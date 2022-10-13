Минобороны: При отражении атак ВСУ на трех направлениях уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих

За последние сутки ВСУ совершили атаки на Купянском, Краснолиманском и на Николаево-Криворожском направлениях, благодаря успешным действиям российских сил они были отражены, уничтожено более 220 украинских военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Противник в составе двух ротных тактических групп пытался на Купянском направлении атаковать и Котляровку, и Орлянку в Харьковской области. Однако все атаки были отражены. В итоге потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, а также три танка, четыре боевые машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Также подразделения ВСУ предприняли очередную попытку формирования реки Жеребец на Краснолиманском направлении, для этого они привлекли силы двух батальонных тактических групп. Целью ставилось овладение населенными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики (ЛНР). Но огнем российской артиллерии и авиации противник был рассеян на подступах к реке и был вынужден отступить. В результате уничтожены 60 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, сообщил Конашенков.

Подразделения ВСУ вели наступательные действия на Николаево-Криворожском направлении силами двух батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Костромка, Безводное, Пятихатки и Правдино Херсонской области. В результате отражения атак ликвидированы более 110 украинских военнослужащих

За сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления и 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях в 164 районах. Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районе Васюковки Донецкой народной республики (ДНР), Гуляйполе, Новоалександровка и Новопавловка Запорожской области, а также Солончаки Николаевской области. В районе населенного пункта Червоный Запорожец Днепропетровской области истребительной авиацией ВКС России сбит украинский МиГ-29, а рядом с Порскалевкой Полтавской области сбит Су-27 воздушных сил Украины, перечислили в Минобороны.

Уничтожены 12 беспилотников в районах населенных пунктов Новогригоровка, Ивановка, Новолуганское, Старомлиновка ДНР, Владимировка ЛНР, Кисилевка, Томарино, Таврийское и Чайкино Херсонской области.

Перехвачены 16 снарядов американских систем залпового огня HIMARS и украинских «Ольха» в районах населенных пунктов Троицкое ЛНР, Корсунка, Чернобаевка, Каховка, Новорайск, Антоновка Херсонской области. А в районах населенных пунктов Гусельское ДНР и Новая Каховка Херсонской области сбиты десять американских противорадиолокационных ракет HARM, отчитались в Минобороны.