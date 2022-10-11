Американист опроверг выводы американских СМИ о ракетных ударах России по Украине

Эксперт Дробницкий указал на ошибки американских СМИ в оценке российских ракетных ударов по Украине

Мнение сингапурских экспертов New York Times о том, что для ударов по Украине Россия использовала старые советские ракеты, не нашли поддержки серьезных аналитиков, заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее эксперты из Сингапура заявили газете New York Times, что у армии России якобы почти не осталось современных ракет.

«Странно, почему собеседники NYT сделали такие заключения по итогам ракетных атак российских ВС РФ, ведь ни в Госдепе, ни в Пентагоне не делали таких выводов. И почему издание опросило экспертов из Сингапура, а не специалистов из стран НАТО? Возможно, причина в том, что серьезные аналитики не стали бы давать столь категоричные ответы, которые понадобились авторам заметки», – уверен американист Дмитрий Дробницкий.

В первые часы после удара западные медиа усиленно развивали мысль о том, что воздушные удары были неизбирательны и наносились в час пик якобы с целью привести к как можно большему количеству жертв. «При этом сами украинские власти сообщили о гибели 19 человек. И это после удара сотней ракет. Этот факт вынудил западное сообщество признать, что применялись все-таки не «устаревшие советские», а современные высокоточные ракеты, и что целью была именно энергетическая инфраструктура», – подчеркнул Дробницкий.

Собеседник добавил: для ударов по скоплению живой силы противника есть другие виды вооружения, а высокоточные ракеты используются для точечных атак по конкретным объектам. «В общем, никто в серьезных медиа так и не подхватил тезис: «И ракеты-то у них ржавые, советские». Ну кроме этих двух сингапурцев», – указал эксперт.

Накануне утром российская армия нанесла удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области. Также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Сумской, Ровенской и Полтавской областях. Главной мишенью стали основные ТЭС и ТЭЦ, а также подстанции с уровнем напряжения 330кВ.

Как сообщил позднее президент Владимир Путин, применялось высокоточное оружие. Он подчеркнул, что данный шаг стал ответной мерой после ряда терактов со стороны киевского режима, в частности диверсии на Крымском мосту.

При этом издание New York Times выступило с утверждением, будто российские атаки были проведены с использованием «устаревших, неуправляемых и неточных» ракет, в том числе выпущенных еще в Советском Союзе. Газета опирается при этом на мнение двух сингапурских экспертов – старшего научного сотрудника Института ISEAS Яна Стори и главного военного аналитика компании Janes Ридзвана Рахмата.

«Российские атаки, в результате которых в понедельник по всей Украине погибли по меньшей мере 19 человек, были смертельными и масштабными, но не настолько разрушительными, насколько могли бы быть в контексте войны. Украинские, западные и российские аналитики считают, что эти атаки свидетельствуют о том, что у России заканчивается самое современное оружие», – говорится в заметке.

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