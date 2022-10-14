Мэр Харькова сообщил о новых взрывах

Эксперт объяснил отказ Маска оплачивать спутниковую связь для Украины

Американист Дудаков: Маск не хочет нести потери в угоду власти, с которой у него плохие отношения

С одной стороны, мы видим кампанию по дискредитации Илона Маска, который поддержал идею мирного урегулирования ситуации на Украине. А с другой стороны, бизнесмен и сам не хочет заниматься благотворительностью в таких масштабах. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков, комментируя требование основателя компании SpaceX к Пентагону оплатить работу спутников Starlink.

«Письмо с требованием оплатить счет за интернет было отправлено Маском еще летом. Просто об этом стало известно только сейчас. Вероятно, это делается в рамках общей кампании по дискредитации Илона Маска в связи с его предложениями по мирному урегулированию ситуации на Украине», – сказал американист Малек Дудаков.

«Всякого рода негативную информацию о бизнесмене мы слышим с августа. Изначально речь шла о том, что у него периодически отключается Starlink на фронте, затем он якобы общался с Путиным. Теперь вот не готов платить из собственного кармана за спутники и даже намерен их отключить, если Пентагон не возьмет затраты на себя», – перечислил эксперт.

Есть в этой ситуации и политическая составляющая, отмечает собеседник. «Бизнесмен давно сжег мосты с демократами и все больше поддерживает республиканцев. Но этими публикациями он никакому политическому лагерю подыграть не сможет, особенно учитывая объем высказанного негатива лично в отношении Маска», – пояснил он.

Сейчас над миллиардером нависла угроза разбирательства в сфере национальной безопасности США, уверен Дудаков. «Это может быть принуждением для продолжения финансирования Starlink. Возможно, в пику этому он их отключит. Тогда украинцам станет очень непросто на фронте. Но не исключаю, что «обратку» включит Пентагон и сам оплатит все расходы», – рассуждает американист.

«Надо понимать, что полмиллиарда – действительно большие деньги. И хотя Маск в силах сам оплатить работу Starlink, у него не благотворительная компания. Она должна приносить инвесторам деньги. Помимо этого, растут экономические риски в связи с грядущей рецессией в США. Так что Маску просто не хотелось бы так рисковать в угоду власти, с которой у него плохие отношения», – заключил Дудаков.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что возглавляемая американским миллиардером Илоном Маском компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов.

По данным издания, в письме Маска сообщалось, что до конца 2022 года работа Starlink на Украине обойдется бюджету Пентагона в 120 млн долларов и еще 400 млн придется заплатить в следующем.

При этом сам Маск написал в Twitter, что корпорация не требует возмещения прошлых расходов за использование существующей системы спутников, но дальше оплачивать их не будет из-за неразумности таких трат.

В ответ на заявление Маска журналист украинского издания Kyiv Post написал в Twitter (запрещен в России), что решение американца больше не оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине последовало через несколько дней после того, как снятый с должности экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник позволил себе нецензурную реплику в адрес Маска.

«Мы всего лишь следуем его совету», – прокомментировал Маск фразу Мельника.

Реакцию Маска на выпад Мельника заметил украинский блогер и политик Анатолий Шарий, который в своем Telegram-канале риторически спросил: «Что, чучелы, не привыкли к таким ответам после унижающихся перед вами и регулярно оскорбляемых вами чиновников ЕС?».

Напомним, в начале октября вооруженные силы Украины на линии боевого соприкосновения столкнулись со сбоем системы оборудования Starlink, которое Киев получает от Маска.

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