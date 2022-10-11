Путин заявил о надежде на снижение опасной риторики вокруг атомной деятельности

Президент России Владимир Путин видит опасную политизацию вокруг атомной деятельности

Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил об опасной политизации в сфере атомной деятельности и призвал к снижению такой риторики.

«Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишне опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью», – сказал глава государства на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает ТАСС.

Путин добавил, что «мы очень рассчитываем на то, что и благодаря вашим усилиям нам удастся всю эту риторику на этот счет снижать и превратить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности, сотрудничества, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой арене».

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что Гросси во время предстоящих поездок в Киев и Москву проведет консультации в связи с указом президента России Владимира Путина о переходе Запорожской АЭС в федеральную собственность.

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