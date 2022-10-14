Основатель Modern Talking объяснил проблемы ЕС санкциями против России

Сенатор Долгов заявил о соучастии Запада в теракте на Крымском мосту

Поскольку страны Запада снабжают Украину оружием и разведанными, а также помогают Киеву переправлять взрывчатку на территорию России — они являются прямыми соучастниками террористической деятельности властей Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов.

«Данные, полученные нашими силовыми структурами, подтверждают, что на Украине у власти правит абсолютно террористический режим, который планомерно готовит теракты в отношении граждан России и объектов гражданской инфраструктуры на территории нашей страны. Также режим Зеленского занимается атомным терроризмом, обстреливая АЭС и совершая диверсии», – рассказал член Совета Федерации Константин Долгов.

«Украинский режим по сути поставил себя в один ряд с ведущими международными террористическим организациями. В отношении таких организаций есть сложившаяся практика: никаких переговоров, только уничтожение. Список террористов у нас ведется и ответственность непременно их настигнет», – убежден собеседник.

«Кроме того, Вашингтон и его европейские союзники по НАТО становятся соучастниками террористической деятельности Киева, поскольку поставляют им оружие, передают разведданные, оказывают финансовую и иную помощь, а также привлекают наемников», – отметил парламентарий.

«Решение о выходе из «зерновой сделки», после вскрывшихся обстоятельств, будет принимать руководство нашей страны. Вместе с тем, очевидно, что Запад в лице США, ЕС и ООН не выполнили своих обязательств в рамках сделки», – пояснил Долгов. «Уверен, все эти обстоятельства будут учитываться нами в совокупности при определении дальнейшей судьбы стамбульских договоренностей», – добавил он.

Ранее в Федеральной службе безопасности России сообщили, что теракт на Крымском мосту организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов. Кроме того, ФСБ задержала восьмерых соучастников подготовки теракта, в том числе пятерых граждан России.

В сообщении говорится, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 тыс. 770 килограммов. В начале августа груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе.

В Россию взрывное устройство попало на грузинском грузовом автомобиле DAF 4 октября через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а 6 октября груз был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.

По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича.

Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека. Кроме того, ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе и на транспортном терминале в Брянске.

Сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что организатор теракта на Крымском мосту глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов должен быть ликвидирован. Климов также отметил, что установленный факт поставки оружия для совершения теракта на Крымском мосту из порта Одессы, является доказательством грубейшего нарушения «зерновой сделки».

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