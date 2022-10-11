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Американист опроверг выводы американских СМИ о ракетных ударах России по Украине
Эксперт Дробницкий указал на ошибки американских СМИ в оценке российских ракетных ударов по Украине
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Мнение сингапурских экспертов New York Times о том, что для ударов по Украине Россия использовала старые советские ракеты, не нашли поддержки серьезных аналитиков, заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее эксперты из Сингапура заявили газете New York Times, что у армии России якобы почти не осталось современных ракет.
«Странно, почему собеседники NYT сделали такие заключения по итогам ракетных атак российских ВС РФ, ведь ни в Госдепе, ни в Пентагоне не делали таких выводов. И почему издание опросило экспертов из Сингапура, а не специалистов из стран НАТО? Возможно, причина в том, что серьезные аналитики не стали бы давать столь категоричные ответы, которые понадобились авторам заметки», – уверен американист Дмитрий Дробницкий.
В первые часы после удара западные медиа усиленно развивали мысль о том, что воздушные удары были неизбирательны и наносились в час пик якобы с целью привести к как можно большему количеству жертв. «При этом сами украинские власти сообщили о гибели 19 человек. И это после удара сотней ракет. Этот факт вынудил западное сообщество признать, что применялись все-таки не «устаревшие советские», а современные высокоточные ракеты, и что целью была именно энергетическая инфраструктура», – подчеркнул Дробницкий.
Собеседник добавил: для ударов по скоплению живой силы противника есть другие виды вооружения, а высокоточные ракеты используются для точечных атак по конкретным объектам. «В общем, никто в серьезных медиа так и не подхватил тезис: «И ракеты-то у них ржавые, советские». Ну кроме этих двух сингапурцев», – указал эксперт.
Накануне утром российская армия нанесла удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области. Также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Сумской, Ровенской и Полтавской областях. Главной мишенью стали основные ТЭС и ТЭЦ, а также подстанции с уровнем напряжения 330кВ.
Как сообщил позднее президент Владимир Путин, применялось высокоточное оружие. Он подчеркнул, что данный шаг стал ответной мерой после ряда терактов со стороны киевского режима, в частности диверсии на Крымском мосту.
При этом издание New York Times выступило с утверждением, будто российские атаки были проведены с использованием «устаревших, неуправляемых и неточных» ракет, в том числе выпущенных еще в Советском Союзе. Газета опирается при этом на мнение двух сингапурских экспертов – старшего научного сотрудника Института ISEAS Яна Стори и главного военного аналитика компании Janes Ридзвана Рахмата.
«Российские атаки, в результате которых в понедельник по всей Украине погибли по меньшей мере 19 человек, были смертельными и масштабными, но не настолько разрушительными, насколько могли бы быть в контексте войны. Украинские, западные и российские аналитики считают, что эти атаки свидетельствуют о том, что у России заканчивается самое современное оружие», – говорится в заметке.
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Минобороны сообщило о продолжении массированного удара по объектам энергетики Украины
Минобороны сообщило о продолжении массированного удара высокоточным оружием по объектам энергетики Украины
ВС России продолжили наносить массированные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам системы энергетики и военного управления Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Все назначенные объекты поражены, цель полностью достигнута, отчитался Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее во вторник стало известно о взрывах, прогремевших в Кривом Роге, Николаевской и Запорожской областях. Утром украинское издание «Страна.ua» сообщила, что воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, она в том числе слышна и в Киеве.
Накануне ВС России нанесли мощный ракетный удар по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.
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Разведка ЛНР заявила об упаднических настроениях в ВСУ после российских ракетных ударов
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Разведчики фиксируют массовые упаднические настроения в рядах ВСУ
Разведка ЛНР фиксирует массовые упаднические настроения среди украинских военнослужащих в зоне боевых действий после нанесенных в понедельник ударов по критической инфраструктуре Украины, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По словам Марочко, разведчики фиксируют массовые упаднические настроения в рядах ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения, связывают с ракетными ударами ВС России, передает ТАСС.
По его словам, у всех украинских военных есть родственники, живущие в западных и центральных областях Украины, и сейчас к ним пришло осознание отсутствия тыла.
Напомним, в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что 10 октября ВС России был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.
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Командир спецназа «Ахмат» заявил о ликвидации более 50% состава ВСУ
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Вооруженные силы Украины потеряли более 50% личного состава
Украинская армия потеряла более 50% личного состава и техники, сообщил секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецподразделений «Ахмат» Апты Алаудинов в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Алаудинова, ВСУ уже потеряли более 50% личного состава и техники. Командир спецназа «Ахмат» выразил мнение, что дальше противник будет вынужден отходить с тех участков, которые были им заняты за последний период времени, передает РИА «Новости».
Ранее секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат» на луганском направлении в зоне специальной военной операции, оценил ежедневные потери украинских вооруженных сил по всей линии фронта более чем в 1 тысячу человек.
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Власти Винницкой области Украины заявили об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС
Дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области Украины, сообщил глава региона Сергей Борзов.
По его словам, все службы работают, передает РИА «Новости».
Ранее Путин проинформировал Совбез о расследовании ЧП на Крымском мосту, назвав его терактом.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета Безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Зампред правительства Марат Хуснуллин сообщил, что повреждения опор Крымского моста планируется устранить до конца недели.
КГБ Белоруссии назвал сроки перелома в спецоперации на Украине
Председатель КГБ Белоруссии Тертель: Перелом в спецоперации на Украине может наступить в ноябре-феврале
Переломный момент в спецоперации на Украине может наступить в ноябре–феврале, заявил председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель, информируя о складывающейся военно-политической обстановке в стране и за рубежом.
По его словам, если Россия качественно проведет мобилизацию и обеспечит свою армию передовым оружием, то спецоперация вступит в решающую фазу. По оценке Тертеля, в период ноября 2022 года до февраля 2023-го наступит переломный момент, передает ТАСС.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что разведка ЛНР фиксирует массовые упаднические настроения среди украинских военнослужащих в зоне боевых действий.
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Взрывы прогремели в Одесской и Винницкой областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Винницкой областях
Во вторник утром приходят сообщения от украинских СМИ о взрывах в Одесской и Винницкой областях.
Глава Винницкого региона Сергей Борзов в своем Telegram-канале подтвердил, что на территории области фиксируются взрывы, работают все службы.
Ранее Борзов заявлял, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области Украины.
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Стало известно о взрывах в Кривом Роге, Николаевской и Запорожской областях
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Украинские СМИ сообщают о взрывах на малой родине Зеленского в Кривом Роге, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской и в Николаевской областях, где, по предварительным данным, работает ПВО.
Агентство УНИАН сообщило о взрывах в Николаевской области, которые, по мнению издания, вызваны работой ПВО, передает РИА «Новости».
Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Запорожской области. Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух сообщил, что ракетами были атакованы инфраструктурные объекты. Также издание сообщило о взрывах в Кривом Роге. По сообщению издания, воздушная тревога во второй раз за день объявлена во всех областях Украины.
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что в Днепропетровской области работает ПВО.
Ранее во вторник «Страна.ua» сообщила, что воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, она в том числе слышна и в Киеве.
Напомним, в понедельник ВС России также нанесли ракетный удар по объектам систем связи, управления и энергетики Украины.
Комиссариат Москвы назвал наиболее востребованные при мобилизации военные специальности
Мотострелки наиболее востребованы во время проведения набора граждан с военно-учетными специальностями в рамках частичной мобилизации в Москве, заявил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.
По его словам, в столице России набирают граждан с военно-учетными специальностями, необходимыми для эффективного решения задач мобилизации, передает ТАСС.
Локтев рассказал, что в число самых популярных специальностей входят мотострелки, специалисты береговых войск ВМФ, железнодорожных и инженерных подразделений, связисты, артиллеристы и ракетчики.
Ранее президент России Владимир Путин также отметил, что в процессе мобилизации возникает хаос, главам регионов необходимо постоянно держать под контролем вопросы соблюдения законов.
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Рогов заявил о возможности быстрого освобождения занятых ВСУ позиций
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Наступление ВСУ может быть приурочено к 14 октября
Освобождение занятых на сегодня украинскими боевиками позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем кажется многим, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, наступление ВСУ может быть приурочено к 14 октября, которое Украина считает днями защитника страны и создания УПА* (экстремистская организация, запрещена в России). Рогов отметил, что время поджимает противника, мечтающего исполнить свой план до прихода дождей и холодов, передает РИА «Новости».
По его словам, жители Запорожской области готовы защищать свой край, а 14 октября будут праздновать День освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, День запорожского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы.
Рогов призвал ВСУ не тешить себя иллюзиями и заявил, что освобождение занятых ВСУ территорий может произойти гораздо быстрее, чем некоторым может казаться.
Ранее Рогов рассказал о стремящихся приехать в Запорожье добровольцах из Северной Кореи.
Париж предостерег Европу от доминирования американского газа
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил Европу об опасности в условиях доминирования американского газа
Европе нельзя попадать под американское «господство», поскольку она все больше и больше становится зависимой от американского СПГ, выразил мнение министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
По информации издания, Париж стремится не допустить, чтобы конфликт на Украине привел к американскому экономическому господству, таким образом обвинив США в резком росте цен на СПГ, которые воспользовались ситуацией на Украине.
По словам Ле Мэра, Париж не согласится на те условия, в которых США продает свой СПГ в четыре раза дороже, чем он продает его своим компаниям.
Министр призвал уравновесить экономические отношения по энергетическому вопросу.
Тем временем европейской экономике уже напророчили «возвращение в Средневековье».
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Минобороны рассказало об отбитых атаках ВСУ на четырех направлениях
Представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские войска отбили атаки ВСУ на четырех направлениях
Противник в составе двух рот предпринял безуспешную попытку атаки позиций российских войск на Купянском направлении – в направлении населенных пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В итоге активных действий российских войск атакующие были отброшены на исходные позиции. В результате уничтожены до 40 украинских военнослужащих, а также четыре боевые бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
ВСУ также в составе двух ротных тактических групп пытались на Краснолиманском направлении в очередной раз форсировать реку Жеребец (возле населенных пунктов Райгородки и Нововодяное ЛНР). Но упреждающим огнем обе наводимые переправы были разрушены. В итоге уничтожено порядка 20 украинских военнослужащих, а также четыре пикапа. На помощь к ним выдвинулась рота 66-й механизированной бригады ВСУ, которая, впрочем, попала на минное поле, где часть военной техники и подорвалась, а личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Ликвидированы не менее 80 украинских военнослужащих, восемь бронемашин, отчитались в Минобороны.
На Запорожском направлении противник проводил контратаки силами трех ротных тактических групп в районах населенных пунктов Новомайорское, Никольское, и Степное Донецкой народной республики (ДНР). Были уничтожены более 30 бойцов ВСУ, а также танк и три бронемашины.
ВСУ на протяжении дня пытались вести наступательные действия на Николаево-Криворожском направлении силами двух батальонных тактических групп – в направлении Пятихатки, сел Брускинское, Борозенское, Ищенка Херсонской области, а также населенного пункта Петровское Николаевской области. Действиями российских войск при поддержке артиллерии наступающие были рассеяны и отброшены. Ликвидированы порядка 150 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь бронемашин, перечислили в Минобороны.
В районе населенного пункта Новое ДНР поражен пункт управления 66-й механизированной бригады ВСУ и 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах.
В районах Днепропетровска и Павлограда Днепропетровской области уничтожены две базы хранения топлива украинской военной техники.
«В районе населенного пункта Предтечино ДНР уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня HIMARS. В районе населенного пункта Марьянское Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины», – сообщил Конашенков.
Ранее Конашенков сообщил о продолжении массированного удара ВС РФ по объектам энергетики Украины.
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Кадыров показал захваченные у ВСУ американские беспилотники
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал кадры, где его бойцы демонстрируют захваченные в ходе спецоперации на Украине американские БПЛА.
Кадыров отметил, что чеченский ОМОН затрофеил несколько вражеских американских БПЛА. В подписи к видео в своем Telegram-канале глава Чечни указал, что одна из этих «железных туш весом под 100 килограммов пыталась сбросить на позиции российских войск минометный снаряд».
«Наши охотники сработали на опережение – обнаружили квадрокоптер и сбили его», – написал Кадыров.
Ранее Минобороны опубликовало кадры с бронетехникой, захваченной российскими десантниками в ходе СВО.
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Взрывы раздались во Львове
Взрывы раздались во Львове на западе Украины, подтверждены проблемы с электроэнергией
На западе Украины во Львове раздаются взрывы, в городе есть проблемы с электроэнергией, сообщил мэр города Андрей Садовой.
Он написал в Telegram-канале, что подтверждены проблемы с электроэнергией.
Напомним, в понедельник утром были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
Тем не менее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
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Небензя: Странам ООН не дали свободно высказаться по референдумам
Постпред России при ООН Небензя заявил о попытке лишить страны свободно высказаться при голосовании в ГА по референдумам
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил решение Генеральной Ассамблеи всемирной организации не проводить тайное голосование по резолюции о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях попыткой украсть у стран право свободно высказать свою точку зрения.
Как объявил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Короши, ГА будет принимать решение по резолюции путем явного голосования. В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя назвал это голосование возмутительным мошенничеством, в котором председатель ГА сыграл ключевую роль, поскольку Москве не дали слова по порядку ведения заседания. Он также заявил, что у входящих в ООН стран пытаются украсть право свободно высказывать точку зрения, передает РИА «Новости».
Небензя предложил приостановить действие статьи 87 правил процедуры ГА, чтобы провести секретное голосование по западному проекту резолюции. Постпред призвал сделать это незамедлительно и до проведения дебатов, но председатель Генассамблеи отказал в этом.
Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала «бутафорской» проект резолюции США по референдумам на освобожденных территориях. Москва также раскритиковала позицию секретариата ООН по референдумам и Украине.
В сентябре постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет президента Украины Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.
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Володин поставил Зеленского в один ряд с бен Ладеном
Спикер Госдумы Володин поставил президента Украины Зеленского в один ряд с международным террористом бен Ладеном
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил допускающего теракты президента Украины Владимира Зеленского с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами.
По словам Володина, киевский режим давно стал террористическим. Это подтверждают и регулярные обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций – Запорожской и Курской, и убийства общественных деятелей на территории Украины и России, а также взрыв на Крымском мосту, написал он в своем Telegram-канале.
Володин добавил, что Зеленский своими действиями давно поставил себя в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами. А западные политики, которые оказывают поддержку его режиму, по факту спонсируют терроризм, считает Володин.
Ранее телеканал NBC сообщил, что США отложили требование Украины на поставку ракет большей дальности из-за возможности опасной реакции России.
Напомним, директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что поставки Западом Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения станут для России красной линией.
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