Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.13 комментариев
Очевидцы рассказали, как пытался спастись сбитый F-16 ВСУ в Сумской области
Истребитель F-16 Вооруженных сил Украины был сбит над Сумской областью, пытаясь уйти от трех ракет, выпущенных ПВО, одна из них настигла цель, сообщил военный летчик ВС России Алексей Воевода.
Истребитель F-16 Воздушных сил Украины был сбит в небе над Сумской областью, пишет «Российская газета».
По информации военного летчика ВС РФ Алексея Воеводы, до момента поражения истребитель пытался увернуться от выпущенных по нему ракет. «Две ракеты он избежал, однако третья его догнала», – отметил Воевода.
Известно, что за штурвалом истребителя находился 26-летний летчик Павел Иванов, который погиб в результате атаки.
Ранее в марте над Сумами уже был замечен F-16, летящий на малой высоте.
Воздушные силы Украины сообщили о гибели пилота истребителя F-16, не уточнив судьбу самолета.
СМИ сообщали, что летчик ВВС Украины Павел Иванов, погибший в результате катастрофы F-16, был награжден тремя орденами.
Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о версиях гибели украинского летчика на F-16.
Издание The Wall Street Journal сообщило, что в августе киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что переданный Украине истребитель F-16 был сбит ракетой Patriot из-за дискоординации между подразделениями.