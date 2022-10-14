Мобильные ФАПы с флюорографами появились в Подмосковье

Передвижные фельдшерские пункты с флюорографами поступили в районные больницы Московской области

Оснащенные флюорографами мобильные фельдшерско-акушерские пункты поступили в Ступинскую, Раменскую и Орехово-Зуевскую больницы, жители подмосковных сел и деревень могут провести диагностику легких, не выезжая в райцентр.

Три новых мобильных ФАПа выезжают в села и деревни, чтобы жители отдаленных территорий Московской области могли обследоваться рядом с домом.На приобретение передвижных пунктов в рамках нацпроекта «Здравоохранение» было потрачено более 50 млн рублей.

По словам первого зампредседателя Московской области Светланы Стригуновой, правительство региона закупило шесть передвижных комплексов на общую сумму более 104 млн рублей, передает канал «360».

График выездов будет опубликован на сайтах медорганизаций и в соцсетях.

Также новое оборудование получила также больница в Пушкино. Здесь заработали два новых рентген-аппарата новый маммограф установили в поликлинике в Раменском, а аппараты ЭКГ привезли в больницы Щелкова и Лосино-Петровского.