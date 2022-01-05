Начался штурм мэрии Алма-Аты

Столкновения демонстрантов с полицией произошли в центре Алма-Аты

На центральной площади Алма-Аты в Казахстане произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сообщают информационные агентства.

На центральной площади города расположен акимат (мэрия) Алма-Аты, а в нескольких сотнях метров – Алма-Атинская резиденция главы государства. Площадь затянута едким дымом, от которого трудно дышать. На площади собралось около тысячи человек.

Позднее силовики вытеснили основную часть митингующих с центральной площади. Группы протестующих рассредоточились по примыкающим к площади улицам, где их задерживают полицейские. Демонстранты после вытеснения с центральной площади пытаются устроить шествия на других улицах. В сторону полицейских летели камни, некоторые митингующие разбирали для этого тротуарную плитку, передает РИА «Новости».

Протестующие «пытаются громить витрины магазинов и ресторанов», сообщается «как минимум об одной разбитой витрине», силовики «стараются препятствовать этим действиям и сдерживать напор протестующих», передает ТАСС со ссылкой на zakon.kz.

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, гражданам необходимо быть благоразумнее.