча нефти в США за неделю снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,9 миллионов.
Новак заявил о переориентировании нефтепотока из России в Африку и Латинскую Америку
Вице-премьер Новак сообщил, что Россия переориентирует нефтепоток не только в Азию, но и в Африку и Латинскую Америку
Россия переориентирует поставки нефти не только в азиатские страны, но и в Африку и Латинскую Америку, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя».
По его словам, переориентации потоков основная часть будет ориентирована на Азиатско-Тихоокеанский регион, на такие страны, как Индия, Пакистан и другие страны в том направлении. Сюда же войдут и Африка, и Латинская Америка, то есть те, кто нуждается в наших энергетических ресурсах, передает ТАСС.
При этом Новак добавил, что Россия планирует увеличить мощности портов в Усть-Луге, Новороссийске и Приморье примерно на 40 млн тонн, напомнив, что эмбарго не вводится относительно трубопроводных поставок, только относительно морских перевозок.
Ранее Новак заявил, что американским партнерам следует установить предельную цену на ресурсы, которые они поставляют в Европу.
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Саудовская Аравия заявила об отсутствии политической подоплеки в решении ОПЕК+
Саудовская Аравия утверждает, что в решении ОПЕК+ о снижении добычи нефти нет никакой политической подоплеки, также королевство отрицает направленность решения против каких-то государств, говорится в заявлении министерства иностранных дел государства.
В сообщении отмечается, что подобные заявления не берут за основу факты и опираются на попытку представить решение ОПЕК+ выходящим за чисто экономические рамки. Это решение принято единогласно всеми странами группы, приводит сообщение РИА «Новости».
При этом МИД королевства указал на поддержку резолюций по ситуации на Украине и принципов в основе Устава ООН о суверенитете стран.
Ранее в Белом доме заявили, что ОПЕК+ встала на сторону России, приняв решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября.
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Поставки из России по «Дружбе» в Польшу и Германию не упали
Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов рассказал о последствиях утечки нефти на польском участке «Дружбы»
Произошедшее на этой неделе ЧП с польским участком «Дружбы» не привело к падению поставок российского сырья ни в Польшу, ни в Германию, заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.
По его словам, компания не сокращала транспортировку, она идет по плану, передает РИА «Новости».
Кроме того, Андронов пояснил, что «Транснефть» поставляет нефть в Польшу, после чего польский оператор отвечает за поставку в Германию. Отвечая на вопрос, сохранились ли плановые объемы поставок и в Польшу, и в Германию, эксперт ответил утвердительно.
Ранее польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию. При этом глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не нашел причин для предположений о том, что утечка была саботажем.
Байден заявил о несогласии с экономическим планом Трасс с самого начала
Глава американского государства Джо Байден заявил, что с самого начала считал экономический план премьер-министра Великобритании Лиз Трасс ошибочным.
Байден отметил, что был не единственным, кто придерживался такого мнения. При этом, по его словам, все решения должны зависеть от самих британцев. Он также полагает, что сложившейся в Великобритании ситуации следовало ожидать, передает ТАСС.
Напомним, автором скандального плана спасения национальной экономики был Квази Квартенг – на днях он лишился должности министр финансов. После этого Квартенг заявил, что и сама Трасс может покинуть свой пост уже через пару недель.
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