ФАС предписала МТС снизить тарифы из-за необоснованного повышения цен

ФАС: В МТС необоснованно повысили стоимость услуг для абонентов более чем на 20%

Федеральная антимонопольная служба признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства: оператор связи необоснованно повысил стоимость услуг для абонентов – более чем на 20% в этом году при инфляции в 10,5%, ведомство предписало компании снизить тарифы до экономически обоснованного уровня, а размер штрафа определит в ходе административного расследования, сообщила ФАС.

По данным ФАС, МТС в январе 2022 года повысил стоимость услуг сотовой связи в среднем на 9,5%, объяснив это ростом затрат, но подтверждения роста расходов не представил, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. В августе, сентябре и октябре компания также повышала цены для разных тарифных планов. По данным ФАС, общее повышение тарифов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%.

В ФАС сделали вывод, что повышение тарифов нарушает интересы потребителей. Служба выдала МТС предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках произошедших повышений.

Уточняется, что размер штрафа для компании «будет определен в ходе административного расследования».

В МТС сообщили, что пока не получили официальное предписание ФАС, передает ТАСС. Сотовый оператор сообщил, что при корректировке тарифов учитывался рост затрат на обслуживание телеком-инфраструктуры, превышающий рост доходов. Компания пообещала изучить доводы ФАС после получения официального текста решения.

Ранее Минцифры порекомендовало сотовым операторам сократить объемы трафика для абонентов, поскольку в условиях сокращения доступности иностранного оборудования это позволит обеспечить равномерную нагрузку на Сеть.