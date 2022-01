США и Греция обсудили «сдерживание» России Боррель и Кулеба отправились на линию соприкосновения в Донбассе 5 января 2022, 13:22 Текст: Елизавета Булкина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем отправились на линию соприкосновения в Донбассе. «В вертолете с Жозепом Боррелем, вылетаем на Луганщину. Первый визит высокого представителя ЕС в Донбасс <…>. Этот визит является знаком единства Украины и ЕС <…>», – написал он в Twitter. Напомним, сообщалось, что Боррель 4–6 января в ходе визита в Киев подтвердит «твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны Евросоюза и побывает на линии соприкосновения. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Украина объявила новые газопроводы ненужными
5 января 2022, 00:38

Учитывая, что в 2021 году мощности газотранспортной системы Украины были использованы менее чем на 30%, необходимости в строительстве новых газопроводов в ЕС нет, заявил глава украинской компании «Оператор ГТС» Сергей Макогон. Макогон сказал, что «уже имеющихся транзитных мощностей достаточно для обеспечения ЕС природным газом в необходимом объеме и нет никакой физической или экономической потребности в строительстве новых газопроводов». По его словам, «надежная и разветвленная ГТС Украины способна обеспечить транзит еще как минимум 100 млрд кубометров газа в европейском направлении», передает РИА «Новости». Компания сообщила, что в 2021 году доставила в Европу 41,6 млрд кубометров газа – на 25% меньше, чем в 2020 году. При этом «объемы транспортировки газа из Европы на Украину за аналогичный период составили почти 2,6 млрд кубометров, что в шесть раз меньше по сравнению с 2020 годом». Макогон сообщил, что «экспорт газа, включая реэкспорт, составил 2,6 млрд кубометров природного газа» Напомним, Макогон сообщил, что Газпром в начале нового года снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 мдн кубометров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн.

Киевлянка помочилась на памятник Бандере во Львове
4 января 2022, 16:12

На Украине возмутились поступком киевлянки, помочившейся рядом с памятником лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН*, запрещена в России) Степану Бандере во Львове, видео с инцидентом опубликовали в соцсетях. Инцидент, вероятно, произошел в осенний период, но ролик разошелся по Сети недавно, передает «Страна.ua». Видеозапись была сопровождена надписью «Красная моча атакует проводника украинского народа (невероятное осквернение)», сейчас она уже удалена. В ролике девушка снимает нижнее белье, садится у памятника и справляет нужду. На фоне видео играет мелодия песни «Батько наш – Бандера». После этого девушка надевает белье и уходит. В Сети ролик вызвал бурные обсуждения, его вскоре удалили с нескольких ресурсов. Героиня видео начала получать угрозы в свой адрес. Отмечается, что на кадрах – 24-летняя уроженка Киева. Ранее в январе в Киеве прошел факельный марш в честь 113-й годовщины со дня рождения Бандеры. Он завершился недалеко от здания офиса президента Украины. В НАТО созвали внеочередное заседание для обсуждения России и Украины 4 января 2022, 14:46 Текст: Елена Мирошниченко

Внеочередное виртуальное заседание глав МИД НАТО пройдет 7 января, говорится в Twitter официального представителя альянса Оаны Лунгеску. «В пятницу, 7 января, состоится внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел НАТО. Они обсудят наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности», – цитирует ее РИА «Новости». Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения». Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. «Укрэнерго» признала единственной причиной простоя ТЭС и ТЭЦ нехватку топлива 5 января 2022, 00:55

На Украине 23 блока и один корпус ТЭС и ТЭЦ не работают только из-за отсутствия топлива, а не из-за ремонта, сообщила компания «Укрэнерго». Компания подтвердила, что «в аварийном ремонте не находится ни один блок или корпус ТЭС и ТЭЦ». При этом, как следует из «заявок производителей», из-за отсутствия топлива «не могут работать 23 блока и один корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,85 ГВт». Общие запасы угля на складах ТЭС составляют 503,3 тыс. тонн, передает ТАСС. Напомним, еще вноябре «Укрэнерго» сообщала, что лишь три блока государственных ТЭС Украины из 23 несут нагрузку. Однако тогда сообщалось, что из-за отсутствия угля отключены рекордные 14 энергоблоков, а еще шесть находятся в состоянии ремонта.

США назвали условия отправки дополнительных войск в Восточную Европу
5 января 2022, 03:30

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, при каких условиях США могут отправить дополнительные силы в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины. Кирби сказал, что «это зависит от того, будет ли другое вторжение и запросит ли какой-либо союзник по НАТО дополнительного потенциала». Пока «ни одно из этих двух условий не произошло», но если это случится, США «рассмотрят запрос». Кирби подчеркнул, что в Европе уже «есть очень большое и серьезное присутствие» американских сил, уже «имеется много возможностей». По его словам, «некоторые силы могут быть перемещены по запросу», есть «много доступных вариантов» Пресс-секретарь Пентагона сказал, что не будет «спекулировать относительно конкретных вооружений, но пока не было запросов относительно позиционирования или запросов дополнительных военных возможностей со стороны союзников по НАТО». «Если будет еще вторжение и если будет запрос о дополнительном потенциале, то мы рассмотрим запрос. Мы сейчас не в этом положении», – приводит его слова ТАСС. Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось.

Депутат из Эстонии назвала свою страну «злобным провокатором»
4 января 2022, 20:23

Эстонский депутат Оудекки Лооне из Центристкой партии, входящей в правящую коалицию, назвала собственную страну «мелким злобным провокатором» после сообщений о возможных поставках вооружений на Украину. Парламентарий обратилась к главе минобороны страны Калле Лаанету и напомнила, что поставки оружия противоречат Минским соглашениям, передает РИА «Новости». Лооне подчеркнула, что «всем понятно, что это оружие будет использовано против русских». «Складывается впечатление, что часть сотрудников нашего министерства обороны хочет, пусть косвенно, но все же ввязаться в войну с Россией. Продемонстрировать этим Европе и США свою заботу об Украине, заранее зная, что их согласия мы не получим, – тоже так себе дипломатическая стратегия. Единственный месседж здесь с нашей стороны – Эстония является мелким злобным провокатором», – отметила политик. Она напомнила, что в мире считается необходимым разрешение конфликта на Украине дипломатическим путем, все понимают, что нужно сесть за стол переговоров. Напомним, в декабре эстонское минобороны заявило о планах выделить украинской стороне противотанковые ракеты Javelin и гаубицы 122 мм. Зеленский в Буковеле разместился в одном отеле с Коломойским 4 января 2022, 17:40 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области и разместился в отеле, где находится украинский бизнесмен Игорь Коломойский. «Президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта (Буковеля) 4 января, охрана разместилась в одном из соседних с ним номеров. В то же время, на том же пятом этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением», – сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники. По данным СМИ, семью президента в отеле не видели. Коломойский заявил изданию, что не виделся с Зеленским и не планирует. Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. В Киеве назвали главный признак развала страны 4 января 2022, 16:26 Текст: Елена Мирошниченко

Украина держалась на экономической модели, которая разваливается из-за антироссийских действий Киева, заявил в эфире канала Politeka политолог Юрий Романенко. По словам эксперта, в настоящее время наблюдается переход к «зеленой» экономике. Крупные украинские компании последние несколько лет не вкладывали в добычу природных ископаемых и не имеют собственных запасов, передает его слова РИА «Новости». «Россия вкладывала, и у нее есть газ, а мы с ней находимся в контрах», – отметил он. Специалист считает, что Украина лишилась практически всех базовых факторов, некогда поддерживающих ее существование. В частности, речь идет о газопроводе, который «обеспечивал влияние Киева на Европу и Россию». Также он добавил, что некомпетентность украинских властей сделала из Турции и Германии конкурентов Украины. Напомним, к концу декабря минувшего года запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени года. Боррель решил не обсуждать «Северный поток – 2» в Киеве 4 января 2022, 16:43 Текст: Алексей Дегтярев

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не намерен в ходе визита в Киев обсуждать газопровод «Северный поток – 2». «Вопрос о «Северном потоке – 2» теперь находится в руках германского регулятора», – сказал он в интервью Польскому агентству печати, передает ТАСС. Так Боррель ответил на вопрос о том, намерен ли он затрагивать на переговорах в Киеве «Северный поток – 2». Ранее в российском МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации. В Госдуме пригрозили Зеленскому международным трибуналом 4 января 2022, 15:00 Текст: Елена Мирошниченко

Президента Украины Владимира Зеленского ждет международный трибунал, если украинские военные вторгнутся на территорию Крыма и Донбасса, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных, а самого украинского президента – международный трибунал», – отметил Шеремет в разговоре с «РИА Новости». Он добавил, что киевские власти должны помнить события 2014 года, когда около 80% военнослужащих украинской армии, находящихся тогда в Крыму, перешли на сторону крымчан и присягнули на верность России. Напомним, Зеленский в новогоднем обращении пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.

США выразили уверенность в консенсусе с союзниками по санкциям против России
4 января 2022, 23:27

Вашингтон уверен, что между США и их союзниками есть консенсус по поводу возможности введения санкций против России в случае ее «вторжения» на Украину, заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. Прайс выразил надежду, что «массивные и серьезные последствия, с которыми столкнется российская экономика, если агрессия со стороны России в отношении Украины произойдет, останутся гипотетическими». Он заверил, что США «искренни в стремлении следовать по пути дипломатии и деэскалации» и собираются «определить, действительно ли российская сторона так же серьезно относится к этому пути дипломатии и деэскалации», передает ТАСС. Власти США на переговорах с Россией в Женеве 10 января рассчитывают выявить точки соприкосновения, которые позволят продолжить диалог. Вашингтон «выслушает, как Россия объяснит свои предложения» по гарантиям безопасности, а также «опасения, лежащие в их основе». США «ответят и выразят свои собственные опасения», у Вашингтона их «много». Прайс также подтвердил, что американскую делегацию на переговорах будет возглавлять первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Прайс сказал, что переговоры США и России в Женеве в рамках диалога о стратегической стабильности будут ограничены двусторонними вопросами, тема НАТО и ЕС будет обсуждаться в других форматах, но «даже в отношении двустороннего формата» США намерены «действовать прозрачно с союзниками и партнерами». Кроме того, он заявил, что совместное заявление США, России, Китая, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны является исключительным примером взаимодействия. По его словам, это подчеркивает, что даже в непростых и напряженных условиях страны должны проявлять сдержанность, особенно в вопросе ядерного оружия, передает РИА «Новости». Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

США и Греция обсудили «сдерживание» России
5 января 2022, 05:06

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман и глава МИД Греции Никос Дендиас обсудили подготовку «беспрецедентных» санкций против России, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Шерман и Дендиас заявили о необходимости «продвижения солидарности и стабильности в Европе», включая «поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Они «подчеркнули важность продолжения координации» между членами НАТО. В частности, обсуждалась «подготовка беспрецедентных экономических мер», которые должны «сдержать Россию от дальнейших военных шагов и агрессии», передает ТАСС. Напомним, Вашингтон уверен, что между США и их союзниками есть консенсус по поводу возможности введения санкций против России в случае ее «вторжения» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. В Харькове упала стена четырехэтажного дома 4 января 2022, 14:05 Текст: Алексей Дегтярев

В украинском городе Харьков произошло обрушение четырехэтажного здания с офисами внутри, сообщают украинские СМИ. У здания, расположенного по адресу Гагарина, 20, обрушилась внешняя стена, ранее там находился завод «Авторучка», пишет «Страна.ua». По предварительным данным, в здании никто не проживал, там были офисные помещения. Пострадавших также нет. Глава департамента делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко уточнил, что причиной обрушения, скорее всего, стало строительство здания неподалеку. Мэр города Игорь Терехов поручил установить, как и почему были выданы разрешения на строительство, и были ли выданы такие разрешения вообще. В августе в Красноярске подпорная стена рухнула на парковку из-за сильного дождя, повреждения получили пять машин.

В СБ ООН заявили о готовности к любому развитию ситуации с Украиной
5 января 2022, 00:06

Постпред Норвегии при ООН Мона Юуль прокомментировала возможное обострение ситуации вокруг Украины. Норвегия в январе будет выполнять обязанности председателя в СБ ООН. Юуль спросили, что предпримет СБ ООН в случае обострения ситуации вокруг Украины. Постпред Норвегии заявила в ответ, что об этом «пока еще рано говорить», но подчеркнула, что в СБ «готовы к любой ситуации, которая может возникнуть, и внимательно следят за происходящим». Она отметила, что в 2014 году СБ «провел огромное количество встреч, принял множество заявлений и действовал очень активно». «Так что и на этот раз мы будем готовы, если это произойдет. Но, конечно, мы надеемся и молимся, чтобы этого не произошло. И мы, как, я уверена, вы все тоже, приветствуем предстоящие переговоры между Россией и США по этой теме», – приводит ее слова ТАСС. Юуль сказала, что тема ситуации на Украине будет находиться в сфере внимания Совета Безопасности ООН в течение ближайшего месяца. «Мы тесно консультируемся с другими членами СБ и отслеживаем ситуацию в Мьянме, Судане и на Украине», – заявила она, добавив, что СБ запланированы заседания по ситуации в Ливии, Сирии и Афганистане. Напомним, Россия неоднократно отвергала

Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что провел «хороший» телефонный разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Липавский сообщил, что «обсуждались ситуация на границе Украины с Россией, продолжающаяся оккупация Крыма и чешская поддержка Украины». Он заявил, что Чехия «поддерживает народ Украины и его усилия по сохранению (территориальной) целостности и суверенитета», передает ТАСС. Как сообщил Киев, главы МИД двух стран «согласовали позиции на фоне агрессивных действий» России перед «дипломатическими контактами между США, НАТО, ОБСЕ» и Москвой. Киев и Прага «договорились об общих шагах по сдерживанию России от дальнейшей агрессии». Липавский заверил Кулебу, что европейская интеграция Украины будет являться важным приоритетом председательства Чехии в ЕС во второй половине 2022 года, а также в поддержке «Крымской платформы». Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.