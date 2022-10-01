Британцев возмутили угрозы Трасс в адрес Путина

Пользователей Twitter возмутило заявление премьера-министра Великобритании Лиз Трасс о готовности ввести против России новые санкции после вхождения в ее состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, они призвали уделить внимание внутренним проблемам страны.

По словам Трасс, Британия, не колеблясь, предпримет дальнейшие меры, в их числе введение новых санкций, чтобы парализовать «военную машину (президента России) Владимира Путина». Кроме того, премьер отмечает, что Великобритания никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе России.

Пользователи соцсетей сочли подобные слова неуместными, призвав прекратить тратить деньги на Украину и уделить большее внимание внутренним проблемам страны, передает РИА «Новости».

«Вы не озвучиваете мнение большинства и уж точно не представляете мои интересы. Почему бы не спросить британцев, в каком направлении мы хотим двигаться? Вы поддерживали незаконный украинский режим в течение восьми лет, а теперь подвергаете нас опасности. < ...> С меня хватит!», –написал один из комментаторов.

«Ее слова можно расшифровать примерно так: правительство без колебаний потратит наши деньги на оружие и другие вещи, пока мы испытываем трудности», – посетовал еще один пользователь.

«Почему бы не сделать что-нибудь для британцев и не прекратить отправлять деньги на Украину?» – возмутился другой комментатор.

«Ваши санкции против России больше вредят Британии. Вы должны были попытаться заключить мирное соглашение, но с самого начала пошли на эскалацию, заявив, что поддерживаете британских граждан, кто решил поучаствовать в боевых действиях на Украине», – отметил один из юзеров.

«Лиз, санкции не оказали никакого эффекта. Почему бы вместо них не попытаться поговорить? Кстати, я думаю, тебе нужно оставить свой пост», – предложил читатель.

«Каждый ваш твит посвящен Украине. Значит ли это, что вы работаете на нее?» – задался вопросом другой.

«Поставь на первое место Британию, а не Украину. НАТО и США используют ее для ведения опосредованной войны с Россией. Я не помню, чтобы власти интересовались моим мнением по поводу этого», – заявил еще один комментатор.

Ранее премьер Великобритании Лиз Трасс пригрозила России новыми санкциями из-за референдумов.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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