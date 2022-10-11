Разведка ЛНР заявила об упаднических настроениях в ВСУ после ударов

Зеленский обратился к жителям Украины спустя два с половиной часа после взрывов

Президент Украины Зеленский спустя два с половиной часа записал видеообращение в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение из двора своего офиса в Киеве спустя два с половиной часа после начала ударов по Украине.

Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале. Записано оно во дворе офиса Зеленского на улице Банковой. Зеленский заявил, что утро выдалось тяжелым, и десятки ракет, а также иранские «шахиды» уничтожают энергообъекты по всей стране.

«Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему», – сказал Зеленский в своем видеообращении, передает РИА «Новости».

Между тем украинский «5 канал» сообщил о взрывах в родном городе Зеленского – Кривом Роге.

По данным специализированного украинского портала «Укррудпром», в Киеве также повреждено здание бизнес-центра 101 Tower, где расположен офис группы ДТЭК Ахметова, на нескольких этажах здания выбито остекление, передает ТАСС.

Бизнес-центр занимает площадь более 61 тыс. кв. метров, введен в эксплуатацию в конце 2011 года.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.

Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.

После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.

В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.

Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.

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