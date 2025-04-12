Tекст: Вера Басилая

Истребитель F-16 Воздушных сил Украины был сбит в небе над Сумской областью, пишет «Российская газета».

По информации военного летчика ВС РФ Алексея Воеводы, до момента поражения истребитель пытался увернуться от выпущенных по нему ракет. «Две ракеты он избежал, однако третья его догнала», – отметил Воевода.

Известно, что за штурвалом истребителя находился 26-летний летчик Павел Иванов, который погиб в результате атаки.

Ранее в марте над Сумами уже был замечен F-16, летящий на малой высоте.

Воздушные силы Украины сообщили о гибели пилота истребителя F-16, не уточнив судьбу самолета.

СМИ сообщали, что летчик ВВС Украины Павел Иванов, погибший в результате катастрофы F-16, был награжден тремя орденами.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о версиях гибели украинского летчика на F-16.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что в августе киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что переданный Украине истребитель F-16 был сбит ракетой Patriot из-за дискоординации между подразделениями.