Украина и Евросоюз нацелены на то, чтобы ситуация в Донбассе стабилизировалась дипломатическим путем, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«Перед ЕС и Украиной одна задача – дипломатическими методами содействовать деэскалации [в Донбассе]», – приводит ТАСС слова министра.

По его словам, Боррель во время посещения линии соприкосновения на востоке Украины «получил детальную информацию от руководства силовой операции в Донбассе».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем отправились на линию соприкосновения в Донбассе.

Напомним, сообщалось, что Боррель 4–6 января в ходе визита в Киев подтвердит «твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны Евросоюза и побывает на линии соприкосновения.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

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