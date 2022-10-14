Пашинян заявил о намерении Азербайджана оккупировать еще больше территорий Армении

Премьер-министр Армении Пашинян: У Азербайджана есть намерения оккупировать еще больше территорий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на открывшемся в пятницу саммите глав стран-участниц ОДКБ заявил, что Азербайджан намерен оккупировать еще больше территорий Армении, и призвал предотвратить такие стремления Баку.

По его словам, у Азербайджана есть желание оккупировать больше территорий Армении и это нужно предотвратить. Пашинян отметил, что существует риск новой агрессии со стороны Баку, особенно с учетом того, что Азербайджан продолжает нарушать режим прекращения огня, передает ТАСС слова Пашиняна.

Он также подчеркнул роль СНГ в деле нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Пашинян отметил также, что в процессе стабилизации ситуации важна работа комиссий по пограничной безопасности и делимитации и.

По словам Пашиняна, Армения в качестве жеста доброй воли предоставила Азербайджану все имеющиеся у нее карты минных полей.

Ранее Пашинян заявил, что Москва, Вашингтон и Брюссель не хотят признать независимость Карабаха и признать регион регионом Армении.