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Путин допустил возможность хаба в Турции определять цены на газ
Президент Владимир Путин заявил, что предлагаемый газовый хаб в Турции сможет в будущем определять цены на топливо
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Предлагаемый к созданию газовый хаб в Турции может стать определяющей цены на голубое топливо площадкой, исключающей политизацию этого вопроса, выразил мнение российский лидер Владимир Путин.
По его словам, создание такого хаба может стать точкой не только поставок, но и определения цены, потому что это очень важный вопрос. Путин добавил, что в данный момент цены заоблачные, а с помощью хаба ситуацию можно будет регулировать на нормальном рыночном уровне, без всякой политической повестки, передает ТАСС.
Также на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане Путин подчеркнул, что страны, получающие украинское зерно по стамбульской сделке, должны быть благодарны турецкому лидеру.
По итогу встречи российский лидер обратил внимание, что им с Эрдоганом удается регулярно контактировать, несмотря на санитарные и политические ограничения. «Это дает хорошие результаты», – отметил он.
Ранее Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб для поставок газа в третьи страны, в том числе в европейские, если они в этом заинтересованы.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе строительства газового хаба в Турции и анализировала, что именно Россия может предложить Турции и какие существуют риски.
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Миллер заявил, что зимой будут замерзать целые города Европы
Миллер заявил о вероятности того, что зимой будут замерзать целые города Европы
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Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы.
Он добавил, что зима в целом будет теплой, но будут несколько дней аномально холодных. За этот промежуток времени можно заморозить целые города, целые земли, передает его слова «Известия».
Он добавил, что, согласно прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа, а в Германии газа в хранилищах хватит лишь на 2–2,5 месяца. Кроме того, Миллер указал, что Газпром прогнозирует аномально холодную зиму для прохождения отопительного периода.
«Вопрос со стороны европейских потребителей и европейских политиков формулируется таким образом: «Переживет ли Европа предстоящую зиму?» Ответ очень простой: «Гарантий никто никаких дать не может», – заявил Миллер.
В среду президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье.
Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европа сможет пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря запасам в хранилищах.
В начале октября сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ в Евросоюзе впервые с начала апреля (с окончания отопительного сезона) превысил закачку – после опустошения ПХГ в Бельгии.
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В Кремле ожидают предложений Эрдогана по урегулированию на Украине
Помощник президента Ушаков: Москва ожидает, что Эрдоган официально изложит Путину идеи по Украине
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В Кремле заявили, что ожидают от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Астане официального изложения инициативы Турции по урегулированию ситуации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Пока в Москве видели только сообщения в прессе, отметил он, подчеркнув успешную роль Анкары в контексте вопросов, связанных с Украиной.
«В печати проходят различные сообщения о том, что турецкая сторона выдвигает на этот счет конкретные предложения. Я не исключаю, что Эрдоган будет эту тему активно затрагивать и в ходе астанинского контакта. Надеюсь, нас ожидает очень интересное и полезное обсуждение», – передает РИА «Новости» слова Ушакова.
Он указал на различные форматы обсуждения, которые упоминались в СМИ: Россия, США, ведущие страны Западной Европы.
«Но это все пока что не более чем сообщения в прессе. Все идет к тому, что турки свои возможности не упустят и будут что-то предлагать», – пояснил Ушаков.
Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине.
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Эрдоган призвал к «справедливому завершению войны» между Россией и Украиной
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о вере в справедливое завершение конфликта на Украине
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Турция поддерживает справедливое завершение российско-украинского конфликта и не теряет надежды в благополучном поиске дипломатических рычагов урегулирования вопроса вопреки всем сложностям, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
По информации агентства Anadolu, турецкий лидер призывает продолжить диалог для того, чтобы «достичь скорого прекращения кровопролития» в Украине.
Эрдоган добавил, что последствия кризиса в Украине распространяются не только на ее территорию, но и на соседние регионы, ощутимы на глобальном уровне. «Я много раз говорил, что справедливый мир может быть достигнут лишь путем дипломатии. В войне не будет победителей, а у справедливого мира нет проигравших», – отметил Эрдоган.
Вместе с тем глава турецкого государства заверил, что совместные усилия Анкары, ООН и сторон конфликта (по достижению «зернового соглашения» в Стамбуле), сосредоточенные на снижении к минимуму негативных последствий конфликта, получили признание во всем мире.
Ранее на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане прибыл президент Владимир Путин. У него запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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Венгрия договорилась с Газпромом об отсрочке платежей за газ
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об окончательной договоренности с Газпромом об отсрочке платежей за газ
Глава компании «Газпром» Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудили сотрудничество в газовой сфере, глава венгерского МИД позже сообщил, что страна достигла окончательной договоренности об отсрочке платежей за газ.
В ходе переговоров было отмечено, что газ Газпрома надежно поставляется в Венгрию через газопровод «Турецкий поток» и газотранспортные системы стран Юго-Восточной Европы. Встреча прошла в рамках «Российской энергетической недели», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что правительство Венгрии договорилось с российской компанией «Газпром» об отсрочке платежа за поставки газа на сумму 1,9 млрд евро.
Ранее венгерская компания MVM заявила, что заключила с Газпромом соглашение об отсрочке платежа за газ в связи с резкими колебаниями цен.
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Захарова отреагировала на признание Кулебы о совершении терактов в Крыму и Белгороде
Спикер российского МИД Мария Захарова прокомментировала признание Кулебы в совершении терактов в Крыму и Белгороде
Честное признание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о совершении киевским режимом терактов в Крыму и Белгороде расходится с показаниями президента Украины Владимира Зеленского, который «клялся в интервью Би-би-си, что превентивные меры – о санкциях», выразила мнение представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, которые приводятся в ее Telеgram-канале, главный дипломат «от слова портфель» Зеленского выходит и признается в терроризме, отмечая, что сделали это так называемые мы – то есть не силовики или отдельные диверсанты, а государство, режим.
Как уточняется в Telegram-канал телеканала «Звезда», Кулеба рассказал об этом в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Блогеры связались с дипломатом от имени экс-посла США в России Майкла Макфола.
Глава МИД Украины заявил, что по полуострову удары наносятся для того, чтобы нанести ущерб боеспособности армии России, передает РИА «Новости».
Онн подчеркнул, что Крым – это «источник боеприпасов» для армии России и авиабаза для самолетов, с которых наносятся удары.
«Соответственно, уничтожение баз, складов, боеприпасов и авиации в Крыму имеет прямой эффект на боеготовность, боеспособность России на материковой территории Украины», – заявил Кулеба.
В четверг ВСУ обстреляли Белгород, работает ПВО. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в жилом многоквартирном доме по улице Губкина есть разрушения.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека.
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Миллер словами из песни оценил идею введения потолка цен на газ
Глава Газпрома Миллер о потолке цен на российский газ: Вспоминается «потолок ледяной, дверь скрипучая»
В связи с предложением Евросоюза ввести потолок цен на российский газ вспоминается песня Эдуарда Хиля «Зима» и слова «потолок ледяной, дверь скрипучая», заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
«Вы знаете, когда слышишь такие предложения (введения потолка цен – ред.), то вспоминаются слова хорошо известной нашей песни – «ледяной потолок, дверь скрипучая» и далее по тексту», – передает его слова РИА «Новости».
Миллер призвал не забывать и изучать российскую культуру. Он отметил, что сегодня никакого принуждения производителей газа к тому или иному ценовому поведению нет и быть не может.
Глава Газпрома отметил, что «ледяной потолок» – это очень образная картинка того, что это за предлагаемые меры».
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия под давлением многих стран ЕС выступила с предложением по возможному ограничению цен на газ в Европе, в качестве одной из мер предлагается установить потолок цен на российский газ.
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Газпром начал соединение западной и восточной систем газоснабжения страны
Миллер заявил о начале строительства перемычки между западной и восточной системами газоснабжения
Газпром приступил к строительству перемычки для соединения западной и восточной систем газоснабжения России, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».
По его словам, ранее была поставлена задача президентом России соединить единую систему газоснабжения, которая есть в Европейской части страны с системой на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, передает РИА «Новости».
Он добавил, что все цели по газификации регионов России будут выполнены в срок.
Ранее Миллер заявил, что Газпром технически готов строить газотранспортные мощности на Черном море и рассматривать создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза.
Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции для поставок в Европу
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В Турции можно создать газовый хаб для поставок газа в третьи страны, в том числе в европейские, если они в этом заинтересованы, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Глава государства сообщил, что после консультаций с министром энергетики Турции, руководителем компании Botas была достигнута договоренность с Газпромом. Путин предложил рассмотреть строительство газопроводной системы и создания в Турции газового хаба для продаж топлива в другие страны, прежде всего, в Европу, если будет интерес с их стороны, передает «Интерфакс».
Президент отметил, что это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цен.
Путин добавил, что это дало бы возможность регулировать «заоблачные цены» на нормальном рыночном уровне и без политической окраски.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе строительства газового хаба в Турции и анализировала, что именно может Россия может предложить Турции и какие существуют риски.
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Стало известно о намерении Эрдогана обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Турецкий гостелеканал TRT Haber: Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным в ходе переговоров в Астане ситуацию в Сирии, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber.
Также ожидается, что президент Эрдоган обсудит с Путиным последнюю ситуацию в российско-украинской войне, мирные усилия Турции и зерновой коридор, приводит сообщение телеканала РИА «Новости».
Ранее Путин предложил переместить утраченный объем транзита по «Северным потокам» в регион Черного моря, создав таким образом в Турции «газовый хаб» для поставок в Европу.
Также сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине.
Начались переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры российского и турецкого лидеров стартовали в Астане
В канцелярии турецкого лидера сообщили о начале переговоров президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Астане.
Сам Эрдоган заявил, что планирует обсудить с главой российского государства возможности дипломатического урегулирования на Украине и посредничества Анкары в этом процессе, передает РИА «Новости».
Ранее глава Турции призвал к «справедливому завершению войны» между Россией и Украиной. По информации агентства Anadolu, турецкий лидер призывает продолжить диалог для того, чтобы «достичь скорого прекращения кровопролития».
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Треть российского газа в Венгрию решили перенаправить на «Турецкий поток»
Глава МИД Венгрии Сийярто: Треть российского газа в Венгрию решили перенаправить на «Турецкий поток»
Венгрия из-за проблем на северном маршруте получала только 30% от изначального объема газа из России, Газпром и Будапешт договорились о том, чтобы этот объем перенаправлялся через «Турецкий поток», рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
В ходе трансляции, которая велась в соцсетях, Сийярто рассказал, что Венгрия на основании договора с Газпромом закупала меньшее количество газа из России по маршруту через Австрию. На данный момент из-за проблем с северным маршрутом стороны договорились, что изначальный объем газа, поступающий в Венгрию из России, будет перенаправляться на южное направление, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «Турецкий поток» остается единственным надежным для Венгрии газопроводом.
Ранее глава венгерского МИД сообщил, что страна достигла окончательной договоренности об отсрочке платежей за газ.
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Путин рассказал Эрдогану о диверсии на «Турецком потоке»
Президент России Путин заявил Эрдогану о надежности «Турецкого потока», несмотря на попытки взорвать газопровод
Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил внимание на попытку диверсии на газопроводе «Турецкий поток».
На встрече с Эрдоганом Путин отметил, что именно турецкому президенту удалось осуществить проект создания «Турецкого потока», в результате чего маршрут поставок российского газа в Европу через Турцию сейчас самый надежный, несмотря на то, что его пытались взорвать на территории России, передает ТАСС.
«Но, слава Богу, этого не случилось, и газопровод успешно работает», – подчеркнул Путин.
Напомним, Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ заявил, что совершен целый ряд терактов и попыток в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры России, а также попытка подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток». По словам президента России, диверсию на газопроводе планировали совершить украинские спецслужбы.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия превратит Турцию в газовый хаб.
В Кремле рассказали о разговоре Путина и Эрдогана
Президент России Путин и глава Турции Эрдоган провели переговоры, которые длились около 1,5 часов
Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели переговоры тет-а-тет в рамках саммитов СВМДА и СНГ в Астане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сообщается, что встреча продлилась около 1,5 часов. Песков уточнил, что лидеры говорили тет-а-тет, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля добавил, что Эрдоган позитивно отнесся к предложению Путина о создании в Турции газового хаба. Этот вопрос будет прорабатываться.
Напомним, Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу.
Франция начала поставки газа в Германию в обмен на электроэнергию
Франция начала отправлять в Германию газ в обмен на электроэнергию
Франция начала поставки газа в Германию на фоне энергетического кризиса, газ поставляется через узловой пункт между двумя странами возле населенного пункта Нидергайльбах в федеральной земле Саар, сообщил оператор GRTGaz в Париже.
В сообщении говорится, что Париж проявляет солидарность с немецким соседом, поэтому напрямую поставляет газ. В ходе первого этапа Германия будет каждые сутки получать из Франции 31 гигаватт/час газа. Максимально возможные поставки составляют 100 гигаватт/часов в сутки, сообщает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Поставки газа были вызваны резким сокращением поставок газа из России в Европу, а также в рамках европейской солидарности в сфере энергетической безопасности.
Атомные электростанции Франции в это же время будут получать электроэнергию, чтобы благополучно пережить критические зимние месяцы.
Ранее сообщалось, что правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.
Путин заявил о скором запуске Турцией первого энергоблока АЭС «Аккую»
Президент России Владимир Путин рассказал, когда в Турции запустят первый энергоблок АЭС «Аккую»
Работа по строительству АЭС «Аккую» в Турции идет по плану, Москва и Анкара смогут выполнить договоренности и запустить к юбилею Турции первый энергоблок, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.
Российский лидер добавил, что работа на площадке идет по плану. Трудятся там около 20 тыс. человек. Согласно графику, первый энергоблок станции удастся запустить к столетию Турции.
«Где-то в мае следующего года планируется завезти ядерное топливо, что позволит нам зафиксировать очередной этап нашей совместной работы по этому направлению», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в столицу Казахстана 13 октября. Глава страны выступил на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. А 14 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия».