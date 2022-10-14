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Компания «Авито» стала полностью российской
Российский холдинг Kismet Capital Group приобрел 100% компании «Авито» за 151 млрд рублей
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Российский инвестиционный холдинг Kismet Capital Group заключил сделку по приоретению у Naspers 100% компании «Авито», сумма сделки составила 151 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании.
Таким образом, компания Kismet Capital Group полностью выкупила крупнейший сервис объявлений у южноафриканского холдинга Naspers, передает ТАСС.
Сделка и расчеты по ней сейчас на финальной стадии. Kismet Capital Group получила разрешения ФАС и правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ. Завершение сделки ожидается в октябре.
После совершения сделки группа «Авито», в которую входят ООО «КЕХ еКоммерц», ООО «Авито Холдинг» и их дочерними и зависимыми обществами, полностью будет под контролем холдинга и будет работать как независимая частная российская ИТ-компания.
Действующая команда топ-менеджеров «Авито», которую возглавляет Владимир Правдив, продолжит работу.
Ранее предполагалось, что «Авито» может приобрести холдинг VK.
В Запорожской области попали в ловушку иностранные наемники
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о попавших в ловушку в Запорожской области иностранных наемниках
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Западные наемники попали в ловушку в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» в своем Telegram-канале, группа иностранных наемников, состоявшая примерно из десяти человек, совершила вылазку на наши позиции в районе населенного пункта Пологи Запорожской области. «Их запустили, после чего начался бой», – сказал Рогов.
Он отметил, что на кадрах с нашлемной камеры погибшего западного наемника видно, что иностранные «дикие гуси» получили серьезный отпор – у них были раненые и погибшие. «Когда же наемники попытались отступить, их накрыла тяжелая огнеметная система «Солнцепек», – сообщил Рогов.
В прошлый четверг Рогов рассказал о воюющих против России наемниках из более чем 30 стран, назвав их «международным олигархическим интернационалом».
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В Киеве подтвердили уничтожение украинского МиГ-29 российским дроном-камикадзе
В Киеве рассказали о гибели украинского МиГ-29 в воздушном бою с российским дроном
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Госбюро расследований Украины сообщило, что причиной крушения украинского МиГ-29 в Винницкой области стали обломки дрона-камикадзе.
Сейчас сотрудники ГБР выясняют обстоятельства падения военного самолета, которое произошло вечером 12 октября во время объявления «воздушной тревоги». Сообщается, что МиГ-29 выполнял задание по уничтожению беспилотников, передает Lenta.ru.
«По одной из версий следствия, вблизи поселка Турбов во время уничтожения очередного объекта обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину украинского самолета», – сказано в сообщении.
Пилот капитулировался и был госпитализирован. Пострадавших среди мирных граждан нет.
Между тем в российском сегменте интернета отметили, что это первый случай уничтожения российским дроном «Герань-2» истребителя. Позже были опубликованы кадры обломков украинского истребителя МиГ-29, который уничтожили, как утверждают в Сети, с помощью БПЛА «Герань-2».
Ранее сообщалось, что авиация ВКС России сбила украинские МиГ-29 и Су-24 в небе над ДНР.
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Власти Турции перекрыли Босфор из-за идущего в Россию сухогруза
Управление береговой охраны Турции сообщило о приостановке движения в проливе Босфор из-за следующего в Россию сухогруза
Движение в проливе Босфоре приостановлено из-за поломки двигателя у направляющегося в Россию сухогруза, сообщило управление береговой охраны Турции.
В управлении береговой охраны Турции утверждают, что у 190-метрового судна «Аннита» (Annita), следующего из турецкого порта Тузла в российский Кавказ, произошла поломка двигателя, после чего по просьбе капитана к судну были направлены два буксира и катер с лоцманом, передает ТАСС.
Напомним, в конце сентября пролив Босфор заблокировал шедший в Россию сухогруз.
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Ударом «Калибрами» уничтожен арсенал западных вооружений в Львовской области
В Бродах Львовской области ударом высокоточным оружием морского базирования поражен арсенал, где хранились существенные запасы поступившего от Запада вооружения, техники и боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он также сообщил, что в Киевской и Харьковской областях высокоточным оружием поражены объекты системы военного управления и энергетики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Накануне Минобороны сообщило, что при отражении атак ВСУ на трех направлениях было уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих.
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Владимир Рогов: Украина пытается затопить часть Запорожской АЭС
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СБУ и ГУР МО Украины уже больше месяца собирают данные о степени защиты Запорожской АЭС. Судя по всему, боевики намереваются устроить неконтролируемый сброс по всему Днепровскому каскаду ГЭС. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя сообщения о готовящейся попытке ВСУ захватить ЗАЭС.
«То, что происходит сейчас со сбросом воды – это подготовка к более серьезной провокации. Дело в том, что в каскад на Днепре входит сразу несколько гидроэлектростанций, начиная от Киевской ГЭС. Если смотреть сверху, то сейчас там накапливается огромное количество воды. Причем настолько, что в украинской столице затоплена пешеходная Оболонская набережная», – рассказал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Следом за Киевской идет Каневская ГЭС, потом Кременчугская, Среднеднепровская, далее идет Днепрогэс. Там держится постоянная разница в 40 метров между верхней и нижней частью Днепра», – уточняет собеседник.
«Складывается ощущение, что у Украины есть план сначала накопить эту воду, а затем просто сбросить ее большим объемом. Это подтверждается и тем, что весь последний месяц СБУ и ГУР активно собирают информацию о том, что будет в случае неконтролируемого сброса воды из Днепрогэса в нижний бьеф», – отмечает он.
Рогов напомнил, что еще в 2018 году американцы отрабатывали подобный сценарий. «Проходили учения, в рамках которого моделировали ситуацию сброса воды на Каховском водохранилище. Тогда они подсчитали, что при неконтролируемом сбросе сразу на трех ГЭС стена воды достигнет 22 метров, а скорость движения приблизится к 60 км/ч», – предупреждает эксперт.
«При этом бывший директор ЗАЭС Игорь Мурашов во время сотрудничества с СБУ передавал информацию о степени защиты Запорожской АЭС. Вряд ли спецслужбы Украины просто так интересовались подобными секретными данными», – рассуждает собеседник.
«Последние несколько дней мы замечаем сбросы воды, которые серьезно превышают привычные нормы. Судя по всему, боевики изучают, на какой уровень может подняться вода через шлюзы и каскад. Если подобные действия будут проводиться регулярно, то есть риск затопления фортификационных сооружений ЗАЭС, а также минных полей и заборов, которые обеспечивают дополнительную сохранность объекта», – подчеркнул Рогов.
На фоне этого неспокойной остается и военная обстановка в регионе. «Мы постоянно видим работу диверсионно-разведывательных групп, иногда они выходят численностью до трех рот. Но примечательно то, что они стали менее скоординированными. Судя по всему, это связано со сбоями в работе спутников Starlink», – рассуждает эксперт.
«Буквально на днях была попытка прорыва в районе Полог. В целом линия Пологи – Орехов наиболее горячая. Вторая проблема – северо-восточная часть фронта вдоль ДНР и у границ Днепропетровской области. Там все время происходит масса боев. Складывается ощущение, что та техника, которая неожиданно ушла от Угледара, была переброшена сюда», – говорит собеседник.
«Кроме того, боевики проводят разведку вдоль Днепра, ищут наши блокпосты. Все время проходят учения в районе Вольноандреевки по форсированию водных преград. Это также наводит на мысли, что они готовят некую провокацию в отношении Запорожской АЭС», – продолжил он.
«Также ВСУ постоянно обстреливают Энергодар и прибрежные его зоны – Ивановку, Каменку-Днепровскую, Балки. Ситуация тревожная, но мы понимаем, что идут последние теплые дни. Соответственно, скоро начнутся дожди, дороги размокнут, и западной технике будет очень непросто там ехать. Так что если и будет какое-то наступление ВСУ, то уже со дня на день. И мы к этому готовимся», – заключил Рогов.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу сообщил, что интенсивные переговоры с Россией и Украиной позволили приблизиться к созданию защитной зоны на Запорожской АЭС. «Ситуация на станции неприемлема, мы должны немедленно принять меры для ее защиты», – написал он в Twitter.
Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил об опасной политизации в сфере атомной деятельности и призвал к снижению такой риторики.
Возможные готовящиеся провокации со стороны ВСУ активно обсуждаются уже несколько дней. Ранее Владимир Рогов также предупреждал о подготовке наступления боевиков на Запорожскую область. В свою очередь Telegram-канал «Рыбарь» предполагает, что «украинские формирования отрабатывают силовой сценарий захвата Запорожской АЭС». «Начат сброс воды для повреждения российских заграждений в прибрежной зоне. В Вольноандреевке под Запорожьем подразделения спецназа морской пехоты ВСУ проводят ежедневные тренировки по высадке десанта на необорудованное побережье», – отмечает Telegram-канал.
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Генштаб Украины подтвердил повреждение объектов критической инфраструктуры
Генштаб Украины: Удары по объектам критической инфраструктуры за сутки нанесены в центральных и западных областях
Объекты критической инфраструктуры в центральных и западных областях Украины получили повреждения в результате ударов за минувшие сутки, заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
По данным Генштаба, удары по критической инфраструктуре нанесены в Наливайковке Киевской области, Бродах Львовской области, Никополе и Николаеве, передает ТАСС.
Напомним, в четверг замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что в Киевской области подверглись ударам объекты критической инфраструктуры.
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Миллер назвал объем повреждений «Северных потоков»
Глава Газпрома Миллер сообщил о необходимости заменить значительную часть трубы в «Северных потоках»
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Трубы системы «Северный поток» сейчас на большом протяжении заполнены морской водой, для ремонта потребуется отрезать и заменить значительную часть, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
По его словам, судя по скорости потери давления, произошел полный разрыв трубы. Это может означать, что труба на очень большое расстояние заполнена морской водой. ЧП он назвал беспрецедентным террористическим актом.
«Эксперты говорят – чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок», – передает ТАСС его слова.
Миллер подчеркнул, что для восстановления поврежденной трубы, потребовалось бы поднимать ее на поверхность, что осложняется ее заполнением морской водой на сотни километров.
Напомним, теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
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Глава МИД Украины признал участие США и Британии в атаке на Россию
Глава МИД Украины Кулеба заявил о подготовке Киевом «контрнаступления» в тесном сотрудничестве с США и Британией
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с США и Британией.
Видео разговора Кулебы с российскими пранкерами, которые выдавали себя за бывшего посла США в РФ Майкла Макфола, размещено в Telegram-канале Вована и Лексуса.
«Я вам скажу откровенно, что в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, прежде всего с США и Великобританией, мы готовили контрнаступательную операцию на юге», – приводит слова главы МИД Украины РИА «Новости».
В ходе разговора Кулеба заявил, что Соединенные Штаты должны преодолеть «психологический барьер» и начать поставлять Украине системы ПВО «Патриот» и ракет дальнего радиуса действия, а также танки Abrams, «даже какие-нибудь старенькие». Он заверил, что в Киеве «готовы их принимать». Кулеба также выступил с утверждением, что Киев якобы не будет наносить этими ракетами удары по территории России.
Кроме того, министр иностранных дел Украины призвал Соединенные Штаты объявить РФ государством-спонсором терроризма, потому что это стало бы сдерживающим шагом для других стран поддерживать Россию и продолжать торговать с ней.
Напомним, во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о закреплении Соединенных Штатов в статусе участника конфликта на Украине.
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ВСУ подорвали склад с боеприпасами в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков заявил о подрыве склада боеприпасов после обстрела ВСУ
В поселке Белгородского района произошла детонация боеприпасов на складе, жителей эвакуируют на безопасное расстояние, жертв нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, детонация на складе боеприпасов произошла после того, как ВСУ обстреляли поселок в Белгородском районе, жертв и пострадавших нет. «Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте», – написал Гладков в Telegram-канале.
Ранее ВСУ обстреляли таможенный пропускной пункт в Шебекино и разрушили пешеходный переход.
Также ВСУ обстреляли Белгород, обломки ракеты попали в многоквартирный дом, пострадал технический этаж, жертв нет.
До этого Гладков сообщил, что в результате обстрела подстанции в городе Шебекине Белгородской области со стороны ВСУ более двух тысяч человек остались без энергоснабжения.
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Путин заявил о неприемлемости заявлений Макрона о роли России в карабахском конфликте
Президент Путин заявил о неприемлемости заявлений лидера Франции Макрона о роли России в карабахском конфликте
Российский лидер Владимир Путин заявил, что с удивлением прочитал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о роли России в Нагорном Карабахе.
Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления Макрона о якобы деструктивной роли России по Карабаху, будто в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта. Глава государства отметил, что, видимо, Макрон не имеет информации о позиции сторон, а потому его комментарии прозвучали извращенно, передает ТАСС.
При этом российский лидер подчеркнул, что при возможности он еще раз обсудит этот вопрос с президентом Франции.
Тем более, что накануне Макрон заявил, что намерен и дальше проводить телефонные переговоры с главой России. До этого глава Франции заявил, что уважительный диалог с Россией позволяет «нащупывать путь вперед».
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В ЕС открестились от угроз Борреля в адрес России
Журналист The Wall Street Journal Норман: Источник в ЕС заявил об отсутствии у Борреля полномочий угрожать России
Угрозы со стороны главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в адрес России не являются официальной позицией ЕС, сообщил журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на слова высокопоставленного европейского дипломата.
Как написал журналист в одной из соцсетей, цитируя неназванного высокопоставленного европейского дипломата, глава дипломатии Евросоюза Боррель якобы не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа со стороны ЕС в адрес России, «не имея на то возможностей и права применения», передает РИА «Новости».
«Мы можем только недоумевать», – привел Норман дипломатического источника.
Накануне Боррель пригрозил уничтожить армию России, не применяя ядерное оружие. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Борреля большим стратегом и крупным военачальником в несуществующей европейской армии, предположив, что он болеет.
В Белом доме раскрыли детали ядерных учений НАТО вблизи России
Координатор в Совете национальной безопасности США Кирби заявил, что ядерные учения НАТО не связаны с Украиной
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В учениях ядерных сил НАТО будут задействованы самолеты без боевых зарядов, маневры будут проходить всего в 600 милях от России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что предстоящие учения ядерных сил были запланированы еще до событий на Украине 24 февраля.
Он также пояснил, что в учениях будут участвовать 14 стран НАТО, зайдействованные самолеты не несут боевые заряды, проходить учения будут на расстоянии 600 миль от России, передает ТАСС.
«Так что, думаю, важно подчеркнуть по мере подготовки к этим учениям, что это ежегодные учения», – заявил Кирби.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен провести запланированные учения по «ядерному сдерживанию» и он не считает, что их стоило бы отменить из-за конфликта на Украине. Ежегодные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») пройдут на следующей неделе.
Между тем страны НАТО приняли участие с Японией в учениях у дальневосточных границ России.
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Глава МИД Белоруссии объявил о введении в стране режима КТО
Глава МИД Белоруссии Макей объявил о введении в республике режима контртеррористической операции
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Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии, вооруженные силы и спецслужбы страны готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств, заявил глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей.
Как сообщил глава МИД Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко провел ряд совещаний с силовыми структурами, по итогу которых был введен режим КТО. «Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции», – сказал Макей в интервью изданию «Известия».
Как пояснил глава внешнеполитического ведомства республики, поступила информация о том, что со стороны отдельных сопредельных Белоруссии государств планируются провокации, связанные «чуть ли не с захватом» отдельных участков территории республики.
По словам Макея, в нынешней ситуации ни один подобного рода сигнал не должен оставаться без адекватной реакции. Он выразил мнение, что принятые меры необходимы для безопасности, «чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта».
Глава внешнеполитического ведомства республики заверил, что вооруженные силы Белоруссии, правоохранительные структуры и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств.
Во вторник председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель сообщал, что на территории Польши, Литвы и Украины при поддержке стран Запада создаются террористические группы, которые намереваются провести в республике серию терактов в отместку за создание совместной группировки вооруженных сил с Россией. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано пообещал, что Евросоюз не оставит без ответа развертывание Россией и Белоруссией совместной группировки.
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Путин оценил возможность новых массированных ударов по Украине
Президент России Путин заявил, что удары были нанесены не по всем намеченным объектам
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Минобороны России нанесло удары не сразу по всем целям на территории Украины: из 29 объектов семь не были поражены, сейчас добирают удары, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.
По словам Путина, из 29 запланированных объектов семь не были поражены, но Минобороны добирает постепенно. Президент также добавил, что пока нет необходимости в новых массированных ударах, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ударом «Калибрами» уничтожен арсенал западных вооружений в Львовской области.
До этого генштаб Украины подтвердил повреждение объектов критической инфраструктуры после ракетных ударов России.
Во вторник ВС России нанесли новый массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщали в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российские удары лишают Украину возможности экспортировать электроэнергию в Европу – как одного из последних инструментов для самостоятельной внешнеэкономической политики киевского режима, в остальном зависимого от поддержки Запада.
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В Молочном союзе рассказали о последствиях ухода Danone из России
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Компания Danone, как и многие другие интернациональные компании, имеющие желание продолжать работать в России, примет форму смены собственника и руководства, а мощности останутся и продолжат производство продукции, сказала газете ВЗГЛЯД директор Молочного союза России Людмила Маницкая, комментируя намерение компании передать контроль над бизнесом в России.
Французская компания Danone приняла решение о запуске процесса передачи фактического контроля над бизнесом по производству молочной и растительной продукции в России.
«Событие для нас давно ожидаемое и закономерное. Компания Danone на российском молочном рынке занимала долю, по разным оценкам, до 10%. Это была одна из крупнейших компаний, транснациональная, с участием иностранного капитала. Но надо отметить, что она не является членом нашего Молочного союза России», – говорит Маницкая.
Что касается ухода с рынка, то в Молочном союзе полагают, что это примет форму смены собственника и руководства, а мощности останутся и продолжат производство продукции. Этим путем пошли в свое время такие компании, как Valio и Tetra Pak, сохранившие производство и рабочие места уже под российской юрисдикцией.
«Таким образом (сменой собственника и руководства) продолжается и укрепляется курс на национальное развитие промышленности в изменившихся условиях, о котором неоднократно говорил Молочный союз России. Мы не испытываем по этому поводу никакой тревоги и не предвидим в этой связи дефицита или иных потрясений на молочном рынке», – заключила эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин призвал дать спокойно работать в России тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря на «беспрецедентное санкционное давление».