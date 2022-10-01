Философ Дугин: Речь Путина можно считать началом последней битвы добра со злом

Россия начала последнюю, победоносную битву с западными ценностями, войны света и тьмы, со всей сатанинской идеологией, заявил философ Александр Дугин.

По его словам, происходящие события в России меняют ход мировой истории, которые можно назвать началом последней битвы света и тьмы, войны с Западом, с его ценностями.

«Если президент сказал, что нам не приемлемы западные идеология и ценности, это означает война. Мы не просто присоединили бывшие области Украины, две из которых пока в плену у Запада, мы вступили в определяющую фазу глубочайшего противостояния и борьбы идей. Это, в каком-то смысле, страшный суд: одни идут в пасть сатанинского Запада, другие выбирают путь спасения и многополярного мира», – цитирует «Царьград» Дугина.

Философ отметил, что противостояние мира никогда столь жестко сформулировано не было.

«Теперь мы поняли, что с дьяволом нельзя договориться. Если мы выдвигаем себя альтернативой западному миру, то должно быть невероятное напряжение ума, духа, философии. Мы, конечно, сможем дать адекватный ответ, но не все готовы в нашем обществе к этому, но, думаю, скоро начнутся глобальные изменения», – считает Дугин.

Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов заявил, что Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.

В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.

Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.

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