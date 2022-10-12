|
|
Тбилиси отверг прохождение грузинской таможни груза со взрывчаткой для Крымского моста
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Таможенные границы Грузии не пересекал груз со взрывчатыми веществами, использованными при подрыве Крымского моста, заявил замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, «обвинения на этот счет не являются обоснованными».
Он сказал, что в случае предоставления аргументации начнется следствие, но «(названный) груз не пересекал таможенные границы Грузии».
«Нет никаких обоснований оправдываться», – сказал Георгий Какауридзе, отметивший, что грузинская таможня активно сотрудничает с США и Евросоюзом и регулярно получает благодарности от них в плане хорошей работы.
«Таможенную границу Грузии не пересекали ни вагон, ни грузовая машина со взрывчатыми веществами», – заявил замминистра.
Напомним, в среду ФСБ раскрыла организатора и исполнителей теракта на Крымском мосту.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американские СМИ раскрыли планы Британии по уничтожению Крымского моста
Grayzone: Британская разведка подготовила план по уничтожению Крымского моста ракетами еще весной
|
|
Сотрудники британской разведки весной 2022 года составили план по уничтожению Крымского моста украинскими военными при помощи ракет или подрыва мин, сообщил портал Grayzone со ссылкой на документы, предоставленные анонимным источником.
В публикации Grayzone сообщается, что портал получил презентацию от апреля 2022 года, предназначенную для высших чинов британской разведки, где излагается план подрыва Керченского моста... при участии специально подготовленных украинских солдат, передает РИА «Новости».
Отмечается, что план был составлен по запросу сотрудника разведки Британии и советника генсека НАТО Криса Донелли. Автор документа военный Хью Уорд, в плане описываются стратегии создания угрозы военно-морским силам России.
Уорд предлагал уничтожить мост с помощью ударов крылатыми ракетами по опорам центральной арки моста или подрыва мин, установленных на опоры водолазами или беспилотными подводными аппаратами.
В публикации говорится, что Донелли переслал план бывшему министру обороны Литвы Аудрюсу Буткявичюсу, который мог передать его украинским властям.
Как отмечает портал, он ранее являлся совладельцем компании Bulcommerce KS – посредника в поставках оружия и боеприпасов из Болгарии на Украину. Кроме того, вскрылась связь экс-министра с сотрудником британской внешней разведки MI6 Гайем Спиндлером.
Уорд, с которым связался портал, не отрицает участие в подготовке плана по уничтожению моста, но и не подтверждает его, сославшись на необходимость переговоров с Донелли.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись цистерны железнодорожного состава, следовавшего в Крым. Два автомобильных пролета частично обрушились.
По словам президента России Владимира Путина, за подрывом стоят спецслужбы Украины.
В свою очередь глава СКР Александр Бастрыкин в докладе президенту заявил, что дело о взрыве возбудили по статье «Терроризм». Он добавил, что уже удалось установить подозреваемых, которые готовили теракт. Он уточнил, что авторами взрыва являются спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров показал захваченные у ВСУ американские беспилотники
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал кадры, где его бойцы демонстрируют захваченные в ходе спецоперации на Украине американские БПЛА.
Кадыров отметил, что чеченский ОМОН затрофеил несколько вражеских американских БПЛА. В подписи к видео в своем Telegram-канале глава Чечни указал, что одна из этих «железных туш весом под 100 килограммов пыталась сбросить на позиции российских войск минометный снаряд».
«Наши охотники сработали на опережение – обнаружили квадрокоптер и сбили его», – написал Кадыров.
Ранее Минобороны опубликовало кадры с бронетехникой, захваченной российскими десантниками в ходе СВО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Судья Арбитражного суда Москвы погиб при взрыве на Крымском мосту
ТАСС: При взрыве на Крымском мосту погиб судья Арбитражного суда Москва Сергей Маслов
Количество погибших в результате взрыва на Крымском мосту выросло до четырех человек, среди них судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, сообщил представитель экстренных служб.
Как сообщил источник ТАСС, количество погибших в результате взрыва на Крымском мосту выросло до четырех. Среди погибших оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов. По словам источника, продолжается опознание тел погибших.
Ранее в пресс-службе СК сообщали, что три человека погибли в результате взрыва на Крымском мосту, из воды подняли тела женщины и мужчины.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись цистерны железнодорожного состава, следовавшего в Крым. Два автомобильных пролета частично обрушились.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев: Столтенберг подтвердил участие НАТО в войне против России
Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Столтенберга о том, что победа России на Украине будет поражением НАТО
|
|
Поставки Киеву нового вооружения приведут к эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны – поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности», – написал он в своем Telegram-канале.
«Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги», – добавил он.
Медведев также отметил, что тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса – прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны. «Как говорится – не от большого ума, но от чистого сердца. Честный норвежский парень наконец-то признал это», – указал он.
Напомним, американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.
Во вторник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что если Россия одержит победу в конфликте на Украине, то это можно будет расценивать как поражение НАТО, этого нельзя допустить.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Командир отряда ДНР: Запад поставляет оружие на Украину в пассажирских поездах
Командир ДНР Авидзба рассказал подробности доставки оружия Украине
Вооружение на территорию Украины попадает в пассажирских поездах, которые следуют из Польши, рассказал Герой ДНР полевой командир Ахра Авидзба.
По его словам, ударить по Польше нельзя, хотя везут оружие с территории республики. Вагоны цепляют к гражданскому составу. Примерно по два-три вагона, передает РИА «Новости» его слова, сказанные в эфире Первого канала.
Авидзба является участником боевых действий на востоке Украины с 2014 года. Он стал создателем интернационального отряда «Пятнашка» и его первым командиром. Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, в районе Дебальцева и в донецком аэропорту.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военный эксперт назвал слабые места переданных Украине комплексов ПВО NASAMS
Военный эксперт Кашин: Американские комплексы ПВО NASAMS бессильны против «Искандеров»
|
|
Американские зенитно-ракетные комплексы NASAMS способны помочь Киеву решать локальные задачи, но надежно прикрыть ими всю территорию Украины не получится, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Во вторник в США назвали сроки поставок Киеву первых двух комплексов ПВО NASAMS.
«Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS могли бы существенно ослабить удар по одному из городов, сбив некоторую часть российских крылатых ракет и ударных дронов. В то же время этот комплекс совершенно неэффективен против баллистических целей», – считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Можно предположить, что если бы Россия имела информацию о том, что тот или иной объект прикрыт комплексами NASAMS, она пыталась бы использовать для его поражения ракеты типа «Искандер», против которых NASAMS не может действовать эффективно», – добавил эксперт.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил во вторник, что в самом ближайшем будущем Вашингтон предоставит Украине первые два комплекса NASAMS. Какой будет комплектация этой поставки, чиновник не уточнил.
Полная батарея NASAMS состоит из четырех огневых единиц, каждая из которых включает в себя три ракетные пусковые установки из шести ракет AIM-120 AMRAAM, одну радиолокационную станцию AN / MPQ-64F1 Improved Sentinel, одну машину центра распределения огня и одну машину с электронно-оптической камерой (MSP500). NASAMS относится к системам ПВО средней дальности, предназначенным для обнаружения и уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обычно они используются для защиты ключевых стратегических объектов или гражданского населения.
Ракеты AIM-120 AMRAAM оборудованы активной радиолокационной головкой самонаведения и в зависимости от модификации могут сбивать цели в радиусе от 20 до 40 километров. Если их использовать для стрельбы с самолета, для чего они были предназначены изначально, то дальность поражения возрастает до 180 километров. «Пусковые установки NASAMS автономны, их можно распределить и прикрыть значительную по площади зону – населенный пункт, военно-воздушную базу, ТЭЦ. Но поскольку удары России охватывают всю территорию Украины, то эффект от двух комплексов, будь они на вооружении Украины уже сейчас, скорее всего, был бы локальным», – предположил Кашин.
Стоимость одного взвода NASAMS – 23 млн долларов, а каждой ракеты AIM-120 AMRAAM – более 1,2 млн долларов. Таким образом, использовать это средство ПВО против ударных дронов «Герань-2», с помощью которых Россия все чаще наносит удары вглубь украинской территории, будет разорительно, добавляет военный эксперт. По словам собеседника, Вооруженные силы Украины маневрируют имеющимися системами противовоздушной обороной между линией фронта и городами в тылу. «Но в качестве одной из причин массового поражения украинских целей зачастую называлось то, что украинцы сконцентрировали значительную часть зенитных ракетных комплексов в районе городов Кременная и Сватово», – отметил Кашин.
«ВСУ могут разместить комплексы NASAMS в тылу, где готовится личный состав, прикрыть крупные логистические узлы на западе страны. То есть такие точки, куда «Искандер» не долетит. Это принесет реальный эффект. Если присутствие ПВО NASAMS обнаружится где-то ближе к линии фронта, то российское командование сделает ставку на поражение в этом районе целей оперативно-тактическими ракетами, артиллерией и другими средствами, против которых NASAMS неэффективен», – подытожил собеседник.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сенатор Климов: Организатор теракта на Крымском мосту глава ГУР МО Украины Буданов должен быть ликвидирован
|
|
Тот факт, что оружие для совершения теракта на Крымском мосту было отправлено из порта Одессы, является грубейшим нарушением «зерновой сделки», а глава ГУР МО Украины Буданов после организации такого теракта должен быть ликвидирован. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов, комментируя подробности организации теракта, опубликованные ФСБ.
«Сенаторы не принимают решений о том, какое наказание должны понести виновные в преступлениях. Но мое личное мнение, что не только глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, но и другие лица, принимающие преступные решения, должны быть ликвидированы. Повторюсь, это мое личное мнение. Лучшим исходом для этих людей будет попадание живыми в наш следственный изолятор», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Также необходимо установить, каким образом грузовик с взрывчаткой сперва прошел КПП «Верхний Ларс», а затем прошел досмотр перед въездом на Крымский мост. Это была халатность или коррупция? Вопросов крайне много, но сейчас необходимо придерживаться определенного порядка расследования и не делать поспешных заявлений», – отметил Климов.
«Вместе с тем мы видим грубейшее нарушение «зерновой сделки». Тот факт, что из Одессы вышел груз военного назначения, направленный против Российской Федерации, это очевидное нарушение соглашения», – заявил он.
«Вместе с тем нарушением «зерновой сделки» также является то, что большая часть зерна с Украины направляется не в бедные страны, а в богатые. Также Запад не разблокировал наши возможности по транспортировке зерна, хотя мы об этом договаривались. Поэтому я не вижу ни одного основания для продления сделки», – убежден собеседник.
Ранее в Федеральной службе безопасности России сообщили, что теракт на Крымском мосту организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов. Кроме того, ФСБ задержала восьмерых соучастников подготовки теракта, в том числе пятерых граждан России.
В сообщении говорится, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 тыс. 770 килограммов. В начале августа груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе.
В Россию взрывное устройство попало на грузинском грузовом автомобиле DAF 4 октября через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а 6 октября груз был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.
По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека. Кроме того, ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе и на транспортном терминале в Брянске.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе
|
|
Федеральная служба безопасности России пресекла подготовку украинскими спецслужбами диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. В ФСБ сообщили о задержании гражданина Украины 1972 года рождения, у него изъяты два ПЗРК «Игла».
По оперативным данным, задержанный по заданию Службы безопасности Украины в оборудованном в автомобиле тайнике перевез в Россию из Киева транзитом через Эстонию ПЗРК «Игла» для подготовки терактов, а также подобрал место их хранения, передает РИА «Новости».
В ФСБ отметили, что фигурант раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием. У него изъяты два ПЗРК «Игла» и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.
Уголовное дело пока возбуждено по одной статье – о незаконном приобретении и хранении оружия организованной группой (ч. 4 ст. 222 УК РФ), в рамках которого «документируется его причастность к иным противоправным действиям».
Кроме того, ФСБ предотвратила теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске. Оперативники задержали гражданина Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мэр Львова: На восстановление электроснабжения города нужны месяцы
Мэр Львова Садовый: В результате удара в городе выведены из строя четыре электроподстанции
В результате массированного удара во Львовской области из строя выведены четыре электроподстанции, в городе проблемы со стабильным электроснабжением, сообщил мэр Андрей Садовый.
В своем Telegram-канале Садовый написал, что энергетики делают все возможное, чтобы выйти из кризисной ситуации, но на восстановление электроснабжения уйдут месяцы. Также он призвал население какое-то время ограничить использование электроэнергии.
Накануне ВС России нанесли мощный ракетный удар по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Столтенберг: Победа России на Украине станет поражением НАТО
Генсек НАТО заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением для альянса и сделает мир более опасным
Если Россия одержит победу в конфликте на Украине, то это можно будет расценивать как поражение НАТО, этого нельзя допустить, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, необходимо, чтобы победила Украина. Поскольку при победе России мир станет более опасным и уязвимым перед российской агрессией, передает ТАСС.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО должно быть готово к долгой войне на Украине. «Мы должны быть готовы к долгой войне и оказанию поддержки Украине», – добавил он.
Напомним, Столтенберг назвал российские удары по Украине «ужасающими и неизбирательными атаками» на гражданскую инфраструктуру.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские военные заявили о готовности наступать в Запорожской области
Военные российского Южного военного округа оборудовали линии обороны в Запорожской области и приготовились идти в наступление, ожидают приказа, рассказал один из бойцов на первой линии соприкосновения на отрезке фронта между городами Пологи и Орехов.
По его словам, ВСУ прощупывают российских военных на слабые точки в обороне, пытаются зайти и прорваться, однако российские ребята очень сильны духом. В данный момент у военных имеются уголь, дрова и буржуйки, выкопаны блиндажи. Практически на все 100% готовы идти в наступление, ребята уже устали сидеть на месте, передает РИА «Новости».
Кроме того, военный добавил, что ВСУ беспокоят практически каждый день, пытаются устраивать вылазки и провокации, используют мины 120-го и более крупного калибров.
Ранее Минобороны рассказало об отбитых атаках ВСУ на четырех направлениях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Страны G7 не предложили конкретных шагов по поставкам оружия Украине
Лидеры стран «Большой семерки» на внеочередном заседании не стали обсуждать в этом формате поставки вооружений Киеву
На внеочередном заседании стран «Большой семерки», которое после ударов по Украине запросил президент Владимир Зеленский, не станут обсуждать дополнительные поставки оружия Киеву.
Онлайн-встреча G7 проходит на уровне глав государств и правительств. Зеленский подключится к конференции в качестве гостя, передает РИА «Новости».
В правительстве Германии подчеркнули, что на конференции вряд ли будут обсуждать поставки оружия Украине, поскольку для этого существует, например, «формат Рамштайна», в котором принимают участие не только страны «Семерки».
Участники на саммите в первую очередь будут обсуждать «вопрос последствий недавней эскалации на Украине», темы энергетики и связанные с этим вопросы цен.
Между тем глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину, чтобы она «могла продолжать защищаться и освобождать территорию».
Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала как можно скорее созвать экстренный саммит стран-членов НАТО после ракетных ударов России на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США назвали сроки поставок Киеву комплексов ПВО NASAMS
Белый дом сообщил о поставках Киеву двух комплексов ПВО NASAMS в ближайшее время
Американские власти планирует предоставить Украине первые два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS в самом ближайшем будущем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что США усердно работают над тем, чтобы передать Украине первые два комплекса NASAMS. По его словам, они сделают это в самом ближайшем будущем, передает ТАСС.
Он также добавил, что США продолжат обсуждать с Украиной возможность поставки ей «дополнительных средств ПВО», но информации об этом пока нет.
Ранее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.
В августе Пентагон заключил контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 млн долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS «в следующие несколько месяцев».
NASAMS – передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия.
Зеленский потребовал от G7 отправить наблюдателей на границу с Белоруссией
На саммите G7 Владимир Зеленский призвал отправить международную миссию на границу Украины и Белоруссии
|
|
Украина не планировала и не планирует никаких военных действий против Белоруссии, необходима поддержка на уровне G7 для отправки международных наблюдателей на украино-белорусскую границу, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, страны «Большой семерки» просто обязаны отправить международную миссию на границу с Белоруссией. Вместе с тем он заявил, что Украина не планировала и не планирует военных мероприятий против Белоруссии, нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности, передает РИА «Новости».
«Чтобы полностью снять <…> те нарративы, которые звучат от [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, чтобы снять даже предположение о какой-либо угрозе якобы от нас, мы предлагаем свое решение. На границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью», – приводит ТАСС слова Зеленского.
Ранее президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о создании совместной региональной группировки войск России и Белоруссии.
Белоруссия повысила готовность сил и средств пограничной службы на границе, система ПВО находится в постоянной готовности в условиях наращивания поставок Киеву вооружений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Депутат Гурулев рассказал о крупном заказе на модернизацию танков Т-62 для армии
Депутат Гурулев: Завод в Забайкалье получил крупный заказ на модернизацию танков Т-62
|
|
Депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал о визите на 103-й бронетанковый ремонтный завод в поселке Атамановка Читинского района Забайкальского края. По его словам, завод полностью обеспечен заказами на ближайшие три года.
Заказы, по словам Гурулева, еще «надо переварить». «Сделать 800 танков за это время – крайне крупный заказ, не считая остального», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Гурулев рассказал, что предприятие работает в две смены, готово работать в три, «в этом надо помочь». Он отметил, что по-другому пока и не получится, работы много. Депутат констатировал, что мобилизована вся промышленность, потому что завод не может работать один – нужны поставщики, комплектующие запасных частей, «это со всей России идет».
Танки не просто ремонтируются, а модернизируются, отметил депутат. Так, по его словам, танки Т-62 будут оснащаться современными тепловизорами, ночными прицелами, будет капитально усиливаться защита, навесная броня, защита против «джавелинов», кормовая защита от гранатометов. С модернизированной машиной можно будет достойно себя проявлять на поле боя, «потому что воевать нам еще долго», пишет Гурулев.
«Для меня это вообще родное место, потому что я тут малым еще бывал постоянно, когда отец был замкомандира Брежневского полка по вооружению. Тогда завод работал постоянно, в то время знаменитый Константин Проскуряков был директором. Поэтому вдвойне приятно, что много заказов, идет обновление производственной базы, закупаются новые станки, хотя вполне нормально функционируют и станки производства 30-х годов. Я думаю, у завода не просто хорошая перспектива, это один из локомотивов промышленности Забайкальского края на ближайшие 10-20 лет», – подчеркнул парламентарий.
Кроме того, депутат нижней палаты российского парламента встретился с сотрудниками завода. «Недолго пообщались, нет смысла сильно людей от дела отвлекать. Отрадно, что люди работают, много молодежи, а это дорогого стоит. Зарплаты тоже тут платят вполне достойные», – отметил он.
Гурулев отметил, что в плане работы подобных предприятий президентом решения приняты все, правительством тоже. На заводе нет вообще, в принципе, проблемы финансового характера, все необходимое для производства на заводе есть, подчеркнул он. Результатом станет нормальное обеспечение наших воинов на поле боя, заключил депутат.
Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что новая партия истребителей Су-57 поступит в Воздушно-космические силы в ближайшее время, темпы их производства будут увеличены.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД